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Все про:азартні ігри (26) легалізація (58)

 "Побічний ефект" ігроманії може перекреслити все позитивне від легалізації, - Тополя

Ігнорування в законопроєкті про легалізацію грального бізнесу питання захисту від лудоманії може звести нанівець усі потенційні переваги процесу легалізації.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив консультант Комітету Верховної Ради України з прав людини, молодіжний посол UNICEF Ukraine в Україні Тарас Тополя.

"За статистикою, переважна більшість відвідувачів ігрових залів в Україні - чоловіки із невисоким місячним доходом, які грають системно. Непоодинокі випадки, коли в азарті гравці віддають у заставу власне і родинне майно. Несуть речі у ломбарди, беруть кредити на десятки-сотні тисяч гривень. І... все програють. Чи потрібно пояснювати, в які негаразди для близьких та рідних обертаються такі вчинки? Руйнуються сім‘ї, страждають дорослі і діти... Наскільки мені відомо, після опрацювання десяти документів, вчора на профільному комітеті був підтриманий досить сумнівний варіант законопроєкту. Сьогодні Парламент буде голосувати закон у першому читанні. В Україну незабаром повернуться легальні гральні автомати і казино... Авжеж, це великі надходження до бюджету, проте "побічний ефект" ігроманії може перекреслити все!!!" - заявляє експерт.

На його думку, в документі обов'язково мають бути відображені такі питання:

  1. В майбутньому законі першочергово має бути прописаний механізм жорсткого фінмоніторингу, контролю за процесом видачі ліцензій. Одразу, а не через два-три роки!
    2. Держава має створити обов’язкові державні реєстри, в яких буде зазначатись вся інформація, починаючи від ідентифікації гравця, суми ставок, кількості гральних автоматів, кредитних зобов’язаннях і т.д.
    3. Мають бути встановлені чіткі обмеження щодо розташування казино та гральних автоматів. Найкраще - окремі гральні зони в окремих готелях, курортних місцях, за межами населених пунктів.
    4. Обговорення фінальної версії закону необхідно винести за межі Парламенту. Долучити до розробки відповідного законопроекту громадськість, в тому числі юристів сімейного права.
    5. Зобов‘язати компанії вказувати кінцевих бенефіціарів бізнесу. Шляхом публічної дискусії прийти до рішення чи можуть бути кінцевими бенефіціарами громадяни і компанії Російської Федерації.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166323
 
 
 Топ коментарі
 
нужно просто легализировать канабис! лучшее лекарство от лудомании и алкоголизма!
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По факту на сегодня сейчас имеем куда не плюнь "игровой салон" под вывеской "Национальная лотерея". И что-то там никто не требует от посетителей справки о доходах.

Но как поднимается вопрос как упорядочить этот бардак, то появляется множество "защитников населения". Только по факту они защищают криминальные интересы своего "бизнеса".
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И криминала будет меньше, люди после бухла такое творят, что потом в тюрьму сажают.
А главное - общество станет более позитивно!
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нужно просто легализировать канабис! лучшее лекарство от лудомании и алкоголизма!
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И криминала будет меньше, люди после бухла такое творят, что потом в тюрьму сажают.
А главное - общество станет более позитивно!
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Вреда от грасса точно в разы меньше , чем от игровых автоматов .
Особенно , если после 30 лет изредка покуривать .

Но в 14 лет ... почти все конченные торчки начинали с травки ...
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как говориться с дуру можно и йух сломать! "Побочный эффект" игромании может перечеркнуть все положительные от легализации, - Тополя - Цензор.НЕТ 8965
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А вы попробуйте объяснить это тинэйджерам в стране где трава в свободной продаже. Официально ее продают только лицам после 18, а реально в школе куча подростков курит травку - до легализации такого и близко не было.
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нечего тут объяснять, мы самогон в 9-ом классе хлестали, лучше от этого не было. )) а вообще я за совершеннолетие после 21 года
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Да хоть в 30, они же достают траву в 14-15 лет. Напрямую в магазине тут несовершеннолетним не продадут, но всегда есть старший брат, друг и т.п.

Кстати в штатах алкоголь до 21 не продают. Они к нам в Канаду ездят на выходные
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ну вот старших друзей после 21 года у них будет заметно меньше, а если будет то скорее им самим будет лет 18.
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По факту на сегодня сейчас имеем куда не плюнь "игровой салон" под вывеской "Национальная лотерея". И что-то там никто не требует от посетителей справки о доходах.

Но как поднимается вопрос как упорядочить этот бардак, то появляется множество "защитников населения". Только по факту они защищают криминальные интересы своего "бизнеса".
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Згоден з Вами. Те ж саме треба і з проституцією зробити.
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Консультант Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, молодежный посол UNICEF Ukraine в Украине Тарас Тополя - некомпетентен.
Игорный бизнес прекрасно существует в Украине.
"подавляющее большинство посетителей игровых залов в Украине - мужчины с невысоким месячным доходом, которые играют системно. Нередки случаи, когда в азарте игроки отдают в залог собственное и семейное имущество. Несут вещи в ломбарды, берут кредиты на десятки-сотни тысяч гривен . и ... все проигрывают. Нужно ли объяснять, в какие беды для близких и родных превращаются такие поступки? Разрушаются семьи, страдают взрослые и дети" - это все есть уже сейчас.
А раз есть и процветает - не увеличится в связи с легализацией.
Вопрос лишь в том, что государство со всего этого доход не получает.
Лично я не хочу чтобы за счет моих налогов решались проблемы лудоманов. Я приветствую запуск эволюционного процесса. Чем больше денег лудоман вынесет в казино, тем мне будет лучше. Потому что больше денег поступит в руки государства (меньше налогов придется платить мне) и бизнесменов которые смогут ими достойно распорядится (создать рабочие места).

Источник:https://censor.net.ua/n316632"
Источник:https://censor.net.ua/n3166323
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А проблема лудоманов лучше всего будет решаться способствыванием вымирания лудоманов.
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Но перед "вымиранием" они могут нанести вред родным и близким, а иногда и совершенно
незнакомым людям, например мне или даже вам.
Иногда альтруизм более выгоден, чем эгоизм.
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властям пофиг на проблемы игромании - главное что бы бабло с этого поиметь..... из каждого утюга и унитаза - ставки на спорт! открытая пропаганда тотализатора.......
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В этом проблема "одной каденции" .

Просто Вова как-то узрел, что подростковый примитивный хохмо-юром после 50 бесперстпективен . Да ещё и травматичен - рояль может крышку невовремя бросить . Ну не мудрец-Жванецкий он !!!
И может пора рвать когти ?!

А МВФ своих в обиду не даёт . Вон Наталка Яреско нашкодила в Украине и потом под прикрытием мировых спекулянтов смылась где-то в районе Латинской Америки ....
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Финансовый комитет Рады сфальсифицировал результаты голосования за законопроект о легализации азартных игр Декабрь 19, 2019Без рубрикиКомментарии

