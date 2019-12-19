EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  711  48
Матеріали за темою:
Все про:Порошенко (8005) Росія (14621) санкції (2441)

 Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі

Санкції проти Росії за агресію на Сході України і окупацію Криму мають бути посилені і тривати до повного виконання Кремлем міжнародних зобов'язань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це під час сесії з питань безпеки Парламентського Комітету асоціацію між Україною та ЄС заявив п'ятий Президент України, лідер партії ЄС Петро Порошенко,

"Важливо посилити політичний тиск на російську владу для безумовного та негайного звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", – наголосив Порошенко. Він привітав ініціативу депутатів Європарламенту щодо направлення листа напередодні нормандського саміту із закликом сприяти звільненню всіх українських громадян з російських в’язниць.

"Ми маємо подвоїти зусилля для примушення Росії відновити та забезпечити свободу судноплавства відповідно до Конвенції ООН з морського права у Керченській протоці та Азовському морі", – переконаний Петро Порошенко.

За його словами, санкції проти Росії є гарантією для прогресу України, в тому числі для зміцнення оборонних спроможностей та внутрішніх реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США вслід за Конгресом схвалив законопроєкт із санкціями проти "Північного потоку-2"

"Я вітаю продовження санкцій ЄС проти Росії, включаючи санкції за застосування сили у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Санкції не можна призупинити чи скасувати до повного виконання Мінських домовленостей та повернення Криму Україні", – наголосив Петро Порошенко.

Він також закликав європейських партнерів не повертатися до "статус-кво" у відносинах з РФ до відновлення територіальної цілісності України. Петро Порошенко ініціював візит нового Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля на Донбас.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166257
 
   
 Топ коментарі
 
вазелин в азербайджан, порошенко в Страстбург
у каждого свой уровень командировок
 показати весь коментар
 
Береги пердак, порохобот - ему еще рваться и рваться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
По опять влез где не надо - своим пятаком лишь дискредитирует правильные идеи.
 показати весь коментар
 
 
Ти не забув свій номер в списку тріпачів? Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 6219 №19
 показати весь коментар
 
вазелин в азербайджан, порошенко в Страстбург
у каждого свой уровень командировок
 показати весь коментар
 
 
ну наработал, ну наработал! - аж волосы на жёппе дыбом встали
 показати весь коментар
 
Береги пердак, порохобот - ему еще рваться и рваться.
 показати весь коментар
 
 
Ведомо, что не на того, что порохоботское стадо, а на НЕЁ - Неньку ридну Украину!
 показати весь коментар
 
 
А що він "наработал"? - Конкретно? - Я отримав платіжку за тепло (листопад 2019) на 700 гр більше, ніж за листопад 2018. ПС. І напуркуа ви ховаєтесь за якимись ніками і прапорцями? Ви сц\куни, як і ваш ЗЕсц\кун?
 показати весь коментар
 
Я й не сумнівався, що ЗЕгівнюки і ЗЕсцикуни ховаються за чижими їм по духу Union Jack, а по суті є кацапськими рабами.
 показати весь коментар
 
Отвечаю лишь чтобы помочь тебе оплатить счета, хоть ты и пишешь как порохобот-порохоботом. Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 3377
 показати весь коментар
 
а хто буде магазини рекламувати ?
«Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан», - сообщил президент. https://glavcom.ua/ru/photo/vkusno-po-ukrainski-zelenskiy-proshelsya-po-produktovomu-magazinu-v-azerbaydzhane-foto-647399.html

Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 6725
 показати весь коментар
 
Ничего усилено не будет ибо невозможно усилить то чего НЕТ а то что есть это просто дымовая завеса не имеющая никакого реального значения .
 показати весь коментар
 
 
Возвращайся, Гетьман...
Возвращайся, бо беда.
 показати весь коментар
 
 
Санкции можно приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - подчеркнул Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3166257
Поясни своего "гетьмана"
 показати весь коментар
 
 
Поясняю: поскольку первая часть фразы диаметрально противоположна второй - ищи ошибку.
Вот полная фраза Пороха:
""Я приветствую продолжение санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - отметил Петр Порошенко."
Ссылка: https://lb.ua/news/2019/12/19/445265_poroshenko_strasburge_vistupil.html
 показати весь коментар
 
 
Куда деть слово "можно"?
В редакции Цензора засели враги?
 показати весь коментар
 
они переводили гуглем украинское "не можна призупинити" - и забыли вставить "не".
 показати весь коментар
 
или с дипломатического порошенкова французского?
Только не понимаю, почему ему не ответили с переводом на 27 европейскиx языков:
"А херр/пан/мсьё/сеньор собственно - хто?"
 показати весь коментар
 
Можеш висловити претензії до редактора тексту на Цензорі.
 показати весь коментар
 
А Петруччо все не угомонится.Уже давно не президент,а туда же...
 показати весь коментар
 
 
Это наша "курица без головы".
Всё бегает в образе по двору и кудахчет с одной лишь целью :
найти заступников когда придёт время его посадки.
А оно придёт. Новый год скоро.... Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 9456
 показати весь коментар
 
 
А каким боком Украина к тебе, жаба мордовская? Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 2573
 показати весь коментар
 
 
у них на расее 5 лет была установка - в нете мочить Пороха.
Порох уже не президент (увы! - надеюсь, эта ошибка ненадолго) - но финансирование ольгинским не сняли и задачи не поменяли (распил, то да се и т.п.)

Ну, они и вынуждены дудуть в ту же дуду, хоть оно и выглядит теперь смешно.
 показати весь коментар
 
 
А каким боком Украина к тебе, жаба мордовская? Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 3562
 показати весь коментар
 
На самом деле именно Порох и остался Президетном - он ездит и проталкивает внешнюю политику в правильном направлении.
Пока смишной чувачок скидает портки перед ху...ом.
 показати весь коментар
 
Ха-ха-ха... остался на века ... Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 6279 ты такое же пи..здло как и твой "порох", превратившийся в брехливую "парашу".
 показати весь коментар
 
как там в Ольгино, мордвин? слякоть не достала? на молочишко детишкам хватает?
 показати весь коментар
 
как там в Ольгино, мордвин? слякоть не достала? на молочишко детишкам хватает? Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 4472

Лижи шоколадный анус щитильней... Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі - Цензор.НЕТ 7192
 показати весь коментар
 
Порх, респект и благодарность от Украинцев! Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 209 Дави гниду парашную! Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено, - Порошенко в Страсбурге - Цензор.НЕТ 209
 показати весь коментар
 
 
Санкціями можна видушити путіна з *******.
 показати весь коментар
 
Ну да, можно баллистическую мегатонку так и назвать: "Санкция".
У кацапов "Сатана" и у нас будет с женским именем - "Санкция".
 показати весь коментар
 
Чем выше давление, тем выгоднее минская торговля
 показати весь коментар
 
Наша ж ты умница. Ты такая хорошая, Когда не во власти )))
 показати весь коментар
 
 
Правильно, Петя!
Шум нужно поднимать постоянно!
 показати весь коментар
 
 
хитрый Петя робко прячет тело жирное в Европе...
 показати весь коментар
 
 
Никто тебе уже не поможет, дело Шеремета, начало конца свиньи мародёра.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору