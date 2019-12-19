 Рада провалила голосування за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували лише 213 народних депутатів.

Голова парламенту Дмитро Разумков після цього запропонував направити пакет законів про гральний бізнес на доопрацювання в комітет для повторного розгляду в першому читанні.

За проголосували 243 нардепи.

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