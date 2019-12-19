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 Політика України
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Все про:земля (482) земельна реформа (113) ринок землі (77) Понсен (12)

 Україна приділяє недостатньо уваги питанню, як уникнути концентрації земельних наділів у руках обмеженого кола людей, - посол Франції де Понсен

Посол Франції в України Етьєн де Понсен вважає, що необхідно уникнути зосередження великих наділів землі в обмеженого кола осіб після відкриття ринку землі.

Про це посол заявив на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Говорячи про лібералізацію продажу землі, я зауважу, що насправді доречно бути надзвичайно обережними, оскільки це питання є вельми чутливим. Ми вважаємо, що кожен народ має суверенне право визначити ту модель, організацію цього сектору, яка вважається йому доречною", - зазначив де Понсен.

Водночас, на його переконання, відкриття ринку землі зможе забезпечити додаткове економічне зростання для України.

"На моє переконання, в Україні можливо занадто зосереджується дискусія на лібералізації доступу саме до продажу і придбання землі, але недостатньо приділяється увага тому, як уникнути надмірних земельних володінь суто в рамках дії ринкових механізмів", - зауважив посол.

Дивіться також: Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зокрема, він підкреслив, що важливо запобігти ризику утворення занадто великих сільськогосподарських володінь - у багатьох країнах західної Європи дотримувалися саме такого підходу. За словами посла, французькі експерти приїжджали в Україну, аби поділитися власним досвідом.

"Якщо ми повністю лібералізуємо земельний ринок, і буде правити лише ринковий закон, це відкриє шлях до тенденції безкінечного зосередження земельних володінь серед обмеженого кола суб'єктів", - сказав дипломат.

А надмірна концентрація землі в обмеженого кола осіб, засерігає дипломат, призведе до "зменшення додаткової вартості, яка буде вироблятися у сільській місцевості і буде призводити до занепаду сільських регіонів в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супутниковий моніторинг EOS показав, скільки української землі залишається у "тіні"

"Саме з цих міркувань в країнах західної Європи були вироблені і запроваджені механізми регулювання, які дозволяють запобігти цим негативним феноменам", - підсумував де Понсен.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166355
 
 
 Топ коментарі
 
уже этих падлюк и европейцы в морду тычут за их гешефты
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Потому, что папе Бене нужно много земельки за Приват отвалить.
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зеленський привів за собою свою зграю бариг яким байдуже якісь там аргументи чи доводи. вони будуть розказувати про американську модель ринку земель, про середніх фермерів і іншу туфту. 10 тис га це навіть якщо за смішну по європейським міркам ціну 1500$ за 1га - це 15 млн $.

це в українського фермера є такі гроші щоб купити стільки землі? україна бідна через те що більшість дурнів тупо вірять шахраям.
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Потому, что папе Бене нужно много земельки за Приват отвалить.
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Уже в Одессе отдали родному почти 7 га в центре города под Одесской киностудией. И это только то,что вылезло наружу. А там земелька "вкусная" - в центре города и на берегу моря. Стоит, однако, хорошо.
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Может вспомним что там мутили в Затоке ещё задолго до нынешних событий и как на это отреагировала Латвия?
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Мне "до фени" разборки между собственниками в Затоке. Это их проблемы и разборки. Мне не "до фени" тупая передача на шару Бене государственной дорогущей земли в центе курортной Одессы на берегу моря. Разделив ее на кусочки под миниотели и рестораны можно накосить хренову кучу бабла. Которое, кстати, тупо своровали со всех наших карманов.
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Не всё ли равно какому урода отдана земля, если это всё происходит мимо госкармана?Хрен редьки как говорится не слаще.
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Нет-уж. Этот хрен имеет вполне конкретное имя - Моника. И он должен нести полную уголовную ответственность за противозаконную передачу ГОСУДАРСТВЕННОЙ земли своему хозяину.
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Я это слышал во времена Порошенко, и на его же счёт. А воз и ныне там...
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Не трынди. Одесскую киностудию отдали Бене уже в октябре 2019 года.
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А я тебе о Затоке. Что ты мне пытаешься доказать, что Коломойский олигарх и зло для Украины?Да, но не большее, чем иные олигархи. Не надо его представлять самым плохим.
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Кстати, расскажи тогда уже как с Рошеном дела обстоят?
Roshen строит новую большую фабрику в Борисполе. Зачем и что это даст

