 37% українців вважають результати зустрічі в "нормандському форматі" успіхом Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" за 13-17 грудня 2019 року.

Опитування проводилося серед населення України старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

66% опитаних зазначили, що добре обізнані про саміт у "нормандському форматі", який відбувся 9 грудня. З них 37% вважають результати проведення саміту швидше успіхом президента Зеленського, 49% - ані успіхом, ані невдачею. Тільки 7% вважають результати саміту негативними.

20% респондентів щось чули про саміт, лише 12% - не знають нічого. Найбільш поінформовані про саміт старші респонденти.

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