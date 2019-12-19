EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
  1878  42
Все про:акція (682) Нацполіція (8684)

 Правоохоронці продовжують у посиленому режимі гарантувати безпеку в центрі Києва, - Нацполіція

Поліцейські продовжують у посиленому режимі забезпечувати громадську безпеку і порядок під час проведення акцій у центрі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що третій день поспіль працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу несуть службу в посиленому режимі під час проведення раніше анонсованих заходів з масовою участю громадян, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час сутичок під Радою 17 грудня постраждали 23 правоохоронці, один з них у важкому стані, - Яровий

Правоохоронці вкотре звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно в мирний спосіб, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Нагадаємо, 17 грудня під ВР мітингували проти ринку землі. Там відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Мітингувальники під парламентом встановили намети, що призвело до нових сутичок - є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найактивніших учасників акції, намети демонтовано і конфісковано.

За даними поліції, в сутичках під Радою постраждали 23 правоохоронці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166228
 
 
 Топ коментарі
 
Тимошенко удалось продержаться еще один день. Она с ОПЗЖ вчера ночью смогла заблокировать "комитет" аграрной политики, который к утру должен был "рассмотреть" около четырех тысяч правок, чтобы уже сегодня принять закон о Земле, который поставил бы точку в вопросе уничтожения нашей страны. Цензор удивительно мало уделяет внимания тому, что сегодня ночью происходило в Раде.
 показати весь коментар
 
На аграрном комитете ночью был беспредел! Тоже будет и сегодня. Устала.
Опять иду под Раду. Отступать некуда. За нами украинская земля и судьба страны! Правоохранители продолжают в усиленном режиме обеспечивать безопасность в центре Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 657
 показати весь коментар
 
аваковская беркутня на работу пошла - тварины
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тимошенко удалось продержаться еще один день. Она с ОПЗЖ вчера ночью смогла заблокировать "комитет" аграрной политики, который к утру должен был "рассмотреть" около четырех тысяч правок, чтобы уже сегодня принять закон о Земле, который поставил бы точку в вопросе уничтожения нашей страны. Цензор удивительно мало уделяет внимания тому, что сегодня ночью происходило в Раде.
 показати весь коментар
 
 
те. що було вчора на комітеті інакше як цирком не назовеш
 показати весь коментар
 
 
ты уже нашел буржуина которому продашь свой шмат Украинского чернозема?
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, що окрім бєні він свою землю не віддасть.
 показати весь коментар
 
 
Галина Темирова Только не 4 тыс правок, а 2 тыс, остальные "исчезли".
 показати весь коментар
 
 
Святому Миколаю

Святий Миколаю,
Молю, мя вонми.
Дав діткам цукерки,
Радіють вони.
Дорослих, благаю,
Ти теж не минай:
Безпутнім - спокути
Та розуму дай.
Дай гордим смирення,
Науки горіх
Дай лускати юні -
Це скарб молодих.
Дай злидням роботу
Й старання плоди.
Хай срібло та злото
Уродять труди.
Дай отроку книжку,
Плугам - чорнозем.
Великую різку
Для Путіна й ЗЕ ...
Якщо знахабніє
Наш ,,блазнегетьмАн".
То що вже подієш -
Веди на Майдан!
 показати весь коментар
 
 
аваковская беркутня на работу пошла - тварины
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, чи в тримають вони напругу? Майдан у 2014 році виграв саме тому, що обмежена кількість Беркут ні просто не витримала напруги. У певний час їх просто ніким було замінити, щоб вони елементарно змогли посипати. В той час, як у майданівців за рахунок Багато чисельності і загальній підтримці така можливість була. Саме тому у про тестах, якщо вони є всенародним і масовими, влада завжди програє. У неї малий запас витривалості.
 показати весь коментар
 
 
А эти "милые сердцу" г-на Авакова нацдружины, выползающие когда кому-то надо, как бесы из темноты? А эта анархия, эти управляемые уличные протесты, разрушающие государство?
Словно и не существует опробованных и проверенных во всем мире парламентских способов укрепления законности и правопорядка. Ах, да, у нас то зеленое стадо, что сидит под куполом, и парламентом трудно назвать. Стадо ничтожных, одичалых, безнравственных, развращенных людишек, упивающихся собственной значимостью, но так и оставшимися управляемым продажным быдлом.
 показати весь коментар
 
 
Желтые жилеты приедут из Франции,жаб привезут плешивый кгбист бабла не жалеет для зели.100 ярдов Беня пообещал за лояльность,знач получит
 показати весь коментар
 
На аграрном комитете ночью был беспредел! Тоже будет и сегодня. Устала.
Опять иду под Раду. Отступать некуда. За нами украинская земля и судьба страны! Правоохранители продолжают в усиленном режиме обеспечивать безопасность в центре Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 657
 показати весь коментар
 
 
Жаль, что Тимошенко не стала президентом, очень жаль. Газ был по цене себестоимость+, женщины в 55 лет на пенсию, мамочки получали бы денежку на новорожденных детей и Земля была бы государственной собственности и игорного бизнеса НЕ БЫЛО БЫ ВООБЩЕ, таможня не борзела бы и многое чего.
Тимошенко единственный опытный политик, а льют на нее грязь те, кто не хочет, чтоб стала крепкой экономической и политической державой.
 показати весь коментар
 
 
Если люди Авакова не организуют провокации, то их и не будет.

