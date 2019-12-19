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 Модернізація Мінських угод можлива, - Єрмак

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вважає можливою модернізацію Мінських угод про врегулювання ситуації на Донбасі для забезпечення їхньої працездатності.

"Я вважаю, що будь-який юридичний документ має працювати, особливо коли ми говоримо про такий серйозний міжнародний документ. П'ять років минуло з підписання Мінських угод. Ми всі говоримо, що це єдина платформа, яка існує, на неї було витрачено занадто багато сил, зокрема всі наші втрати, насамперед людські, щоб так легко від цього відмовитися... Тому я вважаю, що апдейт, модернізація Мінських угод: не зміна, не вихід у жодному разі, а саме модернізація може бути", - сказав Єрмак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми сьогодні, наприклад, говоримо про беззастережне припинення вогню, то давайте доповнимо, як ми це контролюємо й забезпечуємо, хто за це відповідає", - запропонував він.

При цьому Єрмак зазначив, що особисто він не підписував би деяких положень Мінських угод, і сьогодні можна критикувати кожний їхній рядок.

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Водночас він назвав питання передання Україні контролю над кордоном єдиним положенням Мінських угод, "який ми точно сьогодні хотіли б змінити, відкоригувати". "Зараз ми маємо домогтися того, щоб кордон до моменту виборів був під українським контролем. Наразі в нас із російською стороною різні позиції з цього питання. Оскільки для нас це питання принципове, ми й надалі маємо намір аргументовано обстоювати нашу позицію", - сказав помічник глави держави.

Єрмак наголосив, що вибори на Донбасі мають відбутися відповідно до українського законодавства, яке не передбачає проведення виборів за наявності іноземних військових частин на територіях, де проводяться вибори. Також воно не передбачає проведення виборів в умовах, коли на території присутні незаконні збройні формування. Вибори неможливі й у тому разі, якщо кордон не перебуває під повним контролем уряду України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166294
 
 
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США после нападения японцев на Пёрл-Харбор поехали в Пекин и подписали с Японией "Пекинские соглашения". После этого прошло 5 лет, и они решили эти соглашения "модернизировать" с учётом атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. У зебилов это звучит примерно так. Модернизация минских соглашений возможна, - Ермак - Цензор.НЕТ 7948
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Только модернизируют как обычно подтребования *****. А он уже сказал что ни выводить войска не будет так как разейских войск там нету и границу отдавать не собирается. Тоесть все сойдется к тому что Украина должна признать террористические *республики*, дать им статус *Севастополя* автономии, и начать их финансировать из украинского бюджета.
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Вас Демьяновых не поймешь: вам нравится, путину не нравится.
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Єрмак, ваша з Нєлохом позиція не цікава не лише пуцину, але й більшості населення України.
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"При цьому Єрмак зазначив, що особисто він не підписував би деяких положень Мінських угод",
звийно адже "господин" Єрмак не стого боку воював в 2014 році.
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Ермак - представитель группы, которая дергает за ниточки тупого Пиноккио, не считая Коломойского. И эта группа представляет интересы путинфедерации
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