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 ЄС продовжив на пів року санкції проти РФ (оновлено)

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження секторальних економічних санкцій щодо Росії на чергові шість місяців

Про це повідомила в четвер пресслужба Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Рада ЄС продовжила санкції щодо певних секторів російської економіки до 31 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні, поширеному в Брюсселі.

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Це юридичне оформлення політичного рішення глав держав і урядів Євросоюзу, ухваленого 12 грудня на саміті ЄС на основі повідомлень європейських лідерів канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона про виконання Мінських угод за підсумком чотиристоронньої зустрічі України, Німеччини, Франції та РФ у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня 2019 року.

Продовження набуде чинності після публікації постанови Ради ЄС в "Офіційному журналі" Євросоюзу.

Востаннє Рада ЄС продовжувала ці санкції 27 червня 2019 року, і вони діють до 31 січня 2020 року.

Економічні санкції містять:

- обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ з мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, в яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;

- експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю;

- введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії;

- обмеження доступу Росії до окремих, які мають стратегічне значення, технологій і послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

Економічні санкції були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи були посилені у вересні 2014 року.

На своєму засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада ухвалила рішення зв'язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією Мінських угод, яка в той час була передбачена на 31 грудня 2015 року.

Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС: індивідуальні заходи проти фізичних та юридичних осіб і заходи у зв'язку з незаконною анексією Криму і Севастополя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166326
 
   
 Топ коментарі
 
Хуйлостану от них только "лучше".
Больше санкций - хороших и разных!
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И что в этом плохого? Та хоть каждый день пускай продляют. ЄС продовжив на пів року санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 1170
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Они что там каждую неделю продляют на пол года санкции? Чуть ли не через день на протяжении 5 лет ета новость.
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А что, щеля разве не улучшил твою жизнь. Вон рейтинг, растет каждый день. Жри, не обляпайся
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И что в этом плохого? Та хоть каждый день пускай продляют.
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********** от них только "лучше".
Больше санкций - хороших и разных!
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Уже даже новостью считать нельзя, мне кажется...
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и правильно!
хуже было бы если б по-тихохоньку стали их снимать...
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Можно считать что это заслуга Мародера
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Це вже не йогог ЗЕслуга, хоч він і пнеться у "заслужені"...
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Хороший подарок мокшам подогнал Св.Николай! ЄС продовжив на пів року санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 8881
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при хозяине в стране санкции только на пользу
обходятся своими силами /без бананов плохо но
можно жить /
пример наша молочка /обошлась Россия /
и так во многом другом
посмотрите на другое тоже ЕС вкладывает деньги в
Россию
самое главное не надеяться на ,,санкции,,
а развивать свою страну
пять последних лет ,,увеличили добычу природного газа,,
зато прокладок рынку газа увеличилось до 80
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А чого на пів року, а не на 4 місяці?! Чи вони думають, що через пів року все стане чьотко!
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