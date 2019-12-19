 Керівниця відділення "Укрпошти", яка привласнила понад 90 тис. грн пенсій, піде під суд, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Відповідно до матеріалів розслідування, у період з листопада 2018 року по лютий 2019 року керівниця поштового відділення шляхом підроблення підписів в офіційних документах привласнила понад 90 тис. грн, що призначалися для виплати пенсій 16 громадянам.

Дії зловмисниці кваліфіковано за 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України., тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення.

Наразі обвинувальний акт щодо посадової особи скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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