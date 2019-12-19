 Рада ухвалила Виборчий кодекс з поправками Зеленського

За відповідний законопроєкт №0978 у другому читанні і в цілому на засіданні в четвер проголосували 330 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.
Пропозиції Зеленського доповів представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.
Заступниця голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко доповіла рішення Комітету, згідно з яким комітет рекомендує прийняти всі пропозиції Президента України і ухвалити Виборчий кодекс в цілому.
Все таки лєдю Лєнку обшиває враг зе-нарота.
Порохобот 80 левел або і вище.
Пісі. Мені одній здається,що Лєнка перевернула на себе каструлю борща?
Ще не здохла
Та його лише з сурікатом можна порівнювати... І то, НЕ на користь шмарклі точно ((
Предложил бы депутатам срочно в турборежиме с таким же рвением и поддержкой рассмотреть законопроект Зеленского о борьбе с преступными сообществами. Или они боятся, что принятие этих изменений могут ударить бумерангом по ним же?
А вот тут я за. Молодец Вова. Потому шо ****** эти лейтенанты Варшавских дивизий, кекующие из за кордону, не платящие налоги, пока тут их матрешки сидят дома, выковыривают из своих снежаночек и сирьоженек козявки на субсидиях и соцвыплатах и кекуют в физбучиках про злыдни. Хавайте блд.
якось один касап розповів цікаву історію:
дерефня десь у сраці Мордору, за документами живе 200+, реально 20 отримують пенсію і соціалку на усіх, ті 20 мають по дві на кожного і мовчать,
інше забирає місцевий депутат з комуняк +150 тисяч рублів щомісяця, до зарплати депутата
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===