 ЄС продовжив на пів року санкції проти РФ (оновлено)

Про це повідомила в четвер пресслужба Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Рада ЄС продовжила санкції щодо певних секторів російської економіки до 31 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні, поширеному в Брюсселі.

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Це юридичне оформлення політичного рішення глав держав і урядів Євросоюзу, ухваленого 12 грудня на саміті ЄС на основі повідомлень європейських лідерів канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона про виконання Мінських угод за підсумком чотиристоронньої зустрічі України, Німеччини, Франції та РФ у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня 2019 року.

Продовження набуде чинності після публікації постанови Ради ЄС в "Офіційному журналі" Євросоюзу.

Востаннє Рада ЄС продовжувала ці санкції 27 червня 2019 року, і вони діють до 31 січня 2020 року.

Економічні санкції містять:

- обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ з мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, в яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;

- експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю;

- введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії;

- обмеження доступу Росії до окремих, які мають стратегічне значення, технологій і послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

Економічні санкції були спочатку введені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи були посилені у вересні 2014 року.

На своєму засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада ухвалила рішення зв'язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією Мінських угод, яка в той час була передбачена на 31 грудня 2015 року.

Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС: індивідуальні заходи проти фізичних та юридичних осіб і заходи у зв'язку з незаконною анексією Криму і Севастополя.