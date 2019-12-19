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 Політика України
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Все про:Зеленський (3922) рейтинг (295) соціологія (140)

 Рейтинг Зеленського зріс із 53 до 62%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

62% українців задоволені роботою Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"За останні два тижні рівень задоволеності роботою Президента Зеленського зріс із 53 до 62%, а незадоволення – зменшився із 33 до 25%", - йдеться в дослідженні.

"Третина опитаних українців вважають, що за підсумками року у діях Президента Зеленського було більше успіхів, аніж невдач. 41% сказали, що у діях Глави держави успіхів та поразок було порівну. Лише 14% зазначили, що у його роботі переважали невдачі", - додали соціологи.

Також, за даними дослідження, В.Зеленський очолює рейтинги довіри українців, йому довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%. Далі йде Д.Разумков (28% і 44% відповідно) і С. Вакарчук (28% і 59%). Далі Ю.Бойко (23% і 58%), О.Гончарук (22% і 44%) і Ю.Тимошенко (19% і 74%).

Водночас 40% опитаних вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 38% - у неправильному, 22% - не змогли оцінити. За останні 2 тижні відбулося зростання позитивних оцінок (із 33 до 40%) і зменшення негативних (із 48 до 38%). У результаті показники повернулися до рівня, який фіксувався в жовтні. Відносно більше оптимістів щодо ситуації в країні серед жителів Півдня, молодших опитаних і виборців партії "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48% українців підтримують "Слугу народу", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 13-17 грудня 2019 р. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Рейтинг Зеленського зріс із 53 до 62%, - опитування 01
Рейтинг Зеленського зріс із 53 до 62%, - опитування 02
Рейтинг Зеленського зріс із 53 до 62%, - опитування 03
Рейтинг Зеленського зріс із 53 до 62%, - опитування 04
Рейтинг Зеленського зріс із 53 до 62%, - опитування 05
Рейтинг Зеленського зріс із 53 до 62%, - опитування 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166320
 
   
 Топ коментарі
 
а вот если начинать расстреливать патриотов то будет 185%
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а если войти в состав росии, то и все 500% наберётся ..
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Вскрывается вся подлость Порошенко для Украины
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
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Зелеботы, не спешите ликовать. Объективно, нет никаких достижений у зюзи за время президентства. Мало того, порох до сих выполняет его прямые обязанности, посещая международно значимые для Украины мероприятия.
Умные люди знают что оценивать результат нужно на длинной дистанции, а у зюзи она пока очень короткая. Это только начало. Но как известно, у популистов конец всегда один. Ждём.
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Повна маячня!! Після цього візити, тільки повна огида може взяти.
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після низки катастрофічних помилок рейтинг Зе виріс! Ось як буває. Бідненький швиденько накрутив собі рейтинг.
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Троли Мальдивско-Панамского Прохвоста и Газовой Проститутки Принцессы со злости грызут ногти на ногах. Расслабьтесь, дурики шоколадные и газовые. Будет у нас и рынок земли и фондовый рынок. Все будет как у людей. И Зеленского в 2024 не отпустим. Пойдет он и на второй срок.
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А, ты, парниша, уверен, что ты "финансист". Да, ты, конченый Ананист - дрочишь вместе с Кивой и в грезы впадаешь. Пойдет твой Клоун на зону, а не на второй срок, конечно, если не успеет с награбленным в Израиль сбежать.
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. И Зеленского в 2024 не отпустим. Пойдет он и на второй срок.

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Та ты шо ???
Второй срок?
Хотя....Янык же два срока отмотал, отмотает и этот.
Будет ему и бушлат от ВерЗаче, и говнодавы от Бриони.
Пора заказывать отделку vip-хаты на зоне.
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Ну и брехня! Переплюнул даже Яныка Зеленский своими выходками!
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я за зеленского не голосовал, но нужно признать, что первые пол года у него прошли хорошо
точнее даже гораздо лучше, чем думалось сразу после выборов
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Просто представляю, как эти "обличители" порохоботов дрочат, предвкушая удовлетворение... Р**ята, обвиняющее всех и вся в порохоботстве, Вы на самом деле такие **..нутые, или прикидываетесь? ПАрашенко конечно гандон, но Ваша постоянная истерия, невольно навевает мысль, что у Вас вместо мозга дерьмо.
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А, опрос кто проводил?
Наверное мальчики с 95 квартала в подворотнях бомжей опрашивали за бутылку пива, а Беня это пиво финансировал.
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Блдь! Нельзя так киздеть тупо!!! Вован съездил, пофотался, магниты привез. Удовлетворение от чего??) Ска!!! Надо же меру знать в киздеже!!
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В слове "удовлетворения" явно пропущена приставка "само".
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