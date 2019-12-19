 Зеленський призначив Кислицю постпредом при ООН, а Єльченка - послом у США

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №916/2019 від 18 грудня опубліковано на офіційному сайті Президента.

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича Постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в тексті документа.

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Водночас указом № 911/2019 глава держави призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

"Призначити Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в документі.