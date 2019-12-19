EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  37849  383
Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (254) фінансування (574) Філатов (244)

 Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні. ДОКУМЕНТ

Через проблеми з Держбюджетом на поточний рік заплановані проєкти поставили в чергу на отримання фінансування. У підсумку по всій країні зупинено сотні будівництв.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, приїхали? Фактично від сьогодні, вперше за останні роки, в країні введено "КАРТОТЕКУ". Хто знає, той зрозуміє. У двох словах, це відбувається тоді, коли держбюджет з'їжджає в "червоне" і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання. Тоді всіх ставлять у чергу. Місцеве самоврядування поки що нижчеопублікований документ торкнеться лише в частині ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку. - Ред.), але що буде далі", - розповів мер Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук

"Хоча й так не солодко. Соцеконом на території ці хлопчики на самокатах вже грохнули, ДФРР - ставайте в чергу за грошима. По всій країні зупинено сотні будівництв: лікарні, школи, дитячі садочки, які місцеве самоврядування робило спільно з держбюджетом або за його рахунок. Доброго ранку. Слів немає. Залишилися одні висловлювання. Але для вітчизняних медіа це не інформпривід, що залунали перші дзвінки всеосяжного п@здецю, їх більше цікавить далекий Трамп", - резюмував Філатов.

Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні 01
Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні 02

Нагадаємо, раніше прем'єр Гончарук заявив, що є недонадходження до держбюджету, низка програм до кінця року не буде профінансована. Також стало відомо, що Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166237
 
   
 Топ коментарі
 
клятый порошенка так воровал что года 4 такой муйни не было, а тут пришла честная зелупа и денег нет, держитесь??
 показати весь коментар
 
Что не понятно?
Власть перестала воровать, вот и не хватает на все.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Просто скажи "чичнякруто" и тебе полегчает Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 6950
 показати весь коментар
 
кацап, ты лучше расскажи, как там ваши самолеты, в "преуспевающей" расиюшке...чето нет их
 показати весь коментар
 
Какого, кацапчик, ты сюда влез если ни в чем не разбираешься? иди метать говно на лента.сру
 показати весь коментар
 
 
И это ещё Зеленая жаба не начала восстанавливать дамбас !
 показати весь коментар
 
 
А це вже серйозний початок краху економічної політики 95-го кварталу, який вважає себе Кабміном...
 показати весь коментар
 
 
Сейчас ЗЕлин папа научит вас родину (ЗЕлю) любить!
 показати весь коментар
 
 
Выхода нет. Надо срочно продать землю. Не прошло и полгода, а звездец уже тут как тут. Главное, что все так и пргнозировали, кроме тех, кто за зеленое дерьмо.
 показати весь коментар
 
 
..керувати країною не @уєм по піаніно стукать і не обдовбаному по фонтанам гасать..да зебілоіди?
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю шо управлять страной и экономикой оказалось несколько сложнее чем плоские шуточки в Шапито 95 шутить..для нелохов
 показати весь коментар
 
 
Да легко управлять,когда вливание мвф есть.Сколько влили с 2014-2019?
 показати весь коментар
 
Так тогда ж барига мародёр всё украл, забыл что ли ЗЕбил? Барига украл 100 миллиардов. А сейчас то ЗЕбубачка со своими Скотами Урода точно не воруют, а без бариги который все воровал денег то должно быть хоть завались, разве не??? Или не понял, кто тогда сейчас ворует???
 показати весь коментар
 
 
Какая разница сколько влили ЗЕббик если жадный барига мародёр всё украл?? 100 мульярдов влили и барига все 100 мульярдов урал и на Мальдивах просадил.
 показати весь коментар
 
 
Я не спросил какая разница,я спросил сколько влили.
 показати весь коментар
 
Влили в карман бариги который всё крал?? Я не знаю, спроси у ЗЕбилов. ЗЕбилам по ходу виднее сколько барига украл. Они в курсе, всё тебе расскажут.
 показати весь коментар
 
 
А шо там знать?...барига всё украл ясно же как день!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Опять же,если знаете,то чего стонете.
 показати весь коментар
 
Того и стонем шо при бариге который всё украл бюджет выполняли, а при самом честном нелохе 42 года, и слугах урода бюджет провален.
 показати весь коментар
 
 
Что толку от МВФ если барига всё воровал??? Сколько не дай барига всё украдёт. Он же вон какой жадный ...
 показати весь коментар
 
Солидарен с каментом выше. Какое имеет значение сколько влили если жадный барига Порошенко всё украл?? Да хоть трилон влили, барига ж всё украл. Деньги то в карман бариге пошли, а не на выполнение бюджета. Ты же помнишь ЗЕбил что барига всё украл, ога.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да-да,"золотой дождь" Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 2643
 показати весь коментар
 
на сколько увеличился ЗВР Украины с 2014 по 2019 год ? Сколько кредитов страна отдала за этот промежуток , на какую сумму ?
 показати весь коментар
 
Барига всё воровал и бюджет выполняли, и экономика росла по 5% в год, пришли самые честные ЗЕбобики и бюджет провален, пром производство -12%, налоговые поступления сократились....экономика падает....Вот барига какой плохой...
 показати весь коментар
 
