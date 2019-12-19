 Політичний і санкційний тиск на російську владу необхідно посилити, - Порошенко в Страсбурзі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це під час сесії з питань безпеки Парламентського Комітету асоціацію між Україною та ЄС заявив п'ятий Президент України, лідер партії ЄС Петро Порошенко,
"Важливо посилити політичний тиск на російську владу для безумовного та негайного звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", – наголосив Порошенко. Він привітав ініціативу депутатів Європарламенту щодо направлення листа напередодні нормандського саміту із закликом сприяти звільненню всіх українських громадян з російських в’язниць.
"Ми маємо подвоїти зусилля для примушення Росії відновити та забезпечити свободу судноплавства відповідно до Конвенції ООН з морського права у Керченській протоці та Азовському морі", – переконаний Петро Порошенко.
За його словами, санкції проти Росії є гарантією для прогресу України, в тому числі для зміцнення оборонних спроможностей та внутрішніх реформ.
"Я вітаю продовження санкцій ЄС проти Росії, включаючи санкції за застосування сили у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Санкції не можна призупинити чи скасувати до повного виконання Мінських домовленостей та повернення Криму Україні", – наголосив Петро Порошенко.
Він також закликав європейських партнерів не повертатися до "статус-кво" у відносинах з РФ до відновлення територіальної цілісності України. Петро Порошенко ініціював візит нового Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля на Донбас.
у каждого свой уровень командировок
«Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан», - сообщил президент. https://glavcom.ua/ru/photo/vkusno-po-ukrainski-zelenskiy-proshelsya-po-produktovomu-magazinu-v-azerbaydzhane-foto-647399.html
Возвращайся, бо беда.
Поясни своего "гетьмана"
Вот полная фраза Пороха:
""Я приветствую продолжение санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - отметил Петр Порошенко."
Ссылка: https://lb.ua/news/2019/12/19/445265_poroshenko_strasburge_vistupil.html
В редакции Цензора засели враги?
Только не понимаю, почему ему не ответили с переводом на 27 европейскиx языков:
"А херр/пан/мсьё/сеньор собственно - хто?"
Всё бегает в образе по двору и кудахчет с одной лишь целью :
найти заступников когда придёт время его посадки.
А оно придёт. Новый год скоро....
Порох уже не президент (увы! - надеюсь, эта ошибка ненадолго) - но финансирование ольгинским не сняли и задачи не поменяли (распил, то да се и т.п.)
Ну, они и вынуждены дудуть в ту же дуду, хоть оно и выглядит теперь смешно.
Пока смишной чувачок скидает портки перед ху...ом.
Лижи шоколадный анус щитильней...
У кацапов "Сатана" и у нас будет с женским именем - "Санкция".
Шум нужно поднимать постоянно!