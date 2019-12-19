 "Приватбанк" подав позов до суду Ізраїлю на $600 млн проти колишніх власників та інших відповідачів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві банку без уточнення нової суми претензій.
"Також за підсумками подальшого аналізу, "Приватбанк" збільшив суму позовних вимог у Канцлерському суді штату Делавер у США, подавши до суду доповнену позовну заяву", - йдеться в заяві.
Згідно з нею, банк також продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму понад $3 млрд (включно з відсотками) у Високому суді Англії та Уельсу.
"Незалежна наглядова рада та правління банку, відповідно до закону, зобов'язані докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв. Ми продовжимо діяти в найкращих інтересах наших клієнтів та інших стейкхолдерів", - наголошується у заяві "Приватбанку" за підписом голови наглядової ради Шерона Іски та голови правління Петра Крумханзла.
Нагадаємо, раніше Маркарова заявила, що "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки.
1) Ізраіль, навіть не дивлячись на те що є релегійною державой, ПРАВОВА держава і злодюжек крімінальних ПРЕСУЄ аж гай гуде , особливо таких які "образили" їхніього спосора -США
2) В Ізраілі лише 60% євреїв(людей що сповідують юдаізм)різних національностей а інші - мусульмани християни і навіть атеісти
типу це все лівацькі срачі.
і я трохи вірю. обвинувачення виглядають тупо. хоча..... шекель до шекеля - і внуки на яхті)
Сократ був правий на рахунок - знаю шо ніц не знаю. так все забрешуть шо х.з. вже шо і як.
"Приходить Сара з Привозу, і каже чоловікові:
- Абгаша, ти уявляєш, мене на Привозі обізвали "бл..дю"!...
- Сарочка, скільки разів я тобі казав - не ходи там, де тебе знають!...
+ знаю шо не любиш антиколорадоса(він дуже добрий і агностик)
просто там такі упороті ура-поцріоти, шо бува диву даєшся.
а шо "размишлізми"? ти сам би на посту прем.єра брав би сміховинні "хабарі" і потім 10 років трясся би шоб таки ніхто нічо не розказав, і потерпав би від можливого шантажу?
не думаю.
вибачатись будем-с?
феєричненько, сер, навіть не знав шо ви зі своїм "розумом" та бібліотекою, можеш так сісти в мокрі штани))
Агностицизм (грец. α-γνωστικισμός - від гностицизм (див. гнозис)) - філософський погляд, який стверджує, що істинне значення певних тверджень - особливо метафізичних тверджень щодо теології, життя після смерті, або існування Бога, богів, божеств, або навіть об'єктивної дійсності - не осягається або, залежно від форми агностицизму, не може бути в сутності осягнене через природу суб'єктивного досвіду, сприйнятого індивідом.
До речі "розмишлятор", крилатого вислову "сісти в мокрі штани", в сенсі "зганьбиться", не існує... Кажуть - "замочив штани", або "сів у калюжу". Так от, "сидиш в калюжі" саме ти, зі своїм "агностиком"... (І не тільки з ним...)
ну і як це корелюється з твоїм:
\\\\\\\Так юрист, за визначенням не може буть "агностиком", бо юриспруденція передбачає пізнання невідомого, сумніви і докопування до істини шляхом цього пізнання... А "агностик - людина, що сприймає все "на віру", без доказів...\\\\\\\\\\
???
я теж достовірно тобы не скажу про Боба, але якщо віруни стверджують шо Землі 7000 років і на нєбє дєдушка, то саме вони мають це довести, а з цим у них -
Ти ж написав прямо шо агностики - сприймають все "на віру", а потім процитував що це не так(правильно). Ну і хто тут "світ двері м.яч"?
Вибачишся сам, або накладу анафему, а Зевс дуже злий, так що
Тобто "агностик", буквально - той, що заперечує знання!!!\\\\\\\\\\\
Запросіть, шан пан, свою тещу до клавіатури, я у неї запитаю рецепт того чим вона вас поїть щоб ви несли таку хуртовину)
Так агностики якраз і кажуть - не знаю, може є Боб, а може й нема(є)
а ти шо пишеш? - агностики типу все на "віру" сприймають? Навпаки, вони плюють на попів - доведи мені існування Боба. Нє? Ну так закрийте бороду, піп та йдіть махати кадилом.
А ти шо написав? За промовчанням - Боба нема. Хто довести хоче шо є? Той хто стверджує, а з аргументами у нього - "швах"(шито?)
Так що атеїзм тут кращий - нема це просто за промовчанням. А агностики кажуть - а може є, а може нема.
от і подивимось, що там за банером "суд Ізраіля"
чем мы хуже приватской шарашки?
надоели наши муды и прокуВоры - детище свинарей ))
Ах да! - Оба возьмут 100 млрд$ у Пуйла.. И газ..
А "через несколько лет украинцы забудут обиды и кровь" = Коломойский