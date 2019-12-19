 Парламентський Комітет асоціації України з ЄС чітко визнав перспективи членства України в Євросоюзі, - Порошенко

Про це розповів п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час брифінгу за підсумками участі в засіданні Парламентського Комітету асоціації України з ЄС у Страсбурзі.
За словами Петра Порошенка, сьогодні в Страсбурзі відбуваються надзвичайно важливі для України і Європейського Союзу події, повідомили у пресслужбі ЄС.
"Щойно завершилася сесія Парламентського Комітету асоціації між Верховної радою України і Європейським парламентом. Була одноголосно прийнята підсумкова резолюція, де були враховані майже всі позиції, які подавалися "Європейською Солідарністю", – зазначив політик.
Він наголосив на декількох принципових положеннях цього підсумкового документа.
"Насамперед, про що ставила питання українська делегація, "Європейська Солідарність", стосувалося яскравої перспективи членства для України в Європейському Союзі. Хочу наголосити, що у фінальній резолюції була буквально процитована стаття із Конституції України, де чітко зазначено, що стратегічною метою України є повноправне членство в ЄС та НАТО як кінцева перспектива", – розповів п’ятий Президент України.
Петро Порошенко додав: "Також чітко наголошено право України претендувати на членство і відповідно зобов’язання Європейського Союзу прийняти Україну після виконання всіх необхідних вимог і критеріїв".
"Друга позиція, як на мою думку є принциповою, ми зацікавлені у збільшені інтенсивності співпраці і підвищені України у порядку денному Європейського Союзу", – пояснив він.
П’ятий Президент України повідомив, що підсумками консультацій було прийнято рішення про запрошення і візит Віце-президента Єврокомісії, високого представника із зовнішньої політики ЄС, який вже на початку наступного року відвідає не лише Київ, а й Донбас.
"Третє – це чітке формулювання, що у нас ніякий не конфлікт на сході України. Це є російська агресія проти суверенної незалежної України", – підкреслив Петро Порошенко.
"Це вже стало нормою документів Європейського Союзу, світових документів, які засвідчують порушення Росією міжнародного права під час незаконної анексії Криму і під час агресії проти нашої держави", – наголосив він.
А ничего что коррупция это причина №1 почему мы еще не в ЕС?!
ПС Зеленский не лучше.
Это вообще в уставе ЕС, право претендовать есть хоть у Северный кореи или Никарагуа.
А "обязательство" принять это смешно, просто потому что всегда №1 это уровень коррупции, сам порох развалил антикоррупционные реформы путем их симуляции, римский устав не принял, назначил своих решал на ключевые посты как то Шокин/Луценко.
Назвав би конкретні вимоги ЄС які має виконати Україна щоб бути прийнятою в цей союз.
назвав в твоєму другому реченні-то кацапізм...вивчай мову
https://www.unian.ua/politics/898263-batalon-morskoji-pihoti-v-feodosiji-nazvav-svoji-vimogi-do-ukrajinskoji-vladi.html
https://shlyahta.com.ua/filoloh-oleksandr-avramenko-nazvav-surzhykove-slovo-iake-ukraintsi-vzhyvaiut-naichastishe/
https://www.slovoidilo.ua/2019/12/10/novyna/polityka/mzs-********-nazvaly-dosyahnennya-normandskoho-formatu
Зелене непорозуміння - не вдасться тобі Україну ху#лу віддати, хоч ти всрись.
Первым пунктом который не дает нам войти в ЕС был есть и будет уровень коррупции.
Именно Порох продавил 2х коррумпировоных генеральных прокуроров.
Именно он внес в высший совет юстиции, ГБР, конституционный суд "своих людей",
именно под его началом коверкалась судебная реформа, реформа полиции, снятие неприкосновенности.
Зеленский Трампу сказал что ГП "его человек", весь мир об этом услышал, про Трубу и его "закрывай это дело" вообще молчу.
Украина вступит в ЕС только когда на улицы выйдут миллионы требуя поставить независимого ГП, судебной реформы, нормального министра МВД. Этого нет и не будет, что говорить если нормальные партии набирают только по паре процентов. А значит ********* сами себе в ногу не будут стрелять.
У страны в ближайшие лет 10 нет будущего если кто сомневается оставаться ли здесь или ехать на Запад работать или цчиться (получать 2е гражданство) - даже не задумывайтесь, мы сейчас болтаемся в хвосте парвой десятки Африканских стран, при том что в Африке есть рост экономики и разрыв будет только увеличиваться.
Потрать пару недель, чтобы понять - что ты написал и с чьих слов. Если не хватит двух недель - потрать больше.
Хіба в нас немає Нашого ПриЗедента Зелінського, якому нарід довірив кермо? Чому він дозволяє папєрєднікам соватись по закордонам?
А порошенко очередной раз ******.
Молодец!
ЄС зараз більше переймається тим, щоб не розпастися і ніякого розширення у найближчі роки не планує. У початку формування плану (!) для й без того тривалої процедури набуття членства було нещодавно відмовлено Албанії, яка вже 10 років є членом NATO, та (Північній) Македонії, яка задля цього навіть назву держави погодилася змінити - про які "перспективи України" може бути мова!?
П.Рошенко, як був Пюздуном, так і залишивсь...
Добре вже, що санкції ще на пів року продовжили.
Тільки П.Рошенко до того ніякого стосунку вже не має:
число тих, що бачать у санкціях якісь політичні вигоди для Європи, все ще перевиищує кількість тих, хто лиш підраховує економічні збитки.