 Україна приділяє недостатньо уваги питанню, як уникнути концентрації земельних наділів у руках обмеженого кола людей, - посол Франції де Понсен

Про це посол заявив на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Говорячи про лібералізацію продажу землі, я зауважу, що насправді доречно бути надзвичайно обережними, оскільки це питання є вельми чутливим. Ми вважаємо, що кожен народ має суверенне право визначити ту модель, організацію цього сектору, яка вважається йому доречною", - зазначив де Понсен.

Водночас, на його переконання, відкриття ринку землі зможе забезпечити додаткове економічне зростання для України.

"На моє переконання, в Україні можливо занадто зосереджується дискусія на лібералізації доступу саме до продажу і придбання землі, але недостатньо приділяється увага тому, як уникнути надмірних земельних володінь суто в рамках дії ринкових механізмів", - зауважив посол.

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Зокрема, він підкреслив, що важливо запобігти ризику утворення занадто великих сільськогосподарських володінь - у багатьох країнах західної Європи дотримувалися саме такого підходу. За словами посла, французькі експерти приїжджали в Україну, аби поділитися власним досвідом.

"Якщо ми повністю лібералізуємо земельний ринок, і буде правити лише ринковий закон, це відкриє шлях до тенденції безкінечного зосередження земельних володінь серед обмеженого кола суб'єктів", - сказав дипломат.

А надмірна концентрація землі в обмеженого кола осіб, засерігає дипломат, призведе до "зменшення додаткової вартості, яка буде вироблятися у сільській місцевості і буде призводити до занепаду сільських регіонів в Україні".

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"Саме з цих міркувань в країнах західної Європи були вироблені і запроваджені механізми регулювання, які дозволяють запобігти цим негативним феноменам", - підсумував де Понсен.



