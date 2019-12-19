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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5507) Львівщина (1004) декомунізація (265)

 Комітет ВР на прохання жителів Мармузовичів підтримав відновлення колишньої назви села на честь комуніста Андрєєва

Колишній глава Українського інституту національної пам'яті, нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович повідомив, що вчора профільний комітет парламенту підтримав прохання жителів села Мармузовичі на Львівщині повернути населеному пункту колишню назву - Андріївка, яку змінили у зв'язку з декомунізацією.

Про це В'ятрович написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами історика, село отримало назву на честь вбитого в 1946 році комуністичного активіста Андрєєва.

"Соромно, що мої земляки галичани таким чином можуть запустити процес рекомунізації. Соромно, що члени громади на чолі із священником УГКЦ говорили, що назва села немає нічого до комуністів і походить від апостола Андрія. Завтра хтось захоче знову Дніпро перейменувати в Дніпропетровськ - на честь апостола Петра", - зазначив В'ятрович.

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Цю подію також прокоментував міністр Кабміну Дмитро Дубілет, який був присутній на засіданні комітету.

"У 2016 році в рамках декомунізації Інститут національної пам'яті перейменував село Андріївка на село Мармузовичі. За інформацією Інституту, Андріївка свого часу була названа на честь комуніста Андрєєва. Жителі села з таким рішенням виявилися не згодні. Провели збори і одноголосно (320 голосів за, проти 0) вирішили, що потрібно перейменуватися назад. За словами жителів, вони хочуть назвати село на честь Андрія Первозванного... І в результаті, майже одноголосно депутати проголосували за перейменування", - зазначив міністр.

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Про самого Андрєєва інформації збереглося небагато. Після 1944 року, як розповідають старші жителі, в селі (на той момент Ферлеївка) з'явився комуніст, громадянин Росії Іван Андрєєв. Селяни не пам'ятають, чи був він там і в 1939 році. Андрєєв керував машинно-тракторною станцією і був убитий у 1946 році. У будинок, де відбувалося партійне засідання, кинули гранату. Тоді загинули кілька людей.

Досі існує дві версії: гранату кинули українські повстанці або ж це була провокація НКВС. Комуніст Андрєєв похований на сільському кладовищі.

У 1946 році село Ферлеївку перейменували на Андріївку на честь Андрєєва. Комітет ВР на прохання жителів Мармузовичів підтримав відновлення колишньої назви села на честь комуніста Андрєєва 01

Комітет ВР на прохання жителів Мармузовичів підтримав відновлення колишньої назви села на честь комуніста Андрєєва 02
Комітет ВР на прохання жителів Мармузовичів підтримав відновлення колишньої назви села на честь комуніста Андрєєва 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166243
 