19 гектар хапнул под завод. И все совершенно законно?
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Прошло 7 месяцев упорного "труда" всей портновской шоблы по организации дел на Пороха. Ну и? Хоть одно дело о воровстве, присвоении или незаконном обогащении Пороха в студию. Что нету? Ни одного нету? Одни паспорта, Саак и прочая фигня, как в Панаме. Так и нужно тогда тупо трындеть, как Г+Г.
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Ты ещё скажи, что он безгрешен аки агнец. Пять лет быть президентом, принимать каждый день кучу решений и нигде-ничего, даже на асфальт ни разу не плюнул? Да у него нимб размером со сковородку должен быть, чёрт возьми. Просто вопрос его посадки-это вопрос политической воли, не более. Думаешь не найдут за что?Будь спок, найдут, тем более, что в стране давно крутят законами как хотят пресловутые власть имущие. Ну ты как дитё малое, ну выиграл Петя сейчас какое-то одно дело в панамском суде (одно, Карл!) из многих, и что?На него много открыли, "эх раз, ещё раз, ещё много-много раз". Так что скучно ему не будет точно в ближайшее время.
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Ну во-первых нету "многих" дел. Совсем нету. Как портновские носом землю не роют. Сами признаются. А во вторых, не переводи так тупо стрелки. Зелю к ответу когда будешь требовать привлечь за воровство государственной земли в интересах его хозяина Бени? Ну и? Когда?
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Господи, нету, так будут. Уж что-что, а сварганить дело смогут (другой вопрос смогут ли это сделать грамотно, но то таке). Вон, в новостях не читаешь что ли как сейчас идут дела с обвнением по убийству Шеремета?Ну так Аваков забацает что хош, даже то, что Порох работал на марсиан с Марса, эка невидаль.Тебе Зелю надо к ответу?А вот не выйдет, по очень простой причине: конституция, у президента на время его каденции иммунитет к этому делу. Хоть укакайся, а привлечь не можешь. Привлечь можно лишь по окончанию каденции, либо (второй вариант) в случае импичмента, когда он будет отстранён от власти. Увы тебе.
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Вот когда будут, тогда и будешь трындеть, как Бенины Г+Г. А пока что ты тупо льешь дерьмо, как те-же Г+Г. И про Шеремета тоже. Там такое количество нестыковок и противоречий у Авакова, что Рябошапка и Баканов тупо молчат который день, как воды в рот набрали. Хотя дело именно в их юрисдикции. Но мараться в Зелено дерьмо им не с руки, потом вовек не отмоешься. Ну и судя по твоему ответу, ты сам признаешься - Зеля тупо ворует государственную земельку для папы Бени и нарушает законы. С чем и поздравляю.
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Вот ты вроде и умный, а всё равно руководствуешься эмоциями. Тебе не нравится, что якобы Зе отдал Ко земельку?Ну так подай на него в суд, мне то ты мозги чего полощешь? По поводу Шеремета: Рябошапка и Баканов правильно молчат, это ж Аваков вызвался паровозиком потащить весь поезд этого уголовного дела, вот хай и тащит. Докажет-ему же лучше будет, не докажет-имеет отличный шанс вылететь к чёр-то-вой матери, и тогда будет весело уже ему.
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Вернемся к нашим "баранам". Я не эмоциями, я просто констатирую факт из реестра - Зеля украл у людей и передал землю в Одессе своему хозяину Бене за Приват. Все остальное про всех остальных и "одним миром мазаны" - уже просто тупой съезд и увиливание. Все
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К баранам так к баранам. Я вот не помню ккую сумму Беня просил в качестве компенсации з банк (сам банк насколько понимаю не нужен, или уже не нужен), но, насколько понимаю сумма за банк куда как больше, чем стоимость той землицы. Так что тут как минимум несравнимые вещи. К слову, откуда информация про отдачу земли Бене Зелей, с твоих слов только и узнал?Пруф хоть какой кинь что ли.
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Да, это только начало. Полная сумма Бениной хотелки - 2 млрд.баксов. Список хотелок участков он предал Монике в Одессе с санатории "Лермонтовский" 11 октября, когда бубочка ныкался в нем от патриотов на Покрова. Про Одессу все есть в реестрах на землю в YouControl. Регистрируйся и смотри сколько угодно. И про Бениного сявку Ткаченко и про размытие государственной доли за последний год. Кстати, "классическая" Бенина схема с рейдерами Ткаченко, Мандичем или Корбаном. Ничего не меняется. Или читай тут:

https://vgolos.info/vavr-sh-zastroyt-otzhatuiu-sluhoy-tkachenko-u-hosudarstva-terrytoryiu-odesskoy-kynostudyy/

