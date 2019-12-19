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Все про:Ізраїль (336) суд (5678) Приватбанк (343)

 "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів

"Приватбанк" (Київ) 18 грудня, в третю річницю націоналізації, ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів, сума позову становить $600 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві банку без уточнення нової суми претензій.

"Також за підсумками подальшого аналізу, "Приватбанк" збільшив суму позовних вимог у Канцлерському суді штату Делавер у США, подавши до суду доповнену позовну заяву", - йдеться в заяві.

Згідно з нею, банк також продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму понад $3 млрд (включно з відсотками) у Високому суді Англії та Уельсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо створити правила, за якими у зловмисників не буде шансів нашкодити банківській системі, - Гончарук щодо законопроєкту про неповернення "Приватбанку"

"Незалежна наглядова рада та правління банку, відповідно до закону, зобов'язані докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв. Ми продовжимо діяти в найкращих інтересах наших клієнтів та інших стейкхолдерів", - наголошується у заяві "Приватбанку" за підписом голови наглядової ради Шерона Іски та голови правління Петра Крумханзла.

Нагадаємо, раніше Маркарова заявила, що "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166258
 
   
 Топ коментарі
 
Облажили Бенциона со всех сторон. Беня, забери своих бичей с Банковой, - засрали и зассали всю улицу, - пройти нельзя!
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Вітаю і повністю підтримую дії менеджменту державного банку України. Всі кошти, які вкрадені колишніми власниками мають бути повернути в державну казну. І ніякі дубінські та інші мерзоти, що радуються хворобам керівника Приватбанку, не мають стати на заваді.
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тут потрібен індивідуальний підхід.... бєнєкост ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков - Цензор.НЕТ 9237
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Безобразие! Если так пойдет, скоро на Г+Г узнаем, что ЗЕленский мародер и барыга.
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Облажили Бенциона со всех сторон. Беня, забери своих бичей с Банковой, - засрали и зассали всю улицу, - пройти нельзя!
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ісраєль завжди встає на сторону євреїв(згідно талмуду - кошти, вкрадені в гоїв, повертати не можна).... тому, тут нема на що сподіватися
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та не дуркуй і не бреши "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 7452
1) Ізраіль, навіть не дивлячись на те що є релегійною державой, ПРАВОВА держава і злодюжек крімінальних ПРЕСУЄ аж гай гуде , особливо таких які "образили" їхніього спосора -США
2) В Ізраілі лише 60% євреїв(людей що сповідують юдаізм)різних національностей а інші - мусульмани християни і навіть атеісти "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 9234
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так..так... тільки всі українські злодюги шидівського походження тікають туди і ще жодного не екстрадували
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Вітаю і повністю підтримую дії менеджменту державного банку України. Всі кошти, які вкрадені колишніми власниками мають бути повернути в державну казну. І ніякі дубінські та інші мерзоти, що радуються хворобам керівника Приватбанку, не мають стати на заваді.
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надо как Газпрем - подавайте сразу на 40млрд., например, можид чет и дадут - на кофе адвокатам(своим..... за ваш счет). нашли куда подавать ей-право. еще и должны останетесь ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков - Цензор.НЕТ 4852
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Та "Беня" уже й Ізраїлю "поперек горла стоїть" - в них свого "головняку" вистачає... То один чиновник високопоставлений, в корупційному скандалі вплутаний, то інший... А то і під спідниці лізуть... А це ж - "підрив державного авторитету"! А тут ще й "маланець" дніпропетровський свого "гімна" підкладає...
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1 чувак в Антиколорадоса висрав - я в Англії витрачаю 3000 на сигари на рік, а Нетаньяху приписують що там чота на 18000 за десять років сигар типу "хабаря" дали.
типу це все лівацькі срачі.

