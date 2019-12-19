 Модернізація Мінських угод можлива, - Єрмак

"Я вважаю, що будь-який юридичний документ має працювати, особливо коли ми говоримо про такий серйозний міжнародний документ. П'ять років минуло з підписання Мінських угод. Ми всі говоримо, що це єдина платформа, яка існує, на неї було витрачено занадто багато сил, зокрема всі наші втрати, насамперед людські, щоб так легко від цього відмовитися... Тому я вважаю, що апдейт, модернізація Мінських угод: не зміна, не вихід у жодному разі, а саме модернізація може бути", - сказав Єрмак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми сьогодні, наприклад, говоримо про беззастережне припинення вогню, то давайте доповнимо, як ми це контролюємо й забезпечуємо, хто за це відповідає", - запропонував він.

При цьому Єрмак зазначив, що особисто він не підписував би деяких положень Мінських угод, і сьогодні можна критикувати кожний їхній рядок.

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Водночас він назвав питання передання Україні контролю над кордоном єдиним положенням Мінських угод, "який ми точно сьогодні хотіли б змінити, відкоригувати". "Зараз ми маємо домогтися того, щоб кордон до моменту виборів був під українським контролем. Наразі в нас із російською стороною різні позиції з цього питання. Оскільки для нас це питання принципове, ми й надалі маємо намір аргументовано обстоювати нашу позицію", - сказав помічник глави держави.

Єрмак наголосив, що вибори на Донбасі мають відбутися відповідно до українського законодавства, яке не передбачає проведення виборів за наявності іноземних військових частин на територіях, де проводяться вибори. Також воно не передбачає проведення виборів в умовах, коли на території присутні незаконні збройні формування. Вибори неможливі й у тому разі, якщо кордон не перебуває під повним контролем уряду України.