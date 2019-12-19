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 Чисельність населення України становить 41,9 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат. Таблиця

Протягом січня-жовтня 2019 року чисельність населення в Україні скоротилася на 212,5 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держстату.

Так, за даними Держстату, чисельність населення в Україні, за оцінкою на 1 листопада 2019 р., становить 41 940,7 тис. осіб.

Протягом січня-жовтня 2019 року чисельність населення зменшилася на 212,5 тис. осіб.

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Також наголошується, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 54 живонароджених.

Чисельність населення України становить 41,9 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат 01

Як повідомили в Держстаті, дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166234
 
 
 Топ коментарі
 
Повезло Зелемойскому, а то при Порошенко у уЗеленских было насчитано миллионов 30...
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это правда....
можно еще ускорить, внедряя ЛГБТ стандарты которые продвигаются сейчас активно в Украине...
Женщины эгоистичны и не хотят рожать..., а мужчины не настаивают....
Скоро эти земли заселят другие народы.... - бедные, но с культом семьи...
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внутрішня окупація, розвал практично всіх галузей економіки, зниження медичної допомоги, забруднення навколишнього середовища, невміння керування державою президентів та урядів - це все веде до знищення народу.
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это правда....
можно еще ускорить, внедряя ЛГБТ стандарты которые продвигаются сейчас активно в Украине...
Женщины эгоистичны и не хотят рожать..., а мужчины не настаивают....
Скоро эти земли заселят другие народы.... - бедные, но с культом семьи...
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Э-э...кто совпадает или что совпадает?Я что-то не особо понял, можно как-то попроще?
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В найбіднішу країну Європи представники засмаглих народів якось не поспішають...
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Та українці і без них якось вимирають, або виїжджають! А це - головне! А допускати в Україну якихось чорних міжнародна фінансова спільнота не дозволить!
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да ******** оно такое Чисельність населення України становить 41,9 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 376
ишшо и майдановцев корчит ))
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Повезло Зелемойскому, а то при Порошенко у уЗеленских было насчитано миллионов 30...
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42 мільйони "абастрактно-статистичних українців" після того, як відняти від цього числа кількість тамженаших з Лугандона, приблизно відповідатиме населенню Польщі. А з урахуванням українців, котрі на тимчасовій основі постійно батрачать за кордоном "на підконтрольній території" реально залишиться 33-34 мільйони чоловік, з чого право голосу мають максимум мільйонів 27-28 - і це ще за "оптимістичними" розрахунками...
А ЦВК з гідністю друкує 30 мільйонів бюлетенів.
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36 максимум, смысл считать те кто уехал и получает или получил 2е гражданство
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данные потолочные Чисельність населення України становить 41,9 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 4921
по моим данным 25 нас
откуда успели посчитать - мне очень интересно Чисельність населення України становить 41,9 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 7994
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внутрішня окупація, розвал практично всіх галузей економіки, зниження медичної допомоги, забруднення навколишнього середовища, невміння керування державою президентів та урядів - це все веде до знищення народу.
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Не понял, как так!? При Порошенко было 25 млн и кричали геноцид, пришел отец Зе и сразу стало 42, такое даже Ынам не снилось
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порох либо его сынок - быки-производители ))
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Это данные Держстата, а не переписи. Не особо верится.
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канєшено перемога, при пороху біло 30 лямів. А тут за 7 міцяців 11 лямів на стругали.
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5 років голодомору = 25 років незалежності?!
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Якщо вірити цим підрахуям , то виходить що разом зКримом і ОРДЛО - нас 55млн.
Але це ж брехня . Мільйони людей роз'їхалися по світу і продовжують роз'їзджатися .
Для чого писати неправду ?
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Ага, уже поверили. Вот поэтому и не хотят проводить перепись нормально. 42 миллиона было еще до Майдана. А потом Крым, война, часть Донбасса, много выехали в Европу, причем навсегда, в Рашку, много умерло и нас опять 42 миллиона?! Завышенное количество населения позволяет воровать просто из воздуха, выделяя деньги на "мертвых душ".
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В управлении страной фантастические лгуны. Они привыкли на корпоративах вякать и ни за что не отвечать , так и продолжают - пиии...т и не краснеют.
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