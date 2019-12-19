 60% українців - за вступ до Євросоюзу, 52% - підтримують вступ до НАТО, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

У грудні зросла підтримка проєвропейського вектору розвитку країни: 60% підтримують вступ до Євросоюзу (в листопаді - 57%), 52% підтримують вступ до НАТО (48% - в листопаді).

У питаннях зовнішньополітичної орієнтації України спостерігаються чіткі регіональні відмінності: прихильників прозахідного напрямку руху країни більше на Заході і в Центрі, противників - на Півдні і Сході. Серед жителів південно-східних областей переважає підтримка ідеї про рівновіддаленість від Росії і Заходу, або ж проросійські орієнтації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48% українців підтримують "Слугу народу", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА



