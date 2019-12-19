 Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, приїхали? Фактично від сьогодні, вперше за останні роки, в країні введено "КАРТОТЕКУ". Хто знає, той зрозуміє. У двох словах, це відбувається тоді, коли держбюджет з'їжджає в "червоне" і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання. Тоді всіх ставлять у чергу. Місцеве самоврядування поки що нижчеопублікований документ торкнеться лише в частині ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку. - Ред.), але що буде далі", - розповів мер Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук

"Хоча й так не солодко. Соцеконом на території ці хлопчики на самокатах вже грохнули, ДФРР - ставайте в чергу за грошима. По всій країні зупинено сотні будівництв: лікарні, школи, дитячі садочки, які місцеве самоврядування робило спільно з держбюджетом або за його рахунок. Доброго ранку. Слів немає. Залишилися одні висловлювання. Але для вітчизняних медіа це не інформпривід, що залунали перші дзвінки всеосяжного п@здецю, їх більше цікавить далекий Трамп", - резюмував Філатов.





Нагадаємо, раніше прем'єр Гончарук заявив, що є недонадходження до держбюджету, низка програм до кінця року не буде профінансована. Також стало відомо, що Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року.