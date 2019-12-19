EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
  3628  98
Матеріали за темою:
Все про:агресія (897) опитування (444) Росія (14621) Донбас (12790)

 70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Більшість жителів України вважають Росію країною-агресором.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором щодо України, за останній місяць зросла (із 64% до 70%). Протилежної думки дотримуються 21% опитаних. Останніх найбільше на Півдні та особливо на Сході країни і серед прихильників партії "Опозиційна платформа - За життя".

Майже дві третини опитаних підтримують дипломатичні шляхи вирішення проблеми на Донбасі: 38% підтримують ідею припинення військових дій і визнання територій тимчасово окупованими, заморожування конфлікту, 22% - за надання цим територіям статусу автономії у складі України. Лише 8% респондентів за їхнє повне відділення.

З іншого боку, продовження військових дій до повного відновлення української влади на Донбасі підтримують 16%. За останній місяць кількість прихильників військового шляху вирішення питання окупованих територій дещо зменшилася. Найбільше їх серед прихильників партії "Європейська Солідарність", найменше - "Опозиційна платформа - За життя".

Чверть опитаних вважають, що для встановлення миру на Донбасі потрібно менше одного року. Третина респондентів стверджують, що для цього потрібно від одного до п'яти років. 16% - понад п'ять років. Лише 7% зазначають, що встановити мир на окупованому Донбасі неможливо.

Натомість щодо тривалості повного повернення територій окупованого Донбасу думки дещо відрізняються: 22% вважають, що для цього потрібно більше п'яти років, третина - від одного до п'яти років і лише 14% стверджують, що потрібно менше року. Лише 9% вважають, що окуповані території на Сході України повернути неможливо. У швидке встановлення миру частіше за інших вірять жителі Сходу, проте щодо термінів реінтеграції думки менш оптимістичні.

Також читайте: 60% українців - за вступ до Євросоюзу, 52% - підтримують вступ до НАТО, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування Рейтингу 01
70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування Рейтингу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166251
 
   
 Топ коментарі
 
прі чьом тут Расія?
проста Дамбас ні захатєл бить с Украінай!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
прі чьом тут Расія?
проста Дамбас ні захатєл бить с Украінай!
 показати весь коментар
 
 
70% считают паРашу агрессором, а Зеленый ящер считает, что на Донбассе сепары воюют 6 лет на танках и Буках из военторга. Ну оно так думает, что тут поделаешь, если мозгов нет и думать нечем.И совести - чести тоже нет. Какая совесть у рептилий...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
10% -это как раз ПЕТЕкантропы +10% зажоп+ 10%юлек
 показати весь коментар
 
Дебіл ты... туда с паребрика приехали , а у наших духа не хватило по их ногам гусеницами проехать. Вот в чем на старте ошибка была.
 показати весь коментар
 
Дебіл ты... туда с паребрика приехали , а у наших духа не хватило по их ногам гусеницами проехать. Вот в чем на старте ошибка была
 показати весь коментар
 
Не захотів бути - вийди цивілізованим чином.
 показати весь коментар
 
Хочу додати - цивілізовано, це якщо не подобається Україна, збирай шмотки, продавай свою нерухомість і валі в засрашку.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
8%-е, а вы в этих 70 или уже нет?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
отаты взбрехнул, порошарик. знаю - дело привычное.
 показати весь коментар
 
 
73%-ный, а вы что уже не устали от войны? Уже пох, что бубочка не хочет закончить войну, бо наживается на ней?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не.. на передовую просто будем отправлять петюхловых холопов- они не устали..свеженькие..то что надо.
 показати весь коментар
 
Ты чего не на марше обиженных, на который тебя Арахамия звал, зелюховый холоп?

Отправлять оно будет.😂
 показати весь коментар
 
 
не ужели усталый от войны "нарід" начал прозревать?
 показати весь коментар
 
 
это смотря как и где задавать этот вопрос .. на самом деле у нас минимум 75% поклонников рускава мира ..
 показати весь коментар
 
 
Это ты как так определило? Кто не захотел за Порошка голосовать - тот за русский мир? Совсем уже тронулись?
 показати весь коментар
 
 
30% невиправних довбойобів, які рахують козлорилію не ворогом. Що ще мля, мають зробити москалі щоб до 30% дійшло. Чи у нас цих 30% і є козлорилію в середині країни...
 показати весь коментар
 
 
Ліщук Андрій - это завезенные с московии когда то, и не породнившиеся через браки с украинцами....

