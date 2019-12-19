 Чисельність населення України становить 41,9 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат. Таблиця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держстату.
Так, за даними Держстату, чисельність населення в Україні, за оцінкою на 1 листопада 2019 р., становить 41 940,7 тис. осіб.
Протягом січня-жовтня 2019 року чисельність населення зменшилася на 212,5 тис. осіб.
Також наголошується, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 54 живонароджених.
Як повідомили в Держстаті, дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
можно еще ускорить, внедряя ЛГБТ стандарты которые продвигаются сейчас активно в Украине...
Женщины эгоистичны и не хотят рожать..., а мужчины не настаивают....
Скоро эти земли заселят другие народы.... - бедные, но с культом семьи...
ты русня?
ишшо и майдановцев корчит ))
А ЦВК з гідністю друкує 30 мільйонів бюлетенів.
по моим данным 25 нас
откуда успели посчитать - мне очень интересно
Але це ж брехня . Мільйони людей роз'їхалися по світу і продовжують роз'їзджатися .
Для чого писати неправду ?