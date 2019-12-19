 Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це під час сесії з питань безпеки Парламентського Комітету асоціацію між Україною та ЄС заявив п'ятий Президент України, лідер партії ЄС Петро Порошенко,

"Важливо посилити політичний тиск на російську владу для безумовного та негайного звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", – наголосив Порошенко. Він привітав ініціативу депутатів Європарламенту щодо направлення листа напередодні нормандського саміту із закликом сприяти звільненню всіх українських громадян з російських в’язниць.

"Ми маємо подвоїти зусилля для примушення Росії відновити та забезпечити свободу судноплавства відповідно до Конвенції ООН з морського права у Керченській протоці та Азовському морі", – переконаний Петро Порошенко.

За його словами, санкції проти Росії є гарантією для прогресу України, в тому числі для зміцнення оборонних спроможностей та внутрішніх реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США вслід за Конгресом схвалив законопроєкт із санкціями проти "Північного потоку-2"

"Я вітаю продовження санкцій ЄС проти Росії, включаючи санкції за застосування сили у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Санкції не можна призупинити чи скасувати до повного виконання Мінських домовленостей та повернення Криму Україні", – наголосив Петро Порошенко.

Він також закликав європейських партнерів не повертатися до "статус-кво" у відносинах з РФ до відновлення територіальної цілісності України. Петро Порошенко ініціював візит нового Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля на Донбас.