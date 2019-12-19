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 Парламентський Комітет асоціації України з ЄС чітко визнав перспективи членства України в Євросоюзі, - Порошенко

Парламентський Комітет асоціації України з ЄС у підсумковій резолюції окреслив чіткі перспективи членства України в ЄС і однозначно визначив дії Росії як агресію проти суверенної незалежної України.

Про це розповів п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час брифінгу за підсумками участі в засіданні Парламентського Комітету асоціації України з ЄС у Страсбурзі.

Парламентський Комітет асоціації України з ЄС чітко визнав перспективи членства України в Євросоюзі, - Порошенко 01

За словами Петра Порошенка, сьогодні в Страсбурзі відбуваються надзвичайно важливі для України і Європейського Союзу події, повідомили у пресслужбі ЄС.

"Щойно завершилася сесія Парламентського Комітету асоціації між Верховної радою України і Європейським парламентом. Була одноголосно прийнята підсумкова резолюція, де були враховані майже всі позиції, які подавалися "Європейською Солідарністю", – зазначив політик.

Він наголосив на декількох принципових положеннях цього підсумкового документа.

"Насамперед, про що ставила питання українська делегація, "Європейська Солідарність", стосувалося яскравої перспективи членства для України в Європейському Союзі. Хочу наголосити, що у фінальній резолюції була буквально процитована стаття із Конституції України, де чітко зазначено, що стратегічною метою України є повноправне членство в ЄС та НАТО як кінцева перспектива", – розповів п’ятий Президент України.

Петро Порошенко додав: "Також чітко наголошено право України претендувати на членство і відповідно зобов’язання Європейського Союзу прийняти Україну після виконання всіх необхідних вимог і критеріїв".

"Друга позиція, як на мою думку є принциповою, ми зацікавлені у збільшені інтенсивності співпраці і підвищені України у порядку денному Європейського Союзу", – пояснив він.

П’ятий Президент України повідомив, що підсумками консультацій було прийнято рішення про запрошення і візит Віце-президента Єврокомісії, високого представника із зовнішньої політики ЄС, який вже на початку наступного року відвідає не лише Київ, а й Донбас.

"Третє – це чітке формулювання, що у нас ніякий не конфлікт на сході України. Це є російська агресія проти суверенної незалежної України", – підкреслив Петро Порошенко.

"Це вже стало нормою документів Європейського Союзу, світових документів, які засвідчують порушення Росією міжнародного права під час незаконної анексії Криму і під час агресії проти нашої держави", – наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166296
 
   
 Топ коментарі
 
Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8174 Пороху - респект за его плодотворную работу в ЕС и с ЕС. Пока щеля тусуется с лукой и алиевым - тратит бездарно деньги государства. Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6423
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Гарна звістка.Україна буде в ЄС.Це також велика особиста заслуга Порошенко.Порошенко -Президент України.
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как раз смог...просто нация телевизер кацапский смотрит
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Пороху - респект за его плодотворную работу в ЕС и с ЕС. Пока щеля тусуется с лукой и алиевым - тратит бездарно деньги государства.
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Это ты про того кучерявого, который подорвал борьбу с коррупцией, назначил коррупционаеров на пост Главного прокурора, и в высший совет юстиции?
А ничего что коррупция это причина №1 почему мы еще не в ЕС?!
ПС Зеленский не лучше.
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Гарна звістка.Україна буде в ЄС.Це також велика особиста заслуга Порошенко.Порошенко -Президент України.
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А где об этом в статье? Там только о нашем желании этого закреплённого в конституции.
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"Также четко отмечено право Украины претендовать на членство и соответственно обязательства Европейского Союза принять Украину после выполнения всех необходимых требований и критериев".Источник: https://censor.net.ua/n3166296 и "Україна буде в ЄС" да буквы встречаются одинаковые, но смысл этих двух заявлений совершенно разный. Предположение что возможно Украина будет в ЕС и утверждение что это так будет совершенно разные понятия. Возможно вы полетите на Марс, с определенной вероятностью может иметь место когда то, но утверждение что вы летите на Марс явно ложно, вы просто по клавиатуре стучите. Тем более памятуя Порошенковкое нужноненужно подавать заявку на членство в НАТО.
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"Также четко отмечено право Украины претендовать на членство и соответственно обязательства Европейского Союза принять Украину после выполнения всех необходимых требований и критериев"

