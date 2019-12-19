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 Політика України, За кордоном
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 Путін про військову техніку на Донбасі: Можуть брати у країн, які симпатизують

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російські бойовики на Донбасі отримують військову техніку з країн, які "їм симпатизують".

Про це він сказав на пресконференції в Москві, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується виведення іноземних військ - там немає іноземних військ, там є місцеві сили самооборони - вони складаються з місцевих жителів", - зазначив Путін.

"Мені постійно ставлять питання: звідки у них танки, важка артилерія? Послухайте, у багатьох гарячих точках світу відбуваються різного роду конфлікти та бойові дії, до того ж із застосуванням танків, артилерії тощо. Звідки це? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують, але це їхня техніка, а не іноземна. Хочу звернути на це взагалі увагу", - підкреслив Путін.

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Водночас він зазначив, що на Донбасі є іноземні найманці.

За словами Путіна, французи і німці воюють на одному й другому боці.

При цьому президент РФ зазначив, що іноземці не становлять основу збройних формувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166280
 
 
 Топ коментарі
 
Святий Миколаю.
Я Тебе благаю.
Забери в нас ворога.
Поверни нам Пороха.
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давай! ось тільки після торта!

Путин о военной технике на Донбассе: Могут брать у симпатизирующих стран - Цензор.НЕТ 54
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Тоесть откровенный маразм про танки в шахтах уже не канает? Ага, техника значит от "симпатизирующих стран". А кто там у нам симпатизирует? Конечно же это не россия через 400км общего кордона танки переправляет, это Венесуэла по воздуху, или Абхазия по морю - но тогда вопрос, как их москали через Керченский пропустили?
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Святий Миколаю!!! Забери у нас 6 -того президента( куди хочеш) . Дай Сьомого!!!!
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Нет ,не так!!! А вот так: Святий Миколаю!!! Забери у нас 6 -того президента( куди хочеш) . Верни 5-го!!!!
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Совкодрочеры, оказывается - это уже фигня. Петедрочеры - это куда хуже...
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а поставляю военную технику методом телепортации прямо в шахту ?
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"Президент России действительно говорит неправду. Или, если повезет, полуправду. Скажем, встречался он на днях с членами своего Совета по правам человека, так там эта самая неправда в каждой второй высочайшей фразе присутствовала. Однако, злой умысел ощущался не всегда. Попадалась, наверное, и добрая старая «ложь во спасение» советского образца. Советские люди, помнится, только ею и жили.
В целом же дело в том, что президент России - немолодой, старомодный, испорченный безграничной властью и, главное, плохо информированный человек. Газет не читает, Интернетом не владеет, даже зомбоящик не смотрит. Ну и где ему взять информацию? Только в своих знаменитых папках и из бесед с друзьями, которые тоже не шибко информированы. Понятно, что источники информации, которую получает президент, не вполне надежны: приятные ему факты и версии в них есть всегда, а неприятные - далеко не всегда.
Доложили ему, например, что с олимпийской мочой все теперь в полном порядке, или что где-то в Америке копы «оперативно» застрелили женщину, нарушившую их ПДД. Или, наконец, что один престарелый еще советский правозащитник ведет с японцами «переговоры» о сдаче Курил, но за воду и электричество, мерзавец, не платит. А он, бедный, всему верит.
Одним словом, хватит цепляться к президенту России, он ведь совсем как тот пианист, который играет как умеет. И лепит горбатого только в силу острой служебной необходимости и некоторых индивидуальных особенностей характера. Куда продуктивнее обратить внимание на то, что с годами он все чаще повторяется, сильно смахивая на одного белого контрразведчика из популярного советского телесериала." Текст стоит того, чтобы его полностью… почитать https://echo.msk.ru/blog/kunadze/2555283-echo/?...
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поэтому, всему цивиилизованному миру давно пора предпринить все самые серьёзные усилия по устранению бледной моли, её ближайшего кубла
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Господи, путя, ну на кой ты врёшь, что за дебильная привычка КГБшная. У тебя второй в мире ядерный потенциал - имей мужество сказать : "Да, это я и пошли вы все . . .".
Сцыкло на троне.
Президент самой большой страны мира, а врёт, как школьник, который футбольным мячом в стекло попал. Позорище.

Ну это кроме того, что по нём виселица плачет за все его дела.
Просто Гитлера боялись и ненавидели, все понимали, что он дьявол, но никто его чмом не считал - а к путе какое-то чувство омерзения и брезгливости. Как с будто в .... наступил.
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Этот идиот считает дураками не только украинцев,а и европу и весь мир!!!
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И большинство россиян реально верит этому демагогу. Какой бред он несёт.
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Смердючий шизофренік, котрий вважає себе за розумнішого за усіх.
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интересно - а шо НАТО слабо - все новое может у нас появиться - вопрос - когда
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якщо так, Президент має дати наказа на негайний наступ.
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Тоисть все есть в супермаркетах Донецка и Луганска
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Вскрывается вся подлость Порошенко для Украины
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
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"«Представлявший Украину в Минске бывший президент (Украины - прим. Ред.) Порошенко Петр Алексеевич, он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем», - заявил Путин."
Верьте путину. Ну, и шмарию, конечно же.
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Читаю сообщения faust 7808 и офигиваю,ето как надо любить ,,рошен,,чтобы по прошествии 5 лет на пороха молиться! Не порох остановили продвижения рашистоа дальше на тер Украины а добробаты!!! Не уважаю коломойского,но он первыс создал ,,Донбас,,с чего все и началось.не порох снабжал армию а простые люди с помощью волонтеров.А порох поставил своего другана свынарчука в оборонпром,при порохе и его подачи и молчании произошол иловайск а он в ето время с минске расказывал что ето стратегический план!
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Не порох остановили продвижения рашистоа дальше на тер Украины а добробаты!!!
Армейские "Точки-У", в основном.
не порох снабжал армию а простые люди с помощью волонтеров
Новость про закупку новейших снайперских комплексов, на деньги Пороха, видимо, прошла мимо тебя. Как и другие подобные новости.
Ты сейчас сфонтанировал набором штампов (в основном, фейковых). Лучше просвещайся.
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Ну и кому ты советуешь просвещаться. Они и через два года будут жаловаться, что Порох им в штаны срет.
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Точки-У применялись , в основном, неєффективно , почитайте об єтом , на "Цензоре" бьіл материал.
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Для того їм і потрібен був Марик, аби ***** не треба було пояснювати звідки у ордли зброя і не треба було пояснювати хто поставив сомалійським піратам чи ІДІЛу зброю з ордли.
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"...девушка в жёлтой кофточке, вы просто поднимите руку и стойте..." В такой позе они уже двадцать лет и стоЯт.
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Путин говорит как какой то недоразвитой.
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.... и, чтобы понравиться этому х*лу зеля продал украину в рабгство ?!
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Скоро начало слушаний по МН-17. ***** заранее алиби готовит.
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"Нас там нет" -в очередной раз брешет Путин. А раз нет и там неизвестно,то в плен никого не брать не брать.
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Странно, что все "симпатизирующие страны" тащат технику на роSSию, а потом на наш Донбасс с ростова. Может, эти симпатики тоже истинно русские территории?
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Правильно, вот вам дерьмо у мозг заливают из параши КГБ-ТВ по ***********, то в Украине вооруженный госпереворот и власть бендеровцы захватили, то фашисты каратели с натовскими легионами штурмуют Донбасс, то ещё какая то *******, каким же надо быть идиотом чтобы во всё это верить.

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У отрезанной от всего мира дырляндии есть одна симпатизирующая страна, которая дает новую технику, свои деревянные тугрики, газ и т.д..
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***** путин о военной технике на Донбассе: Могут брать у симпатизирующих стран - и Этой симпатизирущей страной являеться террористическая РФ, которая все поставляется техника военная, через не контролируемую границу Украины.

