 Рада провалила голосування за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували лише 213 народних депутатів.
Голова парламенту Дмитро Разумков після цього запропонував направити пакет законів про гральний бізнес на доопрацювання в комітет для повторного розгляду в першому читанні.
За проголосували 243 нардепи.
Вчера с соседом пообщался, кассиром тот на игровых автоматах, ох там и трэш творится.
Це зараз у нас на кожному кроці повно гральних автоматів і різних казино, де грають неповнолітні і залежні люди. Якраз законопроект передбачає гральні автомати в 3* готелях, а казино в 5* готелях. Букмекерських пунктів у нас в Україні близько 10 тисяч, а буде лише 800 пунктів на всю країну. Крім того, у всіх гральних закладах буде верифікація гравця, а також система самовиключення. Тобто залежна людина сама зможе внести себе в список залежних, або родичі можуть це зробити за гравця. Тоді жоден легальний заклад не пустить таку людину грати.
Не розумію чому не підтримали з першої спроби.
Иду по центру - каждое второе заведение - лото. Ну вот буквально каждое второе. А оказывается, они все нелегальные?