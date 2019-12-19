 Тендер на проєктування аеропорту в Дніпрі скасували. Про жодне будівництво жодного аеропорту в 2020 році вже не йдеться, - Омелян

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте гучні обіцянки Зеленського про 15 аеропортів за 5 років? Оскільки кожен аеропорт будується мінімум два роки, а реально - три роки, то Зеленському, щоб встигнути за п’ять років збудувати 15 аеропортів - щороку треба розпочинати будівництво 5-6 летовищ. Кожна злітна смуга - це близько 100 млн дол. США, термінал - 30-50 млн дол. (термінал може збудувати концесіонер). Що ми маємо на 2020? Зеленський пообіцяв збудувати лише три летовища: в Дніпрі, Мукачеві та Ізмаїлі. Чи є субвенція на Ізмаїльський аеропорт - не відомо. Але в будь-якому випадку коштів там вистачить лише на ремонт, а не будівництво нового. На Мукачівський - точно немає, бо його фінансування мало відбуватися за рахунок Програми розвитку Карпат, кошти на яку не передбачено", - розповів ексміністр.

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"І сьогодні прийшла погана звістка з ПроЗорро: тендер на проєктування летовища в Дніпрі - скасовано! Це значить, що тепер новий тендер і наступний рік команда Зеленського витратить тільки на проєктувальні роботи в кращому випадку. Про жодне будівництво жодного летовища в 2020 році вже взагалі не йдеться! І, до речі, Зеленський так "нікого" і не попросив - літати в Дніпро буде далі дуже дорого! На жаль, Міністерство інфраструктури про це мовчить. Хоча б мало би бити в усі дзвони", - додав Омелян і навів у підсумку уривок з інтерв’ю батька Володимира Зеленського: "Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова – чесна людина, і бажання він продемонстрував... Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Ця біомаса?".









