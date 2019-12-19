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Все про:Ленін (58) Путін (4531) СРСР (157)

 Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я "споконвічно російською територією", з якою треба "розібратися".

Про це він заявив на підсумковій пресконференції в Москві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного стосунку, усе Причорномор'я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням: "для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні", тому що Україна була сільською територією", - сказав Путін.

Говорячи про "рішення Леніна" про створення СРСР, Путін назвав його "дивним" і пообіцяв розібратися.

"Це дещо дивне рішення, але воно відбулося. Це усе спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна, і тепер ми з цим розбираємося", - сказав російський президент.

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Радянський Союз було створено у 1922 році з підписанням відповідного договору. Володимир Ленін був одним з творців і першим керівником СРСР. Після розпаду Союзу у 1991 році Росія заявила, що вважає себе його правонаступницею.

Путін неодноразово називав розпад Радянського Союзу "найбільшою катастрофою століття" і пояснював це "підривною" діяльністю Леніна - на його думку, "вождь революції заклав атомну бомбу під будівлю, яка називається Росією".

За даними минулорічного соцопитування, кількість росіян, які шкодують про розпад СРСР, сягнула максимуму за 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166314
 
 
 Топ коментарі
 
Ну він же дібіл неосвідченний!
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Исконно урюские земли это один-два болота возе Вологды. С остальным нужно разбираться.
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Цікаво чи він бачив карту УНР 1917-1918-1918 років, ще до утворення сирисири? То хто там у кого землі "ісконні" відібрав?
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История действительно повторяется , сначала в виде трагедии , потом в виде фарса . Вот повторяя слова Гитлера , ***** просто превращает все в фарс , малограмотного долб..****.
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Альцмейгер жжОт! Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 5098Истинно рузьке америка и китай! Ату их!
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Путин, а ты не считаешь, сколько жизней украинцев было заплачено за то, чтобы ты и русня имела сейчас? Ты забыл, плешивенький, что самый лучший летчик войны был не евреем, не русским а именно украинцем? Удивишься, что и самый лучший артиллерист был тоже украинцем. Присядь, Путин... Самый лучший танкист - тоже украинец)))
Ты это в своей барыжной исторически "правдивой" речи забыл заметить.
И уже ты совсем забыл, кремлевский деляга, как указы Ленина о расправе над "буржуазной Верховной Радой", "зажиревшими украинскими крестьянами" с помощью матросов и железнодорожных рабочих, были "нужны" нашей Республике?
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Любимый пропагандистский ход - подмена понятий.... Кто на самом деле ЛЮДИ РУССКИЕ ? А кто "росияне" ? Как раз ЛЮДИ РУССКИЕ и называются нынче УКРАИНЦАМИ ! А мокшанский улус Тартарии по исконной своей привычке спистел сие название и привычно пользуется краденным. Кто кому должен - всё очевидно! Вовка плохо учился,мамка не доглядела!
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Хто ще наївно вірить в "мишебратья, адиннарот, неважнакойязик, нашародина савецкий саюс". А головний москаль "исконно русский" в це не вірить, отямтесь малороси !!!! Бережіть свою Богом дану землю, Москалі це є москалі, і дружба-фройндшафт ніколи не було і не буде. Залізна стіна та ядерний щит зможуть відгородити нас від московії.
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все пишут, что хулио необразованный, идиот итд итп. Да нет же, тупой и необразованный - наш голубь мира, а гебня всё прекрастно знает и знает что делает, все эти бредни заливаются в уши местному пролетариату, подготавливается почта, бараны еще воевать за эти "исконно русские земли пойдут" пока наш голубь будет мириться! Вся европа вооружается, Польша увеличина войска в 2 (ДВА) раза, самая масштабная переброска войск и техники, строится инфраструктура и перебрасываются сотни единиц техники, разведка, дуются военные бюджеты И ТОЛЬКО УКРАИНА отступает, прекращает, урезает, мобилизационный резер нам вообще не нужен якобы итд итп, такое ощущение, что бубочка подготавливается к сдаче! Иначе это никак не назвать, сокро будет большая война и уже прямым текстом это говорится, как действиями так уже и слова хулио, курятник ЛДНР уже претендует на всю луг-дон область и УЖЕ принял свои бумажки на эту тему т.е. они как минимум за них будут воевать а там смотри и новососсию захотят воскресить если дело пойдет.....

