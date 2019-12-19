 Kyiv Post оприлюднив "документ" АП 2016 року про утримання топблогерів, ексчиновник АП Горковенко заявив, що це "тупий фейк"

Публікацію видання прокоментувала у Facebook журналістка-розслідувачка Анна Бабинець, інформує Цензор.НЕТ.
"Феєрична історія від Kyiv Post. Володимир Горковенко, який відповідав за комунікації у адміністрації президента Порошенка, забув у своєму робочому кабінеті документи про те, як за тих часів наймали відомих блогерів для дискредитаційних кампаній, кому скільки платили та інше. На утримання топблогерів Порошенко витрачав 30.000 доларів на місяць. Добре пригадую як всі ці "топи" мочили Слідство.Інфо і, зокрема, мене за "офшори Порошенка". Як радили мені варити борщ замість розбиратися з кіпрським документами. Тепер бачу, що це всього за максимум $1500 на місяць. Серйозно? Так мало коштує писати будь-що під замовлення з елементами особистих образ, маючи репутацію "топблогера"? Трохи розчарована, думала, це дорожче", - написала журналістка.
Своєю чергою колишній глава відділу зв'язків департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко заявив, що жодних документів не забував і розміщенням джинси не займався.
"Все таки Kyiv Post клєпає "джинсу" - низькопробну, примітивну і смішну. Те, що опублікували, - тупий фейк, від якого тхне Офісом Президента далеко за межами Печерських пагорбів. Якого бородатого ви взяли, що папірці є "моїми документами"? Покажіть мій підпис. Немає? Тоді це вже не документ. Таких доків я можу намалювати хоч тонну, поки принтер не зламається. Ті, хто задумав цей фейк, мене геть не знають. У мане не могло бути ні "документів", ні особистих папірців, написаних російською. Це мова спілкування нинішнього ОПУ. Ну не можна ж так палитися. Навіть фейк якісно не можуть зробити. І ще, дуже цікаве! "Документи" аж 2015 року!!! Ви серйозно? Не смішіть мої мешти", - зазначив Горковенко.
Платних і особливо упоротих "порохоботів" Цензора і "ольгінських",що під них "закосили"
(***виключно цитати )
Шрек Баблокат
Монику Зеленскую поимел каждый журналист в утреннем, дневном и вечернем шоу всех каналов Америки..
Lera Lera 039019b9
Бггг)))) ... "А сейчас зебилы принимают мочу, снова надеясь, что посадят Порошенко"
Shedrin Vitalij
ВСе зебилы - пассивные *********. ...
Наверное надо начать просто убивать зеленых любителей пейсатых тварей
Сергей Артеменко b2dc2932
да он не член, он просто подставное лицо, на которое оформлена часть еврейского мирового капитала. Скоро вас со своей земли выкинут пархатые....
Olexandr Chornogorodskij
а сама моніка янелох це сказати неможе???
UA Юрій Ан
А шо, гонтарева закрыла его(***банк) ещё пять лет назад?
Вот *****!Хай бы обобрал пару тысяч зебилов до нитки!
wake up-UA
Цензор не дбає про психічне здоров'я зеботів, коли викладає таку інформацію..
Чайка Київ
То коли Моніка Зеленська, як справжня "блондинка", триндить по телефону всяку хрінь, яка стає причиною імпічменту Трампа,то винен Порошенко ?
Геракл Платонович
ЗЕкономика зажене цю краину в ДУПУ!)))
OA
Очень правильное решение принял Бабченко.И я бы уехала.
Нечего порядочным людям делать в Украине, которой правит Квартал.
ВЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!!дурники...А шекели пострижет только ИВ!)))
Ник Литвиненко 3ceba483
могу спорить с 100% уверенностью-эту поездку и "разговор" кто-то очень тщательно готовил...и знал (тварь) что делает...это начало борьбы с "добробатами
Антип61
Как много совместных военных операций с сепарами планирует провести Зе?
UA EUkozak
Не, выкинуть надо, обязательно.Только,не Вас, Воины, а хамящего маланца.
Підлога Маккартні
Без виз это отгромная ошибка Петра Алексеевича(( Люди тикают от одной мысли про Зе!, Он жеж когда вводил безвзиз не думал, что люмпены вместо филижанки кавы будут выбирать кокаино-зависимого клована играющего на рояле
US почему
Все тривиально просто. 73%, голосуя за Зе, думая, что голосуют за мир, ФАКТИЧЕСКИ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ВОЙНУ, но уже не на линии разграничения, а в свою личную хату. Так и будет, если мокшанский мир Тартарии оккупирует всю Украину, что уже начинается со сдачи Золотого.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю
З Україною в серці
А у нашей украинской армии нету нихрена шоб оборонятся у себя дома. И не будет потому что каждое очередное руководство страны ссыт, ссыт и ссыт воевать.
Василий Казимко
При Порошенко ЗСУ ішли тільки вперед. а при ваз зрадниках і ворогах відступаємо.