Или тут

https://sud-report.com.ua/rejder-aleksandr-tkachenko-y-odesskaia-kynostudyia-ystoryia-hrandyoznoj-afery-chast-1/

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/30/7230460/
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Ну, во-первых он вроде 5,5 млрд.хотел (я правда самолично в переговорах не участвовал, могу ошибаться)))) Второе, сайты мне незнакомые (надо проверять), УП только знаю. На УП сказано, что владельцами стали Ткаченко+Ваврыш, всё, ничего более. Сайт вголос.инфо?Это не из пула гужвинских голос юа, знай юа и прочих? надо будет проверить. Судовой репортёр вообще впервые посещаю, тоже надо проверить. На вголосе и репортёре одно и то же видео. По быстрому просмотрел текст.
За Одесскую киностудию Семенюк и ФГИ сражалась до последнего. Семенюк прошла все судебные инстанции до Высшего хозяйственного суда, в котором государство проиграло рейдеру Ткаченко.(с)
Чтобы Семенючка рвала себе жопу?Да вы её биографию почитайте, там клеймо ставить негде.
В общем как-то не особо убедительно звучит.
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Веришь - не веришь - хочешь - не хочешь - твои проблемы. "Вывсеврете" тут не катит. Ткаченко, Варвыш, Мандич, Корбан - обычные Бенины подставные сявки рейдеры. Хочешь больше про эмиссию акций ЗАО Одесская киностудия - иди в YouControl. Эмиссия акций - одна из любимых Бениных схем по захвату контроля. Кстати, к сведению, "1+1 Медиа" официально принадлежат в основном Ткаченко и Мандичу. О Бене там и речи нет. Но все прекрасно знают КТО реальный хозяин. Как и "Квартал" на 50% Мандича. Так-же и в Одессе.
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Хрен с тобой, золотая рыбка. Допустим ты прав. Все эти блаблабла и прочее, Коломойский рейдерщик и так далее. Дальше то что?
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Повторюсь. Вернемся к нашим "баранам". Я не эмоциями, я просто констатирую факт из реестра - Зеля украл у людей и передал землю в Одессе своему хозяину Бене за Приват. Уточню - в конце октября 2019 года. До этого у Бени было только 49%. Все остальное про всех остальных и "одним миром мазаны" - уже просто тупой съезд и увиливание. Все
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Это всё мелочи, я же сказал, предположим что ты прав и так далее. Вот смотри, в стране заправляют олигархи. Если что Украина может предложить на внешние рынки-всё это прибрано олигарахатом к рукам, так?Я сейчас не о том, кому принадлежит металлургия, кому теплогенерация, кому энергетика и так далее. ТО, что не прибрано-мелочь, упоминаания не стоящая, производство широких матрасов узкого потребления. Какие твои мысли или действия на этот счёт?Делать то что?
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Первое и главное - убрать конкретного слугу олигархов, а особенно Бени, от власти. Остальное уже вторично. Но это вопрос к 73% люмпена, свято верящих в потоки дерьма с олигархических каналов.
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Да не вопрос, собираем Варту, Майдан, митинг, бунт (нужное подчеркнуть). Выпизживаем Зелю в Ростов. Партию СН разгоняем пинками по домам. Ну, и напоследок, Коломойского с Богданом вешаем прямо на крещатиковских каштанах. Что дальше?
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По ситуации..... "Step by step". Или "будет день и будет пища"

