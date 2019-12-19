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 Суспільство
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Все про:насилля (113) Донбас (12790) Міністерство соціальної політики (361)

 Від домашнього насильства в Україні гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі, - Мінсоцполітики

За 9 місяців поточного року внаслідок домашнього насильства загинуло 777 осіб, 305 з яких - діти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики, про це заявив заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський.

"Щороку в Україні від домашнього насильства гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі", – сказав Ніжинський.

Він підкреслив, що саме дієва превентивна політика держави має стати важливим інструментом досягнення головної мети – зменшити і звести до нуля толерантність суспільства до будь-яких проявів жорстокого поводження з людьми.

У цьому контексті заступник міністра наголосив на необхідності розвитку координації роботи з боку усіх зацікавлених міністерств і відомств, неурядових громадських організацій з метою оперативного реагування на факти насильства та надання необхідних послуг для постраждалих від насильства.

Серед найближчих кроків Мінсоцполітики у цій сфері, які озвучив Сергій Ніжинський, – запуск національної "гарячої лінії" для постраждалих та свідків домашнього насильства, запровадження єдиного реєстру жертв домашнього насильства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів може почати роботу в 2021 році, - заступник голови Мін'юсту Банчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166274
 
 
 Топ коментарі
 
- Алло, милиция?
- Полиция.
- Помогите, меня мочат.
- Не "мочат", а "затапливают".
- Ну хорошо, меня муж затапливает.
- Фигасе у вас БДСМ.
- (звуки ударов ножа по трупу)
- Ну так когда затопит, тогда и подходите, а не названивайте тут.
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Просто они бронежилеты не покупали. И каски . Техника безопасности превыше всего ))
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От преступности погибает действительно огромное количество людей. Наша украинская власть этим не озабочена и более того поддерживает эту преступность и наращивает своими сатанинскими законами, по которым убийцам дают 2-3 года и отпускают по закону Савченко. Из тюрем просто выпихивают зэков всяких категорий и мастей. Вся Украина утопает в преступности, но никакой реакции со стороны наших властей, им пох, у них охрана и ноль сопереживания и сочувствия к украинцам. Ганьба! Геть таких ублюдков из Рады. Они живут на деньги народа и плюют на народ, служат преступности и олигархату.
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Просто они бронежилеты не покупали. И каски . Техника безопасности превыше всего ))
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Зеб, это, наверно, только тебе под силу носить круглые сутки бронежилет высшего класса защиты весом 16 кг и оружие с боеприпасами, помимо этого, правда, только... языком.
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Зеб, а я сразу не догадался, если бы ты добавил Вальцман или Лолита, то я бы сразу понял: это - шутка.
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От преступности погибает действительно огромное количество людей. Наша украинская власть этим не озабочена и более того поддерживает эту преступность и наращивает своими сатанинскими законами, по которым убийцам дают 2-3 года и отпускают по закону Савченко. Из тюрем просто выпихивают зэков всяких категорий и мастей. Вся Украина утопает в преступности, но никакой реакции со стороны наших властей, им пох, у них охрана и ноль сопереживания и сочувствия к украинцам. Ганьба! Геть таких ублюдков из Рады. Они живут на деньги народа и плюют на народ, служат преступности и олигархату.
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наращивает своими сатанинскими законами\\\\\\\

1) вы не читала "законов Моисея"
2) вы не знаешь сколько миллионов убил Яхве и сколько единиц(пальцы двух рук) - "сотона". От домашнего насилия в Украине погибает больше людей, чем во время войны на Донбассе, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1380
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так вот таких преступников и убил, чтобы нормальные люди нормально жили - правильно сделал
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а Сталина.... Від домашнього насильства в Україні гине більше людей, ніж під час війни на Донбасі, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3800
чувак, или иди спать, или не пиши глупости, ок?
или уроки делай...тЕ
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Сведя домашнее насилие и автоаварии к минимуму - создадим паритет рождаемости и смертности.
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- Алло, милиция?
- Полиция.
- Помогите, меня мочат.
- Не "мочат", а "затапливают".
- Ну хорошо, меня муж затапливает.
- Фигасе у вас БДСМ.
- (звуки ударов ножа по трупу)
- Ну так когда затопит, тогда и подходите, а не названивайте тут.
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Ого!!! Ну тоді і тут потрібно РАЗВАДІТЬ..... А ще на пожежах, дорогах, воді там взагалі тільки прививками можна виправити ситуацію.
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Смертность в два раза выше рождаемости. Минсоцгеноцид. Жиды против украинцев. Коломойские, Таруты, Зеленские, Гройсманы и прочие *********.
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Сложно не согласиться с замминистра. Но вот статистику я бы проверил. Похоже они бытовые убийства или сексуальные как в Одесской области когда девочку 11 лет убил сосед-маньяк записывает в домашнее насилие. Иначе откуда за 9 месяцев 305 умертвеленных детей? больше чем по одному каждый день, даже если это не домашнее насилие все равно очень много, СМИ уже били бы в набат. Похоже с цифрами не дружит замминистра.
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Да разные могут быть причины от банальной ошибки, до желания пробить доп. бюджет на новые программы.
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А воот и доказетльстов что замминистра гонит чушь причем свежайшее:
В течение 2019-го количество случаев насилия со стороны близких достигло 154. Кроме этого, львиную долю занимает сексуальное насилие - совершено 67 преступлений, что на 30% больше, чем в прошлом году, и убийства - 65 преступлений.Источник: https://censor.net.ua/n3166278
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учись Бориска работать с информацией. А то пишешь много, а читаешь так себе.
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так ты же сам написал - надо проверить?

Так проверь и доложи тут мне. Или ты бы на месте министров и замов - не выбивал бы се финансирование?
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Нужно вводить урок этики для детей с самого детства, чтобы воспитать детей добродетельными!
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большенство малоросов наследует принцип - бъет значит любит.... у нормальных людей - бъет значит идёт на ......й
дайте разбивку по областям......
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Это всё от злости, а злость от того что Дед Мороз и Святой Николай в которых они верят так к ним и не приходят! Нужна хотя бы Юлина тысача!
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Даешь миротворцев ООН в каждую проблемную семью...Чтобы неповадно было красные линии пересекать..
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Пересварили людей,переколошкали,розділили різмаїтими "армія-мова-віра",поставили їх в скотинячі умови в побуті,роботі,транспорті,створили колосальну різницю між бідними і багатими - і хочете щоб не було насилля ?..Ось тільки воно не завжди буде "домашнім"...Є картинка в Бідструпа,називається "круг замкнувся"...Ото все колись вернеться і до вас,панове міністри,нардепи і філософи...
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не нужно всё в кучу! Уберите из статистики людей которые лазят по ганделыкам, игровым залам, прочих инфантилов и не о чем будет говорить!
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Развели с этим домашним насилием, можно подумать победят домашнее насилие, и ломонутся со всего мира бедные дамочки в поисках богатых мужей в Украину. Тупо закон о защите ментов от неинтересных им вызовов, теперь в случае выезда "на квартиру" по-любому хоть "домашнее насилие" можно оформить.
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