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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3922) опитування (444) Батьківщина (347) Слуга народу (572) Голос партія (115) Європейська Солідарність (188) Опозиційна платформа - За життя (24)

 48% українців підтримують "Слугу народу", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

40% українців вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 38% - у неправильному, 22% - не змогли оцінити. За останні 2 тижні відбулося зростання позитивних оцінок (із 33 до 40%) і зменшення негативних (із 48 до 38%).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

За даними дослідження, лідером електоральних симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримують майже 48% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

11,4% підтримують партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,0% - партію "Європейська Солідарність", 7,8% - партію "Батьківщина", 4,4% - партію "Голос". Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Тих, хто не визначився, - близько 16%.

Також читайте: 37% українців вважають результати зустрічі в "нормандському форматі" успіхом Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

48% українців підтримують Слугу народу, 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - Батьківщину, 4,4% - Голос, - Рейтинг опублікував електоральні симпатії населення 01
48% українців підтримують Слугу народу, 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - Батьківщину, 4,4% - Голос, - Рейтинг опублікував електоральні симпатії населення 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166245
 
   
 Топ коментарі
 
48% за ватных аферистов Коломойского, 11% за откровенных сепаров.

Отличный результат.
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Щас как полыхнут сраки у порохоботов, зарево такое что с Марса видно будет.
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ЗЕбилизм тяжелое заболевание и требует длительного лечения уколами в голову 48% українців підтримують "Слугу народу", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 2588
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Ну а порохоботство это как сифилис.
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Зебобы до сих ор придумывают себе ретинги ,полгода как выборы прошли ,а зебобы все воюют за власть,видать сами удивляются своей победе,чи людям доказывают что они при законе ,чи себе....
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В звязку з цим рейтингом , показовий такий такий факт . Земля є нічим іншим як куркою , яка несе золоті яйця . Згідно Конституції землі України належать всім Громадянам Держави. Тобто , в громадян є курка , яка несе золоті яйця , могли б обрати людину , яка б організувала оренду землі , і той хто вміє і любить працювати бере і обробляє її . Ні обирають людину , яка говорить , "-так не годиться" . Її потрібно продати Кенделям-1 ,( курку яка несе золоті яйця продати " . І що ж "мудрий нарід" . А так вірно , підтримуємо ! . Навіть не може подумати (відсутність сірої речовини очевидно) , що ті копійки які отримаються за продаж , випаруються Кенделями -2 . Зате курка , яка несе золоті яйця , тю-тю . А що ж, буде робити "мудрий нарід" , а ломаючи шапку і повзучи на колінах піде до Кенделя -1 , -дай в оренду 2 га , сімю прокормити.
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48% украинцев поддерживают "Слугу народа" -

ЗЕбилизм тяжелое заболевание и требует длительного лечения уколами в голову 48% українців підтримують "Слугу народу", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 2566
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"48% украинцев поддерживают "Слугу народа""
Психология однако.
Лох предпочитает "терпеть", лишь бы не признаться в том что он лох. Типа , "на авось"

Хотя, в общем, я не верю заказным манипулятивным рейтингам, особенно которые появляются в стране перед какими нибудь серьезными событиями, например перед принятием закона о продаже земли
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Правильно, почему не поддержать, жизнь-то налаживается.

Глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гуцул: "Нам не дали денег, подготовка к Олимпиаде остановлена".

Глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гуцул 18 декабря на своем канале в YouTube обнародовал срочное видеообращение.

Он сообщил, что подготовка к следующей Олимпиаде-2020 сорвана.
"Сегодня Министерство молодежи и спорта сообщило нам о том, что выделенное финансирование для легкой атлетики Украины с большой вероятностью не будет выплачено", - объяснил Гуцул решение.

Гуцул обратился к чиновникам, которые ответственны за финансирование легкой атлетики. "Уважаемые, легкая атлетика Украины - один из двух видов спорта, которые приносили медали нашей стране на всех без исключения Олимпийских играх, в которых Украина принимала участие как независимая страна. От вас зависит, продолжится ли эта традиция", - заявил глава Федерации.
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у зєбіков завтра корпоратіфф на вєртодромє "Парковий", ім нужнєє етот міліон...
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Кто работает и что-то делает на того и все шишки катятся.

Все великолепно. Провала у СН никакого нет, а только стабильность.
А у порохоботов сколько ни пыжатся майданить да клевать Зе со всех трибун и говнопольских каналов рейтинг на том же уровне табуретки. Это потому, что петю сейчас мало кто любит и больше никогда любовь к себе не притянет. Даже если сделает пластическую операцию, чтобы стать покрасивше. Вообщем один сплошной пук, что естественно теперь навсегда.
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Твой комент аналогичен этой дутому рейтингу- "не верьте глазам своим ,а верьте словам моим".Если во власти есть уверенность в своей эффективности ,рейтинги не малюют для пущей убедительности ,и на форумах не прославляют, судят по работе ,а не по проплаченным дифирамбам.
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Незабаром будуть рейтинги кожен день друкувати, треба ж народ зомбувати.
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С таким же успехом я могу сказать, что ваш, порохоботовский рейтинг, тоже дутый и реально где-то около 2%. Чем твое мнение доказательнее моего? Петя победит уже в первом туре, да? Твое же тупое предсказание как и все остальные. Долляр по 100 и путин нападет. Только не расходись сильно.
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Скаким успехом?Данные рейтинги рисует нынешня власть ,Порошенко она никчему,выборы закончены,как и борьба за власть.Подобное нужно зевладе для самоутверждения.видать подгорает зад на троне.
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Для каждого украинца давно известно что путлер напал еще пять лет назад и только зебобские мышебратья не видят в кацапах врагов.На счет долара .Этим может хвастать только полный идиот,глядя на то как растут цены ,тарифы -падение доллара искуственая манипуляция,которая только бьет по бюджету Украины,и больше ничего.
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Порохосрань. Много букоф. Лимоны по тридцать, а гранат по 45, лук по 8, морковь по 4, капуста по 4. Ты еще скажи, что порохоботовские митинги тоже организовывает власть.
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Чукча,срань это ты ,петух слепленный из говна.При Порохе картофель по 8 ,при зеле по 16,летом по 20, зе-******, много цифер у табе ,да и те брехливые,у клована научился?
Таперя про митинги, что же твоя плесень не организует митинговв защиту лоха?Деньог нема ,или дураки закончились?На лохторат деньог не хватило , все на рисованные рейтинги ушли.
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48 відсотків дов@ойобів-зебілоідів...я гАлАсАвала за вову пАтАмуштА он смєйотца прікольна!
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Истинная популярность власти не требует подогрева населения с помощью рейтингов.Первый признак потери доверия.
Воняет кацапщиной,там тоже размахивают рисованными рейтингами .
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Число довольных работой президента Украины Владимира Зеленского сограждан выросло с 53 до 62% за прошедшие две недели, а недовольных - уменьшилось с 33 до 25%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» и обнародованного в четверг.
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Вы уже договорились бы как то, а то подеретесь за рейтинги.-кто больше нарисует.
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ВОТ ИНТЕРЕСНО ---кто эти украинцы которые поддерживают-СЛУГ НАРОДА --а главное - ЗА ЧТО ?????
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Короче, нас сейчас будут кормить заказными рейтингами как в россии, чтобы создать видимость демократии.
Левада центр сообщает, что рейтинг ***** просел, а потом сообщает, что рейтинг ***** начал расти...
У нас теперь тоже есть свое маленькое *****.
Население также зомбируется телеканалами, которые контролируют олигархи, сделавшие маленькое ***** президентом.
Парламент полностью ручной, под контролем олигархов.
Придворные социологи рисуют нужный рейтинг
Единственное отличие нас от россии или беларуси, в том, что там вся власть сосредоточена в руках одного диктатора, а у нас в руках группы олигархов
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Тебя при порохе кормили завезенными на его митинги массовками. И ничего, тогда от такой кормежки не отравился. И сейчас не отравишься.
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Не пойму, при Зеленском ЗА вступление в ЕС и НАТО на 10 процентов больше, чем при Порошенке, видимо, народ понимал, что с вором-мародером нас туда не пустят
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А при зебобе пустили?При зелюке за вступление в НАТО больше потому ,что надежды на защиту Украины от кацапов ************* нет вообще.
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Не пойму, при Зеленском ЗА вступление в ЕС и НАТО, и даже считающих Россию агрессором, на 10 процентов больше, чем при Порошенке, видимо, народ понимал, что с вором-мародером нас туда не пустят.

Порошенко, миллионы, которые уходят на пропагандонов на канале Кривом, 5-м и Эспресо, и всяких порохоботов, вылетают в трубу. Не жалко? А как нам жалко, это украденные у народа деньги.
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Вскрывается вся подлость Порошенко для Украины
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
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Практически одновременно два центра провели опрос. Сравните сами:

1. СОЦИС.

36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос".
2. РЕЙТИНГ (это вроде центр Разумкова?):
48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос".
Когда разница в двух опросах у "СН" составляет 12%, это свидетельство жульничества! Показательна разница в рейтингах у ЕС: 11% (у СОЦИС) у 7,8% (у РЕЙТИНГ).
Рейтинг падает, так хоть сами нарисуем?.. 48% українців підтримують "Слугу народу", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 3951
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Треба ще соціологія "Розумкова" і КМІС
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