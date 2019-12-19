 48% українців підтримують "Слугу народу", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЄС, 7,8% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос", - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
За даними дослідження, лідером електоральних симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримують майже 48% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.
11,4% підтримують партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,0% - партію "Європейська Солідарність", 7,8% - партію "Батьківщина", 4,4% - партію "Голос". Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Тих, хто не визначився, - близько 16%.
ЗЕбилизм тяжелое заболевание и требует длительного лечения уколами в голову
Психология однако.
Лох предпочитает "терпеть", лишь бы не признаться в том что он лох. Типа , "на авось"
Хотя, в общем, я не верю заказным манипулятивным рейтингам, особенно которые появляются в стране перед какими нибудь серьезными событиями, например перед принятием закона о продаже земли
Глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гуцул: "Нам не дали денег, подготовка к Олимпиаде остановлена".
Глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гуцул 18 декабря на своем канале в YouTube обнародовал срочное видеообращение.
Он сообщил, что подготовка к следующей Олимпиаде-2020 сорвана.
"Сегодня Министерство молодежи и спорта сообщило нам о том, что выделенное финансирование для легкой атлетики Украины с большой вероятностью не будет выплачено", - объяснил Гуцул решение.
Гуцул обратился к чиновникам, которые ответственны за финансирование легкой атлетики. "Уважаемые, легкая атлетика Украины - один из двух видов спорта, которые приносили медали нашей стране на всех без исключения Олимпийских играх, в которых Украина принимала участие как независимая страна. От вас зависит, продолжится ли эта традиция", - заявил глава Федерации.
Все великолепно. Провала у СН никакого нет, а только стабильность.
А у порохоботов сколько ни пыжатся майданить да клевать Зе со всех трибун и говнопольских каналов рейтинг на том же уровне табуретки. Это потому, что петю сейчас мало кто любит и больше никогда любовь к себе не притянет. Даже если сделает пластическую операцию, чтобы стать покрасивше. Вообщем один сплошной пук, что естественно теперь навсегда.
Таперя про митинги, что же твоя плесень не организует митинговв защиту лоха?Деньог нема ,или дураки закончились?На лохторат деньог не хватило , все на рисованные рейтинги ушли.
Воняет кацапщиной,там тоже размахивают рисованными рейтингами .
Левада центр сообщает, что рейтинг ***** просел, а потом сообщает, что рейтинг ***** начал расти...
У нас теперь тоже есть свое маленькое *****.
Население также зомбируется телеканалами, которые контролируют олигархи, сделавшие маленькое ***** президентом.
Парламент полностью ручной, под контролем олигархов.
Придворные социологи рисуют нужный рейтинг
Единственное отличие нас от россии или беларуси, в том, что там вся власть сосредоточена в руках одного диктатора, а у нас в руках группы олигархов
Порошенко, миллионы, которые уходят на пропагандонов на канале Кривом, 5-м и Эспресо, и всяких порохоботов, вылетают в трубу. Не жалко? А как нам жалко, это украденные у народа деньги.
==="Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили", - сказал президент РФ.
"Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию"===
1. СОЦИС.
36% украинцев на выборах поддержали бы "Слугу народа", 11% - ЕС, 10% - ОПЗЖ, 5,7% - "Батькивщину", 3,5% - "Голос".
2. РЕЙТИНГ (это вроде центр Разумкова?):
48% украинцев поддерживают "Слугу народа", 11,4% - ОПЗЖ, 9% - ЕС, 7,8% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос".
Когда разница в двух опросах у "СН" составляет 12%, это свидетельство жульничества! Показательна разница в рейтингах у ЕС: 11% (у СОЦИС) у 7,8% (у РЕЙТИНГ).
Рейтинг падает, так хоть сами нарисуем?..