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Все про:аеропорт (423) Дніпропетровськ (1233) Зеленський (3922) тендер (129) Омелян (550)

 Тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасували. Про жодне будівництво жодного аеропорту в 2020 році вже не йдеться, - Омелян

Тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасовано.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте гучні обіцянки Зеленського про 15 аеропортів за 5 років? Оскільки кожен аеропорт будується мінімум два роки, а реально - три роки, то Зеленському, щоб встигнути за п’ять років збудувати 15 аеропортів - щороку треба розпочинати будівництво 5-6 летовищ. Кожна злітна смуга - це близько 100 млн дол. США, термінал - 30-50 млн дол. (термінал може збудувати концесіонер). Що ми маємо на 2020? Зеленський пообіцяв збудувати лише три летовища: в Дніпрі, Мукачеві та Ізмаїлі. Чи є субвенція на Ізмаїльський аеропорт - не відомо. Але в будь-якому випадку коштів там вистачить лише на ремонт, а не будівництво нового. На Мукачівський - точно немає, бо його фінансування мало відбуватися за рахунок Програми розвитку Карпат, кошти на яку не передбачено", - розповів ексміністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "З наступного року вже розпочнуться роботи зі злітною смугою", - Криклій про новий аеропорт у Дніпрі

"І сьогодні прийшла погана звістка з ПроЗорро: тендер на проєктування летовища в Дніпрі - скасовано! Це значить, що тепер новий тендер і наступний рік команда Зеленського витратить тільки на проєктувальні роботи в кращому випадку. Про жодне будівництво жодного летовища в 2020 році вже взагалі не йдеться! І, до речі, Зеленський так "нікого" і не попросив - літати в Дніпро буде далі дуже дорого! На жаль, Міністерство інфраструктури про це мовчить. Хоча б мало би бити в усі дзвони", - додав Омелян і навів у підсумку уривок з інтерв’ю батька Володимира Зеленського: "Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова – чесна людина, і бажання він продемонстрував... Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Ця біомаса?".

Тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасували. Про жодне будівництво жодного аеропорту в 2020 році вже не йдеться, - Омелян 01
Тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасували. Про жодне будівництво жодного аеропорту в 2020 році вже не йдеться, - Омелян 02
Тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасували. Про жодне будівництво жодного аеропорту в 2020 році вже не йдеться, - Омелян 03
Тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасували. Про жодне будівництво жодного аеропорту в 2020 році вже не йдеться, - Омелян 04
Тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасували. Про жодне будівництво жодного аеропорту в 2020 році вже не йдеться, - Омелян 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166244
 
   
 Топ коментарі
 
у жены на работе у самой ярой зебилки сняли субсидию Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян - Цензор.НЕТ 6904
+ повышение цены на газ (а она в частном доме газом топит) Тендер на проектирование аэропорта в Днепре отменили. Ни о каком строительстве ни одного аэропорта в 2020 году уже речь не идет, - Омелян - Цензор.НЕТ 3805
когда ее подъябуют - сидит, скрипит зубами, сопит - но не отвечает.
весной аж жопу рвала за пар...ое чудо.
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Ну - раз работы нет - у зебилов будет больше времени на просмотр квартала и голобородька.

Уверен, что им так больше понравится!
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мой знакомый зебобик имеющий отношение к строительству и ремонту вчера впервые плевал и разговаривал матом в отношении "новых лиц"
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Даже и не думал, я лишь невинно спросил простой вопрос. Но, если хотите, то можно начать всё сначала))
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що зробиш - не знають, як оживити економіку, які нищили попередники 28 років.
Скоріше всього, що ніяк. Всьому приходить фініш.
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И теперь они станут папередниками....
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Ну причом тут Зеленский? Идиотский кордебалет с аэропортом в Днепре устроил мэр Филатов! В то время когда в городе нет ни автобана на Киев, ни даже объездной дороги и его заполонили транзитные фуры, уничтожающие дороги и атмосфэру!
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Де та картинка з мавпою. Суньте цьому зебубуину.
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г-ну Омеляну: чья бы корова мычала, а твоя молчала. Сидел, гнида, на самом верху, и так и не удосужился перевести продажи жд билетов Укрзализныци с частной фирмы Януковича.
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Я помню что Фантомас на самолёте приземлялся прямо на шоссе, может перенять опыт?https://****.com/view/1czuar
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09.08.19 23:38 Зеленский обещает увеличить количество аэропортов до 15, но сейчас их уже 16, - Омелян Тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасували. Про жодне будівництво жодного аеропорту в 2020 році вже не йдеться, - Омелян - Цензор.НЕТ 6287
https://censor.net.ua/news/3142244/zelenskiyi_obeschaet_uvelichit_kolichestvo_aeroportov_do_15_no_seyichas_ih_uje_16_omelyan
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От вам і нутро соєвих! За п'ять років розграбували державу, а тепер претензії до нової влади що ніяк не залатає старі дірки від Порошенка і цого холуїв. Це не головне, головне, подивіться з якою радістю це смакують! Це спражні вороги свого народу, таке враження що пишуть прихильники Путіна які радіють невдачам в державі...
Тільки щось не так-гавкіт, собаки позаздрять! Звідси і рейтинг плінтусовий..
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Ой, Фома, ночью прийдут к тебе папередники, задерут тибе веки и пи...........
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А чому твої папередніки ночю вештаються, вдень людей бояться...
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Днём они твои сбережения тачками вывозят, а вот ночью над тобой............................
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По аэропорту тут как раз неуместно сравнивать, потому что при Порошенко в этом направлении ничего не делалось. К слову, никакой тендер на конкретно аэропорт не требовался, потому что на аэропорт есть частный инвестор. От государства просят отремонтировать взлетку, поскольку это государственный объект, а частный инвестор не желает вкладываться в то, что ему принадлежать не будет. Что при Порошенко из Днепра только на коломойск-авиа, что при Зеленском пока тоже, нет ни зрады, ни перемоги, все остается на круги своя.
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Так Порошенко и не обещал строить аэропорт в Днепре....Обещание давал зе даже с Филатовым пари устраивал.....обманул как и во всем
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В пари по мосту про аэропорт речь не шла. Но в другой день Зеленский действительно обещал содействовать выделению денег, хотя никаких сроков не оговаривалось, поэтому спросить за это с него можно будет перед следующими выборами - где обещанное, вот тебе дуля, а не голос.
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Всі гроші 4 тис.баксів пішли на зп вчителям мабудь? Як ця мавпа-н-зе обдолбана тринділа?
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У мукачевому нічого будувати не треба, хто будує аеропорт у п'ядесятитисячному селі?!)) аєропорт є в Ужгороді яким майже не користуються, у якій довбешці народилася ідея викинути сотні мільйонів доларів на аеропорт у селищі міського типу...
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Зелёные фекалии заливают Украину. Останавливается всё, что они накрывают. Жиды пришли пограбить, по бухать и свалить. Зебилы! А вам не "нальют", разве что смолы горячей, что бы **** на "шару" не открывали. Как там у Мао Дзе Дуна - "чем хуже - тем лучше". Это стал девиз Янелоха. Сборище идиотов и проходимцев это ОП, ЖП... и пр хрень квартальная.
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