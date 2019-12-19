 Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету

Про це повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.
"До кінця року залишилося 8 днів. Теоретично, станом на сьогодні більшість важливих видатків мало вже давно бути подано в ДКСУ та на них відкрито асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників і зробила. Але, як відомо, щороку саме друга половина грудня - це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів у казну і решта "освоювань коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", - заявила Маркарова.
Вона зазначила, що зараз Мінфін намагається призупинити такі непланові "перекидання" коштів, тому ухвалив рішення призупинити фінансування всіх незахищених статей витрат. Відповідне рішення пов'язане ще й з тим, що бюджет України недовиконаний за доходами.
Водночас міністерка додала, що всі захищені статті витрат, такі як виплата зарплат, пенсій, субсидій, фінансування будівництва "Охматдиту", витрати на оборону тощо, профінансують у повному обсязі.
Раніше стало відомо, що Кабмін призупинив фінансування низки незахищених статей бюджету.
Адиеты соевые, Украина один раз за всю свою историю независимости имела профицитный бюджет, а так все годы дефицитный. При вЯликом премьере Гнойсмане, под чутким руководством экономического хения ПоПА дефицит в 2016-м году составил 83,7млрд грн. А дефицит этого года 80 млрд. грн. Узбагойтесь, полудурки соевые, вам же Маркарова сказала, что сейчас дадут по сусалам идиотам устроившим "DDoS-атаку" на казначейство и всех делов.
P.S. Дурачки соевые, в январе 2019-го в бюджете уже заложен дефицит 12 млрд. грн., а в марте "целых" 26 млрд. грн. Идите уже вешайтесь от "все пропало" мир станет только чище.
- школ и садов;
- больниц и закупок лекарств;
- госучреждений (следователей, полиции, армии);
- строительство дорог.
Значит, собираются вернуть Приватбанк Бене и обойтись без МВФ.
В таком случае, дефолта и полной жопы следует ожидать ближе к маю следующего года - в аккурат под годовщинку воцарения Клоуна.
Бизнес...
Спасибо, что живой @rozovoleh
З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?
Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
Быстро "Юзик и ко" проели 22 лярда на казначейских счетах.
Турборежим, однако
Пришла кукла олигархов - денег ни на что не хватает
Как понимает эту ситуацию зебил если ему задать этот вопрос?
Зебил скажет, что бюджетные деньги до сих пор ворует Порошенко.
Специалисты социологи утверждают, что политтехнологами Зеленского применяются технологии аналогичные технологиям применяемым в секте свидетелей Иеговы. Вытащить человека из секты зебилов практически невозможно. В секте свидетелей Иеговы ставят блокировку "если происходит что-то плохое, это от дьявола". У зебилов - "если случается что-то плохое - виноват Порошенко".
Зима піднесла падлянку, нема снігу,а скільки можна було списати та вкрасти на чищенні снігу
Sergey Naumovich
28 мин. ·
Новость дня: "Кабмін призупиняє виплати через недовиконання бюджету"
Зато у нас каждый день Яценко продолжает получать фактически на государственных услугах по 1 млн в день.
Зато у нас снова забуксовало создание законопроекта по регулированию игорного бизнеса. А это - миллиарды гривен. Кто теперь вместо Ляжко получает выигрыши в лотерею - покажут декларации, надеюсь.
Куда делся миллиард «на підтримку молодих науковців президентом», заложенный в бюджете-2019, неизвестно.
Зебілам бюджетникам, як то медикам, вчителям, науковцям, не виплатять заробітню платню.
Такого не было даже во времена мирового экономического кризиса. Эта ситуация является по сути преддефолтным состоянием…
Решение правительства остановить принятие любых казначейских документов и проведение всех платежей за нехватки денег в госбюджете - показатель некомпетентности власти.
Об этом заявил заместитель председателя партии «Батькивщина» Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne, передает сегодня пресс-служба партии.
«Такого не было даже во времена мирового экономического кризиса. Эта ситуация является по сути преддефолтным состоянием.
Правительство не имеет никакого понимания, как закрыть дыру в бюджете.
Уже делали секвестр бюджета, когда на 20 млрдсократили доходную часть, но этого оказалось мало. Сейчас непоступления доходной части - минус 70 млрд гривен», - возмутился депутат.
Иван Крулько отметил, что сейчас по разным бюджетным программам правительство имеет обязательств на 100 млрд гривен, в то время как в казне до конца года осталось 26 млрд гривен.
Это означает, что выполнение всех инфраструктурных проектов, бюджетных программ, местных бюджетов остановлено.
«Дыра в более 70 млрд гривен - это результат деятельности правительства всего за несколько месяцев.
И это говорит о полном провале работы власти», - резюмировал народный депутат.
Бобики, вы ощущаете мощь экономического рывка?
А ещё ж недавно Толстожопая Счетоводша уверенно вещала, шо денёг прям некуда девать. Видать, намастырилась удостоиться каких-нибудь шёлковых нарукавников с ЗЕлёными кружевами, а бабулетики-то тю-тю. Как-то неполучается у ЗЕлёносопельных своё ЗЕ-шапито экономно содержать.