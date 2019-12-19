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 Політика України, Економіка
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 Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету

Обмеження фінансування незахищених статей бюджету пов'язане з тим, що деякі державні органи наприкінці року просять про "перекидання" коштів з одних програм в інші.

Про це повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця року залишилося 8 днів. Теоретично, станом на сьогодні більшість важливих видатків мало вже давно бути подано в ДКСУ та на них відкрито асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників і зробила. Але, як відомо, щороку саме друга половина грудня - це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів у казну і решта "освоювань коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", - заявила Маркарова.

Вона зазначила, що зараз Мінфін намагається призупинити такі непланові "перекидання" коштів, тому ухвалив рішення призупинити фінансування всіх незахищених статей витрат. Відповідне рішення пов'язане ще й з тим, що бюджет України недовиконаний за доходами.

Також читайте: Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні. ДОКУМЕНТ

Водночас міністерка додала, що всі захищені статті витрат, такі як виплата зарплат, пенсій, субсидій, фінансування будівництва "Охматдиту", витрати на оборону тощо, профінансують у повному обсязі.

Раніше стало відомо, що Кабмін призупинив фінансування низки незахищених статей бюджету.

Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне освоєння коштів та недовиконання дохідної частини бюджету 01
Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне освоєння коштів та недовиконання дохідної частини бюджету 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166297
 
 
 Топ коментарі
 
Ага. Вот оно оказывается называется, когда новые лица просрали бюджет раньше времени.
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Порохоботка - министр финансов в правительстве узеленских?Ждём заяв от зебилов,что президент Зеленский - тоже порохобот.
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Ага. Вот оно оказывается называется, когда новые лица просрали бюджет раньше времени.
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Да уж, как в песне. "Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал....". Бюджет спекся окончательно. Закрыть ноябрь не хватает более 10 млрд. Закрыть декабрь -- недостача уже около 43 млрд. Причем и январский баланс уже тоже тю-тю. Маркарова занимает 10 млрд. на выполнение января. Докерувались зеленые в хлам. При постоянных еженедельных займах через облигации в 300-400 млн.баксов.
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Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету - Цензор.НЕТ 6351 На свиноферму завезли новые методички и соевая плесень взбурлила пеной. Перепечатывают бред не понимая о чем речь.
Адиеты соевые, Украина один раз за всю свою историю независимости имела профицитный бюджет, а так все годы дефицитный. При вЯликом премьере Гнойсмане, под чутким руководством экономического хения ПоПА дефицит в 2016-м году составил 83,7млрд грн. А дефицит этого года 80 млрд. грн. Узбагойтесь, полудурки соевые, вам же Маркарова сказала, что сейчас дадут по сусалам идиотам устроившим "DDoS-атаку" на казначейство и всех делов. Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету - Цензор.НЕТ 7736

P.S. Дурачки соевые, в январе 2019-го в бюджете уже заложен дефицит 12 млрд. грн., а в марте "целых" 26 млрд. грн. Идите уже вешайтесь от "все пропало" Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету - Цензор.НЕТ 7736 мир станет только чище.
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Ага, типа Гончарук в своем видосике тупо врет про остановку всех выплат, кроме защищенных статей? И письмо от 17 числа из Минфина не поступало? Для особо упоротых --- Картотеку бюджетных выплат в казначействе последний раз вводили лет этак с 15 назад. Если ты имеешь хоть каплю соображения, что это. Даже в самых тяжелых для бюджета 2014-2015 годах такого не было.
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картиночки с мэйл.сру... Свинопсина совсем не палится
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"Особо доставило радости фальш-старт блогеров-зебилов и белопальтошников, которые с самого утра уже написали сто тыщ миллионов постов и причин почему именно папередники виноваты в том что через 7 месяцев нового президента денег нет. Ребят, рано стартанули, всё оказывается под контролем и идёт именно так как надо 😂😂😂"(с)

Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету - Цензор.НЕТ 2796
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"Убогие криворукие тупоголовые бездари" - в точку!
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И это ещё Зеленая жаба не начала восстанавливать дамбас !
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Сегодня с утра в казначействе паника. Вчерашним письмом от 17 числа запрещены все выплаты, кроме защищенных статей. Реально введена картотека. !!! Такого не было уже лет 15, даже в самых тяжелых 2014-2015 годах Докерувались бобики зеленые.
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І чого ти думаєш, що це погано? Так, перед Новим роком держконтори зазвичай не знають куди діти невитрачені гроші, а потім 3-4 місяці сосуть лапу. Тому цей підхід не найгірший - 2 тижні незахищені статті вже якось потерплять.
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нело не в "некуда деть", дело в "нет денег на самое необходимое" - финансирование:
- школ и садов;
- больниц и закупок лекарств;
- госучреждений (следователей, полиции, армии);
- строительство дорог.
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Не бреши. Якщо це не захищені статті, то це не найнеобхідніше.
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Задержка выплаты медикам и учителям по регионам от 2 до 3 месяцев. Люди попеременно бастуют и перекрывают дороги. Только сегодня были свежие новости. Общие долги по зарплате бюджетникам достигли 3,5 млрд.грн. Фонд социального страхования в ауте с 21 ноября. Эти типа НЕЗАЩИЩЕННЫЕ статьи? Или как?
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Тому й закрили інші статті, бо треба виплатити це. До Нового року обіцяють виплатити? - Чекаємо.
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Обещали погасить, кстати, еще до ноября. Зеля даже на камеру указание давал и бровки картинно супил Гончаруку. Ну и? Где? Невыполнение бюджета на конец ноября - 43 млрд.грн. И это даже с учетом всех экономий, отобранных 160 млрд.грн. у местных советов и занимаемых еженедельно 300-400 млн.баксов через государственные облигации. Куда уходят деньги? Как в песне "Где деньги, Зин?". Кто их с такой скоростью тырит?! И самое главное - Почему такой фигни не было до мая месяца и что же случилось в стране сейчас, что такая задница?
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Порохоботка-схематозница все знает.
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Порохоботка - министр финансов в правительстве узеленских?Ждём заяв от зебилов,что президент Зеленский - тоже порохобот.
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Та ні, скоріше Зеленській то є проєкт Порошенка, котрим він познущався над українцями,які голосували проти нього на виборах !
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да інтересно чувирли пляшут. Порох стрєлочник... , а ти мабуть зеЛОХ канкрєтний.
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так мы ж все, которые жили в Украине при Президенте Порошенко - порохоботы, поскольку мы законтаченные
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Она такая-же "порохоботка" как и балерина. Что сверху папа приказал, то и выполняет. Из дерьма конфетку сейчас никак не слепишь.
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Мы остро чувствуем отсутствие гривны в экономике. Стоит ли заливать из бюджета - вопрос весьма спорный
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Валюту нужно было по курсу держбюджета 2019 покупать, и было бы счатье....
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Причина только одна: "новые лица" погуляли ....
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іщо нєт, вот завтра на вєртодромє "Парковий" оні такі погуляют...
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Следите за руками! Шарик один, наперстков три - в оба глаза ты смотри!
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Украинский Сталкер‏ @rylvadim1 1 час назад

Значит, собираются вернуть Приватбанк Бене и обойтись без МВФ.
В таком случае, дефолта и полной жопы следует ожидать ближе к маю следующего года - в аккурат под годовщинку воцарения Клоуна.
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Нет, вместо дефолта они возьмут 100 млрд$ у пуйла - как и анонсировал Коломойский. Плюс дешевый газ. а за это отдадут пуйлу независимость Украины.
Бизнес...
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свято наближається, свято пу і бє

Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
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Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka

Быстро "Юзик и ко" проели 22 лярда на казначейских счетах.
Турборежим, однако
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Денег нету...- Так *****й. За оградкой дергай,х*й !
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Порошенко крал из бюджета, но деньги на социальные объекты были, бюджета на все хватало
Пришла кукла олигархов - денег ни на что не хватает
Как понимает эту ситуацию зебил если ему задать этот вопрос?
Зебил скажет, что бюджетные деньги до сих пор ворует Порошенко.
Специалисты социологи утверждают, что политтехнологами Зеленского применяются технологии аналогичные технологиям применяемым в секте свидетелей Иеговы. Вытащить человека из секты зебилов практически невозможно. В секте свидетелей Иеговы ставят блокировку "если происходит что-то плохое, это от дьявола". У зебилов - "если случается что-то плохое - виноват Порошенко".
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В порівнянні з зебілами і порохоботами свідки Ієгови просто милі люди. Вони хоч не обзивають всіх навколо кацапськими словами.
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Комунальники у всіх містах стахановськими темпами кинулись по різному освоювати кошти,щоб до НР розтягти.
Зима піднесла падлянку, нема снігу,а скільки можна було списати та вкрасти на чищенні снігу
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Ой а що ж сталось слуги??? Що "боротьба" з контрабандою не дала так очікуваних мільярдів у бюджет чи все розікрали??? Кордон перекритий так що навіть на піших переходах "шманають" а мільярдні ріки так і не потекли в Україну???
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та ну що ви?порохоботи краще знають.гончаренко і пєціни канали вже піною звйшлись
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До речі, зебіл їздить в кортежі на авто, які були куплені для користування іноземними делегаціями, і на яких Порошенко не їздив...
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Sergey Naumovich
28 мин. ·

Новость дня: "Кабмін призупиняє виплати через недовиконання бюджету"
Зато у нас каждый день Яценко продолжает получать фактически на государственных услугах по 1 млн в день.
Зато у нас снова забуксовало создание законопроекта по регулированию игорного бизнеса. А это - миллиарды гривен. Кто теперь вместо Ляжко получает выигрыши в лотерею - покажут декларации, надеюсь.

