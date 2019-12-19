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 Політика України
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 Рада ухвалила законопроєкт про приведення діяльності НКРЕКП у відповідність до вимог Конституції

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт 2490-1, спрямований на приведення діяльності Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у відповідність до вимог Конституції України.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За проголосували 265 народних депутатів.

Згідно з текстом законопроєкту, оприлюдненим на парламентському сайті, НКРЕКП є постійно діючим центральним органом виконавчої влади, має спеціальний статус, його утворює Кабінет Міністрів. Зараз регулятор є незалежним органом.

Законопроєкт передбачає, що членів і керівника комісії призначають згідно з розпорядженнями уряду (на відміну від чинного закону, згідно з яким голову і членів комісії призначають указами президента) за результатами конкурсного відбору. Конкурсна комісія створюється при Кабміні в складі п'яти осіб. До комісії входять три особи за поданням профільного парламентського комітету, по одній людині - за поданням профільного міністерства і міністерства, що відповідає за регіональний розвиток та ЖКГ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166286
 
   
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Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
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Где-то сейчас стало очень тоскливо бывшему главе этой конторы, Вовку, кстати объявленному в розыск
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До сраки. Є факт-знищення енергетики України в інтересах окупанта.й нікому це не цікаво.
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А Бєнє !...........
Головне Беня.
А з Україною Компроміс?
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