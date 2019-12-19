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 Політика України, За кордоном
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Все про:Порошенко (8005) Путін (4531) мінські угоди (1669)

 Вони всі втрьох взяли мене за горло, - Путін про підписання Мінських угод у 2015 році

Президент РФ Володимир Путін заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель нібито "наполягли" на тому, щоб під другими Мінськими угодами стояли підписи ватажків бойовиків ОРДЛО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву російський президент зробив під час своєї щорічної пресконференції.

"Представляв Україну в Мінську, після чого виникли ось ці Мінські угоди, колишній президент Порошенко - він наполягав на тому, щоб під цим документом були поставлені підписи керівників двох цих невизнаних республік. Вони просто за горло мене взяли всі разом там, втрьох, а представники цих невизнаних республік відмовлялися це робити ... Ми їх умовили і вони поставили там свої підписи", - заявив Путін.

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На пресконференції Путін також заявив, що перегляд Мінських угод може призвести до тупикової ситуації.

За словами Путіна, його насторожила заява українського президента Володимира Зеленського про можливий перегляд "Мінська".

Нагадаємо, Мінськ-2 був погоджений 11-12 лютого 2015 року на саміті в Мінську керівниками Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний Контактною групою з мирного врегулювання ситуації на сході України. Пізніше Мінські домовленості були схвалені спеціальною резолюцією Ради Безпеки ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166287
 
 
 Топ коментарі
 
В школе на уроке мира перед детьми выступает президент. Видя, что от его
речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на
диалог:
- У кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы?
Тут встает Петя Иванов и говорит:
- У меня к вам три вопроса:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
Президент чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и
дети стремглав выбегают из класса. В начале следующего урока Путин опять
спрашивает:
- У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы?
Вовочка:
- У меня к вам пять вопросов:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше?
5) где Петя Иванов?
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Даже глаз не дернулся.... профессионал.
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там же Олланд был, а не Макрон
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Даже глаз не дернулся.... профессионал.
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І хто стояв з боку спини? Де був Олланд і що там робив мікрон?
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Х-ло вирвався та "огородамі, огородамі і к будьонному"
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На что только свынолюд на пойдет чтобы отмазать своего петрика. Да порохошлеппер?
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Так это не его слова, он только Порошенко упомянул, это журналисты так "грамотно" другие фамилии прописали.
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А "Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем ...", это типа - "они втроем - Порох, Соевый и Барыга - взяли меня за горло", или как? Вони всі втрьох взяли мене за горло, - Путін про підписання Мінських угод у 2015 році - Цензор.НЕТ 1153
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И где там фамилия - Макрон или Олланд? Была названа только фамилия Порошенко, фамилии Меркель и Макрон дописали журналисты, но по своей профессиональности забыли, что не Макрон сейчас, а тогда был Олланд. Это вопрос не оправдания российского президента, а чистоты подачи новостей. Во время этого заявления не назывались другие фамилии, кроме Порошенко.
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Макрон тогда работал у Олланда министром экономики и финансов.
Может быть Олланд не знал, шо сцарю сказать, позвал советников - а Макрон такой и говорит: - Обязательно надо шоб там там подписи гамадрилов с Лугандона стояли.
.
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В школе на уроке мира перед детьми выступает президент. Видя, что от его
речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на
диалог:
- У кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы?
Тут встает Петя Иванов и говорит:
- У меня к вам три вопроса:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
Президент чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и
дети стремглав выбегают из класса. В начале следующего урока Путин опять
спрашивает:
- У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы?
Вовочка:
- У меня к вам пять вопросов:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше?
5) где Петя Иванов?
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А где у *уя горло? Или он в смысле - потягать гуся за шею. Вот же старый пошляк
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Скорее бы на горле плешивой твари верёвка затянулась.
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Судя по твоему походу в сортир с охранником, по ссыковатости, по нитке на запястье, то "шутка" про органы дедушек и бабушек - отражение реальности, шо взяли тя не только и не столько "за горло", ублюдок плешивый....
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бачте, видалили. а чому? Це сайт для школярів? Це ж з атласу Анатомії!!!
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Ладно, і так зрозуміло, що там шиї нема... За яйця підівсимо)))
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Нужно отдать должное *****, умеет он п***ть и вести переговоры. Не то что наши лохи которые на каждых переговорах что то новое просирают.
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Ну дурня включать много ума не надо, запредельной наглости достаточно!
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Главный козырь Украины,чтобы похерить кацапские мечты - это голосование переселенце с Донбасса.Не обязательно в самой дыре. Под наблюдением ОБСЕ и в самой Украине. А их(переселенцев) - в двое больше чем в самой дыре. К тому же,процентов 40 даже там ,будут против существования днр. - Они уже всех задолбали.
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Переселенцы с Донбасса в Рашку нивелируют этот козырь.
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Как ты думаешь, почему они переселились не в рашку? Может потому, что их с ней ничего не связывает? Может им о реальной рашке известно немного больше, чем тем, кто о ней знает только из рашаТВ?
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ой,а шо такое?таки вовочка невыгодніе условия подписывал?а тут зрада четыре года про наоборот говорила...шо то порох махаря дал.
може вам зраду уволить и других набрать? Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году - Цензор.НЕТ 7951
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Старіє валотька,оптом здав своїх маріонеток.
Тільки дурень не розуміє,шо мінськ для донбасу написаний в кремлі,так як і для придністровья та абхазії з осетією,тому що один сценарій
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слабенько как-то подержались... непродуктивно...
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та тебя, казла, хорошей веревкой за горло надо взять и копота шо б чуть выше над землей.
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рашистское куйло должно рассказать мировому сообществу чем и как ,он взял за горло фрицовскую шмаркель .французского жабоеда-оланда и италянскую секретутку грязьпрома могоричини. которые навязали Украине и Порошенку на территории суверенной Украины.нарезку линий ,который оно куйло нарисовало и эти лини и создали ордло,как инструмент войны с Украиной...?
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До чого тут макрон якщо він став президентом у 2017р. Бреше ***** як сивий мерен.
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Ще один страждалець *** його мать.
Тяжко вам з вавою.
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"Взяли за горло", шо аж пещеристые тела передавили...
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І тестікули на щоках поморщились. Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году - Цензор.НЕТ 313
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То, что Порошенко сам написал минские угоды, в которых все хотелки Путина, типа сначала выборы, потом, может быть, граница, так это сам Порошенко хвастается. А теперь оказывается, он и террористов туда всунул, как договаривающуюся сторону. Почему Порошенко до сих пор не в тюрьме, а продолжает подрывать страну изнутри
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Потому что истерички поросвиниьи хоть и в меньшинстве зато воняют чуть тронут их боха порояньку
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Зебил, ответь мне на один вопрос: почему вьіполнение таких "невьігодньіх" Украине минских соглашений при порошенко не бьіли реализованьі даже в части безопасности, по вине рашистов, которьіе постоянно проводили обстрельі? Путин ведь мог вьіполнить соглашения в части безопасности и вся ответственность за невьіполнение остальньіх пунктов соглашений лежала бьі на Украине. Так что скажи мне, почему путлер не вьіполнял такие "невьігодньіе" для Украиньі соглашения?
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А рассказ о том, что взяла Моника в 2019 цензура не пропустила.
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У вас тоже создается впечатление, что ***** стало много на Цензоре?
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Главшпан Цензора бабло косит - бабло вне политики!!!
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"Они все втроем взяли меня за горло, - Путин о подписании минских соглашений в 2015 году"

