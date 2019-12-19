 Путін про інтеграцію Росії та Білорусі: "Не реалізовано 90% пунктів"

Про це заявив на пресконференції президент Росії Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що рішення про створення Союзної держави були правильні. Російський та білоруський народ - це, по-моєму, те саме, що і український і російський. Це майже одне й те саме - етнічно і з точки зору нашої історії, духовних начал. Тому те, що у нас з Білоруссю відбувається таке зближення, я цьому дуже радий", - сказав Путін.

Він додав, що основні рішення, які були ухвалені щодо будівництва Союзної держави, в цілому не реалізовані.

"Рішення щодо будівництва Союзної держави на 90% не виконано. Мінську виділено сім мільярдів доларів кредитів. Росія підтримує Білорусь за багатьма каналами. У нас триває спокійна врівноважена робота", - заявив Путін.

"Це величезна робота. Її можна виконати лише в тому випадку, якщо є бажання. У російської сторони воно є", - додав він.

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Нагадаємо, 7 грудня Путін і Лукашенко обговорювали інтеграцію двох країн у резиденції президента РФ у Сочі. Переговори тривали близько 5,5 години, але жодних документів за їхніми результатами підписано не було.

Цього ж дня в Мінську відбулися несанкціоновані акції протесту проти об'єднання Білорусі з Росією. Їхні учасники розірвали портрети Путіна.

Наступний раунд переговорів Лукашенка і Путіна, присвячених створенню союзної держави РФ і РБ, намічений на 20 грудня в Санкт-Петербурзі.

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