Вешать, кстати не выход. Там суд в Делавэре по Бене с Зелей плачет - в путь-дорожку.
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По ситуации блд....Нет, мил ты человек, такого не будет. И знаешь почему?По огромной куче причин, и главная из них та, что государство без власти не бывает (лозунг Анария мать порядка хорош разве что для кричалок). "Даже бы если речь шла о конце света, то сначала следовало бы разрушить Вселенную, а уж потом канцелярии". То, что я тебе изложил-это чистой воды шариковщина. "Пишут там, конгресс, немцы какие-то...да взять всё и поделить!" (про судьбу Зе и Ко я тут даже не пишу, пусть их тот же делавэрский суд закатает хоть на 10 пожизненных, их судьба по сравнению с Украиной это так, мелочи жизни). А вот что реально будет, так это то, что к власти придёт та сила, которая готова к ней прийти. Звучит банально, правда?Банально, но факт. А кто готов прийти, учитывая что партий, готовых взять власть не так уж и много (Авакова-одиночку в счёт не беру, он редкая сволочь, но ещё не совсем дурак, и амбиций такого масштаба за ним не замечалось, т.е. режим хунты-силовиков я сразу отбрасываю). Ну, не мне тебе рассказывать, правда же?
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Ты уже задолбал. Тебя сильно много и твоих фантазий. Я сказал, что я сказал, не больше и не меньше - остальное твои больные влажные фантазии. Слуга олигархов - президент - страшное зло для Украины. Все. Дальше можешь фонтанировать в гордом одиночестве с любимыми Г+Г. Адью.
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Это не фантазии, балда, это социология. Наука, выведшая определённые закономерности для человеческого общаства, которые не зависят от того кто, где и как рулит. Но тебе ж подавай простые решения сложных проблем, как и большинству пёсиков, "взять всё и поделить", вам же подай здесь и сейчас. А такого нет, и быть не может. То, что у нас сейчас-надолго, как бы кому чего не хотелось, независимо от того, кто рулит. Но, раз не хочешь слушать, то и я не стану излагать, тем более, что всю эту инфу я по крохам выуживал по разной нудной социологической писанине, и совершенно не собираюсь её излагать первому встречному, которому вдобавок на неё пофиг. До видзення.
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А причем Беня, у порошенко тоже 120тыс.га земли и что? У косюка 500тыс.га, у веревского 600тыс.га, и тд. земля уже давно забрана у владельцев, рынок, это единственное, что может вернуть владельцам их паи обратно, вопрос только в том, ск га может иметь фермер.
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уже этих падлюк и европейцы в морду тычут за их гешефты
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ЕВРЕЙЦИ они такие ...сами не прочь поучаствовать ...
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Это посол знает выражение "вмешательство во внутренние дела суверенного государства"?Развелось советчиков...
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То у клована твоего советчики и кукловоды вроде Бени и *****...
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Ну так вперёд, давай ты иди в советчики. "Кто тут в цари крайний?"
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"банановая" республика это не государство ...
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Поротив Бени рот открыл? Конечно вмешательство Украина уделяет недостаточно внимание вопросу, как избежать концентрации земельных наделов в руках ограниченного круга людей, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 4547
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Они там уже порешали все вопросы с пенсионной реформой в своих Франциях, что лезут сюда?)))
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Нужно просто принять в законе: "Владеть имеет право только тот, кто на ней работает."
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голос з 90х ...ти мамку свою спитай хто "поимел" всі заводи-пароходи в Україні ?
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Мне еще рано "туда", где можно спросить.
Мне самому за 60.
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Тут одне зе#обіще скинуло посилання на статтю правда воно сьогодні без "срібників" залишиться за такий зальот ...але стаття цікава для ознайомлення "нашим" зебобікам
...
http://vasilievaa.narod.ru/12_6_98.htm

Рынок земли Китая в новых экономических условиях
ХАНЬ ЛИНЬФЭЙ
докторант Института народнохозяйственного прогнозирования РАН• На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое
• Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей
• Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли
На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое. В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей.
Право пользования имеет очень широкий смысл, включая реальное право пользования, право аренды и право залога. В абсолютном большинстве случаев в Китае на рынке приобретается право пользования землей, находящейся в государственной собственности ...

