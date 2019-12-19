 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про злодіїв у законі

За проголосували 264 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Законопроєктом вносяться зміни до Кримінального кодексу України.
Як зазначено в пояснювальній записці, вноситься доповнення, що "злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням кількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якого є злодій у законі".
Також пропонується визначити поняття "злодій у законі". Статтю 29 пропонують доповнити частиною шостою, що встановлює правила кваліфікації діянь, вчинених особою в складі або в інтересах злочинної організації або злочинної спільноти. Також пропонується встановити кримінальну відповідальність за створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою або участь у ній, або участь у злочинах, скоєних такою спільнотою, або перебування особи в статусі "злодій у законі".
Спасибо, что живой @rozovoleh
З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?
Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
а беню?
а Богдана?
нужно еще ввести термин "смотрящий" (на зоне, в СИЗО, в камере, и так далее)
"воров", даже тут было - "винтят" за столом, а потом типо выгоняют в Грузию, или куда там.
и вот: \\\\\\\\\который был внесен президентом и определен, как неотложный Источник: https://censor.net.ua/n3166300\\\\\\
это тупо шоу.
Еще посадите Васю за то шо его называют во дворе "Киллер"(хотя у него 5 кошек и 3 собачки).
Аль Капоне тоже не могли усмирить, но таки нашли выход - и закон не пострадал. Так и тут нужно. А то устроили клоунаду. Понятно что "популизм". сперва высрут кучу сводок - мы задержали 100500 "воров", но аккуратно выслали взад.
Это как? Типо задержать как его ... ну, Аль Багдади, но выслать куда он пожелает, или как?
Аваков, нацепи уже маску клоуна, тебе Шапошников ее купит, если у тя нету бабла.
Если закон = выполнять.
А вот "пусть" что-то кто-то сделает, это адвокаты уже наживутся на "заставляющему".
И это правильно, так как по закону - все равны. А то шо у меня "звезды" на плечах или купола, то это не значит что я равней тебя и любого другого, кроме депутатов, министров и прочей дряни, то есть службовцев)
ну так закономерно что "воровайка" возвращается уже не как Гоги, а как Арсэн.
Типо Васю называют Мясником ибо у него нож на ноге наколот. "Воры" вообще не имеют собственности, им запрещено. Как-то так. За что садить то?
Если садить - то надо доказать оборот запрещенки и контроль средств от нее, которые он распределяет между "братвой" то.
А тут - тупо показуха.
Ибо "вор" всегда без кола без двора.
ибо Еременко(например) - это Вася с твоей улицы которого усадили в кресло ВР.
Или нам нужно миллион японцев завезти на посты мусоров, судей и прочих чинуш?(миллион - маловато будет).
А то что ты хочешь как в Европе или Грузии, то это до первой трудности, где мона "порешать".
Так оно есть и так будет(протирает в кабинете портрет детей(Зеля же сказал шоб его не вешать в кабинетах то ))
Статус вора в законе запрещает вору в законе когда либо при каких либо обстоятельствах отказываться от своего статуса! Если "вор в законе" на камеру говорит что он не вор в законе
значит в воровском мире он становится "ссученым" и подлежит ликвидации. Если он говорит на камеру что он "вор в законе" то получает 15лет зоны.
Что не так и что тебе не понятно?
Давай я тебя заставлю(образно, извиняюсь, это пример) шо ты любишь кушать кошек? Это что - "доказательство"? Или это "разоблачение"? Или это возможно принуждение, а потом, если освободят, то ты просто полет фантазии вкл. и скажешь что тебе в трусы тарантула запустили, а ты их боишься(даааа??? )
Вор в законе обязан ответить! Молчание тоже отказ! Это тебе не законы Украины верти как хочешь! В уголовном мире воровские законы не трактуются двусмысленно!
Так или как?
Бо може вийти так, як із "зняттям недотоканності", яку насправді не зняли.
Т.е. почти полтриллиона долларов, которые Беня прокрутил через "Приват", это не "преступное сообщество"? Он, наверное, в одиночку и чемоданами их таскал- аж надорвался, бедный.
Источник: https://censor.net.ua/n3166300
"Злодієм у законі" визнається особа, яка дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, керує, координує та/або організовує діяльність злочинної спільноти чи її частини або є учасником такої спільноти".
"дотримується притаманних злочинному середовищу традицій" - кто там по улицам с тату бегает, товсь!
скільки часу даремно втрачено для країни та народу.