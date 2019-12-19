 Вони всі втрьох взяли мене за горло, - Путін про підписання Мінських угод у 2015 році

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву російський президент зробив під час своєї щорічної пресконференції.
"Представляв Україну в Мінську, після чого виникли ось ці Мінські угоди, колишній президент Порошенко - він наполягав на тому, щоб під цим документом були поставлені підписи керівників двох цих невизнаних республік. Вони просто за горло мене взяли всі разом там, втрьох, а представники цих невизнаних республік відмовлялися це робити ... Ми їх умовили і вони поставили там свої підписи", - заявив Путін.
На пресконференції Путін також заявив, що перегляд Мінських угод може призвести до тупикової ситуації.
За словами Путіна, його насторожила заява українського президента Володимира Зеленського про можливий перегляд "Мінська".
Нагадаємо, Мінськ-2 був погоджений 11-12 лютого 2015 року на саміті в Мінську керівниками Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний Контактною групою з мирного врегулювання ситуації на сході України. Пізніше Мінські домовленості були схвалені спеціальною резолюцією Ради Безпеки ООН.
Может быть Олланд не знал, шо сцарю сказать, позвал советников - а Макрон такой и говорит: - Обязательно надо шоб там там подписи гамадрилов с Лугандона стояли.
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речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на
диалог:
- У кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы?
Тут встает Петя Иванов и говорит:
- У меня к вам три вопроса:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
Президент чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и
дети стремглав выбегают из класса. В начале следующего урока Путин опять
спрашивает:
- У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы?
Вовочка:
- У меня к вам пять вопросов:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше?
5) где Петя Иванов?
за горло не брали...не бреши!!! ))))))
може вам зраду уволить и других набрать?
Тільки дурень не розуміє,шо мінськ для донбасу написаний в кремлі,так як і для придністровья та абхазії з осетією,тому що один сценарій
Тяжко вам з вавою.
В мене питання: якщо троє взяли за горло, то чому не додушили?
Но скоро и на тези нисши същества идва КРАЯТ!
Природата дълго не търпи от отпадъците и ги утилизира!
Дедушка маразматик. Какой Макрон в 2015 году. Макрон Президент Франции с 14 мая 2017 года.
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===