"Учасник протестів під Верховною Радою в Києві 17 грудня, який став героєм інтернет-мемів через свій "акробатичний" трюк на мітингу, - це Іван Старостенко.

У мережі його називають главою Національного корпусу в Херсоні та фермером, повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Ірина Ромалійська.

"У Нацкорпусі стверджують, що він - фермер. Ну, "фермер" - дуже розтяжне, звичайно, поняття.
На ім'я "Старостенко Іван Сергійович" жодного ФОП не зареєстровано.

У фінансовому звіті Національного корпусу зазначено, що Іван Старостенко в 2018 році зробив три внески по майже 1000 гривень", - з'ясувала журналістка.

https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/protest-pid-radoyu-za-zemlyu-foto-starostenka-stalo-memom-novini-ukraini.htm
 показати весь коментар
 
 
В интервью американскому изданию,известный украинский бандит Леня Длинный сказал такое: А Кучма никуда и не уходил,с 1994 года и по сегодня она управляет реально всеми процессами,а мы грешным делом думали Ющенко,Янукович,Порошенко,Зеленский
 показати весь коментар
 
холуй в погонах это затычки жидо-свинячих корупционеров , которые окупировали все органы "власти" . жидо-свинячьи корупционеры сдалали всё что их холуи в погонах не получили наказание за расстрел Народа Украины на Майдане в 2014 году . без затычек холуёв в погонах жидо-свинячьи корупционеры не смогут уничтожать людей . граждане записывайте и разпостраняйте адреса семей холуёв в погонах .
 показати весь коментар
 
На Київщині обурений робітник жбурнув гранату на подвір'я роботодавця (фото)

19-12-19 09:49
Надзвичайні новини

У селі Велика Салтанівка, Васильківського району на подвір'ї приватного будинку стався вибух. Про це повідомляє полція Київської області
"Працівники кримінальної поліції одразу провели низку невідкладних оперативно-розшукових заходів, під час яких встановили особу підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання. У його затриманні приймали участь бійці КОРДу та оперативники.
Зловмисником виявився 46-річний житель столиці, який неодноразово мав проблеми із законом за скоєння тяжких злочинів.
Встановлено, що упродовж кількох років киянин працював на будівництві у Васильківському районі і вирішив, що роботодавець не розрахувався за роботу. Чолов'яга неодноразово вимагав у підприємця повного розрахунку, після чого чоловік кинув на подвір'я гранату РГД. Її
рештки криміналісти виявили та вилучили під час огляду місця події та направили на проведення експертизи",-йдеться у повідомленні
За фактом вибуху слідчі Васильківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.https://nnovosti.info/news/na_kijivschini_oburenij_robitnik_zhburnuv_granatu_na_podvirja_robotodavtsja_foto-42308.html
 показати весь коментар
 
 
Сплошь и рядом работодателя кидают своих работников.
Не убил и то хорошо, но это в назидание другим.
 показати весь коментар
 
Кива пообещал резать на куски депутатов "слуг".
Когда будет открыто уголовное дело против него?

"Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!", "Рот закрой, женщина!", "Предатели и Иуды!, "Не трогай меня руками с*ка" - кричал Кива.
 показати весь коментар
 
 
Ківа не ворог СН, тому за ці погрози з ним нічого не зроблять
 показати весь коментар
 
 
Приберить аваківських подонків і провокації зникнуть. Мусора самі провокують громадян. А сама велика проблема це то що зелений залишив Сабакова.
 показати весь коментар
 
 
А тітушки по-Вашому це хто: ті, що пікетують ВР чи ті, що її охороняють.
 показати весь коментар
 
 
Як завжди, простий народ боїться влада. І це добре...
 показати весь коментар
 
 
ну шо тупые слуги и их выборщики зебилы - навели порядок в алко отрасли - вот уже пошли первые результаты - радуйтесь дебилы - Виготовляти та збувати самогон - справа досить прибуткова. Так, дані ЄРСР містять інформацію про те, що в середньому 0,5 літрів продукту коштує близько 30-35 грн. Це - втричі дешевше, аніж коштує сьогодні офіційно вироблена пляшка горілки.
 показати весь коментар
 
 
Я на Форумі Цензора запитував вартість самогону по різним областям України. Мені назвали вартість 0,5 літрів продукту 25 грн.
 показати весь коментар
 
 
Продукт без самогонного запаха, по своим вкусовым ближе к виски-75 грв., очистка древесным углем и целый букет всевозможных добавок.
 показати весь коментар
 
Ще когось вбили? Чи за сьогодні ще не встигли?
 показати весь коментар
 
Узаконені маріхуана, ігорний бізнес, проституція врятують Україну! Ага, ще потрібно додати сюди дозволи на носіння вогнепальної короткоствольної зброї, одностатеві шлюби і узаконити продаж землі закордон! Хоча наші "українські" мішки з грошима, аж занадто українські! - Ахмєтов, Коломойський, Пінчук. Медведчук, Новінський, ще там плеяда навівукраїнців - напівросіян є! З двома-трьмома паспортами в кишенях! Давайте, зелені соплі, ************ відповідні закони!
 показати весь коментар
 
Продукт без самогонного запаха, по своим вкусовым ближе к виски-75 грв., очистка древесным углем и целый букет всевозможных добавок. Это себестоимость, продукт не продается, по родственному мне давали попробовать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору