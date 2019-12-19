 Україна приділяє недостатньо уваги питанню, як уникнути концентрації земельних наділів у руках обмеженого кола людей, - посол Франції де Понсен

Про це посол заявив на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Говорячи про лібералізацію продажу землі, я зауважу, що насправді доречно бути надзвичайно обережними, оскільки це питання є вельми чутливим. Ми вважаємо, що кожен народ має суверенне право визначити ту модель, організацію цього сектору, яка вважається йому доречною", - зазначив де Понсен.
Водночас, на його переконання, відкриття ринку землі зможе забезпечити додаткове економічне зростання для України.
"На моє переконання, в Україні можливо занадто зосереджується дискусія на лібералізації доступу саме до продажу і придбання землі, але недостатньо приділяється увага тому, як уникнути надмірних земельних володінь суто в рамках дії ринкових механізмів", - зауважив посол.
Зокрема, він підкреслив, що важливо запобігти ризику утворення занадто великих сільськогосподарських володінь - у багатьох країнах західної Європи дотримувалися саме такого підходу. За словами посла, французькі експерти приїжджали в Україну, аби поділитися власним досвідом.
"Якщо ми повністю лібералізуємо земельний ринок, і буде правити лише ринковий закон, це відкриє шлях до тенденції безкінечного зосередження земельних володінь серед обмеженого кола суб'єктів", - сказав дипломат.
А надмірна концентрація землі в обмеженого кола осіб, засерігає дипломат, призведе до "зменшення додаткової вартості, яка буде вироблятися у сільській місцевості і буде призводити до занепаду сільських регіонів в Україні".
"Саме з цих міркувань в країнах західної Європи були вироблені і запроваджені механізми регулювання, які дозволяють запобігти цим негативним феноменам", - підсумував де Понсен.
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19 гектар хапнул под завод. И все совершенно законно?
https://vgolos.info/vavr-sh-zastroyt-otzhatuiu-sluhoy-tkachenko-u-hosudarstva-terrytoryiu-odesskoy-kynostudyy/
Или тут
https://sud-report.com.ua/rejder-aleksandr-tkachenko-y-odesskaia-kynostudyia-ystoryia-hrandyoznoj-afery-chast-1/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/30/7230460/
За Одесскую киностудию Семенюк и ФГИ сражалась до последнего. Семенюк прошла все судебные инстанции до Высшего хозяйственного суда, в котором государство проиграло рейдеру Ткаченко.(с)
Чтобы Семенючка рвала себе жопу?Да вы её биографию почитайте, там клеймо ставить негде.
В общем как-то не особо убедительно звучит.
Вешать, кстати не выход. Там суд в Делавэре по Бене с Зелей плачет - в путь-дорожку.
Мне самому за 60.
...
http://vasilievaa.narod.ru/12_6_98.htm
Рынок земли Китая в новых экономических условиях
ХАНЬ ЛИНЬФЭЙ
докторант Института народнохозяйственного прогнозирования РАН• На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое
• Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей
• Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли
На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое. В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей.
Право пользования имеет очень широкий смысл, включая реальное право пользования, право аренды и право залога. В абсолютном большинстве случаев в Китае на рынке приобретается право пользования землей, находящейся в государственной собственности ...
і далі
В большинстве стран земля продается, но под продажей подразумевается аренда на 99 лет.
Рынок земли нужен! Но земля должна принадлежать украинцам!
Напихать в закон бреда - не значит сделать его лучше.
. Пропихнуть законов нужных Бене и хкйлу. И быстренько шоб опомнится не успели...
а зюзя в курсе?
Паламар подчеркнула - если власть не прислушается к протестующим, то аграрии могут заблокировать всю страну. В первую очередь это нужно услышать господину Сольскому, возглавляющему парламентский комитет по вопросам аграрной политики. На заседании этого комитета народным избранникам раздали бумаги, в которых уже проставлены отметки возле поправок. Иными словами, депутатам «объяснили», какие поправки нужно поддержать.
По мнению Паламар, Украина сегодня находится под внешним управлением. Нынешней власти диктуют свои условия транснациональные корпорации. Эти люди служат вовсе не украинскому народу. Они обслуживают интересы Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347521-agrarii_zablokirujut_vsju_stranu_palamar_zajavila_chto_ukrainskaja_vlastj_rabotaet_v_interesah_transnatsionaljnyh_korpor
...
Все просто. Вся украинская "стабильность", полученная в наследство от Порошенко-Яценюка, зиждется на финансовых вливаниях основной мировой спекулятивной финансовой структуры МВФ. А спекулятивным финансам нужен ресурс для наращивания долгов. Так как у "процветающих" экономик уже все перезаложено по несколько раз, то для этих целей очень подходит украинская земля.
Я не знаю, в результате станут украинцы иметь большие доходы или нет, но государственность потеряют окончательно.
це в українського фермера є такі гроші щоб купити стільки землі? україна бідна через те що більшість дурнів тупо вірять шахраям.
http://www.valnet.ru/m7-114.phtml
Нам тут олигархи-латифундисты все бубнят что 7 миллионов фермеров не могут продать свою землю. Но у нас нет 7 миллионов фермеров. Есть всего 40,000. Все остальные - обычные рантье, сдающие паи в аренду. Получили участок только потому что на момент расформирования колхоза они в нем числились. А кто в колхозе пробатрачил 40 лет, но ушел из него на пенсию за неделю до даты «раздачи слонов» тот пай не получил. Но если все эти «фермеры» совсем не занимаются фермерством, то что мешает нам всем остальным 40 млн. горожан стать такими же рантье? Где мой пай?
Для того чтобы избежать такой халявы нужно ввести лицензию на фермерство, чтоб с землей работали только те кто фермерством живет. Лицензия на фермерство также позволит избавится от сегодняшних латифундий потому как позволит регулировать размер обрабатываемой земли.
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
А они не озвучивают цель, по тому что их цель -ЛИКВИДАЦИЯ УКРАИНЫ!!!!
ЗАСЕКРЕЧЕНА КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ! Иначе их в землю прикопает народ, уже сей час.
Більшість харчової безпеки націй у всьому цивілізованому світі, лежить на малих і середніх фермерах, які швидко і відносно дешево можуть перепрофілюватися, як їм вигідно. Тільки мале фермерство здатне виробляти широку номенклатуру сільгосппродукції. Тому на заході і в Турції є все і Україна там оте все і скупляє, а нам пропонують засівати мільйони гектарів кукурузою та соняшником для збагачення десятка сімей.