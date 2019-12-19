 Рейтинг Зеленського зріс із 53 до 62%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
"За останні два тижні рівень задоволеності роботою Президента Зеленського зріс із 53 до 62%, а незадоволення – зменшився із 33 до 25%", - йдеться в дослідженні.
"Третина опитаних українців вважають, що за підсумками року у діях Президента Зеленського було більше успіхів, аніж невдач. 41% сказали, що у діях Глави держави успіхів та поразок було порівну. Лише 14% зазначили, що у його роботі переважали невдачі", - додали соціологи.
Також, за даними дослідження, В.Зеленський очолює рейтинги довіри українців, йому довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%. Далі йде Д.Разумков (28% і 44% відповідно) і С. Вакарчук (28% і 59%). Далі Ю.Бойко (23% і 58%), О.Гончарук (22% і 44%) і Ю.Тимошенко (19% і 74%).
Водночас 40% опитаних вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 38% - у неправильному, 22% - не змогли оцінити. За останні 2 тижні відбулося зростання позитивних оцінок (із 33 до 40%) і зменшення негативних (із 48 до 38%). У результаті показники повернулися до рівня, який фіксувався в жовтні. Відносно більше оптимістів щодо ситуації в країні серед жителів Півдня, молодших опитаних і виборців партії "Слуга народу".
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 13-17 грудня 2019 р. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
Умные люди знают что оценивать результат нужно на длинной дистанции, а у зюзи она пока очень короткая. Это только начало. Но как известно, у популистов конец всегда один. Ждём.
ПроституткиПринцессы со злости грызут ногти на ногах. Расслабьтесь, дурики шоколадные и газовые. Будет у нас и рынок земли и фондовый рынок. Все будет как у людей. И Зеленского в 2024 не отпустим. Пойдет он и на второй срок.
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Та ты шо ???
Второй срок?
Хотя....Янык же два срока отмотал, отмотает и этот.
Будет ему и бушлат от ВерЗаче, и говнодавы от Бриони.
Пора заказывать отделку vip-хаты на зоне.
точнее даже гораздо лучше, чем думалось сразу после выборов
Наверное мальчики с 95 квартала в подворотнях бомжей опрашивали за бутылку пива, а Беня это пиво финансировал.