 
давать тебе твоя жОна-матрёха будет.))
 показати весь коментар
 
 
Долг Украины на конец 13 года 73,078 млр дол. . На 31,10,19 - 81,8 млрд. Увеличение 8,7 млрд дол. Золотовалютный запас Украины с минимума в 2014 в 7,5 млрд поднялся до 21,4 млрд. на 31,10,19. Плюс 13,9 млрд долларов. Итого положительный баланс в 5,2 млрд за время работы Порошенко в разгар войны. Ответил и на твой и на свой вопрос, так как ты походу гуглом пользоваться не умеешь
 показати весь коментар
 
 
Филатова и Корбана начали щупать за коки, вот он и возбудился-"по всей стране".
 показати весь коментар
 
как именно? За КОрбана вобще ты откровенно брешешь, та как Корбан это давний подельник и смотрящий от президента Украины Бабломойского - кто ж его тронет??? 100% свой прокурор что ли?? ..ЗЕбил, а ты смешной такой зебильчик
 показати весь коментар
 
 
Не расстраивайтесь, на следующий год ЗЕбилы приняли бюджет ещё намного хуже...
 показати весь коментар
 
 
Исключительно точно подмечено. И иже с ним -- тоже.
 показати весь коментар
 
 
Та ж той бюджет не нинішній кабмін розраховував і не нинішній склад парламенту його затверджував. А тепер прініматєлі-утвєрдітєлі починають з гідністю скігліті про "картотеку".

Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 550
 показати весь коментар
 
 
Наему-журналисту дали за 20 дней оклад 300 тыс+ Им хватает. Страна ждунов.С керманычами только контракт и хай их опозиция контролюе. Не выполняется, перевыборы.
Ждать что то отгосударства барыг -идиотизм. Новый суспильный договор на правление у кого лучше договор того и выбираем. Не выполняется перевыборы и штрафы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Придурки, вы ещё читать толком не научились, а лезете сюда со своими тупыми комментами, До конца года осталось 10 дней из них сколько выходных и праздников? Если не хватило средств на пару дней, то это значит, что не докладут десяток рядов кирпичей в эти школы и больницы, а для вас это катастрофа всемирного масштаба. Особенно Филатов разошелся - воровал деньги из бюджета на строительстве моста 3-4 года, а теперь видите ли ему власть не нравится, ибо от кормушки отодвинули. Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 3264
 показати весь коментар
 
 
А он там не один,он вместе с Корбаном бюджет пилит.
 показати весь коментар
 
Корбан = Беня. Беня = ЗЕкловун. Это же сейчас любой школьник знает.
 показати весь коментар
 
 
Дебил, ты думаешь, что платят покирпично???????????????
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А вот чтоб такие постпарашенковские отрыжки как Филатов меньше набрасывали гавна на вентилятор (при этом прекрасно понимая объективные причины невыполнения бюджета) и нужно поскорее провести местные выборы.
 показати весь коментар
 
А какие обьективные причины?? И почему при Порошенко их не было и бюджет выполнялся???
 показати весь коментар
 
 
Объективные причины - завышенные показатели предвыборного бюджета-2019, когда в погоне БПП за голосами избирателей в бюджет закладывались все хотелки, и укрепление гривны. Порошенко гривну наоборот ослаблял, следуя формуле Путина ("чем больше рублей дают за доллар, тем лучше"). Для выполнения бюджета действительно лучше, но для самих "бюджетников" - печально.
 показати весь коментар
 
А насколько они завышены по сравнению с 2018? Зебилы
 показати весь коментар
 
По доходам (шкура неубитого медведя) на 90 млрд. грн., а по расходам - аж на 100 млрд. грн. Но тупой порохоботне лучше не вдаваться и не стараться. Порошенко обосрался навсегда и ему ничего не поможет отмыться от своего позора, а Зеленский и правда тефлоновый - чтобы не случилось его рейтинг остается высоким.
 показати весь коментар
 
Цыплят по осени считают. За пол года рейтинг зелёного упал вдвое посмотрим что будет через год.
 показати весь коментар
 
30% на президентских (1-й тур, 73% во 2-м - против Порошенко), 43% за СН на парламентских и 48% по опросам сейчас.
 показати весь коментар
 
Пілять, все значно гірше, ніж в квітні передбачали. Тоді прогнозували, що хоч до весни 2020-го протягнемо. Так ні, талановиті хлоп`ята прийшли у владу, все в них в турборежимі. Зебіли, а до вас так і не дійшло, ще не пора? Блін, ну і тупі ж ви тварюки.
 показати весь коментар
 
 
До речі, чомусь ще в школі цікавило, а якого кольору амеби? Тепер точно знаю - амеби зелені!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
радует то что порохосвинов начали отправлять в спам... критическая масса изменила центр тяжести. Стецю привет.
 показати весь коментар
 
 
" Денег нет, но держитесь" , думав що це настане пізніше .
 показати весь коментар
 
 
Клятий Порошенко до сих пір краде. Чесні Зебіли красти не можуть, 95й квартал може підтвердити.
 показати весь коментар
 
