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Все про:ВР (5507) штраф (323) євробляхи (157)

 Рада схвалила законопроєкт про відтермінування штрафів для власників євроблях

Законопроєкт №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 і 481" передбачає відтермінування введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 31 грудня 2019 року.

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 і 481" про відтермінування штрафів за порушення ввезення автомобілів на європейських номерах до 31 грудня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 285 народних депутатів.

"Ухвалення зазначеного проєкту закону України сприятиме створенню сприятливих умов для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України в період з 1 січня 2015 року до дня набуття чинності закону №2612-VIII і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, а також для комплексного врегулювання зазначеного питання з урахуванням інтересів усіх верств населення", - йдеться в пояснювальній записці до закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила масштабну схему оформлення "євроблях" на кордоні з Румунією

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166310
 
 
 Топ коментарі
 
Ну нет в украине своего автопрома и не будет. И из за классного инвестклимата автогиганты предпочитают строить свои заводы где угодно, но не в Украине. Так какого ж рожна эти все накрутки на растаможку ради "захисту вітчизняного автовиробника"?
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Ага, евробляхеры, таможня, табачники, ФОПы, Укрспирт и т.д. и т.п., а потом еще "зелень" удивляется, почему такое катастрофические невыполнение бюджета. А не нужно принимать бестолковые законы ради тупого популизма и набивания собственных карманов и карманов своего папы Бени. Тогда и деньги в бюджете будут.
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Ты бы еще штаны проверил ,что тебе порох туда наложил.?
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Пора совсем отменять т.н. растаможку для европейских и американских автомобилей и вводить неподъемные сборы для торговцев россияшкинскими и китаезовскими автомобилями,хватит брать взятки у потроха.
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Ага, евробляхеры, таможня, табачники, ФОПы, Укрспирт и т.д. и т.п., а потом еще "зелень" удивляется, почему такое катастрофические невыполнение бюджета. А не нужно принимать бестолковые законы ради тупого популизма и набивания собственных карманов и карманов своего папы Бени. Тогда и деньги в бюджете будут.
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Укробляхи чего тогда не пишите?Есть владельцы Евроблях и Укроблях))))
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Всі будуть Бляхери, Шухери і Махери.🤪
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Ну нет в украине своего автопрома и не будет. И из за классного инвестклимата автогиганты предпочитают строить свои заводы где угодно, но не в Украине. Так какого ж рожна эти все накрутки на растаможку ради "захисту вітчизняного автовиробника"?
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Дебиленок ты от бюджета уже на евробляхи перешел? А слышал про такое понятие как пенсионный фонд?
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так может им женскую цыцьку дать в пенсионный фонд?
другое дело, когда защищают отечественный ХТЗ, чтобы развивать свое, но автопрома то у нас нет уже 30 !!! лет!!!
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Ты обезъяна дурная каким хером пенсионный сбор относится к акцизам и пошлинам.Есть отдельный платёж в пенсионный фонд при поставке авто на учёт.Тебя дурака послушать так люди и анализы в пенсионный фонд нести должны.В какой юрте образование получал?Или в ШДП?Школа дефективных подростков если так тогда ясно.
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На счет обезьяны это ближе к зедебилам ими запатентован кликун.В том то и дело ,что на учет никто ничего не ставит и не собирается уже 3 года,начиная с 15 года. Вот в чем ответ не шдп ты наш.
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Ты инвалид на голову, с акциза который берут с *евробляхеров* деньги не идут в пенсионный фонд, а идут Парашенку и Васадзе в карман. Кроме акциза еще есть куча налогов которые взимаются с растаможки авто. Но тебе сепару ето даже говорить бесполезно. Ты лоббируешь кацапские корчи которыми хочешь завали всю Украину.
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Ты бы еще штаны проверил ,что тебе порох туда наложил.?
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Согласен, даже в рАбсии, которая под санкциями много европейских автомобильных заводов.
Что говорить если ЛАЗ, самый большой в СССР завод по производству автобусов продали чуркам прокладке Лукойла, так как те дали на лапу шлюхам в кабмина и местным бандеро-патриотам, которые вместе и уничтожили этот завод. А в начале 2000-ых на завод заходили Рено и Мерсенес, но они а лапу не давали рагулям-предателям, поэтому и не получилось !
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Сразу слышен кацарылый акцент ,рагулям,бандерам.Продали не чуркам ,а твоим землякам кацарылым.А фамилия директора и хозяина была Чуркин. Кстати ,громада Львово Выкупила Этот завод,вернее ,что от него осталось и сейчас пытается запустить.
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История с Рено началась ещё ранее.Это для салаг(или ещё лучше,салапетов).Во второй воловине 60-х предлагали свои проекты и Рено(с передним приводом) и Фиат с задним.Победил Фиат.Почему?Для молодых-позиции компартии Италии были высоки.Экономика тут не причём.Через десяток лет у нас ВАЗ-2108 с передним приводом было достижением конструкторской мысли социализма.
Полистайте "Науку и Жизнь".Там есть фото восьмёрки внутри большой шестерёнки на ВДНХ.
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Получается что это карыто кроме упырей типа Вассадзе интересно еще и ********** всяким пилящим бюджет.
В итоге боты и шлюхоблоггеры начали раздувать тему "пчелы против меда" и самое страшное что на это повелись долбо*бы типа моего сотеда на Фиате Долбо "это ж как, я свою тачку новой брал, а теперь продавать ее на б/у рынок дешевле?!"
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это черножопый Васадзе для себя выторговал в конце 90-х.. Мол, дайте на ноги стать, я вам сделаю народный автомобиль. И сделал Ланос за 10 000 у.е, !!! У меня тогда была з/п 100 у.е.
