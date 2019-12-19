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 96-й "гумконвой" з Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу, - Держприкордонслужба

Через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк" з 05:00 до 06:00 19 грудня на в'їзд в Україну проїхало 2 колони так званого російського "гумконвою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

Переміщення цих російських автоколон, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей.

У вантажівках нібито перевозили медобладнання, медикаменти, дитячі набори. Однак українська міжвідомча група з прикордонників та митників не мала змоги отримати достеменну інформацію про фактичний вміст вантажівок і могла здійснювати лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

Крім того, завантаженість транспортних засобів у середньому становила близько 75 %.

Зазначається, що цього року це дванадцятий такий "гумконвой".

Як відомо, починаючи з 2014 року, від початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СММ ОБСЄ 17 грудня зафіксувала близько 105 вибухів на Донбасі, - звіт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166232
 
 
 Топ коментарі
 
а шо зє ? 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4831 хотя бы для приличия выразил бы обеспокоенность не 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2408
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"Гумконвой" приїхав та привіз "подарунки" від В.В.Хуйла.
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а шо зє ? 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4831 хотя бы для приличия выразил бы обеспокоенность не 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2408
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ага постучал бы хоть в рельсу шнобелем (((
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Похоже он у тебя забыл спросить , шо ему делать )))
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хоть бы губки надул и публу позвонил,и сказал нежно так как он может "выйди отсюда прааативный!"
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ну так пропускает же граница, че ж не ездить...шестой год пропускаем, непонятно что от страны агрессора...
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"Гумконвой" приїхав та привіз "подарунки" від В.В.Хуйла.
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Обратно "юнармейцев" повезет.
Тушками.
А ведь записываются в Юнармию то, там больше 600 тысяч человек.
На "мир", что-ли, хотят посмотреть.
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Кто-то писал что в Краснодоне(вроде Днобасс?) были тиры, и каждый там мог пострелять со всей стрелкотни совковой за смешные деньги(а СБУ наверное курила в сторонке). И так странно что так мало боевиков из местных насобирали руснявые то.
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Подарунки у вигляді зброї та боепрепасов сепарам - ось так брехливий кремлівський карлик намагається зупинити війну.
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Супер армия с новейшими ракетами и минометами и с кучей мусоров недорехформированых с сбушниками - могут как то этот гумконвой остановить или восприпятствовать вьезду на територию Украины ?
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96-й "гумконвой" з Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3407прапорщиков отменили,а так бы "гумконвой!стой!раз-два!"
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наверное, есть приказ не останавливать
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уже 96 если что и при пеци и при зели ..это как много или мало и если сцым это сделать то надо смотреть правде в глаза а не 1+1
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Так писало шо у нас там 5 лет был агент, типо мер горловки, или как там - че, не мог скрыто изобличить на камеру "конвои"?
Или все-таки не агент, а "занес" "кому надо" и ВНЕЗАПНО стал "агентом"?

Так нагло соврамши что просто удивительно.
Янки могли бы распечатать эти колонны давно(у них беспилотники там летают) и сказать: 96-й "гумконвой" з Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9671 Этонемы, тм.)
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На фига нам это пишут,когда уничтожите ,тогда пиите.что уничтожен очередной "гумконвой"
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То на следующий день, почитаем, что уничтожен ты.
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А може прочитаємо, що патріотами України знищена ольгинська фабрика прігожінськіх тролей?
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Ага))) уничтожат))) как и предыдущие 95 уничтоженных конвоев.
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Да уж...Был Донбасс рабочим краем, а стал гуманитарной пoбиpyшкой...
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Украина 28 лет назад была шестой экономикой Европы.
А щас - дякуемо даже за три эвро от балтийцев!
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пограничники у нас теперь подконтрольны МВД? и министр со времен начала войны не менялся, до него погран. были сбу...
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Если бы на месте того, что называют "президент" сидело бы хоть что-то из отряда приматов, а не зе-леных рептилий, то по поводу этих-самых говно-комвоев можно было бы "чесать" весь нормандИ (пожалуйста, ударение - на последний слог, дИ, этот тренд принесла нам наша простуженная крыса с оттудова, короче, щас так гАвАрят) он бы на теме официальных несанкционированных вторжений на суверенную территорию "чесал" бы путяру "со всех сторон". Но.. маемо те шчо маемо... Вместо этого оно потешно заламывало лапки и что-то умильно похрюпывало в ладошки
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Вверните Парашенку в зад-он каждый патрон в гумканвое собственноручно пересчитывал и в амбарную книгу записывал.Пете роты свидетели.
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