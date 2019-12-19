 Понад 50% українців вважають війну на Донбасі, низький рівень зарплат і пенсій головними проблемами населення, - опитування "Социс". ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в даних дослідження "Социс", інформує Цензор.НЕТ.

Протягом останніх кількох місяців виразнішими стають основні дві групи проблем (напрямки), які зі значним відривом посідають перші два місця за актуальністю. Це насамперед війна на Сході України та економічні проблеми населення (рівень життя і рівень економічного забезпечення людей).

Значна частина населення зарахувала до найактуальніших проблем неможливість отримання якісної медичної допомоги (21,5%), безробіття (20,1%), хабарництво і корупцію в органах центральної влади (18,1%) та корупцію в судах, поліції, прокуратурі (17,0%).

Найменш значимими проблемами українці вважають недоступність якісної освіти (5,9%) і нестачу свободи слова та демократії (3,4%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 36% українців на виборах підтримали б "Слугу народу", 11% - ЄС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батьківщину", 3,5% - "Голос", - опитування "Социс". ІНФОГРАФІКА