 Вони всі втрьох взяли мене за горло, - Путін про підписання Мінських угод у 2015 році

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву російський президент зробив під час своєї щорічної пресконференції.

"Представляв Україну в Мінську, після чого виникли ось ці Мінські угоди, колишній президент Порошенко - він наполягав на тому, щоб під цим документом були поставлені підписи керівників двох цих невизнаних республік. Вони просто за горло мене взяли всі разом там, втрьох, а представники цих невизнаних республік відмовлялися це робити ... Ми їх умовили і вони поставили там свої підписи", - заявив Путін.

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На пресконференції Путін також заявив, що перегляд Мінських угод може призвести до тупикової ситуації.

За словами Путіна, його насторожила заява українського президента Володимира Зеленського про можливий перегляд "Мінська".

Нагадаємо, Мінськ-2 був погоджений 11-12 лютого 2015 року на саміті в Мінську керівниками Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний Контактною групою з мирного врегулювання ситуації на сході України. Пізніше Мінські домовленості були схвалені спеціальною резолюцією Ради Безпеки ООН.