і далі
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Китайцы молодцы. И не только в Китае умные законы.
В большинстве стран земля продается, но под продажей подразумевается аренда на 99 лет.
Рынок земли нужен! Но земля должна принадлежать украинцам!
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а якщо ще до цього додати ЗЕМЛЕОХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО хоча б таке як у Німеччині то Україна перестане бути такою бажаною для спекулянтів саросятини "рантьє та іншої падла
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PS: ...а з землею має бути ще жосткіше ...заборона передачі орендованої землі у суборенду (не працюєш то найух з пляжу) порушення умов оренди теж саме зі штрафними санкціяти ...обмеження по кількості орендованої землі ...і тд
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То-то я смотрю Косюки с Порошенками лично впахивают на сотнях тысяч гектаров.
Напихать в закон бреда - не значит сделать его лучше.
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Так у турборежима задача такая.
. Пропихнуть законов нужных Бене и хкйлу. И быстренько шоб опомнится не успели...
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Да хватит про Беню, он в этом деребане не конкурент, затопчут ногами .
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Насчёт Украины не знаю, но у госклерков, которые прикрываются её именем, прямо противоположная задача...)
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тобто не весь дипкорпус в Украине фанатеет от кошерной пищи?
а зюзя в курсе?
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жабо#оби ...йдіть найух (у францію) зі своїм "ринком ...
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...«Аграрии заблокируют всю страну»: Паламар заявила, что украинская власть работает в интересах транснациональных корпораций, и пригрозила масштабными протестамиИрина Паламар, выступая в эфире телеканала ZIK, прокомментировала массовые протесты, которые устраивают украинские аграрии, недовольные земельной реформой, готовящейся властью. Председатель Ассоциации животноводов напомнила, что ранее активисты заблокировали пункт пропуска на границе с Молдовой, поскольку они хотят быть услышанными.
Паламар подчеркнула - если власть не прислушается к протестующим, то аграрии могут заблокировать всю страну. В первую очередь это нужно услышать господину Сольскому, возглавляющему парламентский комитет по вопросам аграрной политики. На заседании этого комитета народным избранникам раздали бумаги, в которых уже проставлены отметки возле поправок. Иными словами, депутатам «объяснили», какие поправки нужно поддержать.
По мнению Паламар, Украина сегодня находится под внешним управлением. Нынешней власти диктуют свои условия транснациональные корпорации. Эти люди служат вовсе не украинскому народу. Они обслуживают интересы Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347521-agrarii_zablokirujut_vsju_stranu_palamar_zajavila_chto_ukrainskaja_vlastj_rabotaet_v_interesah_transnatsionaljnyh_korpor
...
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Французи вибудували найкращу модель сільськогосподарського виробництва, яка ідеально вписалась б в Україну. Дрібні і середні фермерські господарства. Про це фахові науковці писали ще 15 років тому. Тільки хто ж їх досвідом скористається?
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Та да. А чего это тогда они всего три недели тому назад заблокировали улицы Парижа? Видимо для того, чтобы все увидели как хорошо им живётся.
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А у нас и блокировать некому будет после этой реформы. Украине писец приходит. Соросята- ликвидаторы постараются. Им наверно уже счета в офшорах организовали и гражданства чужие, на случай экстренного по кидания страны. Дружно распродают страну! В Канаду наверное.
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А вы, извиняюсь спросить, какое имеете отношение к сельскому хозяйству? Сколько обрабатывает земли, что так переживаете?
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Опять двадцать пять. Уже сколько раз говорилось, что по конституции, земля это общенародная собственность. И земля это еще и территория. Так что не хитрите. Мошенники пытаются навязать, чтобы украинцы к этому относились по принципу "моя хата скраю".
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Так и недра общенародные. Что значит ещё и территория? Частная собственность не отменяет государственной юрисдикции.
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Даже французам ясно, что это за "Панама"! Раньше хоть "Берег турецкий, да Африка" была не нужна... А тут - Родина...
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К сожалению Зеленского и его команду такие рассуждения не колышат.
Все просто. Вся украинская "стабильность", полученная в наследство от Порошенко-Яценюка, зиждется на финансовых вливаниях основной мировой спекулятивной финансовой структуры МВФ. А спекулятивным финансам нужен ресурс для наращивания долгов. Так как у "процветающих" экономик уже все перезаложено по несколько раз, то для этих целей очень подходит украинская земля.
Я не знаю, в результате станут украинцы иметь большие доходы или нет, но государственность потеряют окончательно.
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зеленський привів за собою свою зграю бариг яким байдуже якісь там аргументи чи доводи. вони будуть розказувати про американську модель ринку земель, про середніх фермерів і іншу туфту. 10 тис га це навіть якщо за смішну по європейським міркам ціну 1500$ за 1га - це 15 млн $.

це в українського фермера є такі гроші щоб купити стільки землі? україна бідна через те що більшість дурнів тупо вірять шахраям.
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Повторяюсь. Само понятие "продажа земли" есть шулерское. Что продается - только плодородный слой для сельхоз производства или условный конус от центра земли до границ участка со всеми полезными ископаемыми, что туда попали? На самом деле это замаскированная продажа территории государства, которая является, согласно конституции, общенародной собственностью. То есть будущие поколения будут полностью зависеть от прихоти сомнительных "собственников" преступно раздерибаненной территории государства, которых сейчас хотят узаконить в виде хозяев земли и которые появились в результате неграмотных и популистских законов, принятых во времена кучмы.
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Добротный, действительно научный, а не заказной, анализ земельных отношений в мире. Особенно полезно изучить срочно позеленевшим.
http://www.valnet.ru/m7-114.phtml
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7 миллионов рантье? Где мой пай?

