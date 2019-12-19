 Чисельність населення України становить 41,9 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат. Таблиця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держстату.

Так, за даними Держстату, чисельність населення в Україні, за оцінкою на 1 листопада 2019 р., становить 41 940,7 тис. осіб.

Протягом січня-жовтня 2019 року чисельність населення зменшилася на 212,5 тис. осіб.

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Також наголошується, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 54 живонароджених.

Як повідомили в Держстаті, дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.