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Все про:Білорусь (848) Путін (4531) Росія (14621)

 Путін про інтеграцію Росії та Білорусі: "Не реалізовано 90% пунктів"

90% пунктів договору щодо створення Союзної держави досі не виконані, проте "політична воля є", і переговори тривають.

Про це заявив на пресконференції президент Росії Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що рішення про створення Союзної держави були правильні. Російський та білоруський народ - це, по-моєму, те саме, що і український і російський. Це майже одне й те саме - етнічно і з точки зору нашої історії, духовних начал. Тому те, що у нас з Білоруссю відбувається таке зближення, я цьому дуже радий", - сказав Путін.

Він додав, що основні рішення, які були ухвалені щодо будівництва Союзної держави, в цілому не реалізовані.

"Рішення щодо будівництва Союзної держави на 90% не виконано. Мінську виділено сім мільярдів доларів кредитів. Росія підтримує Білорусь за багатьма каналами. У нас триває спокійна врівноважена робота", - заявив Путін.

"Це величезна робота. Її можна виконати лише в тому випадку, якщо є бажання. У російської сторони воно є", - додав він.

Дивіться також: "Бандерівці! Те саме, що й на Україні буде! Польсько-жидівська сволота!" - сварка на акції протесту в Мінську проти інтеграції РФ і Білорусі. ВIДЕО

Нагадаємо, 7 грудня Путін і Лукашенко обговорювали інтеграцію двох країн у резиденції президента РФ у Сочі. Переговори тривали близько 5,5 години, але жодних документів за їхніми результатами підписано не було.

Цього ж дня в Мінську відбулися несанкціоновані акції протесту проти об'єднання Білорусі з Росією. Їхні учасники розірвали портрети Путіна.

Наступний раунд переговорів Лукашенка і Путіна, присвячених створенню союзної держави РФ і РБ, намічений на 20 грудня в Санкт-Петербурзі.

Читайте: Лукашенко і Путін не підписали за підсумками зустрічі жодних документів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166336
 
   
 Топ коментарі
 
Став таки вкрадений український «Жидобандерівець Кузя»

поперед горлянки, москалям їппучім.
Путин об интеграции России и Беларуси: "не реализовано 90% пунктов" - Цензор.НЕТ 1092
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сам сёдня угорал )) как бэ изначально на весь его ремонт требовалось 65 млрд деревянных ))) теперь только на устранение последствий пужарю надо 95 млрд из того же валежника )) сварщик нанёс незначительный урон )))
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)(уйло навоняло так, что невозможно не обратить внимание. А ты нюхай, нюхай, вдыхай глубже. Путин об интеграции России и Беларуси: "не реализовано 90% пунктов" - Цензор.НЕТ 5615
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сам сёдня угорал )) как бэ изначально на весь его ремонт требовалось 65 млрд деревянных ))) теперь только на устранение последствий пужарю надо 95 млрд из того же валежника )) сварщик нанёс незначительный урон )))
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Став таки вкрадений український «Жидобандерівець Кузя»

поперед горлянки, москалям їппучім.

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Надо в Украине открыть памятник нашему Кузе !!!
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На "кузе" в результате пожара произошел перегрев металлических конструкций, т.е. неконтролируемый пережог. Теоретически это приводит к короблению, трещинам, снижению прочности конструкции, вследствии чего она может деформироваться даже под собственным весом. А поскольку там сверху палубы и надстройки, то кузе - капец навсегда, с чем пацаков и поздравляю. Краденое до добра не доводит. Бумеранг (огромный и свирепый) за крысм и дамбац, как говорят, попереду
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Анексія Криму теж "нє хіло" тягне економіку параші на дно(наш "непотопляємий" авіаносець.
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Все происшествия на "Кузнецове" с 1985 года.
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" был включен в состав флота в январе 1991 года и за 29 лет эксплуатации не раз упоминался в прессе из-за различных происшествий - всего их было 13, включая 5 крупных возгораний и потерю 5 самолетов.
На крейсере погибло 6 человек + 1 числится пропавшим без вести.

Путін про інтеграцію Росії та Білорусі: "Не реалізовано 90% пунктів" - Цензор.НЕТ 7836
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За то реализованы 10 процентов,газотранспортная система сдана кацапии,расположение кацапских войск в бульбашии на неопределенное то-есть на постоянно.А остальное вам будльбаши х"й от *****.И не рыпайтесть бульбаши так ткак вы на референдуме проголосовали ЗА присоединение к кацапии.
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Тоесть 10% уже реализовано. Так же как и в Украине 10% территории уже захвачено Рашкой. Но еще предстоит работы нормально и ***** уверен в своих методах.
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«Так єго Сара !» Путин об интеграции России и Беларуси: "не реализовано 90% пунктов" - Цензор.НЕТ 1486

Лахтинське, ви там всі такі?
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вопрос императорства , ввиду не согласия другого императора , пока затягивается
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Вопрос оставшихся и жалких 90% решается элементарно--надо Луке нос намазать Новичком и заставить чихнуть, подав отравленный платочек.
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Ага, в Игре Престолов был похожий эпизод
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А з ким саме був цей епізод? Мабуть ви мали на увазі поцілунок? Доречі, а ху#ло з циганом цілуються при зустрічі? Якщо так, то циган ризикує.
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Вот был не путин, а брежнев- сто пудов бы прокатило, и никто бы ничего не заподозрил
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А циган крутить цим ху#лом, як циган сонцем.
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А циган крутить цим ******, як циган ******.

...
fixed
(вийшло у стилі "кто не курит и не пьёт, тот непьющий некурун" )
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палити кинув, а не пити не получається, без води горлянку дере
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Так это ж с 1994 года "реализовывают Беларусь России", по предоплате в виде нефти и газа... И все никак "не реализуют"! А они "Минск" от нас требуют "Реализовать" за пару лет...
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Все йде по плану. До 2250 року решта жителів західних улусів отримає право вільного переміщення на всій території Великого Китаю.
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