 60% українців - за вступ до Євросоюзу, 52% - підтримують вступ до НАТО, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
У грудні зросла підтримка проєвропейського вектору розвитку країни: 60% підтримують вступ до Євросоюзу (в листопаді - 57%), 52% підтримують вступ до НАТО (48% - в листопаді).
У питаннях зовнішньополітичної орієнтації України спостерігаються чіткі регіональні відмінності: прихильників прозахідного напрямку руху країни більше на Заході і в Центрі, противників - на Півдні і Сході. Серед жителів південно-східних областей переважає підтримка ідеї про рівновіддаленість від Росії і Заходу, або ж проросійські орієнтації.
много малоросни проголосовало бы за нее....
вы бы охренели...
Порошенко, миллионы, которые уходят на пропагандонов на канале Кривом, 5-м и Эспресо, и всяких порохоботов, вылетают в трубу. Не жалко? А как нам жалко, это украденные у народа деньги.
Расия не отлипнет НИКОГДА!