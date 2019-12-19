 Зеленський призначив Кислицю постпредом при ООН, а Єльченка - послом у США

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №916/2019 від 18 грудня опубліковано на офіційному сайті Президента.
"Призначити Кислицю Сергія Олеговича Постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в тексті документа.
Водночас указом № 911/2019 глава держави призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.
"Призначити Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в документі.
а почему значка нету? на пиджаке то, у актера. писали что в сериале - "герой" всегда носит значок.
«Це, скоріше, відображає збочену природу всієї ситуації. Спочатку зі звільненням Цемаха українським судом в рамках обміну полоненими між Україною і Росією, незважаючи на те, що він українець. Потім його втечу безпосередньо в Росію, а потім відмову Росії співпрацювати з Нідерландами щодо його затримання, а тепер ось це», - сказав Хіггінс, пише «Укрінформ»." - 95 квартал жартує...