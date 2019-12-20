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 Майбутні інвестиції в приватний парк вагонів-зерновозів будуть нерентабельними, - "Укрзалізниця"

Українським аграріям необхідно переглянути стратегію інвестування в придбання зерновозів. В умовах перенасиченого ринку власний вагонний парк не зможе окупитися, а тільки створить додаткове навантаження і труднощі для національної системи залізничних перевезень.

Таку думку озвучив в інтерв'ю порталу Latifundist директор з розвитку бізнесу "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев.

"Ми перебуваємо в умовах обмеженого тягового ресурсу і незмінної пропускної спроможності залізничних шляхів, особливо в припортових зонах. Якщо такими темпами будемо продовжувати збільшувати парк, особливо зерновози, то рано чи пізно у нас перший вагон наздожене останній, – зазначає Андрій Рязанцев, директор із розвитку бізнесу "Укрзалізниці". – Потрібно чітко розуміти – сьогодні не вагони, і вже навіть не локомотиви є основним питанням збільшення обсягів перевезень. Після переходу на графікові маршрути ми значно меншою кількістю парку зерновозів можемо обслуговувати і вивозити".

Поділяють позицію головного українського залізничного перевізника й представники агрокомпаній, які володіють приватним парком вагонів.

Микола Мірошниченко, директор з логістики "Кернел": "Багато виробників, експедитори, перевізники не до кінця оцінюють поточну ситуацію з рухомим складом, і починають інвестувати в уже не потрібний рухомий склад. Ринку зерновозів сьогодні більш ніж достатньо для виконання тих експортних завдань, які стоять перед нами, експортерами, і нашими колегами, – коментує він. – Наші інвестиції в рухомий склад два роки тому – це інвестиції в стратегічну безпеку великої компанії з великою ланцюжком активів. На той час ми стояли на порозі зростання, і нам необхідна була платформа для цього зростання. Але сьогодні слід переглядати стратегію інвестування у вагони. Ця інвестиція вже не буде окупатися на перенасиченому ринку".

Свої заяви менеджмент обох компаній підтверджує цифрами. За перші п'ять місяців 2019/2020 маркетингового року "Укрзалізниця" перевезла понад 17 млн т зернових і олійних культур, що на 21% перевищує показники минулого року. У жовтні-листопаді 2019-го вже перевезено орієнтовно 6,2-6,8 млн т. За таких темпів середній щорічний обсяг української сільгосппродукції (60 млн т) "Укрзалізниця" зможе перевезти лише за 9 місяців.

Фіксує зростання обсягів вантажоперевезень і "Кернел": якщо в сезон 2018 року вагонами ЦТЛ перевозилося приблизно 40-50 тис. т сільгосппродукції на місяць, у вересні цього року цифра зросла до 75 тис. т, у жовтні – 140 тис. т, в листопаді – понад 200 тис. т.

Зростання показників "УЗ" змогла забезпечити завдяки впровадженню нових зернологістичних проєктів, зокрема ступінчастих маршрутів і нитки графіка.

Графікові відправки були запроваджені в травні 2019 року, завдяки чому значно покращилася оборотність рухомого складу: замість 12-14 діб вона тепер становить не більш ніж 6-7. Водночас необхідні обсяги вантажоперевезень реалізуються тепер меншою кількістю вагонів.

Щоб знизити витрати на транспортування і підвищити ефективність логістики, за словами експертів, сьогодні мають сенс інвестиції в потужності зі зберігання на маршрутних станціях і в потужності з перевантаження продукції в портах, які сьогодні не можуть впоратися з обсягами сировини, що доставляється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166340
 
 
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пора строить зернопроводы... они будут рентабельны, учитывая возростающий тоннаж вывоза зерна из страны)))
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инвестиции в волов зерноедов будут окупаемей
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ДАК НЕДАВНО ОРАЛИ ЧТО НЕХВАТАЕТ ЗЕРНОВОЗОВ
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УЗ конкурентів боїться. а не кількості зерновозів як таких
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Та возьмите японцев......
Что? Они вас посылают на Путина?
Ну так "не клядей менять надо, а интерьер".

Идиоты...(с яхтами) не знают как перевозить зерно.(идет за хлебом, "благодарит" за низкие цены)
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То есть: не мешайте зарабатывать основной вал, вагоны только для своих (даже если возьмете потом все равно Тепловоз не подадим (как всегда $ решить вопрос).
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"Мы находимся в условиях ограниченного тягового ресурса и не меняющейся пропускной способности железнодорожных путей, особенно в припортовых зонах. Если такими темпами будем продолжать увеличивать парк, особенно зерновозы, то рано или поздно у нас первый вагон догонит последний, - отмечает Андрей Рязанцев, директор по развитию бизнеса "Укрзализныци". - Нужно четко понимать - сегодня не вагоны, и уже даже не локомотивы являются основным вопросом увеличения объемов перевозок. После перехода на графиковые маршруты мы значительно меньшим количеством парка зерновозов можем обслуживать и вывозить".Источник: https://censor.net.ua/n3166340

Ору, *****, ТАК УВЕЛИЧЬТЕ "пропускную способность, и именно в "припортовых зонах", и "тягловый ресурс" увеличьте, заказывая НОВЫЕ тепловозы. И заработете денег, и страна сможет БОЛЬШЕ товаров "туда-сюда" перевозить и ЗАРАБАТЫВАТЬ на этом.
Типилы, ***** / грустная лошадь.
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