 Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" відповідне рішення проголосували 229 народних депутатів.

Голова парламенту Дмитро Разумков ставив це питання на розгляд двічі. Під час першого голосування за продовження проголосували лише 225 народних депутатів, коли потрібно 226 голосів для ухвалення рішення.

Сьогодні на порядку денному заплановано розгляд 60 питань. Нині розглянули лише один законопроєкт.

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