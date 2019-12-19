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 Політика України
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Все про:ВР (5507) Разумков Дмитро (334)

 Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного

Верховна Рада продовжила пленарне засідання до вичерпання порядку денного.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" відповідне рішення проголосували 229 народних депутатів.

Голова парламенту Дмитро Разумков ставив це питання на розгляд двічі. Під час першого голосування за продовження проголосували лише 225 народних депутатів, коли потрібно 226 голосів для ухвалення рішення.

Сьогодні на порядку денному заплановано розгляд 60 питань. Нині розглянули лише один законопроєкт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт про приведення діяльності НКРЕКП у відповідність до вимог Конституції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166291
 
 
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свято наближається, свято пу і бє

Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
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Судячи з такої продуктивності, 60 питань буде вирішено через 30 діб безперервної роботи.
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сьогодні головне це мабуть бурштин і відкриті списки
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так никакого здоровья до окончания каденции не хватит, еще и постоянные покушения, нападения, и т.п. и т.д.
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