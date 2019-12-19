 Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Сьогодні, 19 грудня, російсько-окупаційні війська вогневу активність не проявляли. Станом на 12:00 ворожих обстрілів у бік наших позицій не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню: поранено одного українського воїна, загинув мирний житель.
правда Хомчака там нет - не видел и не слышал - значит не было.
Это же какой прогресс то - с 80-ти обстрелов ВНЕЗАПНО скатились на 0.
З Днем Святого Миколаю
Від душі вас всії вітаю,
МИРУ, радості, достатку
Всій родині побажаю.
Принесе нехай він нині
Торбу вам велику щастя,
І прожене хай з України
Всі проблеми та напасті.