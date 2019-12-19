 Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО

Про це він заявив на підсумковій пресконференції в Москві, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного стосунку, усе Причорномор'я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням: "для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні", тому що Україна була сільською територією", - сказав Путін.
Говорячи про "рішення Леніна" про створення СРСР, Путін назвав його "дивним" і пообіцяв розібратися.
"Це дещо дивне рішення, але воно відбулося. Це усе спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна, і тепер ми з цим розбираємося", - сказав російський президент.
Радянський Союз було створено у 1922 році з підписанням відповідного договору. Володимир Ленін був одним з творців і першим керівником СРСР. Після розпаду Союзу у 1991 році Росія заявила, що вважає себе його правонаступницею.
Путін неодноразово називав розпад Радянського Союзу "найбільшою катастрофою століття" і пояснював це "підривною" діяльністю Леніна - на його думку, "вождь революції заклав атомну бомбу під будівлю, яка називається Росією".
За даними минулорічного соцопитування, кількість росіян, які шкодують про розпад СРСР, сягнула максимуму за 10 років.
Ты это в своей барыжной исторически "правдивой" речи забыл заметить.
И уже ты совсем забыл, кремлевский деляга, как указы Ленина о расправе над "буржуазной Верховной Радой", "зажиревшими украинскими крестьянами" с помощью матросов и железнодорожных рабочих, были "нужны" нашей Республике?
в общем, у руля у нас полный звездец, если так дело и дальше пойдет то полетит наш голубь мира в рашку а зелебобы пойдут воевать в первых рядах.
шо апять сєзонноє обострєніє?
С исконно "русским" Кавказом уже разобрались ?
А исконно "русскими" чукчами, якутами и бурятами ?
Они могут позвать братский Китай, и тогда уже Си Цзиньпин разберётся
с ленинским наследием по-своему усмотрению - по самый Урал.
А москалів дійсно завозили на південні українські землі. Хто вчив російську літературу, зокрема Гоголя, зокрема "Мертві душі", то якраз там весь сюжет побудований на явищу переселення москалів у Тавріческую губєрнію. Херсонська, Запоріжська, Миколаївська області.
Хай пуйлу на ніч почитають про Алчевського. І він побачить там більшість українського населенння. Але совок довершив діло царської імперії: люди цуралися свого походження. Бо міста рускоязичні, дитині треба ходити в школу.
І взагалі: частина теперішнього Китаю була під російським прапором. От хай і думає... Статег ***...
Забыл видимо, что Петр 1й придумал Россию в 1721 году и 300 лет еще молодой державе! Когда Киев крестил Русь, Масквы, которую основал киевский князь, кстати, тогда вообще не было!
с этим надо разобраться!
Неужели в кацапии не понимают, что он психически болен?
Там же есть умные люди, или их там ничтожно мало?
А потом выступить "примирителями", возглавив результаты войны.
"Нам объявили
Киев бомбили,
Так началася война...."
к сожалению грядет "Большая война"
а во главе армии - Говнокомандующий
С ****** НАДО ТОЛЬКО ТАК!
ЭТО ПАДЛО ЗАХОТЕЛО ВСЁ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ ???
Надо срочно ядерную бомбу где-то украсть . . .
Против своих не гавкаем ?
Читайте, если с памятью плохо хронологию. Никто не должен и не приедет воевать. Речь о другом. Единственный способ на сегодня - политическое давление на *****. Это то, что Зе упорото просирает шаг за шагом. Ему еще икнется хохма с Тампом и роялем.
единственные исконно кацапские земли это моськовское болото