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Все про:Зеленський (3922) опитування (444) соціологія (140) нормандська четвірка (946)

 37% українців вважають результати зустрічі в "нормандському форматі" успіхом Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

37% опитаних вважають результати проведення саміту швидше успіхом президента Зеленського, 49% - ані успіхом, ані невдачею. 7% вважають результати саміту "нормандської четвірки" негативними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" за 13-17 грудня 2019 року.

Опитування проводилося серед населення України старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

66% опитаних зазначили, що добре обізнані про саміт у "нормандському форматі", який відбувся 9 грудня. З них 37% вважають результати проведення саміту швидше успіхом президента Зеленського, 49% - ані успіхом, ані невдачею. Тільки 7% вважають результати саміту негативними.

20% респондентів щось чули про саміт, лише 12% - не знають нічого. Найбільш поінформовані про саміт старші респонденти.

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37% українців вважають результати зустрічі в нормандському форматі успіхом Зеленського, - опитування Рейтингу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166239
 
 
 Топ коментарі
 
На моем производственном предприятии работает 15 человек. Такого пиздеца не было даже в 14-15годах!!! 8 из них голосовали за зеленского.
Ситуация критичная по всем направленим как по продажам так и поставщикам материалов. К весне если ситуация не решится, а она скорее всего не решится, есть только два варианта развития:
1. Уволить около 10 человек и сократить производство на 60-70%
2. Остановиться на пару месяцев и всех отправить в отпуск за свой счет.
На собрании в открытую сказал что всех кто голосовал за зеленского первыми идут в отпуск и на выход!
И это не фантазии это реальность в 10км от Киева!
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Т.е. совсем упоротых дегенератов уже осталось 37%.
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ВОЗик потиснув краба окурку, як і хотів - це дійсно для нього успіх. А от чи є це успіхом для України?
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На кожному кутку кричати про обмін полоненими , як перемога , і це було "головним досягненням " зустрічі . Раптом оказалося великим пшиком . Московія показала дулю. Ну що "мудрий нарід" ? , та вважає досягненням 37% , а ще 50 % також відноситься до цієї категорії.
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считают результаты встречи в "нормандском формате" успехом Зеленского..

Какого успеха? Приехали.. поболтали ... разошлись. Результата - НОЛЬ.
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путч порошистов заглох - чем не успех Зе?
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Троляка - майдан ще буде, скоро ти його побачиш, тобі його по всіх каналах засраша ТБ покажуть.
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сам из японии прискачешь бучу устраивать или на надколотые порохоботской брехней шоколадки надеешься?

в любом случае, называть путч порошистских реваншистов Майданом - украинофобство в кацапском стиле.
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Коли буде потрібно - пріскачу і твоєму британському ольгіно доповідати не стану.
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А в чому там успіх????
В тому, що зелена мавпа глянула в очі *****, і домовились ще раз через 4 місяці повитріщатись одне на одного?
Адже вже заявили - рашка не буде міняти полонених, обстріли продовжуються, по припиненню вогню не дійшли згоди, кожного дня з нашої сторони втрати.... в чому успіх?
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Вопрос к 37% , в чем успех ?
Может я что-то пропустил , расскажите . Я тоже хочу порадоваться за успех .
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Когда люди радуютсы их успехам они жалуются что это злорадство,а когда они считают успехом продолжающиеся шестой год обстрелы и смерти военных и гражданских это их мнэниэ.
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В общем да. Не подписать полную капитуляцию,подписав формулу в кремлевском понимании - уже победа.
Только не его,а тех,кто его ждал на банковой.
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Что заставить?
Они сами себя доведут.
Просто не надо им мешать.
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Поздно будет. Как Зельцмана заставили не пересечь кр.линии.
Про подписание им формулы узнали перед самой встречей. О чем там еще договаривальсь... мы не знаем. Какие обязательства взял на 4 месяца - тоже.
В то,что только была договоренность ТОЛЬКО за разведение - не верю!
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Ну так зеботы же кричали что чем хуже тем для них лучше.
Теперь когда люди радуются их успехам и достижениям в этом деле они говорят что это злорадство.
Наоборот.
Знаете как говорят : желаю тебе то что ты сам себе желаешь.
Это же не пожелание зла?
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Еще какое! "Бойтесь своих мечтаний! Они могут сбыться!".
Парню 16. Мечтает. "Стану зарабатывать,все буду тратить только на женщин!"
Ему 36. Жена и три дочери. Мечта сбылась.
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Кількість зебилов стрімко зменшується, було 73 - стало 37, це не може не радувати.
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Мдя.....как много у нас неадекватных людишек.
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Соглашусь.. ты, кстати, тоже в их числе.
Тебе с потолка нарисовали цифру 37% и ты в это поверил...
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Где они такие цифры находят. Максимум 17% могли не осудить за это Зелю, все остальные против таких переговоров.
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От не потрібно одноосібно казати за "всіх остальних".
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Про який успіх може йти мова? 37% українців вважають результати зустрічі в "нормандському форматі" успіхом Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9480
Спочатку Меркель і Макрон все "порішали" з Путіном, а потім це рішення довели Україні.
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37% украинцев считают результаты встречи в "нормандском формате" успехом Зеленского = ровно столько же считают Россию дружественной страной и смотрят Г+Г
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Не пойму, при Зеленском ЗА вступление в ЕС и НАТО на 10 процентов больше, чем при Порошенке, видимо, народ понимал, что с вором-мародером нас туда не пустят
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А з зеленим клюваном у вас скоро безвіз відберуть і зроблять українським федеральним округом ерефіі.
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Порошенко, миллионы, которые уходят на пропагандонов на канале Кривом, 5-м и Эспресо, и всяких порохоботов, вылетают в трубу. Не жалко? А как нам жалко, это украденные у народа деньги.
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Мабуть успіх у тому що путєн побачивши віч-на-віч зеленого у нормандії, забув перерахувати исконннные русссскые земли які мають повернутися до расєї...)))
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