 Путін про військову техніку на Донбасі: Можуть брати у країн, які симпатизують

Про це він сказав на пресконференції в Москві, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується виведення іноземних військ - там немає іноземних військ, там є місцеві сили самооборони - вони складаються з місцевих жителів", - зазначив Путін.
"Мені постійно ставлять питання: звідки у них танки, важка артилерія? Послухайте, у багатьох гарячих точках світу відбуваються різного роду конфлікти та бойові дії, до того ж із застосуванням танків, артилерії тощо. Звідки це? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують, але це їхня техніка, а не іноземна. Хочу звернути на це взагалі увагу", - підкреслив Путін.
Водночас він зазначив, що на Донбасі є іноземні найманці.
За словами Путіна, французи і німці воюють на одному й другому боці.
При цьому президент РФ зазначив, що іноземці не становлять основу збройних формувань.
В целом же дело в том, что президент России - немолодой, старомодный, испорченный безграничной властью и, главное, плохо информированный человек. Газет не читает, Интернетом не владеет, даже зомбоящик не смотрит. Ну и где ему взять информацию? Только в своих знаменитых папках и из бесед с друзьями, которые тоже не шибко информированы. Понятно, что источники информации, которую получает президент, не вполне надежны: приятные ему факты и версии в них есть всегда, а неприятные - далеко не всегда.
Доложили ему, например, что с олимпийской мочой все теперь в полном порядке, или что где-то в Америке копы «оперативно» застрелили женщину, нарушившую их ПДД. Или, наконец, что один престарелый еще советский правозащитник ведет с японцами «переговоры» о сдаче Курил, но за воду и электричество, мерзавец, не платит. А он, бедный, всему верит.
Одним словом, хватит цепляться к президенту России, он ведь совсем как тот пианист, который играет как умеет. И лепит горбатого только в силу острой служебной необходимости и некоторых индивидуальных особенностей характера. Куда продуктивнее обратить внимание на то, что с годами он все чаще повторяется, сильно смахивая на одного белого контрразведчика из популярного советского телесериала." Текст стоит того, чтобы его полностью… почитать https://echo.msk.ru/blog/kunadze/2555283-echo/?...
Сцыкло на троне.
Президент самой большой страны мира, а врёт, как школьник, который футбольным мячом в стекло попал. Позорище.
Ну это кроме того, что по нём виселица плачет за все его дела.
Просто Гитлера боялись и ненавидели, все понимали, что он дьявол, но никто его чмом не считал - а к путе какое-то чувство омерзения и брезгливости. Как с будто в .... наступил.
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
Верьте путину. Ну, и шмарию, конечно же.
Армейские "Точки-У", в основном.
не порох снабжал армию а простые люди с помощью волонтеров
Новость про закупку новейших снайперских комплексов, на деньги Пороха, видимо, прошла мимо тебя. Как и другие подобные новости.
Ты сейчас сфонтанировал набором штампов (в основном, фейковых). Лучше просвещайся.
Фашистская, террористическая Рассия! Европа давай води санкции по жестче...путин сам проситься на санкции и все его бандисткое окружение.
Тут вывод прост - путин не хочет ни мира, отдавать ни границу, ни часть оккупированной территории донецкой обл и луганской. Хочет что бы эту раковую опухоль засунили Украине на условиях кремля-хуйла путина. Но эта погибель Украине!
а План Рахманина и партии Голос актуален, и очень кстати.
Как можно так палиться... Анекдоты про Штирлица - это быль!
....а.а.а.а, тогда ясно
ну так почему бы не показать пару-тройку таможенных деклараций, что там как то то африканская страна Тумба-Юмба поставила оружие.
А то как то не серьёзно...