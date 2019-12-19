 Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій виступив за відновлення технічного огляду автомобільного транспорту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.
"У директиві і в угоді про асоціацію з ЄС є це положення – серед обов'язкових. Сподіваюся, що наступного року законопроєкт буде ухвалено. Можливо, там буде поступове введення – починаючи з переобладнаних машин, тих, які вперше ввозять, що були у вжитку, ввезених з-за кордону автомобілів, перевірка раз на два роки ... Треба це поступово впроваджувати, щоб підготувати середовище", – заявив Владислав Криклій.
Міністр інфраструктури звернув увагу на те, що зараз в Україні є тільки 500 об'єктів, які здійснюють технічний огляд, тоді як у Польщі, наприклад, 1,5-2 тисячі.
Владислав Криклій вважає, що в теперішніх умовах вдасться уникнути підґрунтя для хабарів, щоб не повторювалися схеми, коли техогляд проводився під контролем ДАІ.
Зараз, на думку Владислава Криклія, з корупцією в цій сфері дозволить боротися відеофіксація процедур техогляду.
Владислав Криклій підкреслив, що техогляд автомобілів – це питання не тільки безпеки руху, а й захисту екології.
"Я вже не кажу про проблематику екологічну, у нас про це не дуже піклуються, тоді як в Європі ставлять це одним із пріоритетів", – заявив міністр інфраструктури України.
P.S. Чадящие предприятия, которым больше 30 лет( это ещё совковые-не экологичные) надо тоже утилизировать. ( Партия Греенпеасе)
Завтра в ЕС вступаем?!
Того самого, який нас кинув напризволяще?
А если будет год общественных работ, многие задумаются.
7уки конченные.
Перевищення безпечної швидкості -1581 аварія
Порушення правил маневрування - 868 аварій
Порушення правил проїзду перехресть - 463 аварії
Недотримання дистанції - 424 аварії
Порушення правил проїзду пішохідних переходів - 318 аварій
Керування транспортним засобом у нетверезому стані - 287 аварій
Перехід у невстановленому місці - 195 аварій
Виїзд на зустрічну смугу - 195 аварій
Неочікуваний виїзд на проїжджу частину - 102 аварії
Невиконання вимог сигналів регулювання - 77 аварійhttps://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/274143-10-nayposhirenishih-prichin-dtp-v-********
Незадовільний технічний стан тут і близько не валявся. Але ЗекоМанда хоче перш за все натрамбувати влачні кишені, а не знизити кількість смертей українців.
"В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС есть это положение - среди обязательных." - кто едет в ЕС, тот пусть проходит техосмотр, если это обязательно.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
А выплачивать 2,5 тысяч евро за обмен старого авто на новый?
А привести дороги к европейским нормам?
А ввести драконовские штрафы за кустарную установку ксенона, чтобы та ****, которая его всунула в жигуль, например, и сделала из фары паровозный прожектор, продал этот автохлам, чтобы штраф оплатить?
Нельзя им дать это протащить, каждая коррупционная копейка потом возвращается гречкой и голосами благодарных недоумков. ЕС тут не причем и требования такого нету.
происходит от
н и щ е т ы наших Украинских Граждан -
которых за 28 (двадцать восемь) лет г е ш ефт н и к и превратили в
бомжей (по меркам Европы ).
Платите мин . 5.7 ЕВРО в ЧАС за работу и
тогда принимайте все правила ЕС.
Фарисеи ...
м...ля !
Владислав Артурович Криклий - украинский политик, эксперт по вопросам внедрения информационных технологий. Начальник Главного сервисного центра МВД Украины с ноября 2015 года. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа». С 29 августа 2019 года Министр инфраструктуры. Википедия
Родился: 23 ноября 1986 г. (возраст 33 года), Украинская Советская Социалистическая Республика ( не заработал за 33 года даже на хлеб без масла .
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И́лон Рив Маск - американский предприниматель, инвестор, изобретатель, инженер и миллиардер. Википедия
Родился: 28 июня 1971 г. (возраст 48 лет), Претория, ЮАР
Имя при рождении: англ. Elon Reeve Musk
Род деятельности: предприниматель, изобретатель, инженер, инвестор.
Приехал на учебу в USA со $ 100 долларами в кармане.
В настоящее время миллиардер USA с 23 миллиардами долларов.
Инвестирует все средства в развитие государства США !
Самолеты в аэропортах проходят
предполетную подготовку каждый раз перед вылетом и
2 инспектора ставят свои подписи на разрешение вылета борта .
Летчики проходят двойной медицинский осмотр и
тем не
менее самолеты тяжелее воздуха п а д а ю т ( для ботов недавно 2 новейших боинга 737 разбились после вылета из порта ), погибло 350 человек .
А сколько бортов разбились из- за плохого самочуствия э к и п а ж е й!
В новом авто можно сразу найти 20 (двадцать ) неисправностей Карл !
Поэтому , вся эта затея гешефтников - доходы бывших гаишников затмили им г л а з а !
отЪем денех у Граждан Украины для своего блага (ГЕШЕФТА),
И чуть что, сразу на ЕС кивают. Я не понял: мы уже в ЕС? Мы воплотили все остальные фишки ЕС? У нас дороги, как в ЕС, зарплаты как в ЕС и, главное, коррупция как в ЕС?
-Це як?
-Вони строят совок в смартфоне.Тобто в нас буде оцифрованный совок