 Антикорупційний комітет Ради просить Баканова не призначати експрокурора Кулика в СБУ

Народні депутати підписали відповідне звернення і планують бути присутніми в СБУ на розгляді свого звернення, передають Українські новини.

Приводом для звернення стали численні запити громадських антикорупційних організацій щодо появи Кулика в СБУ, де за інформацією активістів скандального прокурора хочуть "заховати" від правосуддя і таким чином повністю збезчестити правоохоронну систему України.

Раніше колишній нардеп Сергій Лещенко повідомив, що документи Кулика вже подані до відділу кадрів СБУ з метою зайняти посаду заступника начальника Головного слідчого управління СБУ. Лещенко вважає, що за Куликом "стоїть" бізнесмен Ігор Коломойський. Саме його "замовлення" виконує Кулик.

Розібратися та поставити крапку в справі Кулика просять чинних парламентарів з антикорупційного комітету.

Голова комітету Ради з антикорупційної політики Анастасія Красносільська заявила, що комітет вирішив звернутися до глави СБУ, щоб утриматися від призначення Кулика, оскільки таке призначення може негативно вплинути на престиж СБУ та на довіру суспільства до СБУ

Нагадаємо, раніше в проекті журналістських розслідувань "Радар" на каналі NewsOne було виявлено наявність вугільних оборудок у Кулика, точніше у його матері.

"Вона не лише проводила фінансові операції з "оплотівським" керівником Жиліним, а й змогла домовитися з керівниками "ДНР" про постачання вугілля до України. І все це, коли її син був керівником управління нагляду за дотриманням законів у АТО. У грудні 2014 року в ЗМІ з'явилася інформація, що "Укрзалізничпостач" оголосила тендер на закупівлю вугілля. А найнижчу ціну запропонувала нікому невідома фірма "Аюдара", власницею якої є Кулик Світлана Василівна, мати прокурора. Але хоча фірма матері й запропонувала найнижчу ціну, тендер не виграла через проблеми із документами. Тому широкого розголосу ця історія тоді не отримала, а ім'я Кулика не виплило. Вже через рік НАБУ зацікавилося прокурором Куликом і в 2015 році було порушене провадження про незаконне збагачення", - наголошується в розслідуванні.

Також журналісти з'ясували, що одна з дорогих квартир Кулика належала Гіві Макшеєву, який був одним з обвинувачених в заволодінні коштами на тендерах залізниці в 2008-2009 роках.

"Гіві Макшеєв дійсно був попереднім власником однієї з квартир, яка тепер належить Кулику. А ще в 2011 році Гіві звинуватили у справі щодо заволодіння грошами ДП "Укрзалізничпостач". Його заарештували буквально за кілька місяців, перш ніж він продав або передав квартиру Кулику. Спочатку обидві квартири на вул. Жилянській були оформлені на матір Кулика. Одна з них в січні 2014 року була віддана в заставу під кредит на 15 млн гривень, а найцікавіше, що кредит брали для фірми Євгена Жиліна. Саме того Жиліна, який організувавгромадську організацію "Оплот" і в тому ж 2014 році був призначений старшим радником з економіки в "ДНР", - йдеться в розслідуванні.

Більш того, виявилося, що Бюро технічної інвентаризації (БТІ) "Євро ВАСП", яке нібито проводило інвентаризацію і видало нову технічну документацію на надбудову в квартирі Кулика в житловому комплексі (ЖК) "Дипломат Хол", взагалі не існує, а за вказаною адресою знаходиться гараж.

"Ми перевірили цю адресу за різними державними реєстрами, і виявляється, що на неї зареєстровано понад 20 фірм, які ніхто й ніколи не знайде. Більш того, фірма БТІ "Євро ВАСП" вже не вперше потрапляє в скандали з незаконними оборудками. У червні цього року Печерський районний суд (м. Києва) виніс рішення щодо підробки документів БТІ ЕВРОФАСП про передачу горища власнику та протиправне збільшення площі квартири", - розповіли журналісти.

Як повідомлялося, сьогодні, 19 грудня, біля будівлі Служби безпеки України відбувся мітинг - активісти вимагали не працевлаштовувати скандального прокурора Костянтина Кулика в СБУ та не дискредитувати нове керівництво на чолі з Іваном Бакановим.