в общем, у руля у нас полный звездец, если так дело и дальше пойдет то полетит наш голубь мира в рашку а зелебобы пойдут воевать в первых рядах.
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выкрутимся,не дрейфь....не первое уже столетие противостояния
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И всётаки не зря украинцы наазвали его ****** и папа у него тоже был ***** и дед
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Завидно Путину что лучшую землю украинскую за копейки заберет Сорос и масоны, а не он со своей братвой, про государственность тут речь и не идет, нет никаких государств на территории бывшего СССР, есть только коммерческие фирмы по управлению территорией.
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Исконно "русская земля" - это московская область. Откуда и пошло отсталое Московское царство, иначе Московия, которую петруха 1 хлебнув боярышника решил переименовать в так называемую рассию. Все остальные земли - это история захватов и геноцидов, которые мокши снова хлебнув боярышника назвали - "воссоединением".
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посоветуйте ***** объявить Аляску "исконно русской" землей - поглядим куда закатятся ху@ловские яйца))))))))))))))))))))))
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ну яп тваю мєть, млять.
шо апять сєзонноє обострєніє?
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Пора бы немцам подумать за возвращение Кёнигсберга, а финнам - за Виипури. Что бы тогда старый, плешивый поц говорил?
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Путін це росія! Росія це путін! Росія ворог №1.
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Не, ну не Овощ, конечно: тот у прохожих шапки крал, а этот - у Мономаха.
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россиянам всегда не хватало мозгов и "земель"...
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Товаріщ Сталін! Ви бальшой учьоний! Товаріщ Сталін знав толк в язикознаньї. А цей товаріщ вирішив пізнати толк в історії. Класна штука гуманітарка. Будь яку маячню можна проголосити істиною. І плебс аплодуватиме.
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Не нравится наследие - иди разбирайся с Лениным, можешь кусочек отрезать.
С исконно "русским" Кавказом уже разобрались ?
А исконно "русскими" чукчами, якутами и бурятами ?
Они могут позвать братский Китай, и тогда уже Си Цзиньпин разберётся
с ленинским наследием по-своему усмотрению - по самый Урал.
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Я не буду називати матюкливими словами як то Нємцов оте пуйло. Воно певно мало того що хворе на голову, воно ще й малограмотне. У причорноморьї жили царські скіфи, потом кочували половці. половина з них, хто не втік до Угорщини, стали українцями. Явні половецькі призвіща Боня, Коба, Кошуля ( хан Боняк, хан Кобяк) носять мої земляки, родичі чи однокласники. Світле волосся, трохи кругле лице, акуратний аж до (лише до) кирпатості ніс - спільна ознака носіїв таких призвіщ. Потім прийшли татари. У московію теж прийшли татари. Але то - різні татарські племена. І от частина татар теж стала українцями ( відоме від Білінського імя хана Козій). Я знаю Козіїв із Вінничини.
А москалів дійсно завозили на південні українські землі. Хто вчив російську літературу, зокрема Гоголя, зокрема "Мертві душі", то якраз там весь сюжет побудований на явищу переселення москалів у Тавріческую губєрнію. Херсонська, Запоріжська, Миколаївська області.
Хай пуйлу на ніч почитають про Алчевського. І він побачить там більшість українського населенння. Але совок довершив діло царської імперії: люди цуралися свого походження. Бо міста рускоязичні, дитині треба ходити в школу.
І взагалі: частина теперішнього Китаю була під російським прапором. От хай і думає... Статег ***...
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Ему в первую очередь нужно выяснить и разобраться со "странноватостями" при продаже как бы российской Аляски Америке и успеть сделать предъяву США пока там ещё импичмент не сделали Трампу. А японцы, например, уже давно пытаются выяснить и разобраться со "странноватостями" в том, почему Курильские острова, которые являются продолжением Японских островов, сегодня принадлежат России хотя до этого принадлежали СССР? Ничего не мешает и вернуться вопросу с Порт-Артуром. Но более рациональным и полезным Путину стоило бы разобраться со "странноватостями" - почему сегодня почти половину России фактически принадлежит Китаю и это происходит при его царствовании? Вместо этого у него видно происходит сдвиг по фазе, если он вдруг начал возвращаться в ревизии таких исторических фактов. Но это же без крови не происходит. Не без его указаний пару дней назад керивники ОРДЛР заявили свои планы и претензии на всю Донецкую и Луганскую области. Однако вернемся к истории:

Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 7850
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Та вся Східна Україна всіяна царськими Курганами часів Великої Скитії і встелина Козацькими Хрестами і Курганами Запорозьких Полководців, а воно знов свою шарманку заводить про якогось там члєніна.
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И помог тебе разобраться с этим твой торговый партнер пытро падлошенко отдав вам кацапам исконно украинский донбасс
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Так вот этот пролетариат и тянет нас на дно постоянно 2-4 области
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Правда к россии эти земли тоже никакого отношения не имели - это татарские земли были. А вот гнилые человечки, напиханные сссром туда - да, российские
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Все не однозначно, на историю можно смотреть с разных сторон. С какой кому выгодно, с той и смотрят
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Как то интересно получается..Все народы и страны, вырвавшиеся из совдепии, совка, вдруг начинают интенсивно развиваться..Обрели независимость Польша и Финляндия, стали процветающими европейскими странами. Вошли в ЕС. Избавились от рассейского ярма прибалты-вошли в ЕС и НАТО. Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 5488
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Уйло Владимирович решил если врать, так врать про исконность, а воровать, так воровать чужую историю и земли! Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 2285
Забыл видимо, что Петр 1й придумал Россию в 1721 году и 300 лет еще молодой державе! Когда Киев крестил Русь, Масквы, которую основал киевский князь, кстати, тогда вообще не было!
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согласен! московия,когда стала улусом Золотой Орды, оттяпала у Киевской Руси-Украины земли севернее Чернигова !
с этим надо разобраться! Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 7268
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а жид *********-ШЕЛОМов віддасть всі землі, які вкрали в України криваві комуняки???? ДАВАЙ, РІШАЙ!!! ВІДДАВАЙ ВСІ ВКРАДЕНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАЗАД у власність українців!!!!!
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Какой он епанутый. Что совок животворящий делает!
Неужели в кацапии не понимают, что он психически болен?
Там же есть умные люди, или их там ничтожно мало?
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Ев реям надо стравить в войне московитов и украинцев.
А потом выступить "примирителями", возглавив результаты войны.
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Та прямо: кацапи на хохлів, а хохли - на кацапів. У нас же є своя національна ідея, озвучена Подеревянським: "Відїбіться від нас" (с). Тобто, нахєра нам та расєя, нас і тут непогано годують. А от кацапам голодно і холодно, тому і зазіхають на чуже. Але в приципі ти правий - на цих територіях повинен бути один великий Ізраїль. До речі, під отим гаслом "Не продамо українську землю іноземцям" треба розуміти "Не продамо землю...", ну, отим, які мають ізраїльські паспорти. Чи вони не іноземціУкраїні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 1433
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В Украине сейчас при власти как раз та команда, что как раз подходящее время в этом разобраться. При прежней команде ему бы такое и в голову не пришло.
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незабаром:

"Нам объявили
Киев бомбили,
Так началася война...." Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін - Цензор.НЕТ 4487

к сожалению грядет "Большая война"

а во главе армии - Говнокомандующий
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к сожалению, если это чучело вовремя не сдохнет, это с высокой вероятностью возможно. по-моему, это ясно как белый день из его слов. яснее уже некуда.
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Циновер-Шоломов с Трампом хотят переплюнуть Джугашвили с Гитлером.
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Аппетит приходит во время еды, особенно, когда с оккупантом заигрывают...
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Блин,он кроме того что *****,оказывается еще и дебил,короче *****дебил,как-то так!
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а ***** больше ничего не осталось, кроме как блеять о "исконно руSSких землях". ну еще можно включить заднюю, но тогда его вата не поймет и может задуматься, почему у нее, ваты, сортир на улице и холодный, а у ***** на яхте за миллиард и теплый.
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ИСКОННА РУСЬКИЕ ЗЕМЛИ - ЦЕ ЖИЖА ПІД ОЧКОМ РУССЬКОГО ТУАЛЕТА. ЗНАЙ СВОЙО МЕСТО *УЙЛО. АЖ СМІШНО, ЧЕС СЛОВО.
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ВСЁ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ???
ЭТО ПАДЛО ЗАХОТЕЛО ВСЁ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ???

Надо срочно ядерную бомбу где-то украсть . . .
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Ну и где дипломатический кипеш, поднятый маланцем Дрыстайком ?
Против своих не гавкаем ?
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Я представляю как этот идиот присел на уши Зе, в кулуарах глазу на глаз во Франции . Рассказывая этот бред что давным давно жил царь . Зе , понял это тупик .Мы знаем нас учили с умным можно договорится с идиотом нет
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Що ж сталося з російським народом, що навіть фашизм на його фоні виглядає привабливо?
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А как же быть с "Елисейскими полями" в Париже??Тоже "исконно русские? Печальна судьба РАШКИ: до Урала - всё Прибалтика, за Уралом - всё Китай!
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пУТИН ГОНДОН ще той.****** йому. Хай подумає за нашу Кубань
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Де Кравчук,де Кучма,де ті,що голосували у свій час не за патріотичних лідерів Украіни,як Чорновіл,Удовенко,Лукяненко і інших? Тепер,від вас суки позорні, ми хлібаємо все нинішнє лайно від цих ублюдків із РФ за вашу гнилу і недалекоглядну срану " політику" ,коли ми знищили ядерний потенціал, стратегічний повітряний флот, наземно-повітряні засоби локацій і знищили сильний наземний військовий потенціал, утворили безперспективну та диряву Конституцію,посадили на відповідальні посади практично ворогів Украіни. Говорилось ще у 92-93 роках, що відсутність сильного Стовпа Державності приведе до ворожого вторгнення В Украіну. Це говорили лідер Чорновіл, міністр оборони Морозов,десіденти Сахаров,Бродський і всі ті,кого не ******* зомбовані ватники.На той момент Стовпом був ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. Тепер ми з укожним днем втрачаємо Державу,бо державність на місцях вже рушиться у нас на очах.
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От є в паРаші дебіл, якого понад чверть століття називають президентом Рассєї. Я хочу запитати у цього дебіла, якими споконвічними "російськими землями" володіла дуже не споконвічна Московія, особливо до отримання від Золотої Орди дозвіл (ярлик) на князівство, щоб збирати з земель поневоленої монголами Русі данину бусурманам? І не здохе ж ця бусурманська потвора від своєї брехні. Споконвічні землі твої, тварюка, гадючі й комарині болота без людей і тварин де жили мокші без роду і племені. Ось це і є ваша родослівна. І це правдісінька правда, яка стерчить, як деревина у вашому злому оці. Ось цією правдою і живіть, а чужого не торкайтесь, бо руки повідрубаємо, нелюди москальські.
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О уже потроху почали включатися мізки. Правильне запитання. При чому тут, якісь споконвічні та ще й "русские" землі до споконвічних земель Русі? Русь і Московія це різні напрямки історичного розвитку, які зустрілись на шляху поневолення земель Русі монголо-татарською навалою, яка трансформувалась з Золотої Орди в Московію з усіма найтрагічними наслідками для Русі аж до сьогоднішнього дня.
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На місцях уже ідуть "перегони" по знищенню державності з рішеннями сепаратиських рад та мовчазному тупленню очей структурами безпеки держави. В Одесі ліквідовано аеродром стратегічний,де одна злітна полоса коштує майже 100 млн. І ніхто не крякне проти,навіть, ************ Зю.
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пусть вонючка пукин отдаст неруские земли - финнам - Карелию, японцам - Куриллы, Германии - Калининград, Сибирь - Китаю..
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Этой тварюке Крыма мало,он еще придет весь Юг Украины захватывать.
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Вже раз сходив. Отримав по своєму ху"лу і аж до тепер не знає що робити з своїм зіпсованим споднім.
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Пока вы не назоветесь своим исконным именем- Русы и не назовете вашу страну- Русью, всякое улусское , московитское дерьмо будет рассказывать сказки " руського мира", своему нерумскому населению.
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Назватися назвою Русь вони не можуть бо це історична назва іншої країни, яку поглинула своєю експансією Московія (Московське князівство), яка була створена Золотою Ордою, щоб, через свого "намісника" керувати від свого імені землями Русі.
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Я обращаюсь к украинцам, в название госудврства надо возвращать свое исконное название Русь. Без этого-никуда! Кстати- это может быть очень серьезным примерением внутри государства. Ведь определенная часть считает себя " русскими" ,а не россиянами или Московитами. Тогда в их сознании будет делема- не между Руськими и Украинцами, а между Москалями или Россиянами и Русскими!
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Учитывая скорость, с которой пытаются побить горшки с западными странами и полной бездарностью внешней политики, никто даже вмешиваться не станет, когда ***** свои хотелки в жизнь воплощать начнет.
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Не дочекаєтесь. Європа і Захід не такі дурні, як вам мальвали ваші батьки, які все життя мріяли жити, як живуть люди в Європі і на Заході. Малювальники, блін((
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Расскажите это грузинам и молдованам.
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То есть сами украинцы свои земли отстаивать не хотят, и готовы повально переходить на сторону любого агрессора, а американский Сэм или Джон должен ехать из своего Арканзаса за Украину воевать. Смищно.
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Смешно думать, что мы окажемся выигравшей стороной при полномасштабных военных действиях. Был один такой...... Михо зовут. В итоге лишился двух автономий и жевал галстук, когда обстреливали уже пригороды Тбилиси, порт в Поти, аэродром в Марнеули. http://kavkasia.net/Georgia/article/1312767626.php
Читайте, если с памятью плохо хронологию. Никто не должен и не приедет воевать. Речь о другом. Единственный способ на сегодня - политическое давление на *****. Это то, что Зе упорото просирает шаг за шагом. Ему еще икнется хохма с Тампом и роялем.
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І все ж таки. Мені дуже цікаво, про які такі "споконвічно російські землі" почало марити оце недолуге нещастя паРаші під назвою ху"ло?
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Плакат 1918 року, територія УНР... Так а шо вони "подарили"?

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Россий Фекалистан - преступное государство!!! РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика России - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования Россия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! Россия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! Россия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время Россия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных Россией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) Российская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью РоSSии является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! Россия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!ю.ю
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Ис коня руССкая территория размером с конскую лепёху.
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Це що, пуйло оголошує свої нормандські домовленості з тим, хто тільки за те, що мав можливість подивитись на нього, в його очі, ладен всю Україну віддати.
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Исконний русский баснописец по фамилии Путин хлебнув стекломою видав черговий свій шедевр історичного "споконвіку".Це ти москалям після перепою будиш свою отсебятщину травити.
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Бурятия исконно бурятская, Чечня исконно чеченская, Татарстан исконно татарский, Хайшенвей исконно китайский, Карелия исконно финская, Кенингсберг исконно немецкий, Крым и Кубань исконно украинские.

единственные исконно кацапские земли это моськовское болото
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