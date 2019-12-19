 Країни-учасниці нормандського формату радяться стосовно відсутності домовленостей у Мінську щодо обміну полоненими, - посол Франції де Понсен

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на пресконференції в четвер, 19 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В будь-якому випадку заморожування конфлікту не відповідає нашим бажанням і нашим намірам. Ми налаштовані на реалізацію всіх зобов’язань, взятих у межах нормандського саміту. Та невдача, яка спіткала перемовини у Тристоронній контактній групі, мала місце лише вчора. Ми, звичайно, робимо відповідні висновки і сьогодні відбувається відповідна робота на рівні наших столиць, аби спільно вирішувати, яким чином виходити з цієї ситуації, які заходи щодо цього можуть бути вжиті", - сказав де Понсен.

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У цьому контексті він зауважив, що подібні ситуації у переговорному процесі в межах ТКГ трапляються не вперше, тож не варто втрачати оптимізму.