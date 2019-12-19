 Усі захищені статті держбюджету-2019 профінансують у повному обсязі, - Гончарук. ВIДЕО

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

​"Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати. У Державному бюджеті достатньо коштів для цього", - підкреслив Гончарук, зазначивши, що причин для паніки немає і ситуація під повним контролем уряду.

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Раніше стало відомо, що Кабмін призупинив фінансування низки незахищених статей бюджету.