 Від початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні, 19 грудня, російсько-окупаційні війська вогневу активність не проявляли. Станом на 12:00 ворожих обстрілів у бік наших позицій не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню: поранено одного українського воїна, загинув мирний житель.

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