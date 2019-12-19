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Все про:земля (479) ринок землі (70)

 Супутниковий моніторинг EOS показав, скільки української землі залишається у "тіні"

Українсько-американська компанія EOS Crop Monitoring запустила інтерактивну супутникову карту реального стану полів по всій країні. Моніторинг показав значне розходження між даними у кадастрі та фактичною ситуацією.

Всього полів на незареєстрованих землях близько 4,3 млн га. Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

На карті можна побачити, що площа посівів ріпаку в Херсонській області, за даними супутників, складає 117,8 тис. га. Це на тритину більше за інформацію у кадастрі. Або ж, на прикладі Дніпропетровської області видно 136,4 тис. га полів на незареєстрованих у державному кадастрі землях.

Карта використовує результати дослідження, яке проводилося EOS DA разом з Інститутом космічних досліджень НАН і ДКА України у рамках проєкту Світового Банку Землі. Зараз результати дослідження використовуються Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Карта EOS Crop Monitoring знаходиться у вільному доступі на сайті.

Супутниковий моніторинг EOS показав, скільки української землі залишається у тіні 01

Нагадаємо, що 21 листопада міністр Тимофій Милованов зробив презентацію супутникового моніторингу українських полів. При цьому міністр публічно не озвучив ні виконавця, ні джерела фінансування цього проєкту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166332
 
   
 Топ коментарі
 
я так понимаю, что владельцы незарегистрированных полей сейчас стоят в пикете под ВР.
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бинго! халяву отбирают- вот они и пердят
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Ну вот, это поле для раьботы. Сначала наведите порядок, а потом все на продажу.
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я так понимаю, что владельцы незарегистрированных полей сейчас стоят в пикете под ВР.
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бинго! халяву отбирают- вот они и пердят
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ок. приведу свой пример. как-то я захотел приватизировать свою дачу, а это 6 соток земли с домом и 6 соток под огород. и вот когда дело дошло властных кабинетов, оказалось, что огород уже не мой, а я являюсь арендатором у бабушки 80-лет, которая в свою очередь, даже и не знала, что у неё такие землевладения)). но выяснить реального собственника мы не смогли(( вот такая вот теневая земелька.
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Точно практически аналогичная история у знакомых, не удалось им приватизировать дачный участок уже в течении почти 4х лет, хотя до этого срока их соседи спокойно приватизировали без проблем. Но это как бы больше похоже что рынок вводят чтоб легализовать захваченное и отобрать не приватизированное, которое просто не дают приватизировать, тк совсем не ведут речь о наказании за такое беззаконие.
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не знаю. я летом продолжу борьбу, просто из вредности. дело не в огороде, которым я никогда не пользовался, а в принципе.
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Ну как бы мне кажется результат предсказуем. Землю хотят продавать, а не отдавать на приватизацию.
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Есть такое понятие _ лох должен платить.
Поэтому все правильно,я так щитаю🤔
Па панятиям.
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Вы уверены что вас допустят к этому? Если сейчас, не смотря на законное право не дают приватизировать.
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не, не уверен. как и во многом другом, что касается отношений с нашими чиновниками.
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И не только вы. О законности у нас можно только мечтать или добиваться неимоверными усилиями, под час тоже незаконными. Прям замкнутый круг?
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Вони поспіхом усе переписують на нащадків.
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ХРУЩОВА на этих козлов нет. Был бы порядок.
