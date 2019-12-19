 Рада схвалила законопроєкт про відтермінування штрафів для власників євроблях

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 і 481" про відтермінування штрафів за порушення ввезення автомобілів на європейських номерах до 31 грудня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєкт підтримали 285 народних депутатів.
"Ухвалення зазначеного проєкту закону України сприятиме створенню сприятливих умов для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України в період з 1 січня 2015 року до дня набуття чинності закону №2612-VIII і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, а також для комплексного врегулювання зазначеного питання з урахуванням інтересів усіх верств населення", - йдеться в пояснювальній записці до закону.
другое дело, когда защищают отечественный ХТЗ, чтобы развивать свое, но автопрома то у нас нет уже 30 !!! лет!!!
Что говорить если ЛАЗ, самый большой в СССР завод по производству автобусов продали чуркам прокладке Лукойла, так как те дали на лапу шлюхам в кабмина и местным бандеро-патриотам, которые вместе и уничтожили этот завод. А в начале 2000-ых на завод заходили Рено и Мерсенес, но они а лапу не давали рагулям-предателям, поэтому и не получилось !
Полистайте "Науку и Жизнь".Там есть фото восьмёрки внутри большой шестерёнки на ВДНХ.
В итоге боты и шлюхоблоггеры начали раздувать тему "пчелы против меда" и самое страшное что на это повелись долбо*бы типа моего сотеда на Фиате Долбо "это ж как, я свою тачку новой брал, а теперь продавать ее на б/у рынок дешевле?!"
Только СО и ТО и получай номера, никаких расстаможек!
смеются над ними наверное соседи, те кто не растаможили...
Это Украина...., - вот такую страну построил мудрый и простой нарид...
или расстаможка на все!!???
Гнилье,а не народец...
Сколько стоит растаможка автосэконда 5 до 10 лет?
Хитрожопые предлагали, чтоб за б/у платили в 5 раз больше.
Следующий смелый шаг - Закон "О законности зарплат в конвертах" !!