Это вообще в уставе ЕС, право претендовать есть хоть у Северный кореи или Никарагуа.
А "обязательство" принять это смешно, просто потому что всегда №1 это уровень коррупции, сам порох развалил антикоррупционные реформы путем их симуляции, римский устав не принял, назначил своих решал на ключевые посты как то Шокин/Луценко.
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Вы как бы понимаете разницу в значении слов приближает и будет? 19.12.2019 14:30
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Суть в тому,що вже КОНКРЕТНО почали писати в резолюції,що Україні потрібно зробити для ВСТУПУ в ЄС.Раніше про це навіть не заікались.Тобто вступ в ЄС це реальна перспектива України.
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"КОНКРЕТНО почали писати в резолюції,що Україні потрібно зробити для ВСТУПУ в ЄС." Где об этом, в этом заявлении пресслужбы Порошенко?
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Т.е. всё ближе ближе и ближе, но при этом никогда! Я думаю Порошенко не понял бы меня, ибо это не для особо одаренных дипломатов. Парламентський Комітет асоціації України з ЄС чітко визнав перспективи членства України в Євросоюзі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8255
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Будет на подтанцовке теперь. Раз не смог стать провидныком нации. Там ему и место. Иначе наглеет.
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как раз смог...просто нация телевизер кацапский смотрит
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Щеля в сторону Запада и посмотреть боится. К луке и алиеву, поддержать тоталитарные режимы. Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5344
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Чергове бла-бла-бла бариги ні про що.
Назвав би конкретні вимоги ЄС які має виконати Україна щоб бути прийнятою в цей союз.
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шо тебека,цапа не понравилось? Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7538
назвав в твоєму другому реченні-то кацапізм...вивчай мову
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А "понравилось" це - "щиро українське" слово? Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4419
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задля кацапів...перше речення російскою,друге-українською.мені не в впадлу переключити клавішу Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС четко признал перспективы членства Украины в Евросоюзе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2515
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я про те й кажу....шо у феадосії можуть бути лише кацапізми
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та це перемога перемог ... наградить петра

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ты считаешь своего бога-петю свиньёй , я то думал он свиновод , ну окей спорить не буду , вам порохоботам видней
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Петро хорошо овладел принтером! Осталось только научиться делать подписи участников и печать Парламентского Комитета ассоциации!
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он эту писульку , после обеда , использует по назначению в месте где любит поджидать всяких политических деятелей
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Слухала вчора промову Пороха в Страсбурзі. Респект! Ось як президент повинен захищати свою країну та свій народ!
Зелене непорозуміння - не вдасться тобі Україну ху#лу віддати, хоч ти всрись.
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Зеле и Порохоботам посвящается:
Первым пунктом который не дает нам войти в ЕС был есть и будет уровень коррупции.
Именно Порох продавил 2х коррумпировоных генеральных прокуроров.
Именно он внес в высший совет юстиции, ГБР, конституционный суд "своих людей",
именно под его началом коверкалась судебная реформа, реформа полиции, снятие неприкосновенности.
Зеленский Трампу сказал что ГП "его человек", весь мир об этом услышал, про Трубу и его "закрывай это дело" вообще молчу.
Украина вступит в ЕС только когда на улицы выйдут миллионы требуя поставить независимого ГП, судебной реформы, нормального министра МВД. Этого нет и не будет, что говорить если нормальные партии набирают только по паре процентов. А значит ********* сами себе в ногу не будут стрелять.
У страны в ближайшие лет 10 нет будущего если кто сомневается оставаться ли здесь или ехать на Запад работать или цчиться (получать 2е гражданство) - даже не задумывайтесь, мы сейчас болтаемся в хвосте парвой десятки Африканских стран, при том что в Африке есть рост экономики и разрыв будет только увеличиваться.
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Шарику Корровскому посвящается.
Потрать пару недель, чтобы понять - что ты написал и с чьих слов. Если не хватит двух недель - потрать больше.
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Зебіли, мать вашу!!! Що цей Порошенко собі дозволяє?
Хіба в нас немає Нашого ПриЗедента Зелінського, якому нарід довірив кермо? Чому він дозволяє папєрєднікам соватись по закордонам?
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Дитятку вже 42 рочки, пора б і порозумнішати...
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Ну да, я бы сказал не х.р ему бороздить Европу тем более с обосранными штанами. Наконец-то, хоть до одного порохобота дошло.
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Тем более, что у нас есть молодой задорный хохмач вообще без штанов...😁😁😁
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Это прото резолюция - то есть бумажка ни о чём...
А порошенко очередной раз ******.
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Чётко, а может ещё и сверхчётко? А в чём эта чёткость выражается поконкретнее, пожалуйста. Определены даты или дорожная карта?
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Хоть Петя по всем этим заседаниям бегает....
Молодец!
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Цей "міжпарламентський орган" не є жодним комітетом Європаралменту. До ВР він також не має іншого стосунку, крім як "площадка для срілкування", "форум" - щось на кшталт тутешнього, але в реалі. От тільки ця розПЕариста заява до європейських реалій ніякого стосунку не має.
ЄС зараз більше переймається тим, щоб не розпастися і ніякого розширення у найближчі роки не планує. У початку формування плану (!) для й без того тривалої процедури набуття членства було нещодавно відмовлено Албанії, яка вже 10 років є членом NATO, та (Північній) Македонії, яка задля цього навіть назву держави погодилася змінити - про які "перспективи України" може бути мова!?
П.Рошенко, як був Пюздуном, так і залишивсь... Парламентський Комітет асоціації України з ЄС чітко визнав перспективи членства України в Євросоюзі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7022
Добре вже, що санкції ще на пів року продовжили.
Тільки П.Рошенко до того ніякого стосунку вже не має:
число тих, що бачать у санкціях якісь політичні вигоди для Європи, все ще перевиищує кількість тих, хто лиш підраховує економічні збитки.
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