 Транзит газу через Україну збережеться, це зручний маршрут, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він заявив під час пресконференції.

За його словами, Росія не бажає загострювати ситуацію в енергетиці.

"Будемо зберігати транзит через Україну. Питання в обсягах і термінах, на які можна укласти контракт. При цьому, ми не збираємося укладати на якийсь термін, щоб потім припинити. Ні. Це зручний маршрут, ми готові його зберігати. Я думаю, що ми домовимося. Ми на шляху до цих домовленостей. У нас немає бажання загострювати ситуацію в енергетиці", - сказав Путін.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський за підсумками газових переговорів з Путіним повідомив, що новий контракт про транзит газу буде не на один рік, як того раніше вимагала Росія.

Напередодні опублікували дослідження, в якому підрахували, що втрати Росії в результаті припинення транзиту газу через Україну будуть в 7 разів більшими, ніж втрати України.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який був присутній під час обговорення газового питання між Зеленським і Путіним, на цих переговорах сторони домовилися продовжувати домовлятися.

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