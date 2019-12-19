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Все про:нормандська четвірка (946) полонені (594) Понсен (10)

 Країни-учасниці нормандського формату радяться стосовно відсутності домовленостей у Мінську щодо обміну полоненими, - посол Франції де Понсен

Країни-учасниці нормандської четвірки проводять переговори щодо виходу з ситуації, яка виникла через відсутність домовленостей на вчорашньому засіданні ТКГ у Мінську з виконання паризького комюніке від 9 грудня.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на пресконференції в четвер, 19 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В будь-якому випадку заморожування конфлікту не відповідає нашим бажанням і нашим намірам. Ми налаштовані на реалізацію всіх зобов’язань, взятих у межах нормандського саміту. Та невдача, яка спіткала перемовини у Тристоронній контактній групі, мала місце лише вчора. Ми, звичайно, робимо відповідні висновки і сьогодні відбувається відповідна робота на рівні наших столиць, аби спільно вирішувати, яким чином виходити з цієї ситуації, які заходи щодо цього можуть бути вжиті", - сказав де Понсен.

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У цьому контексті він зауважив, що подібні ситуації у переговорному процесі в межах ТКГ трапляються не вперше, тож не варто втрачати оптимізму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166283
 
   
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это раньше были озабочены-озабочены, а теперь советуются-советуются надо же иногда менять риторику! Что впрочем не меняет сути....
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та никакая мера не спасет,пока ***** не окочурится,и пока рашка не развалится на новые,перспективные государства... Страны-участницы нормандского формата советуются относительно отсутствия договоренностей в Минске по обмену пленными, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 2505.история неумолима.
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НАДЕЯЛИСЬ НА ЧУДО А ОНО ОПЯТЬ НЕ ПРОИЗОШЛО, И ТАК 6 ЛЕТ УЖЕ. НУ НЕТ НА ЗАПАДЕ ПОЛИТИКОВ С ЯЙЦАМИ, ВСЕ ЛЕБЕЗЯТ ПЕРЕД ПУЙЛОМ И ЛИЦЕМЕРЯТ
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Це прогнозовано. Кожна притомна людина розуміє, що путін і не збирався нічого змінювати.
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так Зєльц трубів на кожному кроці,що домовленність про обмін полоненими 100%% на днях реалізують,от падла зелена,нечість.
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