 Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" переводять із психлікарні до СІЗО в окупованому Криму, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність", про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.
"Сьогодні вранці я відвідав Кримську Республіканську Психіатричну Лікарню №1, щоб потрапити на побачення із цивільним журналістом Ремзі Бекіровим. Однак мене не пустили, посилаючись на те, що його і ще одного фігуранта їхньої кримінальної справи - Рустема Сейтхалілова - сьогодні етапують з лікарні до СІЗО Сімферополя. Психіатрична "експертиза" завершена", - розповів Семедляєв.
Нагадаємо, що Ремзі Бекіров і Рустем Сейтхалілов є фігурантами другої Сімферопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір", яких заарештували в результаті масових обшуків в окупованому Криму 27 березня 2019 року. Наприкінці листопада поточного року вони були направлені на примусову психіатричну експертизу.
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.