В мене питання: якщо троє взяли за горло, то чому не додушили?
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Отож - хтось за горло держав а хтось рукожопопожатіє 100 раз.
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Бреше як дихає. Якби його "просто за горло взяли", то по ньому вже давно б лебедине озеро відіграло
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Ось так Х...ло і здав свого подільника Порошенка. Вони всі втрьох взяли мене за горло, - Путін про підписання Мінських угод у 2015 році - Цензор.НЕТ 2505
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Они меня втроем взяли за горло и били своими шлангами по лицу. А бабка потом села мочалкой на лицо и мне нечем было дышать((( И тогда я согласился позвонить в донецк...
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Циничен кръволок -- КГБ говорещата кукла Ху,йло на кгбвластта!

Но скоро и на тези нисши същества идва КРАЯТ!

Природата дълго не търпи от отпадъците и ги утилизира!
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та да)Орланд всему миру уже рассказал,как ты звиздюлей тогда от Пороха отхватывал,маразматик
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пуйло заявило, что часть территорий не принадлежат Украине и пообещал разобраться - зебанаты уже новые земли этому чморю подарить решили...
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Звучит надоедливо конечно---но пока не восстановим ЯО тактическое---спать будем обутыми всегда. Тут клиника окончательная.
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ему не горло гладить надо, а яйца щемить Вони всі втрьох взяли мене за горло, - Путін про підписання Мінських угод у 2015 році - Цензор.НЕТ 3726
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что пятый президент Петр Порошенко, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель якобы "настояли" на том, чтобы под вторыми минскими соглашениями стояли подписи главарей боевиков ОРДЛО. Источник: https://censor.net.ua/n3166287

Дедушка маразматик. Какой Макрон в 2015 году. Макрон Президент Франции с 14 мая 2017 года.
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Вскрывается вся подлость Порошенко для Украины
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
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Просто в 15-ом туда тройник ездил, а этому не напомнил что французские президенты имеют пагубную привычку сменяться периодически...
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За горло его, падлу, взяли! Зря не придушили!!!
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редкостній долбойоб... це якщо сказати по кацабськи про *****...
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