 Транзит газу через Україну збережеться, це зручний маршрут, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він заявив під час пресконференції.
За його словами, Росія не бажає загострювати ситуацію в енергетиці.
"Будемо зберігати транзит через Україну. Питання в обсягах і термінах, на які можна укласти контракт. При цьому, ми не збираємося укладати на якийсь термін, щоб потім припинити. Ні. Це зручний маршрут, ми готові його зберігати. Я думаю, що ми домовимося. Ми на шляху до цих домовленостей. У нас немає бажання загострювати ситуацію в енергетиці", - сказав Путін.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський за підсумками газових переговорів з Путіним повідомив, що новий контракт про транзит газу буде не на один рік, як того раніше вимагала Росія.
Напередодні опублікували дослідження, в якому підрахували, що втрати Росії в результаті припинення транзиту газу через Україну будуть в 7 разів більшими, ніж втрати України.
За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який був присутній під час обговорення газового питання між Зеленським і Путіним, на цих переговорах сторони домовилися продовжувати домовлятися.
вялічіє в методичці роздулось, ЄС дякує що не всі сховища кремльгаз "віджав"
СП-2 умер не родившись, как и было предсказано. Такша ***** надо в обратку теперь играть.
Структура продаж российского газа в 2018 год в Европу:
Германия - 58,5 миллиардов кубов
Турция - 23,96 млрд
Италия - 22,77 млрд
Великобритания - 14,26 млрд
Франция - 12,92 млрд
Австрия - 12,31 млрд
Польша - 9,86 млрд
Нидерланды - 7,88 млрд
Венгрия - 7,41 млрд
Чехия - 6,49 млрд
Словакия - 5,08 млрд
Греция - 3,29 млрд
Болгария - 3,17 млрд
Финляндия - 2,62 млрд
Сербия - 2,15 млрд
Хорватия - 2,04
Бельгия - 1,77 млрд
Дания - 1,72 млрд
Румыния - 1,32 млрд
Словения - 0,46
Швейцария - 0,38 млрд
Босния - 0,24 млрд
Сев.Македония - 0,16 млрд
Но любые переговоры с Россией, Украина будет начинать с вопроса о Крыме и Донбасса. Пока часть территории Украины оккупирована, оккупант-Россия будет значительно переплачивать. Кроме того, американские санкции тоже сильно ударят по экономике России.
Стоимость доставки газа до Германии по маршруту с Ямала через «Северный поток - 2» в 1,6-2 раза ниже, чем через украинскую ГТС.
Словакия, Чехия не основные покупатели газа, поэтому транзит в через них в Германию гораздо затратнее.
"30 млрд.кубов в год за глаза хватит."
Дебільчик лахтінський, одна Італія імпортує за рік 20-30 млрд м3 газу з рашки З турецпотока ще треба обійти УкрГТС для поставок не лише в Грецію та Туреччину, а й на Балкани - для всіх цих країн не вистачить потужностей, враховуючи обмеження Третього енергопакета на виводах в ЄС.
"Италию обязали закупать у РФ не более 50% потребностей"
Хто? Пруф?
"Италию обязали закупать у РФ не более 50% потребностей" - так Еврокомиссия борется с монополиями, типа Газпрома. Поэтому на север Италии газ приходит из Голландии.
"Тариф на транспортировку 1 тысячи кубометров газа по «Северному потоку» при нормальной загрузке системы составляет около 1,7 евро, или 20,7 евро за весь маршрут от России до Германии. Через Украину, по данным «Нафтогаза», «Газпром» платит $3,1 за тысячу кубометров на 100 км, или около 28,7 евро за тысячу кубометров от границы России до Словакии. Далее стоимость транспортировки по Словакии и Чехии до Waidhaus, по данным операторов систем в этих странах - Eustream и Net4Gas, - 17,4 евро за тысячу кубометров. Итого чуть более 46 евро за весь маршрут от российской границы до Waidhaus.
"А за транзит по морскому дну, к примеру Финляндия получает всего...180 млн. евро в год! Столько же и Швеция. По сравнению с платой Украине это копейки."
А вони якусь транспортну роботу при цьому виконують? Кацап, ти тупе!
Труба изготовлены в РФ, так что деньги и остались в РФ на зарплаты производителям труб. И труба идет напрямую в Германию, а не через несколько стран. Так что ваши порохоботские методички давно устарели.