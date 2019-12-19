 Зеленський призначив послів України в Йорданії, Молдові, Катарі та Китаї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, своїми указами глава держави призначив послів в Йорданії, Молдові, Катарі та Китаї.
"Призначити Щербатюк Мирославу Дмитрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Йорданському Хашимітському Королівстві", - йдеться в Указі №915/2019.
Згідно з Указом №914/2019, Андрій Михайлович Кузьменко став послом України в Державі Катар.
Марк Олександрович Шевченко призначений послом України в Республіці Молдова (Указ №913/2019), а Сергій Олексійович Камишев - послом України в Китайській Народній Республіці (Указ №912/2019).
Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив заступника голови МЗС України Сергія Кислицю постійним представником України при ООН, а Володимира Єльченка, який обіймав раніше цю посаду, - Надзвичайним і Повноважним Послом України в США
Тётя Роза @Anakoyher 13 ч.13 часов назад
УКРАИНА-2010. Президент - проффесор.
УКРАИНА-2019. Президент - сын проффесора.
Вот она, злая ирония исторической спирали.
Сказано - зроблено. 5 місяців минуло - обіцянка виконана.
Про Гонконг можно забыть понятно для украинцев...