і я трохи вірю. обвинувачення виглядають тупо. хоча..... шекель до шекеля - і внуки на яхті)

Сократ був правий на рахунок - знаю шо ніц не знаю. так все забрешуть шо х.з. вже шо і як.
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Борюсик, тобі не набридло, коли я тебе, за твої "глупоразмишлізми", та посилання на "Антиколорадоса", "нах.." посилаю? Знаєш, ти мені нагадуєш Сару з старого "одеського" анекдоту:
"Приходить Сара з Привозу, і каже чоловікові:
- Абгаша, ти уявляєш, мене на Привозі обізвали "бл..дю"!...
- Сарочка, скільки разів я тобі казав - не ходи там, де тебе знають!...
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Ну так я просто саме там таке в коментах прочитав, а я чесний(православний))
+ знаю шо не любиш антиколорадоса(він дуже добрий і агностик)
просто там такі упороті ура-поцріоти, шо бува диву даєшся.
а шо "размишлізми"? ти сам би на посту прем.єра брав би сміховинні "хабарі" і потім 10 років трясся би шоб таки ніхто нічо не розказав, і потерпав би від можливого шантажу?
не думаю.
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Ти - "дурень по жизні", чи таким прикидаєшся? Ти хоч розумієш, що значить поняття "агностик"? Сам пишеш, що "Антиколорадос" - юрист... Так юрист, за визначенням не може буть "агностиком", бо юриспруденція передбачає пізнання невідомого, сумніви і докопування до істини шляхом цього пізнання... А "агностик - людина, що сприймає все "на віру", без доказів... Ну ти й "баранкувате" створіння!!!
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б*же, ти почитай спочатку шо є агностицизм "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 4817

вибачатись будем-с?
феєричненько, сер, навіть не знав шо ви зі своїм "розумом" та бібліотекою, можеш так сісти в мокрі штани)) "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 7147
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Ну, на, бери, читай:
Агностицизм (грец. α-γνωστικισμός - від гностицизм (див. гнозис)) - філософський погляд, який стверджує, що істинне значення певних тверджень - особливо метафізичних тверджень щодо теології, життя після смерті, або існування Бога, богів, божеств, або навіть об'єктивної дійсності - не осягається або, залежно від форми агностицизму, не може бути в сутності осягнене через природу суб'єктивного досвіду, сприйнятого індивідом.

До речі "розмишлятор", крилатого вислову "сісти в мокрі штани", в сенсі "зганьбиться", не існує... Кажуть - "замочив штани", або "сів у калюжу". Так от, "сидиш в калюжі" саме ти, зі своїм "агностиком"... (І не тільки з ним...)
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Агностицизм (грец. α-γνωστικισμός - від гностицизм (див. гнозис)) - філософський погляд, який стверджує, що істинне значення певних тверджень - особливо метафізичних тверджень щодо теології, життя після смерті, або існування Бога, богів, божеств, або навіть об'єктивної дійсності - не осягається або, залежно від форми агностицизму, не може бути в сутності осягнене через природу суб'єктивного досвіду, сприйнятого індивідом.\\\\\\\\\\\

ну і як це корелюється з твоїм:

\\\\\\\Так юрист, за визначенням не може буть "агностиком", бо юриспруденція передбачає пізнання невідомого, сумніви і докопування до істини шляхом цього пізнання... А "агностик - людина, що сприймає все "на віру", без доказів...\\\\\\\\\\

???

я теж достовірно тобы не скажу про Боба, але якщо віруни стверджують шо Землі 7000 років і на нєбє дєдушка, то саме вони мають це довести, а з цим у них - "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 8760

Ти ж написав прямо шо агностики - сприймають все "на віру", а потім процитував що це не так(правильно). Ну і хто тут "світ двері м.яч"?
Вибачишся сам, або накладу анафему, а Зевс дуже злий, так що
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"Йди к бісу!" Ідіот ти, і не лікуєшся... Агностик - людина, що визнає все на віру, без доказів, бо об"єктивний світ неможливо пізнать... А "гностик" - той, що пізнає незвідане, використовуючи ЗНАННЯ !!! Перекладаю з давньогрецької: ""гносис" - "знання". Префікс "А" означає заперечення... Тобто "агностик", буквально - той, що заперечує знання!!!
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Агностик - людина, що визнає все на віру, без доказів\\\\\\\\\

