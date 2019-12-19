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 Політика України
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Все про:злодій у законі (139) ВР (5507)

 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про злодіїв у законі

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою", який було внесено президентом і визначено як невідкладний.

За проголосували 264 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєктом вносяться зміни до Кримінального кодексу України.

Як зазначено в пояснювальній записці, вноситься доповнення, що "злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням кількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якого є злодій у законі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За статус "злодій у законі" 7-10 років позбавлення волі, за участь у сходці - від 3 до 5, - МВС підготувало законопроєкт про кримінальних авторитетів. ВIДЕО

Також пропонується визначити поняття "злодій у законі". Статтю 29 пропонують доповнити частиною шостою, що встановлює правила кваліфікації діянь, вчинених особою в складі або в інтересах злочинної організації або злочинної спільноти. Також пропонується встановити кримінальну відповідальність за створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою або участь у ній, або участь у злочинах, скоєних такою спільнотою, або перебування особи в статусі "злодій у законі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166300
 
   
 Топ коментарі
 
однозначно хороший законопроект..
нужно еще ввести термин "смотрящий" (на зоне, в СИЗО, в камере, и так далее)
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Шо ж делать теперь с Аваковым??? Разкороновать???
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Зебилоид вы уже неприкосновенность сняли... смотри что бы теперь "воры в законе" не стали главнее депутатов!
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Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
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А чи не підкаже добродій, хто курс до 25 завалив?
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Зебилоид вы уже неприкосновенность сняли... смотри что бы теперь "воры в законе" не стали главнее депутатов!
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Зебилоид, так це зрада і капітуляція, что теперь только за одно звание "вор в законе" будут єто поголовье в тюрьму определять?Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 2135
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"Мальчікі в трусіках" під загрозою! ЗРАДАААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))
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Шо ж делать теперь с Аваковым??? Разкороновать???
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При Порошенко такого не было! Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 8685
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Теперь любого предпринимателя с четырьмя сотрудниками можно под статью о "воре в законе" подвести?

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бубачку в перечень внесли?
а беню?
а Богдана?
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однозначно хороший законопроект..
нужно еще ввести термин "смотрящий" (на зоне, в СИЗО, в камере, и так далее)
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Надо бы ещё в конституции прописать понятие "вор в законе", а то ни хрена не понятно. Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 2459
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и в паспорт вписывать "Вор в законе: Да/Нет" метку ставить
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"вор в законе" это просто статус, без какого-либо документа.

"воров", даже тут было - "винтят" за столом, а потом типо выгоняют в Грузию, или куда там.

и вот: \\\\\\\\\который был внесен президентом и определен, как неотложный Источник: https://censor.net.ua/n3166300\\\\\\

это тупо шоу.

Еще посадите Васю за то шо его называют во дворе "Киллер"(хотя у него 5 кошек и 3 собачки).
Аль Капоне тоже не могли усмирить, но таки нашли выход - и закон не пострадал. Так и тут нужно. А то устроили клоунаду. Понятно что "популизм". сперва высрут кучу сводок - мы задержали 100500 "воров", но аккуратно выслали взад.
Это как? Типо задержать как его ... ну, Аль Багдади, но выслать куда он пожелает, или как?
Аваков, нацепи уже маску клоуна, тебе Шапошников ее купит, если у тя нету бабла.
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"вор в законе" это просто статус, без какого-либо документа"_______________вот и отлично! пусть тогда он это все скажет на видео, мол никакой он не "вор в законе" а простой гражданин в тюбитейке - для остальных пациков на "зоне"!
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А вот ты заставь меня, или дядь Колю сказать что-то против нашей воли на камеру? Это будет уже статья.
Если закон = выполнять.
А вот "пусть" что-то кто-то сделает, это адвокаты уже наживутся на "заставляющему".
И это правильно, так как по закону - все равны. А то шо у меня "звезды" на плечах или купола, то это не значит что я равней тебя и любого другого, кроме депутатов, министров и прочей дряни, то есть службовцев)
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"клин клином вышибают". народная мудрость. иш как про "адвокатов" заговорил и про "равенство" вспомнил. поедь в Грузию и найди мне там хоть одного "вора в законе" на свободе? я такое у себя дома, в Украине хочу!
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а че их не садят то? или они тут "налаживают контроль", а их просто легонько отправляют взад?
ну так закономерно что "воровайка" возвращается уже не как Гоги, а как Арсэн.
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а не "садят" потому что типа "не за что". а вот с появлением закона - будет "за что"!
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Ну и что "по закону"? Он еще в ЕСПЧ подаст.
Типо Васю называют Мясником ибо у него нож на ноге наколот. "Воры" вообще не имеют собственности, им запрещено. Как-то так. За что садить то?
Если садить - то надо доказать оборот запрещенки и контроль средств от нее, которые он распределяет между "братвой" то.
А тут - тупо показуха.
Ибо "вор" всегда без кола без двора.
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повторяю. я простой украинец ХОЧУ КАК В ГРУЗИИ. что б я не слышал каждую неделю про "выдворение" очередного "леху питерского"! пусть украинская власть сделает все, что б вся эта мразота обходила Украину десятой дорогой. точка.
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не будет, тчк.
ибо Еременко(например) - это Вася с твоей улицы которого усадили в кресло ВР.