Только СО и ТО и получай номера, никаких расстаможек!
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Зато на Рашке тот же лАнус стоит $5000. Теперь не удивительно почему крысчаны и даунбаситы не захотели жить в Украине где грабят втрое больше чем на Рашке.
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чтоб пенсии платить...уже давно. Токо тупые еще способны полумертвого Васадзе к этому продолжать привязывать
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Видать много евробляхеров среди слуг!
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Как только ботам перестали платить за комменты - сразу стало меньше засира в теме по бляхам. Считаю что на раздувании этой темы совершили преступление по разжиганию вражды. Жаль что не найдется желающих требувать криминализацию ботоферм.
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Акції євробляхерів були потужнішими за сьогодняшні акції за захист землі від спекулянтів -загарбників
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Конечно потеря реального холявного дохода без налогов.
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Идиотизм крепчает.Мне просто интересно как эта болотная свора думает собирать налоги и убеждать,что их вообще надо платить?После того,как законопослушных граждан,которые растаможили авто,зеленкины,выставили ЛОХАМИ,а аферистов и жуликов поощряют к дальнейшим нарушениям,то можно ожидать усиления НЕПЛАТЕЖЕЙ во всех сферах и прежде всего в коммуналке,где дела и так плачевны.
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те кто растаможили оказались лохами..., это да....
смеются над ними наверное соседи, те кто не растаможили...
Это Украина...., - вот такую страну построил мудрый и простой нарид... Рада схвалила законопроєкт про відтермінування штрафів для власників євроблях - Цензор.НЕТ 8432
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а у нас в банановой стране, есть хоть что-то СВОЕ, что не нужно расстамаживать?
или расстаможка на все!!???
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Значит,так и будем переплачивать веками?а если кто то хочет положить этому конец,то "законопослушные" тут же палки в колеса-мы всю жизнь дураками были,а вы что,умные?
Гнилье,а не народец...
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Если ты купил у Парашенка росийский таз не заплатив ни копейки акциза то с чего ты ето стал законопослушным гражданином?
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От "слуги" исполняют, Южанкина там от злости себе волосся на пи зде себе рвет
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А, що їй рвати? Вона рядовий депутат і не при владі. Тепер нехай рвуть слуги уродів.
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Я не зрозумів, у серпні зелені на 3 місяці відтермінували штрафи, бо обіцяли за цей час прийняти новий закон про розмитнення автомобілів. Так де закон? Навіть законопроекту від зе-команди ще немає!
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Мені цікаво хто заробляє на цих бляхах? В бюджеті дира 40 млрд, а вони все преференції холявщикам продовжують.
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ссыкотно депутатам просто. бляхеры в большинстве своем молодые, хорошо организованные и е.анутые, их лучше не злить. вот и не трогают пока.
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Сколько стоит растаможка нового авто при ввозе в Украину?
Сколько стоит растаможка автосэконда 5 до 10 лет?
Хитрожопые предлагали, чтоб за б/у платили в 5 раз больше.
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В стране технический дефолт со стойким запахом суверенного,а зелепопулисты все отСРАЧивают растаможку евроблях
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Тоесть вместо отменить акцизы и сделать нормальную растаможу для всех которые Зелупа обещал перед выборами, не поленились принимать целый закон чтобы всего на 2 недели продлить езду на *евробляхах*?
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эвроафролюмпены еректорат ЗЕплесени...их нужно беречь ...
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Так мы же вроде в Европу идем, какие евробляхи тогда и почему они в Украине запрещены? Что нибудь о Стамбульской конвенции цээвропэйцы слишали? Или из европейского у насто только цены и тарифы? Пардон, забыл что у нас уже даже цены выше чем в Европе. Про качество нашего говнотовара в том числе бензина который не отвечает даже нормам Евро-2 вообще говорить не хочется.
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вы, коцап, в Европу не идете. Кстати, напомни цены на бензин в Европе...найди там дешевле 1,30...
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Из прочитанных коментариев видно что против Украины даже воевать не нужно. Они сами готовы друг друга поубивать лишь бы у соседа машина или дом не был лучше.
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Бюджет ломится от изобилия денег???? Деньги со штрафов уже не нужны???
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Ура евробляхерам!
Следующий смелый шаг - Закон "О законности зарплат в конвертах" !!
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Бляхеры, этож ядерный электорат зЭ)) продолжает к ним подлиываться, хотя все разумные сроки растаможки давно прошли
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Пока не сделают как в Грузии или в Литве хрен им за воротник а не налоги !
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Хрен твоим родителям пенсии, дороги и субсидии... это на вскидку. Украина металлолом экспортирует, а вы этот хлам ввозите. Превратили дороги пункты приёма металлолома...
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Так хлам или источник мега-налогов на пенсии и дороги ? Вы уже определились-бы, брехуны.
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а дальше что? опять будут митинговать и опять отстрочим? Какого хрена я через месяц иду отдавать 3600$ расстаможки а эти дятлы ноют? покупайте велосипеды и катайтесь, если нет денег на налоги! Я уже молчу о том. что гонять корчи евро-0 с выхлопом таким, что хоть падай ибо двигло убитое! варенные переваренные с 10 частей, данные корчи вообще нужно запретить а не отстрачивать что-то! самые хитрожопые
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