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Все про:авто (1409) техогляд (5) Криклій (59)

 Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що закон про техогляд - це вимога ЄС.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій виступив за відновлення технічного огляду автомобільного транспорту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

"У директиві і в угоді про асоціацію з ЄС є це положення – серед обов'язкових. Сподіваюся, що наступного року законопроєкт буде ухвалено. Можливо, там буде поступове введення – починаючи з переобладнаних машин, тих, які вперше ввозять, що були у вжитку, ввезених з-за кордону автомобілів, перевірка раз на два роки ... Треба це поступово впроваджувати, щоб підготувати середовище", – заявив Владислав Криклій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З нинішнього дня в Україні змінюються правила техогляду транспортних засобів

Міністр інфраструктури звернув увагу на те, що зараз в Україні є тільки 500 об'єктів, які здійснюють технічний огляд, тоді як у Польщі, наприклад, 1,5-2 тисячі.

Владислав Криклій вважає, що в теперішніх умовах вдасться уникнути підґрунтя для хабарів, щоб не повторювалися схеми, коли техогляд проводився під контролем ДАІ.

Зараз, на думку Владислава Криклія, з корупцією в цій сфері дозволить боротися відеофіксація процедур техогляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов'язковий техогляд дорожніх транспортних засобів буде запроваджуватися поетапно, - Мінінфраструктури

Владислав Криклій підкреслив, що техогляд автомобілів – це питання не тільки безпеки руху, а й захисту екології.

"Я вже не кажу про проблематику екологічну, у нас про це не дуже піклуються, тоді як в Європі ставлять це одним із пріоритетів", – заявив міністр інфраструктури України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166223
 
   
 Топ коментарі
 
я тоже не носил... пока машины не было.
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Как показала практика, отсутствие техосмотра на безопасность движения не повлияло никак. А стимулировать народ на покупку новых автомобилей (для чего собственно и существует жесткий техосмотр в Европе) в условиях отсутствия отечественного автопрома - просто глупо.
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Пакупайтє екалагічєскі чістиє автамабілі !
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 1514
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Даже бесплатно на нем не ездил, дизайн - шиза.
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Вообще надо запретить автомобили, которым больше 10 лет. Изымать и в утиль тут же, а водителя заставить оплачивать. Вот тогда на улицах будет чистота, безопасность и свежий воздух.
P.S. Чадящие предприятия, которым больше 30 лет( это ещё совковые-не экологичные) надо тоже утилизировать. ( Партия Греенпеасе)
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И хрущевки посносить. Землю сравнять и травкой засеять. Пусть в палатках живут, у кого на новострои не хватает.
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Европейський Досвид, попадая на украинскую почву, всегда сами знаете во что превращается.
Завтра в ЕС вступаем?!
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Да. Завтра вступаем. И послезавтра вступаем. И попслепослезавтра. День сурка плять.
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интересно... вырезанный кат - это взятка?)
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Разумеется. Кат, ЕГР, сажевый фильтр.
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Це буде останнє, що зможе зробити команда Зеленського та сам Криклій...з якого біса ми повинні виконувати ВИМОГИ Євросоюзу?
Того самого, який нас кинув напризволяще?
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так мы же в европе ..ты шо забыл...ой пардон ...в жопе....
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она так и будет ездить, а ты будешь платить больше!
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От, сразу видно розумного человека)
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В наших реалиях - да.
А если будет год общественных работ, многие задумаются.
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вот оно, то самое "покращення", дождались таки!
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Началось,старых взяточников и их рабочие места оставили,решили добавить нам на шею новых.
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Техосмотр - вернуть, ФОП - кассовые аппараты - все для людей. Твари когда вы нажретесь.
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характерна особливість жадібності в тому що, вона ненаситна- "Дайте мне таблеток от жадности и побольше, побольше"
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только за взятки давать 15 лет. реально дымящие грузовики и корчи надо убирать с дорог, у нас скоро воздух как в Индии или Китае будет.
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а кто же ловить будет за взятки?труба?аваков? кто этот кристально честный человек?
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А чого посилаючись на міжнародні акти, українські посадовці ніколи не цитують документ? "Ось нам так МВФ сказало" чи "Це ЄС прописав" чи ще якась фігня, яка напряму стосується корупції. А потім виясняється що, це не МВФ хотів, а ми самі МВФу запропонували або невірно протлумачили слова ЄС чи навіть їх перекрутили. Було вже дуже багато таких випадків, коли прикриваючись міжнародними інституціями українські корупціонери створювали для себе мільярдні годівнички.
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Всегда прохожу техосмотр. У них и оборудование и специалисты. Чем самому лазить под машиной, хотя есть и гараж и яма. Дается документ, где все указанно. Можно записаться предварительно на удобное время.
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Когда они нажрутся, опять с людей будут косить $, еще наверно евро нормы поставят чтоб все старые авто не проходили по эко норме
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10 НАЙПОШИРЕНІШИХ ПРИЧИН ДТП В УКРАЇНІ:
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4717 Перевищення безпечної швидкості -1581 аварія
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4717 Порушення правил маневрування - 868 аварій
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4717 Порушення правил проїзду перехресть - 463 аварії
Недотримання дистанції - 424 аварії
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4717 Порушення правил проїзду пішохідних переходів - 318 аварій
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4717 Керування транспортним засобом у нетверезому стані - 287 аварій
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4717 Перехід у невстановленому місці - 195 аварій
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4717 Виїзд на зустрічну смугу - 195 аварій
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4717 Неочікуваний виїзд на проїжджу частину - 102 аварії
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4717 Невиконання вимог сигналів регулювання - 77 аварійhttps://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/274143-10-nayposhirenishih-prichin-dtp-v-********

Незадовільний технічний стан тут і близько не валявся. Але ЗекоМанда хоче перш за все натрамбувати влачні кишені, а не знизити кількість смертей українців.
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Найперша і найпоширеніша причина ДТП в Україні - абсолютна безкарність української еліти,якій нічого не варто відкупитись від будь кого за будь що...
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Зеленых дебилов надо драть, драть, и еще раз драть!
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С коррупцией один Янукович боролся, ликвидировал техосмотр, отменил доверенности на управление автотранспортом. Порошенко несколько раз порывался вернуть техосмотр, не получилось, но Зеленский вернёт коррупционный техосмотр.
"В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС есть это положение - среди обязательных." - кто едет в ЕС, тот пусть проходит техосмотр, если это обязательно.
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Как показала практика, отсутствие техосмотра на безопасность движения не повлияло никак. А стимулировать народ на покупку новых автомобилей (для чего собственно и существует жесткий техосмотр в Европе) в условиях отсутствия отечественного автопрома - просто глупо.
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Глупая власть только глупое придумать может.
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Ну как бы этот пунктик в соглашение об ассоциации с ЕС еще папередники папередников в 2013 году внесли, так что нынешние к этому делу отношения не имеют. Но можно же эти соглашения пересмотреть с учетом изменившихся обстоятельств, вместо того, что бы тупо спешить их выполнять.
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Пруф чего? Что соглашение об ассоциации готовилось еще, когда януковощ на троне заседал? Так он же это соглашение и подписывать собирался (ну во всяком случае делал такой вид). Значит оно к тому времени было уже готово, ну не подписывают же неготовые соглашения. А с тех пор оно и не особо изменилось. Во всяком случае я не слышал, что бы оно как-то изменилось в той части, которая касалась техосмотра.
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Пруф того, что техосмотр является условием для ассоациации!
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Ну условием - это громко сказано. Так одним из множества пунктиков соглашения, которым правила в Украине приводятся к общеевропейским. Зачем его туда всунули - х.з.
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Маємо надію що криклій не буде працювати міністром інфроструктури бо займається не тим чим повинен.А його головна робота будувати дороги а не лізти куди собака не совала.
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Я в шокові, невже до цього часу в Украіні не було техогляду ???? А як так може бути ? Це ж курва не Зімбабве ще !?
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Зимбабве((( и большинство, судя по реакции- зимбабвийцы
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Только для тех, кто едет в ЕС. Зачем всем? Опять кормушка для ментов.
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Зелохи, зачем вы сюда примером Европу лепите? У нас топливо уже европейское? Или каждый житель Украины, за пару месяцев работы на автомобиль деньги насобирать может?
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я надеюсь что крикливый в следующем году повиснет на гилляке.
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когда бездари у власти не могут нечего улучшить они обязательно хотят вести техосмотр Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 7186 заметьте
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и вот эта штейношобла мотивирует требованиями евросоюза. прелестно получается. зарплаты и цены как в европпе евросоюз не требует а вот ввести техогляд требует. это прямо какой то мыролюбный реформизм 2.0 получается.
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Лиш би пукнути...На цілу країну 500 сто де можна провести ТО. І тут після прийняття закону вони раптом масово з"являться. Тільки це будуть гаражі з відеокамерами і кабінет з прінтером. Зразу щезнуть димлячі корита, яких мільйони і погаснуть димлячі поля, вода стане чистою, корупції не буде, буде дешевий газ, пенсіонери нізащо не платитимуть і стануть вчителями. Аабирвалг...
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А привести зарплаты в соответствие с "нормами ЕС" почему не требуют?
А выплачивать 2,5 тысяч евро за обмен старого авто на новый?
А привести дороги к европейским нормам?
А ввести драконовские штрафы за кустарную установку ксенона, чтобы та ****, которая его всунула в жигуль, например, и сделала из фары паровозный прожектор, продал этот автохлам, чтобы штраф оплатить?
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Нужно съехатся под рабу чтобы Грушевского встало, другого ********* и воры не понимают! ЕС здесь непричем, это тупо прорыв к кормушке, обворовывание, потом за эти деньги будут раздавать гречку и спонсировать засир мозгов домохозяек и бабок. Кто забыл и хочет увидеть "экологию" в деле - посмотрите на чадящие сажей маршрутки и автобусе которые "проходят" техосмотр.
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У общественного транспорта обязательный техосмотр, помогает с экологией?
Нельзя им дать это протащить, каждая коррупционная копейка потом возвращается гречкой и голосами благодарных недоумков. ЕС тут не причем и требования такого нету.
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 8446
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к стати не только для пассажирского транспорта есть то но и для спецтехники он присутствует. Но не ясно при чем здесь обычные автовладельцы? И так ответственность за исправность авто у них лежит на владельце. Или изголодались штейны просто и хотят деньжат подрубить?
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Все это безобразие на дорогах -(как на снимке с автобусом " Икарус") которому уже 40 лет !