когда свиней, типа филатова , двигают сапогом от корыта- они всегда верещат.
 показати весь коментар
 
 
цікаво.. а які будівництва зараз взагалі фінансує держава?? Дачи та вілли народним депутатам??
 показати весь коментар
 
Установка и ремонт котлов в школах тоже идут по графе строительство. Военные городки финансирует, мосты, метро. Еще перечесть?
 показати весь коментар
 
 
йде боротьба за владу, вплив, гроші. А в цій боротьбі різні сторони використовують різні знаряддя. Вважаю, що і влада коломойського погана і філатову з багатьма іншими мерами вірити не можна - вони всі більше думають про свій комфорт, ніж про виконання якогось там бюджету. Тому зе і порохо фанати, заспокойтесь і не сваріться. Довіртесь краще Богу, на Нього покладайтесь і прикладайте самі зусилля, щоб забезпечити собі гідне життя, бо, як сказано в Біблії - проклята людина, що надіється на людину.
 показати весь коментар
 
чогось такого в Дніпрі не спостерігається. Нам філатов розказує що все в Дніпрі фінансується з бюджета міста. Воєнні містечка фінансує хіба не міністерство оборони? Держава має будувати цивільні об"єкти а не будівництво казарм чи військових об"єктів. Наскільки я знаю бюджет країни не різався по цих напрямках.
 показати весь коментар
 
Ничего. Сейчас Зеленский выступит и расскажет, что у них есть план. Причем ПЛАНА хватит на всех.
 показати весь коментар
 
Филатов просто все разворовал в Днепре. Теперь хочет еще денег. Ему показали кукиш и правильно сделали. Вот и психует воришка. У Филатова, как и у Кличка, ремонт моста многократно дорожал в процессе ремонта. Когда-то надо останавливать это тотальное разворовывание страны на ремонтах и строительствах.
 показати весь коментар
 
 
это вы и про ту новую дорогу которую к зелиной хатынке подвели....?? Как вам не стыдно порохобот
 показати весь коментар
 
Национальный банк и правительство подписали "Меморандум между Кабинетом министров и Национальным банком Украины о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономическога и ценовой стабильности"Кризис бюджета в значительной мере связан с деятельностью НБУ. Национальный банк Украины в результате укрепления гривны к иностранным валютам за период января-сентября 2019 года на 13% получил ущерб на 12,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр НБУ , а фактически ", иностранные инвесторы" в ОВГЗ получили дополнительно на каждый вложенный доллар -4,90 грн, за счет курсовой разницы, что составило-16,6 млр грн/ 3, 4 млр долларов * 4,90 грн / или 713,978 млн долларов.Доходность ОВГЗ составила 18%+17,41=35,41% --- МММ национального масштаба Совет НБУ признал политику регулятора неэффективной , а также рекомендует подготовить и предоставить сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке из-за возможного выхода владельцев-не резидентов облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) из Украины, те выплатить дополнительно где-то 713, 978 млн долларов или16,6 млр грн" иностранным инвесторам" - это только прямые убытки которые понесут владельцы сбережений в долларе. Бюджетные потери будут еще ощутимее за счет уменьшения базы налогообложения с 28,15 до 23, 20 Выпуск ОВГЗ, с привлечением иностранного инвестора, на тех условиях требовал от НБУ лишь одного- не допускать колебаний курса грн на плюс - миннус 0,5% Продолжение укрепления грн указывает на то, что НБУ игнорирует выводы Совета НБУ. НБУ и Кабинет министров не могут подписывать Меморандум о взаимодействии!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Щекаладні дурні радіють кожній негативній новині. Тролі Газової Повії Принцеси теж радіють. А ті, і інші чекають - не дечекаються черговий держпереворотик замутить і до корита дістатись. Не вийде. Народ пам'ятає як при Баризі тарифи зросли в 6-7 разів і країна стала найбіднішою у Європі. Два прем'єрства Газової Повії Принцеси теж усі пам'ятають. Пам'ятають як при прем'єрстві Юльки долар стрибнув з 5 до 8 і вище. Українці тоді дуже збідніли. Цим двом оффшорним крадунам знову до корита захотілось. Дудки. Рейтинг Зеленського знову росте. Петру Панамсько-Мальдівському і Газовій Повії Принцесі нічого не світить.
 показати весь коментар
 
а шо у пороха уже конфіскували 122000 га землі?чомусь бігом на синулю ото переписав і фабрики і заводи і т.д..
-так що ...якби ото конфіскувати то таки учителі би отримували зарплатню у 4000 евро...
 показати весь коментар
 
Порошенко після Roshen переписав на сина банк...
Олексій Порошенко також став бенефіціаром ТОВ "Група Агропродінвест", засновником якої є "Укрпромінвест-Агро", а також низки підприємств, які входять до групи, - ПрАТ "ПК Поділля", ТОВ "ПК Зоря Поділля", ТОВ "Вінницький комбінат хлібопродуктів №2", агрофірма "Дніпроагролан", АФ "Іванківці", ТОВ "Мас-Агро", ТОВ "Правобережне" і ТОВ "Прогрес-НТ".
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору