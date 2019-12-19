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Все про:ГПУ (3248) діти (1756) насилля (113)

 В Офісі генпрокурора з'явиться відділ з боротьби з насильством щодо дітей

В Офісі Генерального прокурора з нового року запрацює спеціальний відділ з протидії насильству щодо дітей. Цей підрозділ захищатиме права неповнолітніх, які стали жертвами насильства, і дітей, які є свідками або потерпілими в інших кримінальних процесах.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що щорічно жертвами злочинів стають понад 6 тис. дітей, значна частина з яких страждає від насильства в сім'ї. Протягом 2019 року кількість випадків насильства з боку близьких сягнула 154. Крім цього, левову частку займає сексуальне насильство - скоєно 67 злочинів, що на 30% більше, ніж торік, і вбивства - 65 злочинів.

"Раніше увага приділялась неповнолітнім, які самі скоїли злочини. Але ми бачимо серйозний пласт роботи, що стосується правопорушень, де вони є жертвами, адже діти – найуразливіші члени суспільства, тому ми й вирішили виокремити такі категорії злочинів із загальних проваджень. І, впевнений, результатом буде більш якісне слідство та його завершення в розумні строки, а не як сьогодні, коли такі справи розслідуються роками", - зауважує заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Перед ювенальними прокурорами нового підрозділу також стоятиме завдання налагодження психологічної роботи з жертвами насильства. Як свідчить практика, постраждалі неповнолітні без належної психологічної реабілітації, як правило, можуть копіювати агресивну поведінку в майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від домашнього насильства в Україні гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі, - Мінсоцполітики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166278
 
 
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Смотрите не переборщите )) Супруги могут отказаться иметь проблемы ))
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Они отдел организовали, а сроки за убийства и насилие над детьми оставили мизерные, педофилам дают 2-3 года, они снова занимаются издевательствами над детьми , только осторожнее. Матерям - убийцам новорожденных дают такой же мизер. А Зеленая плесень заветировала химическую кастрацию педофилов, сразу видно за кого он беспокоится. По действиям нужно судить, а не по словам. Педофилов жалеет, а не детей, тварь.
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и новости на ленте,как на подбор...все о насилии в отношении детей.
а война на донбассе-это не насилие?
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а Детский Омбудсмен Кулеба (ну как придет в себя после ДТП спровоцированным им же) имеет какие-то полномочия на данный момент? не будет ли этот новопридуманный отдел дублировать его функции ? и чем собственно они помогут детям...не теоретически так сказать...
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На черзі створення відділу боротьби з онанізмом в туалетах...
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