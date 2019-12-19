 Понад 50% українців вважають війну на Донбасі, низький рівень зарплат і пенсій головними проблемами населення, - опитування "Социс". ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в даних дослідження "Социс", інформує Цензор.НЕТ.
Протягом останніх кількох місяців виразнішими стають основні дві групи проблем (напрямки), які зі значним відривом посідають перші два місця за актуальністю. Це насамперед війна на Сході України та економічні проблеми населення (рівень життя і рівень економічного забезпечення людей).
Значна частина населення зарахувала до найактуальніших проблем неможливість отримання якісної медичної допомоги (21,5%), безробіття (20,1%), хабарництво і корупцію в органах центральної влади (18,1%) та корупцію в судах, поліції, прокуратурі (17,0%).
Найменш значимими проблемами українці вважають недоступність якісної освіти (5,9%) і нестачу свободи слова та демократії (3,4%).
засуньте свои соцопросы сами знаете куда.
карррупция здєсь болє нє живьот.
Виходить, що майже поливну українців не турбує ні війна, ні рівень доходів.
Здоров'я у них добре, на ціни вони уваги не звертають, та й робота їх не цікавить.
На Мальдивах опитування проводоли?
Война, уровень доходов, здововье всему причина одна - на местах коррупционные уроды, а не лучшме в стрене спецы. Война началась иза коррупции, когда будет поборена - война закончится.
В чем проблема зарабатывать больше?
Третий вопрос проистекает из второго - если ты жил тупым нездебным нищебродом, не способным изменить свою жизнь к лучшему, то и помрешь таким же.
Всё что 50% написало это следствия.
Особенно, бляха, "газпописят". Вот будет газпописят - заживсём сразу, видно пенсы писали.
А слабо думать не следующей платежке а на 5-10 лет вперед?
Если народ не видит первопричин этого всего - коррупции, пассивноси населения и отвратителной системы образования то у такого народа нет будущего.
Чобу бідні бо дурні.
Спасибо тем 40% у которых хоть немного мозгов есть.