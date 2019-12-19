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 Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" переводять із психлікарні до СІЗО в окупованому Криму, - адвокат

Фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Бекірова і Рустема Сейтхалілова переводять із психіатричної лікарні, де вони проходили обстеження, до СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність", про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.

"Сьогодні вранці я відвідав Кримську Республіканську Психіатричну Лікарню №1, щоб потрапити на побачення із цивільним журналістом Ремзі Бекіровим. Однак мене не пустили, посилаючись на те, що його і ще одного фігуранта їхньої кримінальної справи - Рустема Сейтхалілова - сьогодні етапують з лікарні до СІЗО Сімферополя. Психіатрична "експертиза" завершена", - розповів Семедляєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" для експертизи переведуть до психіатричної лікарні в окупованому Криму, - адвокат Семедляєв

Нагадаємо, що Ремзі Бекіров і Рустем Сейтхалілов є фігурантами другої Сімферопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір", яких заарештували в результаті масових обшуків в окупованому Криму 27 березня 2019 року. Наприкінці листопада поточного року вони були направлені на примусову психіатричну експертизу.

Фігурантів справи Хізб ут-Тахрір переводять із психлікарні до СІЗО в окупованому Криму, - адвокат 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166263
 
 
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Тахрир ставит целью всех загнать во всемирный джамоат. Это психическое заболевание или преступление?
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переводят из психбольницы в СИЗО... КГБ шные штучки....но для умом непонятной Параши интересно исследовать людей со свободными взглядами и потом после их "восстановления" впускать их общее придурковатное стадо. Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" переводят из психбольницы в СИЗО в оккупированном Крыму, - адвокат - Цензор.НЕТ 9637
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"Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" переводят из психбольницы в СИЗО в оккупированном Крыму" - когда уже слуг Каломойского по психбольницам разместят? -
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
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