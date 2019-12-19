 Можливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО проясниться після наступного "нормандського саміту", - Єрмак

"Думаю, так", - сказав Єрмак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на відповідне запитання, передає Цензор.НЕТ.

"Тому що є певні терміни. За 90 днів до виборів мають бути виведені всі іноземні збройні формування, роззброєні незаконні збройні формування. Це час", - пояснив він.

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У цьому контексті помічник президента нагадав, що протяжність лінії зіткнення становить 426 км. "Тобто це не один день. І це має бути щоденна робота, забувши про вихідні та свята. У нас таке бажання є. Якщо буде таке бажання і з того боку, то ми готові. Проведення виборів на всій території України - це було б дуже символічно", - сказав Єрмак.