 
 Топ коментарі
 
справа навіть не в мешканцях цього села, справа в членах комітету ВР, оці самі члени мали б відмовити. це й є єдина державницька позиція щодо утвердження української держави.
але члени комітету ВР, здається мені, є латентними прихильниками сов'єтського союзу й т.п. тож вони із задоволенням скасовуватимуть декомунізацію де тільки буде можливість.
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Что за маразм на Львовщине? Даром что база порохоботов.
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Ну а что
Летом кристмасовые венки вообще даром😀
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А какое прежнее название села было ? До коммунистов. Неужели старики не подержали свое родное ? Мда...Для Запада Украины,это позор. А порохоботы,меня дончанина проукраинского и прозападно-капиталлистического,еще пытаются этим затюкивать ))
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Тут такое дело. Для стариков "свое родное" - это уже не до коммунистов.
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То есть до Андреевки село было Ферлеивкой? А откуда взялись Мармузовичи?
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Гранату кинув начальник місцевого НКВД Мармузович
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"З 1630 до 1946 року село мало назву Ферлиївка, а до цього - Мармузовичі. За словами доцента кафедри філології Львівського національного університету імені Івана Франка Ігоря Ціхоцького, згідно з архивами, селом володіли шляхтичі Ян Мармузовський, Захарій Швартовський, Станіслав Галка та Альберт Вишга. Ян Мармузовський мав прізвище, похідне від назви села, що походить з VIII-IХ століть."
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Ну якщо польський пан мав призвіще від назви села, то що таке мармиза українською? - Пика чи ще що?
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Йдеться про рід,що існував ще до польських часів(звісно,пізніше спольщений)
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Стыдно, что мои земляки галичане таким образом могут запустить процесс рекоммунизации.- Вятрович.не катай балон на галычан, ВЗРада занимается по новой коммунизацией давая добро на это....
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Предложите тем селюкам назваться коммунистом,который их в Сибирь выселял поэтапно эшелонами ))) Чикатилой еще можно село назвать. Может там мазохисты прижились ))
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Хоть бы Бандеровкой назвались - в честь ликвидаторов коммуняки.
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Декоммунизацию отменили?
Хм... Странно все это... Это бзззжжж не с проста(
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Неудивительно, ведь большевистские лозунги ЮВТ и уЗеленских - всё взять и поделить, всех взять и посадить настолько привлекательны...
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Это тебе не Беларусь с лозунгом "зад намылил и жди".
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Единогласно! Надо же... Можэ Мармузовичи это шо-то ругательное?
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мож и не ругательное, но звучит уж больно колхозно...
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Умные!
Может и ДнепроПетровск нужно было переименовать в честь апостола Петра? Комітет ВР на прохання жителів Мармузовичів підтримав відновлення колишньої назви села на честь комуніста Андрєєва - Цензор.НЕТ 3337
Так было бы дешевле.
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Так така ідея тоді висувалася але не пройшла.
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..походу в селе все умные уехали на заработки, а проголосовали оставшиеся процветать зебилы..
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Село Кірово в Вінницькій області місцеві парнокопитьки хотіли виводити від якоїсь "Кіри", а не від комуняки Кірова аби тільки не перейменовувати вже звичну назву але йому все одно повернули історичну назву Рачки (наголос на останньому складі). Але бидлу рідна назва Рачки муляла і тепер її Верховна рада поміняла на Подільське, абсолютно вигаданий новодєл.
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справа навіть не в мешканцях цього села, справа в членах комітету ВР, оці самі члени мали б відмовити. це й є єдина державницька позиція щодо утвердження української держави.
але члени комітету ВР, здається мені, є латентними прихильниками сов'єтського союзу й т.п. тож вони із задоволенням скасовуватимуть декомунізацію де тільки буде можливість.
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Черговий подарунок для московської пропаганди: "житєлі бандєровского рєгіона хотят увєковєчіть фамілію русского комуніста Андрєєва в названіі своєго сєла". Цю ситуацію обов'язково помітять на рашкаТБ.
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Мармузовичи - это от слова мармозетка, наверное...я бы тоже был недоволен.
А проблема решается элементарно :
всё село скидывается баблом и ставят на въезде в село (рядом с названием) такое себе разъяснение-пано, где написано что село названо в честь Андрея Первозванного.
И всё...
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Чи не намагається ця влада відмінити декомунізацію, начебто, "по просьбе трудящихся"? Вони ж все роблять, як "не мытьем, так катаньем". Маніпулятори
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А мені здається, що це перебор. Люди звикли до назви свого села, навіщо було його переіменовувати? Був би то якийсь відомий комуністичний діяч то зрозуміло, а так, хочуть повернути в честь Андрія Первозванного то нехай буде так. До чого тут рекомунізація. Не потрібно загострювати ситуацію.
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Мармузовичи... Пипец название.. Какой кретин придумал? Не удивительно, что такое названия жители готовы поменять на что угодно...
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"появился коммунист, гражданин России Иван Андреев. Крестьяне не помнят, был ли он там и в 1939 году. Андреев руководил машинно-тракторной станцией и был убит в 1946 году.Источник: https://censor.net.ua/n3166243"
Это же надо - на весь СССР нашелся один гражданин России и того судьба занесла на Львовщину! Наверное, та МТС и лично Андреев много горя принесли местным жителям...
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Мармиза щось на кшталт російської морди. Це які "прохфессори" рекомендували так село назвати. Не дивно що відмовились.
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Неудачное название взамен подобрали просто.
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На честь комуняки , то була би Андрєєвка (Андрєєв) ))) фу-ууу . А тут - Андріївка , на честь апостола Андрія Первозванного .
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Дубілет! Ти вже свою молодяцьку ДУРЬ показав,коли запропонував Держзязок перевезти на мобільний звязок в "приложения". Це мабуть для того,що б всі держтайни Украіни лягали в наушники всього світу зразу,моментально. Тепер ти ще і " розводиловом Вілкульовським" займаєшся на користь ОПОЖОПИ?! Якщо люди хотять в імя святого Андрія перейменувати, то нехай пропонують назву -Святоандрііве.
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