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Эти владельцы-то как раз и заинтересованы в продаже земли. Четверть самогона и тысяча гривен - и гектар твой.
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нет, вы это не верно понимаете. Простой селянин не может скрытно обрабатывать землю, ему этого не позволят. А вот именно те, кто ему этого не позволит, сами её и обрабатывают. Точнее, они имеют доход с её теневой обработки: полиция, прокуратуры, судьи, депутаты и т.д. ...
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Ну вот, это поле для раьботы. Сначала наведите порядок, а потом все на продажу.
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От саме вони і смердять проти ринку землі! Спутниковый мониторинг EOS показал, сколько украинской земли остается в "тени" - Цензор.НЕТ 3645
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Ось і вся сутність земельних"протестантів" .
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Вот истинная причина всех этих митингов и протестов. Людям вдалбливают в головы, что рынок земли это плохо. В первую очередь это не выгодно олигархам сельскохозяйственным и ХВЭрмерам которые пользуются землей и не платят за нее ни копейки. А рынок земли все это вскроет.
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Какой рынок земли.
Как 31 миллион га может принадлежать 7 000 гражданам Украины,если положено не более 2 га одному гражданину.
Приведите кадастровую карту в соответствие и дайте людям приватизировать свои 2 га,которые вы припрятали.
А потом устраивайте рынки земли.
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Земли сельхозназначения распаевали только тем кто работал и жил на этой земле. Где ты видел, хоть одну страну назови где всем жителям давали паи? Когда страна переходила из социалистической системы в капиталистическую городским жителям давали ваучеры на кусок завода, фабрики и наконец квартиры которые были построены государством, а сельским жителям по кусочку земли и по кусочку там майнового паю. Зрозумив?!
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Зачем мне видеть хоть одну страну если мне положено 2 га по Закону.
Почему когда государству нужно что то взять от гражданина Закон четко работает,а когда наоборот то наоборот?
Может быть потому что в стране куча идиотов которые это поддерживают поэтому мы и находимся в жопе.
Неужели тебе не понятно что на этом просто наживется какая то небольшая группа лиц?
Зачем ты рвешь жопу за них?
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А можна поцікавитись по якому закону тобі це пАложинА? Тоді траба жителям міст поділитись із селянами кусочком заводів та квартир. Так ти ж цапа станеш, тіпа, а как этА? Я в першому коменті все тобі ясно і понятно АбісніЛ. Це по перше. А по друге тільки ринок землі дасть нормальну ціну, а не та яка зараз. Поцікався як це було у Польщі. Там 1га коштує 10 тис.долярів, а в Україні 1,5 пузаті депутати призначили.
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По земельному кодексу.
Мне насрать на то что рынок земли тебе даст.
Вот примерно таким же образом как тебе насрать на то что мне не дали 2 га земли бесплатно и теперь какой то поц их продаст и положит себе деньги на карман.
Понятно абяснил?
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Не хочу обзывать тебя мудаком, но земельном кодексе нет такого. А речь идет только о земле сельскохозяйственного назначения. Это поля, пашня по кацапски. И где же на всех вас мудаков набрать этой пашни, скажи пожалуйста. Момент раздачи распаевания уже прошел давно, я уже об этом говорил. Кому заводы-пароходы ваучеры за которые люди просто продали за копейки барыгам и которые сейчас типа успЄшные бизЬнЄсмЄны-хУзяева жизни, а на землю ума у новых хУзяев не хватило как ее отжать у людей. Да они ее половину уже отжали под видом завещаний и долгосрочной аренды на 50 лет, а остальным платят 100 баксов в год за гектар в лучшем случае, а зачастую и два мешка кукурузы, а алкашам вобще ничего.
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Это что каждому мудаку нужно отдельно рассказывать?
Ст.121 Земельного кодекса.

Про роздачу мне не надо рассказывать.
В свободном доступе есть специальная кадастровая карта куда можно зайти и выбрать землю для приватизации.
Так вот свободной земли там практически нет.
Причем с самого ее появления.
Простой математический подсчет дает результат что из 31 млн.земель сх назначения ,которые подлежат приватизации 7 млн заявленных владельцев могут владеть 14 млн.га.
Остальное спрятано.
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Де тут написано, що тобі хтось повинен дати 2 га землі?
Супутниковий моніторинг EOS показав, скільки української землі залишається у "тіні" - Цензор.НЕТ 7703
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Ти вААЩе адекватный? Или ты ХВермером хочешь стать?
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Сельским хозяйством хочу заниматься.
П.б

А что?
Вот товарищ финансист например даже и не скрывает зачем ему рынок земли.
Продать участок земли доставшийся от деда с бабой и купить дачу.
И таких " фермеров " как грязи.
Ты же не возражаешь.
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Так пусть продают, а если ты хочешь заниматься сельским хозяйством купи у него или отдай квартиру за его пай... Супутниковий моніторинг EOS показав, скільки української землі залишається у "тіні" - Цензор.НЕТ 1337
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Квартира тут при чем.
Все мое имущество и в том числе земля принадлежат мне согласно договора купли продажи,а не приватизации.
Поэтому не смешивай мух и котлет.
Не все вокруг колхозное.
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Так ты же мне тут недавно бил себя в грудь и кричал, что тебе пАложено 2 га зЯмли Супутниковий моніторинг EOS показав, скільки української землі залишається у "тіні" - Цензор.НЕТ 7338 Ну 2 на 1 метр то каждому положено, рано или поздно. Ты наверное с этим перепутал?
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Главное что эти хитрожопые 29 лет на шее на нашей с вами земле наживались и ждут что их кто то поддерживать будет.Мне с этой земли вообще не копейки хотя она положена по закону не на постройку не на выращивание даже на херов гараж.А эти хапнули и защищайте их по митингам ходите.Пускай у вас теперь корпорации эти земли отожмут с олигархами !
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Кто эти хапнули?
Те которые хапнули как раз и ратуют за так называемый рынок.
Им как то надо узаконить припрятанное.
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Почему не один владелец пая из тех кого я знаю по 3-5 га вообще не переживает об этом?У них есть документы на руках что они собственники.Почему они должны быть против того что получат право продавать эту собственность.И скажи почему меня должна волновать земля если её у меня нет и не кто мне её не предлагает.Но зато я смогу её официально купить когда сможет продаваться как квартиру или авто.По твоему они хапнули и сейчас хотят узаконить но если не будет земля в продаже они её не узаконят и дальше рапс будут сажать как предидущие 29 лет ??? Мне что с того что они и дальше будут сажать свой рапс ????
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Все правильно.
Зачем тебе твои 2 га бесплатно если ты сможешь их купить?
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Где мои 2 Га бесплатно? где моя земля под фермерство под садоводство под растениеводство под застройку и под гараж бесплатная?Где недры которые принадлежат народу?А вот хер что даёт мне это государство.А так я эту землю хоть купить смогу официально.Зато за налогами приходит исправно только на день ****** или зарегистрирую налоговую хоть одну не вовремя там они соображают что и как быстро.Я об этом говорю что мне купить землю реально как собственность, а получить по праву это фантастика.
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Тому кто продаст тебе твои 2 га деньги нужнее чем тебе.
Я так щитаю🤔
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А теперь пусть зделает спутниковый мониторинг вырубки Карпат - ......ол.
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Значна кількість паїв орендуються нелегально. Також незаконно використовують такі землі з оранкою землі, які заборонено використовувати під посіви (луки, пасовища).
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тобто зара, на підставі цієї інформації, ГПУ ініціює рослідування про незаконне використання державного майна і буде супроводжувати весь процес про нанесення збитків державі в особливо великих розмірах? Як нє? А чого?
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Вот поэтому олигархня и их политическая обслуга и не хочет рынка земли. При рынке земли им придется эту землю покупать по рыночным ценам. А безрыночными методами можно захватить нашару.
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Под Верховной Радой бузит против рынка земли городская гелыдьба, у которой нет ничего кроме разваливающейся хрущевки или панельки с обсциканным лифтом и сожженными кнопками.

У меня есть много знакомых, которым паи достались по наследству. От бабушки, от деда и т.д. Эти люди давно живут в Киеве или в других крупных городах, а паи находятся в глухих селах за 100 и больше километров от места проживания собственника. Эти люди хотели бы продать свои паи и купить себе дачу под городом или кватиру в городе для сына. Но низзя. Газовая Проститутка Принцесса запрещает. И Шоколадный Барыга, который отпуск проводит на Мальдивах, запрещают. Получается крепостное право. Человек прикреплен к земле и открепиться от нее не может.
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Ферееично.
Финансит ратующий за реприватизацию заводов резко выступает за частную собственность на землю.
Что с людьми творят корыстные мотивы.
Голытьба из разваливающейся хрущевки с паем земли за 100 км. от Киева, доставшегося от бабы с дедом в наследство, даже не хочет поднять жопу с дивана что бы найти себе нормальную работу.
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Когда мы сами не знаем сколько в Украине земли, когда не учтены миллионы, без преувеличения гектар, логичнее всего что сделать? Правильно! продать не глядя. Я прав зебилы?
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Этот мониторинг полная чушь. Нашел там свое поле, за последние 10 лет там всегда выращивалась одинаковая культура, т.е, или только подсолнух, или только кукуруза, или только соя. На снимках мое поле разбито на два разных цвета.
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ЗЕ Делает правильно пусть всю землю внесут в список,а там посмотрим.
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