 Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій виступив за відновлення технічного огляду автомобільного транспорту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

"У директиві і в угоді про асоціацію з ЄС є це положення – серед обов'язкових. Сподіваюся, що наступного року законопроєкт буде ухвалено. Можливо, там буде поступове введення – починаючи з переобладнаних машин, тих, які вперше ввозять, що були у вжитку, ввезених з-за кордону автомобілів, перевірка раз на два роки ... Треба це поступово впроваджувати, щоб підготувати середовище", – заявив Владислав Криклій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З нинішнього дня в Україні змінюються правила техогляду транспортних засобів

Міністр інфраструктури звернув увагу на те, що зараз в Україні є тільки 500 об'єктів, які здійснюють технічний огляд, тоді як у Польщі, наприклад, 1,5-2 тисячі.

Владислав Криклій вважає, що в теперішніх умовах вдасться уникнути підґрунтя для хабарів, щоб не повторювалися схеми, коли техогляд проводився під контролем ДАІ.

Зараз, на думку Владислава Криклія, з корупцією в цій сфері дозволить боротися відеофіксація процедур техогляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов'язковий техогляд дорожніх транспортних засобів буде запроваджуватися поетапно, - Мінінфраструктури

Владислав Криклій підкреслив, що техогляд автомобілів – це питання не тільки безпеки руху, а й захисту екології.

"Я вже не кажу про проблематику екологічну, у нас про це не дуже піклуються, тоді як в Європі ставлять це одним із пріоритетів", – заявив міністр інфраструктури України.