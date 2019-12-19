 Від домашнього насильства в Україні гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі, - Мінсоцполітики

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики, про це заявив заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.
"Щороку в Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі", – сказав Ніжинський.
Він підкреслив, що саме дієва превентивна політика держави має стати важливим інструментом досягнення головної мети – зменшити і звести до нуля толерантність суспільства до будь-яких проявів жорстокого поводження з людьми.
У цьому контексті заступник міністра наголосив на необхідності розвитку координації роботи з боку усіх зацікавлених міністерств і відомств, неурядових громадських організацій з метою оперативного реагування на факти насильства та надання необхідних послуг для постраждалих від насильства.
Серед найближчих кроків Мінсоцполітики у цій сфері, які озвучив Сергій Ніжинський, – запуск національної "гарячої лінії" для постраждалих та свідків домашнього насильства, запровадження єдиного реєстру жертв домашнього насильства.
1) вы не читала "законов Моисея"
2) вы не знаешь сколько миллионов убил Яхве и сколько единиц(пальцы двух рук) - "сотона".
чувак, или иди спать, или не пиши глупости, ок?
или уроки делай...тЕ
- Полиция.
- Помогите, меня мочат.
- Не "мочат", а "затапливают".
- Ну хорошо, меня муж затапливает.
- Фигасе у вас БДСМ.
- (звуки ударов ножа по трупу)
- Ну так когда затопит, тогда и подходите, а не названивайте тут.
В течение 2019-го количество случаев насилия со стороны близких достигло 154. Кроме этого, львиную долю занимает сексуальное насилие - совершено 67 преступлений, что на 30% больше, чем в прошлом году, и убийства - 65 преступлений.Источник: https://censor.net.ua/n3166278
Так проверь и доложи тут мне. Или ты бы на месте министров и замов - не выбивал бы се финансирование?
дайте разбивку по областям......