Тобто "агностик", буквально - той, що заперечує знання!!!\\\\\\\\\\\

Запросіть, шан пан, свою тещу до клавіатури, я у неї запитаю рецепт того чим вона вас поїть щоб ви несли таку хуртовину)

Так агностики якраз і кажуть - не знаю, може є Боб, а може й нема(є)

а ти шо пишеш? - агностики типу все на "віру" сприймають? Навпаки, вони плюють на попів - доведи мені існування Боба. Нє? Ну так закрийте бороду, піп та йдіть махати кадилом.

А ти шо написав? За промовчанням - Боба нема. Хто довести хоче шо є? Той хто стверджує, а з аргументами у нього - "швах"(шито?)

Так що атеїзм тут кращий - нема це просто за промовчанням. А агностики кажуть - а може є, а може нема.
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та здох пєрдовській і місто наше називається ДНІПРО і бєня такий же самий "наш" як і "ваш "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів - Цензор.НЕТ 8477 "
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"Беня" - саме "дніпропетровський"... Він у Дніпрі, з часу його перейменування, мабуть і не був ні разу... А "дніпропетровський" - не від назви міста. Цей вислів існує навіть не з 90-х, і означає клан вихідців з Дніпропетровська. Спочатку це були партійні діячі, характерним представником яких був Брєжнєв, потім - Кучма... Потім "дніпропетровськими" стали іменувать мафіозний клан, яких представляв Коломойський...
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Бене пора ехать на Банковую указания раздавать.
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Цікава думка компетентних юристів, які спеціалізуються на подібних справах щодо результатів ізраїльського суду ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков - Цензор.НЕТ 1527
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Я так розумію, "на Банковій" зараз "пожежа в "публічному домі", під час повені, викликаної землетрусом"? Чи це "показуха", створена "блазенятами", щоб відтягнуть увагу від "ділов", що творяться у Верховній Раді? Так це не допоможе... Та й сказать - "мы пашутили", ні американському, ні ізраїльському суду, не вийде - за такі "шутки" боляче б"ють... Як кажуть кацапи, "За "нечаянно" бьют отчаянно...".
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Нажаль зараз для зедебілів стало зрозумілим, що бюджет 2019 р. не буде виконаний. Зупиняється будівництво та багато інших робіт. Далі нас чекають мітинги та Майдан ПриватБанк подал иск в суд Израиля на $600 млн против бывших владельцев и других ответчиков - Цензор.НЕТ 2497
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Дівчатка, я вам більше скажу- пан Зеленський вам ще й у штані наклав!)))
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Дівчатка? Ви помилилися. Тому вас у спам.
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Невже то ти сам наклав? Ну вибач!)
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нет срань липецкая , это не "пожежа" а ИСК В СУД , учись читать дибиленок ботанутый
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Не переймайся, йому все одно божа роса буде, звичай такий!)
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"Жменя з гімном лахтинським", не тобі мені розповідать, що означає "позов до суду"... Я їх, за все життя, подавав більше, ніж ти "тарелок со щами" з"їв...
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гавно лахтинское это твоя девичья фамилия, контрацептив остывший, твоя липецкая фабрика грез ничем не отличается от лахты
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ясно всім, що "согласно закону, обязаны приложить все возможные усилия"
от і подивимось, що там за банером "суд Ізраіля"
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хочу судится взаграницей
чем мы хуже приватской шарашки?
надоели наши муды и прокуВоры - детище свинарей ))
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Что же теперь голобородька будет делать. когда его хозяина обложили со всех сторон?
Ах да! - Оба возьмут 100 млрд$ у Пуйла.. И газ..
А "через несколько лет украинцы забудут обиды и кровь" = Коломойский
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