18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объявил о принятии решения вынести на первое чтение новый проект закона о легализации азартных игр в Украине под номером 2285Д, хотя итоги голосования говорят о том, что проект не набрал необходимого количества голосов.
Об этом сегодня информирует портал Newsone.ua.
До того в Раде были зарегистрированы правительственный проект №2285 и еще семь альтернативных. По сообщениям ряда СМИ, кабминовский документ был написан юристами российского букмекера «Пари Матч», а официально его презентовал депутатам россиянин Борис Баум, тесно связанный с российской ОПГ «Лужниковские».
Лидер пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил участие Баума в процессе подготовки документа.
- Арахамия решил пролоббировать игорный бизнес БК «Пари-Матч» за 5 млн евро
17 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики собрался, чтобы принять решение о вынесении всех или некоторых проектов законов на первое чтение.
Однако народный депутат от фракции «Слуга народа» Олег Марусяк неожиданно начала доклад о проекте 2285Д, который на тот момент не был зарегистрирован в Раде. По словам Марусяка, этот проект является альтернативным и доработанным.
Текст нового законопроекта члены Комитета получили накануне вечером через мессенджер Viber с рекомендацией проголосовать за него. Причем, депутаты получили два текста законопроекта и не могли понять, о каком из них идет речь на заседании Комитета.
Большинство депутатов возразило против рассмотрения незарегистрированного и не внесенного в повестку дня Комитета проекта, поэтому на доработку были отправлены все проекты.
18 декабря финансовый Комитет собрался снова, и в повестке дня оказались те же проекты, которые днем ранее были отправлены на доработку.
По словам одного из членов комитета, «с депутатами провели работу в Офисе президента и объяснили важность легализации азартных игр и недопустимость подобных голосований, которые были 17 декабря».
Заместитель главы комитета Ярослав Железняк от фракции «Голос» сообщил, что отправленные накануне на доработку проекты рассматриваться не будут, а вместо них комитет рассмотрит 2285Д. Несмотря на то, что и этот проект тоже был отправлен на доработку, Железняк сказал, что за ночь его уже доработали.
Депутатам вручили перечень поправок, хотя сам проект он появился на сайте Рады только вечером, когда заседание Комитета закончилось. Автор этого проекта - депутат Александр Дубинский, который ранее подавал проект 2285-3.
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В ходе поименного голосования за вынесение 2285Д на первое чтение проголосовали 12 членов комитета, 4 против и 10 воздержались. Решение было объявлено принятым, хотя, судя по результатам голосования, количество голосов «за» меньше количества тех, кто «против» и воздержался.
«Это банальная фальсификация. Все делается так же, как и с внедрением рынка земли - Офис президента пытается протянуть эти решения любым способом, несмотря ни на что», - сказал член Комитет.
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Утром на сайте ВР появилось заключение Комитета от 18 декабря, в котором расписано то, чего по факту не было. В частности, здесь говорится о том, что Комитет рассматривал правительственный проект и 7 альтернативных, хотя еще днем ранее депутаты все отправили на доработку и больше к ним не возвращались.
Также сказано, что Комитет поддержал доработку правительственного проекта закона 2285 и что была подана доработанная редакция, хотя члены Комитета ее так и не видели.
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в действительности доходы будут в два а то и больше
меньше чем рассчитывают
зато вреда материального и морального
будет во много раз больше
хотите постройте казино на острове в чёрном море
находят деньги проиграть $10000 найдут $100
слетать на остров в казино
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Не надо врать! У нас в 2008 году был ещё разрешён игровой бизнес. В Одессе в том же здании где Филармония (арх. Бернардацци) на ул. Пушкинской было казино. Там играли в рулетку. Почему у населения не развился "побочный эффект" ? А вот 75% прибыли казино отчисляло.
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Тёмный Рыцарь, [19.12.19 17:53]
Провален закон об игральном бизнесе, который Арахамия и Тимошенко обещали президенту провести через зал до нового года.
Мне кажется, после этого провала они стали совсем близко к выходу.
Тёмный Рыцарь, [19.12.19 18:03]
Не голосовали люди Авакова, Павлюка, 3 киевских мажоритарщика + несколько внесистемных депутатов. Причём, воспользовавшись общей для всех отмазкой - мы люди религиозные, а сегодня Святого Николая. Не можем голосовать за азартные игры.
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@writetodarkk
Феерическое окончание сезона в нашей Игре престолов под названием Легализация игорного бизнеса
… и, наверное, абсолютно логичное завершение недолгой и тусклой политической карьеры бастарда Давида.
Этот солнечный день сулил Давиду только хорошее. Бастард поломал финансовый комитет, а сегодня продавил Сенат и игорка чудным образом попала в повестку дня. Союзное войско бастарда и Баума - князя Руссланда, нахраписто и победоносно ступало к победе, орудия напоготове. Но фортуна в последний момент предала этих авантюристов.
13 Безликих воткнули свои ножи в его невоодушевленное политическое тело и "не голосували". "Побічний ефект" ігроманії може перекреслити все позитивне від легалізації, - Тополя - Цензор.НЕТ 7580


Валар Моргулис.
Игорка в этом сезоне - всьо.
Теперь бедный бастард, в лучших традициях Арьи Старк сидит и кропотливо складывает список врагов, упрямо отказываясь признавать, что главный враг себе - он сам, его друг Баум и другие лорды Руссланда, которые привыкли все делать нахрапом.
Кто воскресит Давида? Может как раз сладкий поцелуй князя Руссланда Бориса Баума вернет ему жизнь?
Сенат устал от Давида, но хватит ли у него храбрости уйти с честью? Говорят, Правитель Железного Трона Владимир уже видит Давида на новом посту, почетным председателем Стражей у Стены - вороной.
А мы запасаемся попкорном. Новый сезон уже скоро, а с ним и новые падения случайных регентов-бастардов, князей Руссланда и прочих авантюристов.
P.S. И лишь орлы Авакова сегодня ликуют, много стоит их золотая акция.

Зробили їх ще раз.
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Лох и деньги должны расстаться... Желательно хотя бы с какой то пользой для общества.
Сейчас эти "космоглоты" косят бабло с лохов абсолютно не делясь налогами.
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азартные игры - полнейшее зло. запретить.
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