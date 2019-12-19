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 Понад 50% українців вважають війну на Донбасі, низький рівень зарплат і пенсій головними проблемами населення, - опитування "Социс". ІНФОГРАФІКА

Найактуальнішими проблемами для більшості українців, як і раніше, залишаються війна на Сході України (51,0%) і соціально-економічні проблеми: низький рівень зарплат або пенсій (50,9%), підвищення комунальних тарифів (30,8%), зростання цін на основні товари та інфляція (27,5%).

Про це йдеться в даних дослідження "Социс", інформує Цензор.НЕТ.

Протягом останніх кількох місяців виразнішими стають основні дві групи проблем (напрямки), які зі значним відривом посідають перші два місця за актуальністю. Це насамперед війна на Сході України та економічні проблеми населення (рівень життя і рівень економічного забезпечення людей).

Значна частина населення зарахувала до найактуальніших проблем неможливість отримання якісної медичної допомоги (21,5%), безробіття (20,1%), хабарництво і корупцію в органах центральної влади (18,1%) та корупцію в судах, поліції, прокуратурі (17,0%).

Найменш значимими проблемами українці вважають недоступність якісної освіти (5,9%) і нестачу свободи слова та демократії (3,4%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 36% українців на виборах підтримали б "Слугу народу", 11% - ЄС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батьківщину", 3,5% - "Голос", - опитування "Социс". ІНФОГРАФІКА

Понад 50% українців вважають війну на Донбасі, низький рівень зарплат і пенсій головними проблемами населення, - опитування Социс 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166299
 
   
 Топ коментарі
 
даже не смешно - взяточничество и коррупцию в органах центральной власти (18,1%) и коррупцию в судах, полиции, прокуратуре (17 0%).

засуньте свои соцопросы сами знаете куда.
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карррупция ісцєзла в апрєлє, вся.
карррупция здєсь болє нє живьот.
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даже не смешно - взяточничество и коррупцию в органах центральной власти (18,1%) и коррупцию в судах, полиции, прокуратуре (17 0%).

засуньте свои соцопросы сами знаете куда.
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карррупция ісцєзла в апрєлє, вся.
карррупция здєсь болє нє живьот.
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коррупция это не причина, а следствие. Наконец общество перестаёт хавать мусорный дискурс о коррупции и интересуется исключительно своим кошелём.
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т.е. чиновники, которые крадут из государственного бюджете средства из нашего, по- сути, кошелька - жертвы. или ещё неплохой пример, когда вор, обокравший вашу квартиру, откупился от следака взяткой - хороший пример для общества?
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Они крадут из того что есть украсть то есть из самых высоких НАЛОГОВ в ЕВРОПЕ. На кой хер платить государству за то что можешь купить и сам если с тебя не сдерут 50% с зп и 20% НДС с покупок? Никто не распорядится лучше деньгами чем ты сам и БЕЗ КОРРУПЦИИ прикинь. Государство создало ситуацию когда ты отдаёшь вору 75% от своих доходов и трат и он на своё усмотрение решает, что делать с этими деньгами. Дурачки надеятся что чиновник будет совестливо распоряжаться чужими деньгами Понад 50% українців вважають війну на Донбасі, низький рівень зарплат і пенсій головними проблемами населення, - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 23
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опять я не понял(( я вообще - за анархию, реальную, а не ту которую представляют нам власть имущие всех стран.
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как анархия может идти рука об руку со стационарным бандитом,- государством? Анархия предполагает не борьбу за честного чиновника, а в идеале отсутствие этого чиновника.
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вы меня с кем-то путаете)) дальше не хочу продолжать.
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это вы определитесь,- вы анархист или этатист.
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Чтобы у тебя не воровали для начала научись не давать ворам деньги.
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Черговий опус соціольогів за викликом.
Виходить, що майже поливну українців не турбує ні війна, ні рівень доходів.
Здоров'я у них добре, на ціни вони уваги не звертають, та й робота їх не цікавить.
На Мальдивах опитування проводоли? Более 50% украинцев считают войну на Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий главными проблемами населения, - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 7863
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По тому что у кого-то хватило мозгов говорить не о симптоме проблемі, а диагнозе.
Война, уровень доходов, здововье всему причина одна - на местах коррупционные уроды, а не лучшме в стрене спецы. Война началась иза коррупции, когда будет поборена - война закончится.
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Війна розпочинається тоді, коли продовжувати папєрєдню політику стає неможливо, а одна із сторін неспроможна (або видається такою) ефективно "вести політику за допомогою інших засобів". Саме до такої неспроможності веде корупція, а це явище системне та політичне, на відміну від "побутового хабарництва", з яким її ототожнюють невтаємничені (тобто, політично безграмотні). Зрештою, сама політична безграмотність веде до політичної неспроможності, а, значить, може призвести і до неспроможності державної, і до національної.
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Так шахтеры те Шо сейчас воюют до войны получали по 2000$. Это была очень хорошая зарплата по сравнению с остальной частью Украины... Ну теперь пусть сидят на 50 долларов...
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і не однієї проблеми про мову та віру..не правильний народ.. Более 50% украинцев считают войну на Донбассе, низкий уровень зарплат и пенсий главными проблемами населения, - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 5728

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Потому, что для совковых нищебродов все это чуждо. Им нужно жрать, срать и ржать.
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Главная проблема - Порошенко на свободе, он сознательно ослабляет страну изнутри
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Ага, все Порох срет в штаны Зебубочке Понад 50% українців вважають війну на Донбасі, низький рівень зарплат і пенсій головними проблемами населення, - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 1430
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«Российские СМИ растиражировали, что я назвал Путина сволочью. Я был в чересчур эмоциональном состоянии и даже не помню какими «эпитетами» я пользовался», - отметил отец Зеленского в комментарии
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"Батя я стараюсь"..." Они там все в американских валенках и с наколотыми апельсинами"...
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Головна проблема дебіли при владі.При владі сидять кацапи,вірмени,евреї, болгари даже сірі в яблоко є.А українці або на заробітках,або гнуть спину на це бидло.Українці тоді будуть жити добре,коли ця бидлота буде свиней пасти, або чоботи українцям чистити.
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Хто ж тих дебілів українцям постійно у владу обирає?
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Чем мешает война тем, кто нифига не сделал для победы и всячески от нее петлял?

В чем проблема зарабатывать больше?

Третий вопрос проистекает из второго - если ты жил тупым нездебным нищебродом, не способным изменить свою жизнь к лучшему, то и помрешь таким же.
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Что за народ безмозглый, так сложно курс логики пройти?!
Всё что 50% написало это следствия.
Особенно, бляха, "газпописят". Вот будет газпописят - заживсём сразу, видно пенсы писали.
А слабо думать не следующей платежке а на 5-10 лет вперед?

Если народ не видит первопричин этого всего - коррупции, пассивноси населения и отвратителной системы образования то у такого народа нет будущего.
Чобу бідні бо дурні.

Спасибо тем 40% у которых хоть немного мозгов есть.
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Глупые европейцы не смотрят в будущее, хотят дешевый газ.
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Безработица беспокоит 20% населения. Огромный рынок труда очень выгоден бизнесу, а следовательно и всему украинскому народу!!!
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низький рывень зарплат це не проблема, а стимул виъзджати на ПМЖ у Эвропу
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