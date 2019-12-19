 Правоохоронці продовжують у посиленому режимі гарантувати безпеку в центрі Києва, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Зазначається, що третій день поспіль працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу несуть службу в посиленому режимі під час проведення раніше анонсованих заходів з масовою участю громадян, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій.
Правоохоронці вкотре звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно в мирний спосіб, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.
Нагадаємо, 17 грудня під ВР мітингували проти ринку землі. Там відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Мітингувальники під парламентом встановили намети, що призвело до нових сутичок - є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найактивніших учасників акції, намети демонтовано і конфісковано.
За даними поліції, в сутичках під Радою постраждали 23 правоохоронці.
Святий Миколаю,
Молю, мя вонми.
Дав діткам цукерки,
Радіють вони.
Дорослих, благаю,
Ти теж не минай:
Безпутнім - спокути
Та розуму дай.
Дай гордим смирення,
Науки горіх
Дай лускати юні -
Це скарб молодих.
Дай злидням роботу
Й старання плоди.
Хай срібло та злото
Уродять труди.
Дай отроку книжку,
Плугам - чорнозем.
Великую різку
Для Путіна й ЗЕ ...
Якщо знахабніє
Наш ,,блазнегетьмАн".
То що вже подієш -
Веди на Майдан!
Словно и не существует опробованных и проверенных во всем мире парламентских способов укрепления законности и правопорядка. Ах, да, у нас то зеленое стадо, что сидит под куполом, и парламентом трудно назвать. Стадо ничтожных, одичалых, безнравственных, развращенных людишек, упивающихся собственной значимостью, но так и оставшимися управляемым продажным быдлом.
Опять иду под Раду. Отступать некуда. За нами украинская земля и судьба страны!
Тимошенко единственный опытный политик, а льют на нее грязь те, кто не хочет, чтоб стала крепкой экономической и политической державой.
"Учасник протестів під Верховною Радою в Києві 17 грудня, який став героєм інтернет-мемів через свій "акробатичний" трюк на мітингу, - це Іван Старостенко.
У мережі його називають главою Національного корпусу в Херсоні та фермером, повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Ірина Ромалійська.
"У Нацкорпусі стверджують, що він - фермер. Ну, "фермер" - дуже розтяжне, звичайно, поняття.
На ім'я "Старостенко Іван Сергійович" жодного ФОП не зареєстровано.
У фінансовому звіті Національного корпусу зазначено, що Іван Старостенко в 2018 році зробив три внески по майже 1000 гривень", - з'ясувала журналістка.
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/protest-pid-radoyu-za-zemlyu-foto-starostenka-stalo-memom-novini-ukraini.htm
19-12-19 09:49
Надзвичайні новини
У селі Велика Салтанівка, Васильківського району на подвір'ї приватного будинку стався вибух. Про це повідомляє полція Київської області
"Працівники кримінальної поліції одразу провели низку невідкладних оперативно-розшукових заходів, під час яких встановили особу підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання. У його затриманні приймали участь бійці КОРДу та оперативники.
Зловмисником виявився 46-річний житель столиці, який неодноразово мав проблеми із законом за скоєння тяжких злочинів.
Встановлено, що упродовж кількох років киянин працював на будівництві у Васильківському районі і вирішив, що роботодавець не розрахувався за роботу. Чолов'яга неодноразово вимагав у підприємця повного розрахунку, після чого чоловік кинув на подвір'я гранату РГД. Її
рештки криміналісти виявили та вилучили під час огляду місця події та направили на проведення експертизи",-йдеться у повідомленні
За фактом вибуху слідчі Васильківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.https://nnovosti.info/news/na_kijivschini_oburenij_robitnik_zhburnuv_granatu_na_podvirja_robotodavtsja_foto-42308.html
Не убил и то хорошо, но это в назидание другим.
Когда будет открыто уголовное дело против него?
"Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!", "Рот закрой, женщина!", "Предатели и Иуды!, "Не трогай меня руками с*ка" - кричал Кива.