происходит от

н и щ е т ы наших Украинских Граждан -
которых за 28 (двадцать восемь) лет г е ш ефт н и к и превратили в

бомжей (по меркам Европы ).
Платите мин . 5.7 ЕВРО в ЧАС за работу и

тогда принимайте все правила ЕС.

Фарисеи ...
м...ля !
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Кто - есть к то (вопрос).

Владислав Артурович Криклий - украинский политик, эксперт по вопросам внедрения информационных технологий. Начальник Главного сервисного центра МВД Украины с ноября 2015 года. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа». С 29 августа 2019 года Министр инфраструктуры. Википедия
Родился: 23 ноября 1986 г. (возраст 33 года), Украинская Советская Социалистическая Республика ( не заработал за 33 года даже на хлеб без масла .
*****

И́лон Рив Маск - американский предприниматель, инвестор, изобретатель, инженер и миллиардер. Википедия

Родился: 28 июня 1971 г. (возраст 48 лет), Претория, ЮАР

Имя при рождении: англ. Elon Reeve Musk
Род деятельности: предприниматель, изобретатель, инженер, инвестор.
Приехал на учебу в USA со $ 100 долларами в кармане.
В настоящее время миллиардер USA с 23 миллиардами долларов.
Инвестирует все средства в развитие государства США !

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Опять корупцию хочет вернуть - Криклий! Надо не допустить этого! НАБУ и САП сколько этой гн-де заплатили за лобирование чьихто интересов?
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Что ты придуриваешься? Эти разговоры велись при твоём божке-порошке регулярно тоже. Любимая тема.
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*****

Самолеты в аэропортах проходят

предполетную подготовку каждый раз перед вылетом и

2 инспектора ставят свои подписи на разрешение вылета борта .
Летчики проходят двойной медицинский осмотр и

тем не

менее самолеты тяжелее воздуха п а д а ю т ( для ботов недавно 2 новейших боинга 737 разбились после вылета из порта ), погибло 350 человек .
А сколько бортов разбились из- за плохого самочуствия э к и п а ж е й!
В новом авто можно сразу найти 20 (двадцать ) неисправностей Карл !
Поэтому , вся эта затея гешефтников - доходы бывших гаишников затмили им г л а з а !

отЪем денех у Граждан Украины для своего блага (ГЕШЕФТА),
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Никакой тех. осмотр этим бедным людям на борту уже не поможет .

Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 7144
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С завидной регулярностью поднимают эту тему... Фантомные боли у коррупционеров. Такой кормушки лишили! Да хрен вам в джопу, а не техосмотр. Если евробляхеры могут парализовать Киев, то прикиньте, что будет, если все остальные подтянутся? 11 лет тоже вон пытались сделать техосмотр... в 100 раз дороже... 5 февраля 2009 года автопротест охватил всю страну. Можем повторить!
И чуть что, сразу на ЕС кивают. Я не понял: мы уже в ЕС? Мы воплотили все остальные фишки ЕС? У нас дороги, как в ЕС, зарплаты как в ЕС и, главное, коррупция как в ЕС?
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крысы опять хотят вернуть кормушку и кошмарить водителей. Ты мразина сначала сделай цены на автомобили и зарплаты как в Европе.
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Что то не помню что у Зелупы было такое предвыборное обещание. Вместо сделать растаможку как в Европе Зелупа решил вернуть кошмар автомобилистов и кормушку мусорам и чиновникам. А не пойти ли тебе на**** со своей зеленой ********
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"В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС есть это положение - среди обязательных.", а ще у Мінських домовленастях, треба внести в Конституцію, ато Путін нападе... Давай до купи...
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Европа начинается с качественных дорог, а не с техосмотра, но дибилы типа криклия об этом не знают.
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Не можуть пережити , що знищена корупційна кормушка .
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А техосмотр для дорог Криклий не хочет ввести сначала?
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Це буде насттупна "перемога" зе-команди... Памятаю я ті тех.огляди. Прийшов, заплатив бабосіки, і пішов... Ніхто навіть гальма не перевіряв... Голосуйте далі за Зеленського і його людей бидло-малороси!
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Короче у власти нью совок.Они не строят модерную Украину.Вони строят совок с единственным отличием от старого совка куме.
-Це як?
-Вони строят совок в смартфоне.Тобто в нас буде оцифрованный совок
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А в техосмотр входил транспортный сбор, который после отмены добавили в налог к топливу (вроде копеек на 30 тогда подорожал). Забыли ?
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Нафига, что бы снова с людей деньги доить.
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Банд формирование СН занялось шантажом и вымогательством. Бюджет эти твари уже вычистили, а на ****** денег решили срубить по схемам Яныка и данецкай братвы. В стране начался беспредел и вакханалия. Зебилоидам спасибо. Будьте прокляты Янелоховци.
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Техосмотр это не только взятки, это практически, целая отрасль экономики. Страхование, обслуживание и ремонт, запчасти и тд. и тп. Понимаю, цены на это все "счастье" вырастут и реально старые авто идут в утиль.
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Сначала бы твар. вернули деньги с бензина которые якобы должны были идти на дороги и которые полностью воровали. А потом эти уже новые ворюги рассказывали бы про требования эс мж пд и др говна
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