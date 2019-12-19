 Можливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО проясниться після наступного "нормандського саміту", - Єрмак

"Думаю, так", - сказав Єрмак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на відповідне запитання, передає Цензор.НЕТ.
"Тому що є певні терміни. За 90 днів до виборів мають бути виведені всі іноземні збройні формування, роззброєні незаконні збройні формування. Це час", - пояснив він.
У цьому контексті помічник президента нагадав, що протяжність лінії зіткнення становить 426 км. "Тобто це не один день. І це має бути щоденна робота, забувши про вихідні та свята. У нас таке бажання є. Якщо буде таке бажання і з того боку, то ми готові. Проведення виборів на всій території України - це було б дуже символічно", - сказав Єрмак.
Ето знаніє, пріносіт єму страданіє.
Оппа, а гдє ето так напісано?
Слышали уже от брехуна зели, что если нормандия завершится ничем - будем "строить стену" с лугандой!!!!
Завершилась ничем..... Где стена? И шоб Кролик Сеня там и близко не стояло!!!!
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
пукин пять лет блуждает в лабиринте минска..
ты хочешь помочь ему закабалить украину?.. вперде..))))
но начни с удаления интамнетов... это можно лепить лет 15-ть ))) не спеша )))
тебе срочно в ОПУ надо бежать ))))
вы выиграли битву в информвойне, но не далеко не войну.....
на фонарях вам еще висеть ..)))
АпИчатка.... "НеВозможность.....еще лет 10ть )))"
В Луганске Бородай перед ЛНРовцами: "Нам прийдется идти на запад и дойти до Киева! И это мы сделаем вместе".
https://www.youtube.com/watch?v=RmOZpeKHj14&feature=youtu.be с 1:45
И что имеем, уже компенсировали? о Крыме вообще ни одного слова не сказал!
Команда брехунов!!! обстерелы каждый день на разведенных участках, люди гибнут, воины гибнут, а Бубочка молчит! БРЕХУН!