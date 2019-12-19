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Все про:Зеленський (3922) Йорданія (4) Катар (32) Китай (216) Молдова (486) призначення (482) посол (570) наказ (206)

 Зеленський призначив послів України в Йорданії, Молдові, Катарі та Китаї

Президент України Володимир Зеленський підписав Укази про призначення послів України ще в чотирьох країнах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, своїми указами глава держави призначив послів в Йорданії, Молдові, Катарі та Китаї.

"Призначити Щербатюк Мирославу Дмитрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Йорданському Хашимітському Королівстві", - йдеться в Указі №915/2019. 

Згідно з Указом №914/2019, Андрій Михайлович Кузьменко став послом України в Державі Катар.

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Марк Олександрович Шевченко призначений послом України в Республіці Молдова (Указ №913/2019), а Сергій Олексійович Камишев - послом України в Китайській Народній Республіці (Указ №912/2019).

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив заступника голови МЗС України Сергія Кислицю постійним представником України при ООН, а Володимира Єльченка, який обіймав раніше цю посаду, - Надзвичайним і Повноважним Послом України в США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166252
 
 
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Зеленский назначил послов Украины в Иордании, Молдове, Катаре и Китае - Цензор.НЕТ 6731
Тётя Роза‏ @Anakoyher 13 ч.13 часов назад

УКРАИНА-2010. Президент - проффесор.
УКРАИНА-2019. Президент - сын проффесора.
Вот она, злая ирония исторической спирали.
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двоюрідного брата Лєниного преподу з етикету, знайомого, що вигулює разом з Юзіком собачку, та інші офіційні особи
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Так президент ще в липні обіцяв трампу призначити дуже хорошого посла.
Сказано - зроблено. 5 місяців минуло - обіцянка виконана.
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Главное чтобы новый посол в Китае был нормальный. И решил вопросы с получением виз.
Про Гонконг можно забыть понятно для украинцев...
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