Нам тут олигархи-латифундисты все бубнят что 7 миллионов фермеров не могут продать свою землю. Но у нас нет 7 миллионов фермеров. Есть всего 40,000. Все остальные - обычные рантье, сдающие паи в аренду. Получили участок только потому что на момент расформирования колхоза они в нем числились. А кто в колхозе пробатрачил 40 лет, но ушел из него на пенсию за неделю до даты «раздачи слонов» тот пай не получил. Но если все эти «фермеры» совсем не занимаются фермерством, то что мешает нам всем остальным 40 млн. горожан стать такими же рантье? Где мой пай?

Для того чтобы избежать такой халявы нужно ввести лицензию на фермерство, чтоб с землей работали только те кто фермерством живет. Лицензия на фермерство также позволит избавится от сегодняшних латифундий потому как позволит регулировать размер обрабатываемой земли.
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Дело в том, что тут тоже шулерство на понятиях. Колхозникам, как и горожанам квартиры, дали приватизировать свой приусадебный участок. А распаевку земли провели для того, чтобы дать возможность продолжать трудиться на земле и зарабатывать себе на жизнь. Если получивший для этого пай не желает заниматься сельхоз производством, то он должен вернуть пай общине, которая ему его выделила, а не продаватькому угодно с целью личной наживы. Если же пай сдается ими в аренду для сельхозпроизводства, то это не потиворечит правилам использования земли и является приемлемым для общества.
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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зачем вам миллион фермеров ? во всем мире основную массу продовольствия выращивают крупные сельхоз корпорации, фермеры же традиционно сидят на дотациях что бы хоть как то выживать и по сути не рентабельны
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В Европе кооперативы обрабатывают 80% сельхозземли. Есть кооперативы обрабатывающие по 2-3 млн гектар. В Америке самый большой кооператив CHS имеет оборот в 40 млрд долларов.
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Важно то, что кооператив это не один собственник. Кооперативы состоят из земель большого количества собственников. Это типа колхоза, но демократичного по природе.
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Кто-бы что не говорил,всю землю Украины поделят 5 семей. То как олигархи умеют эффективно управлять собственностью на благо Украине и платить налоги-мы чувствуем последние 30 лет
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Так для этого ими и было придумано и приведено к власти зеленое разводилово для доверчивых лохов.
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В действительности украинская власть (но никакая она не украинская) уделяет много внимания, чтобы земля сконцентрировалась в руках ограниченного круга "своих" людей. Мошенники.
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Что бы вы не говорили и не приводили разумные доводы, и примеры успешных государств, ЭТО ВСЁ ЧТО В ЖОПУ ТАРАХТЕТЬ! Они слушают для видимости а делают противоположное! Они по этому и не могут озвучить конечную цель распродажи и цель преследуемая в конце! По тому что, если цель аграриев 1миллион, то сразу и законы строятся под цель!
А они не озвучивают цель, по тому что их цель -ЛИКВИДАЦИЯ УКРАИНЫ!!!!
ЗАСЕКРЕЧЕНА КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ! Иначе их в землю прикопает народ, уже сей час.
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Все надіються що представник іншого народу , побудує їм рай.
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Француз каже вірно але чи він розуміє що, ринок землі в Україні затівався, якраз для того аби прихватизувати, як найбільше землі і узаконити вже вкрадене? Це, Радянський Союз і США через величезні території дозволяли собі індустріалізувати сільське господарство. В результаті, Совок загнувся навіть не встигнувши спаскудити всі землі, яким не принесло користі високоіндустріалізоване сільське господарство. А в США вже починають чухати потилицю бо, великі агрохолдинги вибудували інфраструктуру під монокультури і хімією спаскудили мільйони гектарів. Тепер вони не можуть без державної допомоги перепрофілювати виробництво (просто змінити вирощувану культуру), якщо вже застряг на кукурузі будеш її сіяти до всерачки бо, земля просякнута хімією, яка дозволяє рости тільки кукурузі і вся техніка та процеси заточені під кукурузу. Пшеницю він вже не може вирощувати.
Більшість харчової безпеки націй у всьому цивілізованому світі, лежить на малих і середніх фермерах, які швидко і відносно дешево можуть перепрофілюватися, як їм вигідно. Тільки мале фермерство здатне виробляти широку номенклатуру сільгосппродукції. Тому на заході і в Турції є все і Україна там оте все і скупляє, а нам пропонують засівати мільйони гектарів кукурузою та соняшником для збагачення десятка сімей.
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Вже навіть європейці тикають носом - не робіть муйні. Українці ви дурні зі своїм вибором.
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