с ними уже ничего не сделать... - зов крови и гены...
национальность таки да - имеет значение...
 показати весь коментар
 
 
Таки доведеться щось робити. Інакше стрілятимуть в спини і кричатимуть ***************...
 показати весь коментар
 
 
ну да...
придется когда то...
жизнь заставит...
 показати весь коментар
 
 
******* - гроші, а маючи думку - вважають. Не поплюж мову!
 показати весь коментар
 
 
Але ж sз 70% більше половини згодні, що достатньо перестати стріляти і агресора не стане. Тож це ще не зрозуміло в кого дисоціація особистості.
 показати весь коментар
 
Типа те, которые за ОПЖЗ - не в этих 30%, а там именно те, кто за Зеленского?
Совсем ипанулись уже в своей брехне?
 показати весь коментар
 
 
Tierre - там очень тонкая граница....

во втором туре президентских и на парламентских, те кто был за ОПЖЗ голосовали в большинстве своем за Зе, когда поняли что ОПЗЖ пролетает....
Были исследования по теме.... - гуглите...
 показати весь коментар
 
"на парламентских, те кто был за ОПЖЗ голосовали в большинстве своем за Зе, когда поняли что ОПЗЖ пролетает."

ОПЖЗ не пролетал никуда - они прошли в парламент.
Исследования у него были. Вы же на элементарном прокалываетесь - так хочется какашкой в Зелю кинуть.
 показати весь коментар
 
 
Tierre - я перепутал ОПЗЖ С ОПОБЛОКОМ...

но это не так важно .....- с опоблока голосовали за опзж, а пролитал бы опзж, голосовали бы за зе....
 показати весь коментар
 
Ваше "бы" никому не интересно. Вы не Ванга и даже не аналитик - у вас другого уровня цели - во всех случаях метать дерьмом против конкурентов Пети.
 показати весь коментар
 
 
Tierre - ну раз не интересно, то чего прицепились?

Петя и Зеля должны сидеть в одной камере.., это мое мнение....
 показати весь коментар
 
А 9% важко відповісти - це уроди, дауни, яким похєр на все.
 показати весь коментар
 
 
Зрада!!!11 Як може електорат Зеленського вважати рашку агресором???77
 показати весь коментар
 
 
Больше всего НЕ считающих россию агрессором проживает в южных и восточных областях, где за Зеленсого проголосовали 80-90% пришедших на выборы преЗедента.
 показати весь коментар
 
 
Вибори Зеленський виграв в кожній області крім Львівської, він мав більшість скрізь в Україні, не тільки на півдні і сході.
 показати весь коментар
 
 
О! поляк вже не поляк.
Ви відсотки по областях бачили?
Я написала неправду про 80-90% за Зеленського в південних та східних областях?
 показати весь коментар
 
 
Стосовно виборців - так. Але рашку там і перед виборами підтримували, я Вам нагадаю.
 показати весь коментар
 
Звичайно. І побачили в Зеленському свого, тому майже поголовно за нього і проголосували.
 показати весь коментар
 
 
Ок, йдучи шляхом Вашої логіки це можна зрозуміти, але мало чого спільного. То чому Закарпаття віддало свої голоси за нього? Чому він отримав більшість Черкаси, Вінниця, Рівне, Івано-Франківськ, Луцьк - голосували за Зеленського, але далі вважають рашу агресором.
 показати весь коментар
 
Закарпаття завжди було вотчиною Шуфрича-медведчука. Ви не знали?
Процент голосувавших за Зе в західних областях майже в два рази менший за процент в східних. Мізки патріотичних людей цілодобово бомбили "мародерами" Бєніни "Г+Г", а на місцевому рівні на Волині бєнін Палиця, на Франківщині Бєнін Шевченко, на Тернопільшині свободівці, які до сих пір пишаються, що скинули баригу.
Тепер зелені ввалюються до них о 5 ранку, крутять і надягають кайданки на очах у дітей.
Їм стало краще?
 показати весь коментар
 
 
эт там Невзоров? так уже 8 дней как это вышло, или вообще 15
 показати весь коментар
 