Куда делся миллиард «на підтримку молодих науковців президентом», заложенный в бюджете-2019, неизвестно.
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За невиконання дохідної частини відповідальність буде нести хто???
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Має відповідати той, хто завдяки різним схемам, ухиляється від сплати податків.
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Будуть.
Зебілам бюджетникам, як то медикам, вчителям, науковцям, не виплатять заробітню платню.
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Минус 70 млрд в казне - результат «работы» власти за полгода, - нардеп из «Батькивщины» Декабрь 19, 2019Без рубрикиКомментарии
Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету - Цензор.НЕТ 4495Такого не было даже во времена мирового экономического кризиса. Эта ситуация является по сути преддефолтным состоянием…
Решение правительства остановить принятие любых казначейских документов и проведение всех платежей за нехватки денег в госбюджете - показатель некомпетентности власти.
Об этом заявил заместитель председателя партии «Батькивщина» Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne, передает сегодня пресс-служба партии.
«Такого не было даже во времена мирового экономического кризиса. Эта ситуация является по сути преддефолтным состоянием.
Правительство не имеет никакого понимания, как закрыть дыру в бюджете.
Уже делали секвестр бюджета, когда на 20 млрдсократили доходную часть, но этого оказалось мало. Сейчас непоступления доходной части - минус 70 млрд гривен», - возмутился депутат.
Иван Крулько отметил, что сейчас по разным бюджетным программам правительство имеет обязательств на 100 млрд гривен, в то время как в казне до конца года осталось 26 млрд гривен.
Это означает, что выполнение всех инфраструктурных проектов, бюджетных программ, местных бюджетов остановлено.
«Дыра в более 70 млрд гривен - это результат деятельности правительства всего за несколько месяцев.
И это говорит о полном провале работы власти», - резюмировал народный депутат.
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Головне вона не пояснює чому, все це відбувається в кінці року. Може тому і чекають керівники що, казначейство саме їм гроші на статті дає вже в кінці року. Вони одинадцять місяців питають казначейство: "А де наші гроші?", а їм кажуть: "почекайте", а тепер ті, хто в борг виконав роботу чекаючи можливості оплатити її отримали нежданчик.
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Чи пам'ятає хоч хтось з вас аби в Україні було, як в цивілізованих країнах: "вийшов прем'єр і сказав: "Щось у мене ніхріна не виходить, шукайте нового, я не справився."" Наші гади сидять до останнього.
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Когда у власти проходимцы, то иначе быть не может. Всё что они умеют - это пиар.
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Шановні! Не панікуйте! Хто компетентний в роботі Державного казначейства, той знає, що така ситуація - типова, в усі роки, без винятку, вкінці року не проводилися ( обмежувалися) видатки з державного бюджету Просто раніше влада про це не інформувала, а зараз вирішили не брехати, не мовчати, а озвучити цю ситуацію.
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Як у анекдоті: "Я не всрусь, я не всрусь.. Я не всравсь.."
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Если государство не может освоить (что за ***** слово такое равнозначное дорасходовать на минных полях личный состав и в тыл на пополнение) значит необходимо сокращать налоги так как они необоснованно завышены.
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докерувалась зелена плісінь,тепер би земельку штовхнути,нє падли,***?
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Ага! І за гроші від продажу землі в кращому випадку закрити Дірки з фінансуванням на перший і єдиний раз, бо більше землі вже не буде, а в гіршому - погуляти.
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ваЗєленін замість прийняття жорстокого атиофшорного закону і супутніх антикор. законів поклав око на нашу землю бо бабла нема і нє прєдвідєтса) але і землю не дасть цим охломонам ніхто продати,вони політ.банкрути круто покерувавшм 7 міс.!!!))) во рекорд,нє.
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Это уже "процветание" или будет ещё хуже?
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А как же 40% рост экономики? Она уже выросла, или это только начало? Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету - Цензор.НЕТ 842

Бобики, вы ощущаете мощь экономического рывка?
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Брешут в каждом слове. Партия брехунов.
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І, *****, мають майже 50 відсотків підтримки. Або теж брехня, або нарід здурів біля того телевізора.
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50% тоже брехня, все слушают ее и думают ну ладно мы в меньшенстве.
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Та знаю. Але писати все одно потрібно. Може дійде до когось.
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50% тоже брехня, все слушают ее и думают ну ладно мы в меньшенстве.
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"Сраката дівка - як ніжна квітка"©
А ещё ж недавно Толстожопая Счетоводша уверенно вещала, шо денёг прям некуда девать. Видать, намастырилась удостоиться каких-нибудь шёлковых нарукавников с ЗЕлёными кружевами, а бабулетики-то тю-тю. Как-то неполучается у ЗЕлёносопельных своё ЗЕ-шапито экономно содержать.
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свято перемігшого зебілізму було гарненьке але недовге...
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