 Рада схвалила законопроєкт про відтермінування штрафів для власників євроблях

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 і 481" про відтермінування штрафів за порушення ввезення автомобілів на європейських номерах до 31 грудня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 285 народних депутатів.

"Ухвалення зазначеного проєкту закону України сприятиме створенню сприятливих умов для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України в період з 1 січня 2015 року до дня набуття чинності закону №2612-VIII і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, а також для комплексного врегулювання зазначеного питання з урахуванням інтересів усіх верств населення", - йдеться в пояснювальній записці до закону.

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