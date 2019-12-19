 Рада ухвалила законопроєкт про приведення діяльності НКРЕКП у відповідність до вимог Конституції

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За проголосували 265 народних депутатів.

Згідно з текстом законопроєкту, оприлюдненим на парламентському сайті, НКРЕКП є постійно діючим центральним органом виконавчої влади, має спеціальний статус, його утворює Кабінет Міністрів. Зараз регулятор є незалежним органом.

Законопроєкт передбачає, що членів і керівника комісії призначають згідно з розпорядженнями уряду (на відміну від чинного закону, згідно з яким голову і членів комісії призначають указами президента) за результатами конкурсного відбору. Конкурсна комісія створюється при Кабміні в складі п'яти осіб. До комісії входять три особи за поданням профільного парламентського комітету, по одній людині - за поданням профільного міністерства і міністерства, що відповідає за регіональний розвиток та ЖКГ.

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