Невзоров таке не розкаже. то зовсім інша тема.
 показати весь коментар
 
так пишіть шо Антиколорадос. ще вчора прочитав це.
правда він мутнуватий. стільки про себе вже розказав - практично де жив там(в "рфсср"), де жив тут, де дєд служив і в полоні німецькому був, де буває, де сам служив, навіть обісрався з віддзеркаленням, як і його напарниця(в другому випадку я їм швидко написав - прибери фото того мундиру Наполеона, а комент не пропускай - нє, опублікували і не прибрали фото) і т.д. і т.п.
+ маніпулює.
ну х.з. - у нього певно 72 години в добі - юриспруденція, спортзал, читати всі сайти, форуми, пошту, писати статті, коментувати, вести блог - феномен, або кабздьож.
 показати весь коментар
 
Ну, кожному своє. Абсолютно все що він пише (каже) я не запам'ятовую і не досліджую, але багато його статтей , як і ця, - цікаві і навіть корисні, звісно не для всіх.
 показати весь коментар
 
так г*споди, якщо маніпулює, то як "там написано" - збрехав раз, збрешеш і раз-два.
але він сам каже - думай.те. от я і подумав - колосальна шкода Рашці від людини котра про себе тільки шо розмір кедів не повідомила - іііі?
значить шото тут не так. чи ви думаєш шо його б не ліквідували петрови і боширови?
навіть тупо "кава на Майдані" - він написав(ну, ще з рік тому) - я буду там. тупо пару чувачків з камерами, фіксують, потім звіряють фото з сайту з ракурсом. І це тільки якщо б він про себе не понарозказував.
Правда сказав якось - я не все так точно даю про себе інфо(тоді якого біса брешеш?)
коротше мутнуватий. навіть дуже. я вже не кажу про недавнє фото з Лувру де сам Антиколорадос в відображенні - йому там написали, він сказв - а кожен бачить то шо хоче, але фото змінив з .... блін, короче "разрішеніє" 4000 - на 200пікселів.
загадка коротше така.
 показати весь коментар
 
Калорадость облизывает Порошенко, читать рвотно
 показати весь коментар
 
Он за Украину, но я вот заметил что манипулирен, он то. Так что.... кстати - весной - он писал всегда за название партии, а потом "Порох" назвал эту свою партию как есть - и Антиколорадос: 70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 404
он не на зарплате - это точно
 показати весь коментар
 
RoksolanaToday&Крым25%

@KrimRt
Любий Миколай! Принеси будь ласка,розуму 75% українців! і це найкрацій подарунок для решти 25% і для країни!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Краще би Миколай восьмипроцентним вишиватникам щось в макітрі поправив.
 показати весь коментар
 
Ну какие они нафик украинцы?

Этому 73-процентному ************* говну пофиг где и под кем жить, абы кормили вовремя и хорошо.
 показати весь коментар
 
 
МАЛО ,получается что имеем 30% ВРАГОВ или ДЕБИЛОВ ...
 показати весь коментар
 
 
А на яку годину Арахамія закликав вийти підтримати ображеного Зеленського?

Зелефіли, підкажіть. Ви ж йдете? Чи вас лише на авку приліпити" Підтримую Президента - підтримую Україну!" вистачає?
 показати весь коментар
 
 
Вот и перепись населения прошла. 30%-этнические кацапы. Биомусор. Самое смешное,что подобный биомусор умотав из засрашки на ПМЖ в Европу,все равно визжит оттуда про "вяликую расею" и "прекрасного путена". Так что про местных ватных долб@@бов и говорить нечего.
 показати весь коментар
 
 
ЗА НЕПРИЗНАНИЕ ********* страной агрессором ,ДЕСЯТКУ ПО РОГАМ !!!
 показати весь коментар
 
 
Чисельність п'ятої колони сягає 21 відсотка від усього населення?
 показати весь коментар
 
Ага! у "Слуг"(мызамир) поддержка +10%, а тех кто знает шо Рашка-агрессор(мызавойну), тоже рост? ??Кажется что программист группы "Рейтинг" будет избит, за то что цифры перепутал.
 показати весь коментар
 



ЗеБєня

@ze_benya

·9 мин

Боже, скільки в нас тугодумів та зрадників!
Но шостому році війни "За останній місяць зросла кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором по відношенню до України - з 64% до 70%.
Протилежної думки дотримуються 21% опитаних".
Оці 21% вважають Росію асвабадітєлєм...
 показати весь коментар
 
 
Начнем с того, что даже из 70% типа адекватных довольно много зеленой плесени, которая за коммуналку и банку варенья с таким же успехом будет считать агрессором НАТО.