Фашистская, террористическая Рассия! Европа давай води санкции по жестче...путин сам проситься на санкции и все его бандисткое окружение.
Тут вывод прост - путин не хочет ни мира, отдавать ни границу, ни часть оккупированной территории донецкой обл и луганской. Хочет что бы эту раковую опухоль засунили Украине на условиях кремля-хуйла путина. Но эта погибель Украине!
а План Рахманина и партии Голос актуален, и очень кстати.
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Упакой господи " накчемную * жизнь педофила владимира путипа
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Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная -- СТРАННО, ШО ПО ПРОДАННОМУ ГАЗУ ОН ГОВОРИТ ДРУГОЕ "ЭТО РОССИЙСКИЙ ГАЗ"
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да он просто маразматик... остался только вопрос - а действительно ли он работал в разведке... если - да, то там только ополоумевшие маразматики...
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А куди подівалися гіперзвукові крилаті ракети? Ті, що з радіусом повороту 40 м?
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Видать снова борт с дип почтой из Венесуэлы прилетел с правильным веселящим порошком , вот ***** и поперло , несет всякий бред от передоза. Причем все на планете , даже его орки из Мордора понимают , что это наркоманский бред , но ***** несет его дальше.
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Эта лживая шлюха, ху..ло, уже трындела подобное о Крыме. Неужели это дерьмо не понимает как смешно оно выглядит? На кого это, блеяние, расчитано? Подобные заявления только подтверждает, что у руля в кацапии больной паяц, такой себе скромный жириновский.
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Сподіваюсь що українці нарешті переконаються що дбати про країну буде тільки винятково президент-українець, етнічно-український парламент та етнічно-український Кабмін. Геть узурпаторів-інородців - всіх цих колаборантів ***** і злодія натаньяху.
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При этом Лугандон граничит только с одной страной - РФ.
Как можно так палиться... Анекдоты про Штирлица - это быль!
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Опять в слове ***** 4 ошибки... Учите правописание!

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французы и немцы воюют....

....а.а.а.а, тогда ясно Путін про військову техніку на Донбасі: Можуть брати у країн, які симпатизують - Цензор.НЕТ 6337
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Ху"ло відповіло на конкретне запитання в "кращих" традиціях недорозвинутого кЕгЕбізму - "сам дурак". Ліпшої відповіді й не треба було чекати. На більше воно не здібне. Але більшого від нього і не вимагається. Чувак тупо включив дебіла. Ось така отмазочка у нинішнього президента паРаші. І ця потвора вважає себе впливовою особою на геополітику світу. Давайте зараз згадаємо де зараз знаходиться Гітлер і його прах. Ху"ло навіть не здогадується в якому лайні він і його ім"я будуть, через якихось 15-20 років. А може і значно скоріше.
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Боевые буряты наверное тоже из симпатизирующих стран в комплекте с танками идут.
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Своим признанием о "симпатии" к "ЛДНР", вьіразившейся в поставках огромного количества вооружений , Путин дал отличньій повод для дипломатической атаки Украиньі. В документах ООН такие вещи однозначно классифицируются , как разновидность агрессии. Нужно срочно начинать кампанию , используя не только ООН , но и другие международньіе площадки , напр. ОБСЕ.
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Саша,хто буде начінать від Украіни "кампанію"? Зеленського не хватає розуму збагнути прості речі,а не те,що б починати " кампанію". Це його Єрмак,напівсепар-зрадник-диверсант,буде щось толкове робить?
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Не , ну ума "свидетелям Петра" не занимать , как и Пеце. Только весь ум в "гудок" вьішел , без пользьі для страньі. Зеленский обойдется без соевьіх "доброжелателей" , и Пуйлу хвост прищимит. Имхо
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кого волнует очередное хрюканье этого ******** для своего стада холопов
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г-н Путин, но как же их российская таможня пропускает? ведь других сопредельных стран нет, вроде...
ну так почему бы не показать пару-тройку таможенных деклараций, что там как то то африканская страна Тумба-Юмба поставила оружие.
А то как то не серьёзно...
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