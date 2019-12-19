 Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Ну що, приїхали? Фактично від сьогодні, вперше за останні роки, в країні введено "КАРТОТЕКУ". Хто знає, той зрозуміє. У двох словах, це відбувається тоді, коли держбюджет з'їжджає в "червоне" і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання. Тоді всіх ставлять у чергу. Місцеве самоврядування поки що нижчеопублікований документ торкнеться лише в частині ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку. - Ред.), але що буде далі", - розповів мер Дніпра.
"Хоча й так не солодко. Соцеконом на території ці хлопчики на самокатах вже грохнули, ДФРР - ставайте в чергу за грошима. По всій країні зупинено сотні будівництв: лікарні, школи, дитячі садочки, які місцеве самоврядування робило спільно з держбюджетом або за його рахунок. Доброго ранку. Слів немає. Залишилися одні висловлювання. Але для вітчизняних медіа це не інформпривід, що залунали перші дзвінки всеосяжного п@здецю, їх більше цікавить далекий Трамп", - резюмував Філатов.
Нагадаємо, раніше прем'єр Гончарук заявив, що є недонадходження до держбюджету, низка програм до кінця року не буде профінансована. Також стало відомо, що Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року.
Ждать что то отгосударства барыг -идиотизм. Новый суспильный договор на правление у кого лучше договор того и выбираем. Не выполняется перевыборы и штрафы.
ПовіїПринцеси теж радіють. А ті, і інші чекають - не дечекаються черговий держпереворотик замутить і до корита дістатись. Не вийде. Народ пам'ятає як при Баризі тарифи зросли в 6-7 разів і країна стала найбіднішою у Європі. Два прем'єрства Газової ПовіїПринцеси теж усі пам'ятають. Пам'ятають як при прем'єрстві Юльки долар стрибнув з 5 до 8 і вище. Українці тоді дуже збідніли. Цим двом оффшорним крадунам знову до корита захотілось. Дудки. Рейтинг Зеленського знову росте. Петру Панамсько-Мальдівському і Газовій ПовіїПринцесі нічого не світить.
-так що ...якби ото конфіскувати то таки учителі би отримували зарплатню у 4000 евро...
Олексій Порошенко також став бенефіціаром ТОВ "Група Агропродінвест", засновником якої є "Укрпромінвест-Агро", а також низки підприємств, які входять до групи, - ПрАТ "ПК Поділля", ТОВ "ПК Зоря Поділля", ТОВ "Вінницький комбінат хлібопродуктів №2", агрофірма "Дніпроагролан", АФ "Іванківці", ТОВ "Мас-Агро", ТОВ "Правобережне" і ТОВ "Прогрес-НТ".