 Супутниковий моніторинг EOS показав, скільки української землі залишається у "тіні"

Всього полів на незареєстрованих землях близько 4,3 млн га. Про це повідомляється в пресрелізі компанії.
На карті можна побачити, що площа посівів ріпаку в Херсонській області, за даними супутників, складає 117,8 тис. га. Це на тритину більше за інформацію у кадастрі. Або ж, на прикладі Дніпропетровської області видно 136,4 тис. га полів на незареєстрованих у державному кадастрі землях.
Карта використовує результати дослідження, яке проводилося EOS DA разом з Інститутом космічних досліджень НАН і ДКА України у рамках проєкту Світового Банку Землі. Зараз результати дослідження використовуються Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Карта EOS Crop Monitoring знаходиться у вільному доступі на сайті.
Нагадаємо, що 21 листопада міністр Тимофій Милованов зробив презентацію супутникового моніторингу українських полів. При цьому міністр публічно не озвучив ні виконавця, ні джерела фінансування цього проєкту.
Поэтому все правильно,я так щитаю🤔
Па панятиям.
нашимичиновниками.
Как 31 миллион га может принадлежать 7 000 гражданам Украины,если положено не более 2 га одному гражданину.
Приведите кадастровую карту в соответствие и дайте людям приватизировать свои 2 га,которые вы припрятали.
А потом устраивайте рынки земли.
Почему когда государству нужно что то взять от гражданина Закон четко работает,а когда наоборот то наоборот?
Может быть потому что в стране куча идиотов которые это поддерживают поэтому мы и находимся в жопе.
Неужели тебе не понятно что на этом просто наживется какая то небольшая группа лиц?
Зачем ты рвешь жопу за них?
Мне насрать на то что рынок земли тебе даст.
Вот примерно таким же образом как тебе насрать на то что мне не дали 2 га земли бесплатно и теперь какой то поц их продаст и положит себе деньги на карман.
Понятно абяснил?
Ст.121 Земельного кодекса.
Про роздачу мне не надо рассказывать.
В свободном доступе есть специальная кадастровая карта куда можно зайти и выбрать землю для приватизации.
Так вот свободной земли там практически нет.
Причем с самого ее появления.
Простой математический подсчет дает результат что из 31 млн.земель сх назначения ,которые подлежат приватизации 7 млн заявленных владельцев могут владеть 14 млн.га.
Остальное спрятано.
П.б
А что?
Вот товарищ финансист например даже и не скрывает зачем ему рынок земли.
Продать участок земли доставшийся от деда с бабой и купить дачу.
И таких " фермеров " как грязи.
Ты же не возражаешь.
Все мое имущество и в том числе земля принадлежат мне согласно договора купли продажи,а не приватизации.
Поэтому не смешивай мух и котлет.
Не все вокруг колхозное.
Ты фермер?
Те которые хапнули как раз и ратуют за так называемый рынок.
Им как то надо узаконить припрятанное.
Зачем тебе твои 2 га бесплатно если ты сможешь их купить?
Я так щитаю🤔
У меня есть много знакомых, которым паи достались по наследству. От бабушки, от деда и т.д. Эти люди давно живут в Киеве или в других крупных городах, а паи находятся в глухих селах за 100 и больше километров от места проживания собственника. Эти люди хотели бы продать свои паи и купить себе дачу под городом или кватиру в городе для сына. Но низзя. Газовая
ПроституткаПринцесса запрещает. И Шоколадный Барыга, который отпуск проводит на Мальдивах, запрещают. Получается крепостное право. Человек прикреплен к земле и открепиться от нее не может.
Финансит ратующий за реприватизацию заводов резко выступает за частную собственность на землю.
Что с людьми творят корыстные мотивы.
Голытьба из разваливающейся хрущевки с паем земли за 100 км. от Киева, доставшегося от бабы с дедом в наследство, даже не хочет поднять жопу с дивана что бы найти себе нормальную работу.