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
симпатики Зєєєлі вже давно в душі зрозуміли, що їх, і мільйони інших обдурили євреї, ...
корупціонери типу Лєщенків та Шабуніних роздували антикорупційну істерію, а по ТБ нагнітали негатив: катастрофи, аварії, убивства, всьопрапала, поки люди не очманіли.
Тепер при владі євреї.
...
перспектива їсти власний дітей як у 33 цілком реальна.
vitalmod
Да, Моника с горя и страха так обнюхалось, что Бабий Яр проспало. Это конечно повод для зависти
Scorpman Y
все завидуют "ЫнтЭлЭхтуалу" моники зеленской
три - пятнадцать
"я капитуляцию не сливал", как сказала моника - горой за капитуляцию стоять будет...
Саша Соколенко
А в долгосрочной( **перспективе)Украина потеряет всё
dd13
все кацапские троли тут же начали обсырать Пороха, обеляя Зешмарклю….Т.е. капщина молится на клоуна. Делайте выводы. Зебилы предатели Украины.
UA Павло Хмарний
Так на відміну від зебілів в порохоботів мозґи є. Це Зєлєнскій управляє "государством"? Чи Коломойський і кучка олігархів разом з ним? Не корупціонери. Чесні євреї.
UA Shuha
Ппц))) ты точно голосовал за монику зеБЕНИНУ)
oqobo
а ви всє, дібіли, нє моглі справіцца с карупцієй тищі лєт - нє било у вас волонтьорской програмуліни от школьніка дєніса попова с нєскучнимі обоямі!
Барыга Мародеркин Победа
Идиотка! вместо того, что бы мешать цемент и штукатурить стены, 73% кретинов почувствовали себя тоже ************* Мониками,
Petro Poroshenko 4e941980
Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН
Иван Богун 621d137f
тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Сергей Коваль e287a8fb
Угу.Все бы не чего,только вот Моника за старое взялась-решила подудеть на кожаной флейте путлера.А это уже не смешно(((
03.10.2019 10:54
UA Геракл Платонович
А вы от ЗЕмоники ожидали что то другое?
cloud2009 26ea8082
это пишет известный враг путина между прочим...
Andrei Piontkovsky
Пытаясь оправдаться за увольнение посла Йованович Трамп слил Джулиани и Зеленского как инициаторов.
Действительно, Зеленский ябедничал Трампу в разговоре по телефону, что «она меня не любит».
Какая же все-таки мелкая дрянь этот ваш Зеленский.
UA Павло Макаренко
Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
ось ще мені запропонували :
Vedana
Светлана Науменко
Welt Schmerz
OldCat
Ffydd Laith
Диды Выпивали
саша паламарчук
Serhii Liushuk
Utes Geleznjak
А в реальной жизни их днем с огнем не сыщешь.
Янеку Люся підісрала, у Зєліку, папа...
крім того не варто путати порохоботів з ольгінськими су..ами,з котрими вони злились у антивладному екстазі досить недавно..
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Так что изменилось? Т.е. вчера можно было с удовольствием юзать силовиков для преследования оппонентов, а сегодня, когда людей возвращают на землю, это уже конец правил?..
… Пустоты не бывает. Посеявшие бурю, теперь получают обратку. И даже не столько с точки зрения силовых акций, сколько с точки зрения… общественного одобрения этих действий. Потому что нельзя продавать первобытное зло годами, а требовать взамен строгие правила и добро…
Именно в этом и состояла ключевая претензия к господину Порошенко. Он умышленно сформировал полноценную армию хунвэйбинов, прежде всего, злобных сетевых троллей, которые пропагандировали разделение людей на сорта.
Своим - всё, а чужакам - оскорбления, презрения, избиения. У нас традиция такая: когда мы наверху, то разрешаем беспредельничать, оправдывая это целесообразностью. А когда падаем вниз, то сразу вспоминаем о процедурах, правах человека и страшном давлении государства.
Надо ли удивляться тому, что сейчас пока работает точно такой же формат - плохой, беспредельный, грубый, возвратный. И будет работать до тех пор, пока мы таки не обсудим правила спокойного диалога. Или всё здесь окончательно рухнет…
А абсолютное отсутствие серьёзного общественного сочувствия - это и есть красноречивое свидетельство реального отношения ко вчерашней команде и к сегодняшним «звёздам» Петра Алексеевича…
http://informat.com.ua/otverzhennye/
така вам ринкова ціна,продажна і низькокваліфікована "джинса"..
.крім цього Барига Пєтя відомий жлоб..
Завжди при якомусь Президенті є певна кількість тих,котрі при ньому жили краще,ніж при інших,хоча це скоріше просто "сила обставин".
ще є певна кількість,котра купилась на його патріотизм ..Хоча це була"розводка лоха"
ще є певна кількість,що Голосувала за Пєтю просто із вдячності..За безвіз і Томос..
ось і набирається зараз ...8.9 відсотка
Так це виходить ,і цензоряни джинсою приторговували ? Не може бути !!!