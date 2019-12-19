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 Політика України, Суспільство
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Все про:опитування (444) СОЦИС (18) Батьківщина (347) Слуга народу (572) Голос партія (115) Європейська Солідарність (188) Опозиційна платформа - За життя (24)

 36% українців на виборах підтримали б "Слугу народу", 11% - ЄС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батьківщину", 3,5% - "Голос", - опитування "Социс". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партії "Слуга народу" знизився на 8,1%, порівняно з аналогічним дослідженням наприкінці жовтня цього року, і становить 35,9%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в даних дослідження "Социс".

Навіть за умови зниження підтримки, партія "Слуга народу" посідає перше місце серед політичних уподобань населення України.

На другому місці закріпилася партія "Європейська Солідарність", рейтинг підтримки зріс на 2,4%, порівняно з попереднім дослідженням, і становить 11,1%. Певне зростання спостерігається і в партії "Опозиційна платформа - За життя" - на 1,7%, порівняно з дослідженням кінця жовтня. Рейтинг "Батьківщини" зріс на 0,6%, партія "Голос" зменшила свою підтримку на 0,8%.

Населення демонструє доволі активну позицію з волевиявлення. Лише близько 15% українців стверджують, що не взяли б участі у виборах, якби вони відбувалися найближчої неділі. 8,4% респондентів не могли визначитися, кому віддати свій голос.

Опитування проводилося з 20 по 30 листопада 2019 року.

Соціологи опитали 2 тис. респондентів у всіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України старше 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення і область проживання. Статистична похибка дослідження: +/- 2,1% (з імовірністю 0,95)

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36% українців на виборах підтримали б Слугу народу, 11% - ЄС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - Батьківщину, 3,5% - Голос, - опитування Социс 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166295
 
 
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Шо так , скоро зебилом будет быть позор .
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Це для 24,45% позор, що допустили ось таке...
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На жаль, 25% громадян, не можуть вживити свої мізки, 73% бидла.
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Та ну, сильно до фига.
там если процентов 20 навскидку осталось самых упоротых это хорошо
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Соціс Гриніва накрутив ПЕСу 10%,це треба ділити рівно наполовину
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Я представляю, какой там реальный результат... 36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос", - опрос "Социс" - Цензор.НЕТ 3975
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Дык эта...За шо боролись - на то и напоролись. ЗЕдебилы никому не интересны. Включая главного ЗЕдебила. Думали, будет иначе? Ню-ню...
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та видно, що такій ТП нравіцца, коли її порють...
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73% превратилось в 37%? Просто чудненько....😆 Надеемся на другие чудные превращения, например в 3,7 %... Кстати, когда Беня деньги вернет стране, а то *новые лица* казну доедают, денег в бюджете уже нет...
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рейтинг зеленых упырей летит на дно
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За месяц минус 18% от числа сторонников Голобородька.
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Думаю, що Вова й не думав, що його виберуть... Так приколовся, а воно бач як вийшло... 36% українців на виборах підтримали б "Слугу народу", 11% - ЄС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батьківщину", 3,5% - "Голос", - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 2923
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А йон (п........ец), всегда приходит незаметно...
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Думаю он жалеет уже об этом... Талантливый комик, теперь на сцену ему уже не вернуться...
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Что ему жалеть? Он уже добрался до пожизненных привилегий за счёт государства, с 46 лет, если не раньше, начнёт сидеть на "персональной пенсии" плюс охрана, секретарша, кухарка, шаровые лимузины... 36% українців на виборах підтримали б "Слугу народу", 11% - ЄС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батьківщину", 3,5% - "Голос", - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 4953
Если не в курсе, украинские "пенсии" получают даже кровосиси сбежавшие в Москву!
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Да при чем тут это? Все эти лимузины, виллы, дачи, деньги и пр. у него это все и так было. А вот заявлять о себе со сцены критикую других он уже не сможет.
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А ейный папик в интервью на сайте "страна", сказал, что если 95 "фирма" накроется медным тазом, то Вовику не останется ничего другого, как остаться в презиках и на "второй годик"...
Так что не всё так просто в "датском королевстве"!
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2-3 роки тому 100% не думав, навідь назвав глядачів в залі, тіпа хворими, але потім зрозумів,що це працює і ось має геморой.
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выбрали .что бы не остался капитулянт и барыга Пепа .
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Ну с барыгой который отстегнул со своего кармана 1,2 миллиарда грн. понятно... А хто капитулянт? 36% українців на виборах підтримали б "Слугу народу", 11% - ЄС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батьківщину", 3,5% - "Голос", - опитування "Социс" - Цензор.НЕТ 6050
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...бл., еще Отара 73 не поняла, как ее имеет и всю Украину заодно,зеленая шобла из подворотен?....да шо ж за дебилы то такие, бараны эти стриженные наполовину уже и овцы подоенные хрен только знает в каких кошарах....что еще случиться должно, чтобы дошло до ваших бошок тупых!? ...вас танцуют как последних (шлю.)..лохов, хотел другое слово, да ладно и так понятно...
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«Российские СМИ растиражировали, что я назвал Путина сволочью. Я был в чересчур эмоциональном состоянии и даже не помню какими «эпитетами» я пользовался», - отметил отец Зеленского в комментарии
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Ну, а как же. «Поссоріл два браццкіх народа»...
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это конченое тупое кацапское быдло никуда не денется ..
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Наперсточники живут и процветают!
Называются только сейчас - рейтинговое агентство.
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Социс - Петина помойка. У них никогда не подтверждаются прогнозы перед выборами.
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Всегда рейтинг Пороха в 2 раза выше чем партии а какая то помойка 13% показала что ниже до 1 тура даже не верю
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У Попочки ( ПАПа ) антирейтинг 88%, его и сторожем не выберут . Ен помойный полит -труп . А у ЗЕ само собой реально 20 % ,остальные были против пи до аса Пе тра -капитулянта . сепара .
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😁😁😁😁😁😁😁......

- Дякую тобі Боже, що я не зебіл!
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Всі ці 73% підтримкі землядь отримала тількі тому,що агент російських спецслужб Порошенко вийшов в другий тур зфальсифікувавши перший.Особливо великі фальсифікаціі були в Донбабве.Переляк людей зробив з блискучого виконавця фсбешних поставок президентом Зюзю...
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Десь за місяць був рейтинг від ОПЗЖ і там само лідирували команди які очолювали агенти ФСБ Медведчук і Порошенко.А в "Батьківщині"взагалі рейтинга не було - ну всі ж тверезі розуміють чому...
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Росія грає проти Юлії Тимошенко. І це стає все більш очевиднішим після оприлюднення
в "The Gurdian" документів та переписки колишнього політтехнолога Януковича і Партії регіонів Пола Манафорта.
https://uainfo.org/blognews/1523525292-rosiya-proti-yuliyi-timoshenko-pro-shcho-ne-napisali-u-statti.html
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Снова полный разгром политических лузеров-папередников.
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