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Все про:пенсія (524) прокуратура (2009) Укрпошта (80) крадіжка (325)

 Керівниця відділення "Укрпошти", яка привласнила понад 90 тис. грн пенсій, піде під суд, - прокуратура

Київська місцева прокуратура № 10 направила до суду обвинувальний акт щодо керівниці одного з відділень поштового зв'язку Центру поштового зв'язку Київської міської дирекції АТ "Укрпошта" за обвинуваченням у привласненні грошових виплат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Відповідно до матеріалів розслідування, у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року керівниця поштового відділення шляхом підроблення підписів в офіційних документах привласнила понад 90 тис. грн, що призначалися для виплати пенсій 16 громадянам.

Дії зловмисниці кваліфіковано за 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України., тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення.

Наразі обвинувальний акт щодо посадової особи скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166256
 
 
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Странный вопрос....у нее, по крайней мере, был выбор: она могла пойти в партию вышекбойко или в зекоМАНДУ и тогда бы ей никакой суд не грозил. Просто она вовремя не сориентировалась.
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Мелкая воровская сошка..А почему свинаргейт заглох, где разворованы сотни миллионов? Гиде порошенковские оффшорные сотни миллионов?
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Керівниця відділення "Укрпошти" за 90 тис. грн пенсій, піде під суд, а Беня Карло за надцать лярдов получил возможность дёргать свою деревянную Буратину за ниточки и ни в чём себе не отказывать в Украине благодаря 73%ным лохам.. бо прокурор 100% буратинын
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