 Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО

Про це він заявив на підсумковій пресконференції в Москві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного стосунку, усе Причорномор'я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням: "для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні", тому що Україна була сільською територією", - сказав Путін.

Говорячи про "рішення Леніна" про створення СРСР, Путін назвав його "дивним" і пообіцяв розібратися.

"Це дещо дивне рішення, але воно відбулося. Це усе спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна, і тепер ми з цим розбираємося", - сказав російський президент.

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Радянський Союз було створено у 1922 році з підписанням відповідного договору. Володимир Ленін був одним з творців і першим керівником СРСР. Після розпаду Союзу у 1991 році Росія заявила, що вважає себе його правонаступницею.

Путін неодноразово називав розпад Радянського Союзу "найбільшою катастрофою століття" і пояснював це "підривною" діяльністю Леніна - на його думку, "вождь революції заклав атомну бомбу під будівлю, яка називається Росією".

За даними минулорічного соцопитування, кількість росіян, які шкодують про розпад СРСР, сягнула максимуму за 10 років.