Или нам нужно миллион японцев завезти на посты мусоров, судей и прочих чинуш?(миллион - маловато будет).
А то что ты хочешь как в Европе или Грузии, то это до первой трудности, где мона "порешать".
Так оно есть и так будет(протирает в кабинете портрет детей(Зеля же сказал шоб его не вешать в кабинетах то Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про злодіїв у законі - Цензор.НЕТ 9308 ))
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Все потому что ты не Борис Козлов, а Вася козёл который бекает и не знает нифига!!!
Статус вора в законе запрещает вору в законе когда либо при каких либо обстоятельствах отказываться от своего статуса! Если "вор в законе" на камеру говорит что он не вор в законе
значит в воровском мире он становится "ссученым" и подлежит ликвидации. Если он говорит на камеру что он "вор в законе" то получает 15лет зоны.
Что не так и что тебе не понятно?
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Что тебе непонятно шо человека невозможно не под пыткой заставить шото там сказать на камеру то?
Давай я тебя заставлю(образно, извиняюсь, это пример) шо ты любишь кушать кошек? Это что - "доказательство"? Или это "разоблачение"? Или это возможно принуждение, а потом, если освободят, то ты просто полет фантазии вкл. и скажешь что тебе в трусы тарантула запустили, а ты их боишься(даааа??? Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про злодіїв у законі - Цензор.НЕТ 5003 )
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Козёл по понятиям на вопрос, - Вы вор в законе!
Вор в законе обязан ответить! Молчание тоже отказ! Это тебе не законы Украины верти как хочешь! В уголовном мире воровские законы не трактуются двусмысленно!
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За наколотые "перстни" воровские не по понятиям "сук" убивают и никто не находит кто это сделал!
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да ладно, держись, на воле лучше. не заезжай взад туда, ибо зад не вечен то...


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товарищи "воры в законе", добро пожаловать в ...ад)))))))))))))))))))))))
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Радіти будемо тоді, коли по цьому закону хоч когось посадять.
Бо може вийти так, як із "зняттям недотоканності", яку насправді не зняли.
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Багато проголосувало аж 264 ,тобто решта і є ті злодії, якщо відмовились підтримувати. Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 8871
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"преступления, совершенные преступным сообществом...".
Т.е. почти полтриллиона долларов, которые Беня прокрутил через "Приват", это не "преступное сообщество"? Он, наверное, в одиночку и чемоданами их таскал- аж надорвался, бедный. Рада приняла в первом чтении законопроект о ворах в законе - Цензор.НЕТ 8323
Источник: https://censor.net.ua/n3166300
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Время воров в законе прошло! Настало время настоящей украинской якудзы!
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молодці, приймайте усьо підряд, все рівно нікого не садять, а ген прокурору хочеться дати милостиню, бо такий жалісний...
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Так вони все підряд приймають і нюхають кокс, колеса, ширку...
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Читайте им думайте!

"Злодієм у законі" визнається особа, яка дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, керує, координує та/або організовує діяльність злочинної спільноти чи її частини або є учасником такої спільноти".

"дотримується притаманних злочинному середовищу традицій" - кто там по улицам с тату бегает, товсь!
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я не пойму чого при Порошенкові не прийняли такий і ще багато інших законів?
скільки часу даремно втрачено для країни та народу.
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Будет ещё один мертворождённый закон из длинного списка всех этих ура-зеленских турбо-законов неработающих.
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