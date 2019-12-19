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 Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби на Донбасі не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні, 19 грудня, російсько-окупаційні війська вогневу активність не проявляли. Станом на 12:00 ворожих обстрілів у бік наших позицій не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню: поранено одного українського воїна, загинув мирний житель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СММ ОБСЄ 17 грудня зафіксувала близько 105 вибухів на Донбасі, - звіт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166279
 
 
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вот и хорошо, слово Хомчаку!
правда Хомчака там нет - не видел и не слышал - значит не было.

Это же какой прогресс то - с 80-ти обстрелов ВНЕЗАПНО скатились на 0.
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С начала суток может и нет. Они же ночью херачат изподтишка.
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С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3228

З Днем Святого Миколаю
Від душі вас всії вітаю,
МИРУ, радості, достатку
Всій родині побажаю.
Принесе нехай він нині
Торбу вам велику щастя,
І прожене хай з України
Всі проблеми та напасті.
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