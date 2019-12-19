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Все про:Єльченко (175) Зеленський (3922) призначення (482) ООН (1317) наказ (206) Кислиця (32)

 Зеленський призначив Кислицю постпредом при ООН, а Єльченка - послом у США

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника голови МЗС України Сергія Кислицю постійним представником України при ООН, а Володимира Єльченка, який обіймав раніше цю посаду, - Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №916/2019 від 18 грудня опубліковано на офіційному сайті Президента.

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича Постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в тексті документа.

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Водночас указом № 911/2019 глава держави призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

"Призначити Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в документі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166241
 
 
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это фото из сериала?
а почему значка нету? на пиджаке то, у актера. писали что в сериале - "герой" всегда носит значок.
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"Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс відреагував на скаргу фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти України і Нідерландів. За його словами, такі дії свідчать про «збочену природу всієї ситуації».
«Це, скоріше, відображає збочену природу всієї ситуації. Спочатку зі звільненням Цемаха українським судом в рамках обміну полоненими між Україною і Росією, незважаючи на те, що він українець. Потім його втечу безпосередньо в Росію, а потім відмову Росії співпрацювати з Нідерландами щодо його затримання, а тепер ось це», - сказав Хіггінс, пише «Укрінформ»." - 95 квартал жартує...
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Что то не совсем понятно, что не так? То что выдали Цемаха под приветствие ЕС, США и тд поддерживающих минскую капитуляцию как единственный путь решения, скромно обозначаемого ими конфликта, на Востоке Украины? Или что?
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Посмотрим , как Кислица покажет себя в ООН. После Сергеева , Ельченко вьіглядел достаточно тускло и невьіразительно , хотя , явньіх проколов и не допустил.
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Надіємся, що після його виступів представники пуйлостану будуть як КИСЛИЦЬ об'ївшимися.
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ну, праільна - такі, син секретаря ЦК компартії усересере
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Не Чалый, конечно, но и слава Богу, не Сивоха!
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