 37% українців вважають результати зустрічі в "нормандському форматі" успіхом Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" за 13-17 грудня 2019 року.
Опитування проводилося серед населення України старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
66% опитаних зазначили, що добре обізнані про саміт у "нормандському форматі", який відбувся 9 грудня. З них 37% вважають результати проведення саміту швидше успіхом президента Зеленського, 49% - ані успіхом, ані невдачею. Тільки 7% вважають результати саміту негативними.
20% респондентів щось чули про саміт, лише 12% - не знають нічого. Найбільш поінформовані про саміт старші респонденти.
Какого успеха? Приехали.. поболтали ... разошлись. Результата - НОЛЬ.
в любом случае, называть путч порошистских реваншистов Майданом - украинофобство в кацапском стиле.
В тому, що зелена мавпа глянула в очі *****, і домовились ще раз через 4 місяці повитріщатись одне на одного?
Адже вже заявили - рашка не буде міняти полонених, обстріли продовжуються, по припиненню вогню не дійшли згоди, кожного дня з нашої сторони втрати.... в чому успіх?
Может я что-то пропустил , расскажите . Я тоже хочу порадоваться за успех .
Только не его,а тех,кто его ждал на банковой.
Они сами себя доведут.
Просто не надо им мешать.
Про подписание им формулы узнали перед самой встречей. О чем там еще договаривальсь... мы не знаем. Какие обязательства взял на 4 месяца - тоже.
В то,что только была договоренность ТОЛЬКО за разведение - не верю!
Теперь когда люди радуются их успехам и достижениям в этом деле они говорят что это злорадство.
Наоборот.
Знаете как говорят : желаю тебе то что ты сам себе желаешь.
Это же не пожелание зла?
Парню 16. Мечтает. "Стану зарабатывать,все буду тратить только на женщин!"
Ему 36. Жена и три дочери. Мечта сбылась.
Тебе с потолка нарисовали цифру 37% и ты в это поверил...
Спочатку Меркель і Макрон все "порішали" з Путіном, а потім це рішення довели Україні.