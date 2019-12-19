 Вчені пояснили, чому обмеження доступу до електронних сигарет не сприяє збереженню громадського здоров'я

Вживання нікотину у вигляді електронних сигарет хоча й не позбавлене шкоди, але є безпечнішою альтернативою звичайним сигаретам для курців, які не мають наміру або не можуть кинути курити. Про це йдеться в дослідженні авторитетних вчених, опублікованому у впливовому науковому друкованому виданні Science. Учені зазначають, що наразі в центрі уваги дві епідеміологічні закономірності, пов’язані з використанням електронних сигарет ("вейпінгом"): зростання популярності вейпінгу серед молоді та раптовий спалах гострих ушкоджень легень та смертельних випадків в США, значною мірою асоційованих з вдиханням тетрагідроканнабінолу (ТГК), основного психоактивного з'єднання в канабісі, пише УНІАН.



"Однак під час обговорення вейпінгу часто не береться до уваги різниця між нікотином і ТГК, між дорослими і молоддю, між продукцією, що купується у роздрібній мережі та на чорному ринку", - акцентують дослідники. Та попереджають, що під час вирішення цих проблем виникає загроза, що "абсолютно справедливі побоювання призведуть до алармістського підходу – досконального дослідження всіх існуючих даних без дотримання необхідних формальностей, із приверненням уваги до найстрашніших результатів, таким чином, зростає ймовірність прийняття контрпродуктивної політики".

Автори статті зазначають, що обмеження доступу до менш шкідливих електронних сигарет і зниження їхнього привабливості з міркувань крайньої обережності не сприяє збереженню громадського здоров'я, поки на ринку залишаються смертельно небезпечні традиційні сигарети. Це створює загрозу звести нанівець тенденцію до відмови від сигарет, здатних забрати мільярд життів у цьому столітті. "Горючі тютюнові вироби як найбільш шкідливі з нікотиновмісної продукції, слід регулювати значно жорсткіше і суворіше, ніж менш шкідливі негорючі вироби з нікотином. Політичні заходи, які не враховують необхідність такого розмежування, не приведуть до поліпшення здоров'я населення", - стверджують авторитетні науковці.

Нагадаємо, в Україні наразі електронні сигарети ніяк не регулюються. Україна в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС має виконати низку зобов'язань, в тому числі імплементувати європейські підходи у регулюванні альтернативних продуктів. Зокрема, йдеться про директиву №40, якою передбачене різне регулювання для електронних сигарет.