Зеленые за колбасу по 2,20 и доллар по 8 маму родную на панель выставят, не говоря о том, шоб Родину продать.
 показати весь коментар
 
 
Всего 30% дибилов-это хороший показатель
 показати весь коментар
 
21% вообще-то. Еще 9% - неопределившихся, философы наверное.
 показати весь коментар
 
 
А сколько жителей ЕС хотят видеть нас в Союзе?
Давайте, для начала, присоединимся к Шенгену. Для этого не нужно быть членом ЕС.
 показати весь коментар
 
Давайте сначала присоединимся к НАТО. Далеко не все новые члены ЕС в Шенгене, Болгария с Румынией уже 12 лет присоединяются и все никак.
 показати весь коментар
 
 
Україна має досить великі перспективи замінити Турцію в Нато.

НедоНаполеон Ердоган "загнався"
 показати весь коментар
 
Чому дивуватися? Навіть цей сайт так просто рекламує тури до "Пітєра і Маскви. Паєхалі".
 показати весь коментар
 
Не 70,а 73 %. - Против жопоблок с порохоботами ))
 показати весь коментар
 
Я так розумію що, 21% тих, хто не вважає ерефію агресором, і 22% тих, хто за повну автономію ОРДЛО в Україні це, одні й ті самі люди. Що ж, не поганий результат. До чверті не дотягує і це добре. Хотілось би ще, мати якесь уявлення про віковий зріз але думаю що, там десь з половину 50+. Отже є тенденція до вимивання відсотків боярою.
 показати весь коментар
 
Не вважайте мене расистом, про бояру я написав, як про ліки. Старшим людям потрібно лікуватися, а бояра класичні мордовські ліки, які потрібно зробити більш доступними для окремих категорій населення.
 показати весь коментар
 
Є ще певний відсоток,хто визнає кацапію країною,але прагматик,що пропонує Україні "фінський варіант"
70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8133
 показати весь коментар
 
 
Порохоботьі , большинство народа "тупьіе" потому , что не вьібрали Порошенко , или потому , что считают РФ агрессором ?
 показати весь коментар
 
 
В этом месте их операционка глючит.)) Программа прописана так, что только сывочёлый гетман реально сопротивляется агрессии. А тут оказывается есть ещё варианты. Шок! И ошибка 505.))
 показати весь коментар
 
 
Сивочолий("ЄС") має зараз підтримку 8.9 відсотка.
Замало,щоб "качати права"
 показати весь коментар
 
весьма примечательно, что во всех возрастных категориях процент приблизительно одинаков. Вот шо *уйло тв с людями делает . Ну если за 5 лет не дошло, то и ладно, туда им и дорога 70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6931
 показати весь коментар
 
 
А 30% считают себя савецкими россиянами
 показати весь коментар
 
Кто эти умалишенные,которые знают кто агрессор и поддерживают бубачку?
 показати весь коментар
 
Так что,может быть,и не плохо,что Зеленский стал президентом,а "слуга народа" большинством.Сложно представить,если бы он не перетянул часть голосов у этих 30%,то сейчас от четверти до трети парламента было бы под медведчуком,рабиновичем,бойко и прочей х.етой.
 показати весь коментар
 
Не пойму, при Зеленском ЗА вступление в ЕС и НАТО на 10 процентов больше, чем при Порошенке, видимо, народ понимал, что с вором-мародером нас туда не пустят.

И прикол, что при Зеленском вырос процент, кто считает Россию страной-агрессором
 показати весь коментар
 
Не пойму, при Зеленском ЗА на 10 процентов больше, чем при Порошенке, т.е. понимали, что с мародером туда нас точно не возьму, а сейчас есть шанс
 показати весь коментар
 
Вскрывается вся подлость Порошенко для Украины
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
 показати весь коментар
 
Если бы минстец кум соевого и зелёные безбилетники показывали, всё что творили *роды из ордло с пленными, ранеными, то был бы результат 80%.
20% это вата (комуняки, рыги, и разная шло*бонь)
 показати весь коментар
 
"За останній місяць кількість прихильників військового шляху вирішення питання окупованих територій дещо зменшилася. Найбільше їх серед прихильників партії "Європейська Солідарність"

Я что-то ничего не понимаю. ЕС - это же партия мыролюбца, противника закрытия границы с агрессором и введения визового режима, любителя пожимать ручонку карлика, подарившего ему Дебальцево и Новоазовск. И среди их сторонников есть такие, что считают правильным воевать? Что-то не складывается. А как же торговые партнёры, они могут обидеться?
 показати весь коментар
 
А шо там считать, когда оно так и есть. Конечно, упырь Путин всё это замутил, но ведь РФ на это повелась.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору