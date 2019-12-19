 Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор

Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Новий Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.
27 серпня тодішній Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс. Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ. Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі. Депутати збираються розглянути його пропозиції третім питанням.
Розпочнуть же засідання парламентарії з продовження розгляду поправок до законопроєкту №2490-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг". Після цього Рада має намір узятися за друге читання законопроєкту №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481".
Порядок денний 19 грудня передбачає розгляд у першому читанні урядового законопроєкту №2285 восьми альтернативних йому "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор".
Пріоритетним питанням порядку денного у вівторок є повторний розгляд закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента України. Цей закон, який передбачає процедуру імпічменту, Верховна Рада восьмого кликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент України Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.
Прекращения огня не будет.
Обмена пленными не будет.
Бюджет секвестирован - зарплат бюджетникам под новый год не будет...
Зебилы! - а вам не кажется, что вы "зробылы разом" не совсем то?
придется запускать в прокат очередного Слугу в 3д формате....
так удастся зе-стадо продержать еще какое то время...
Просто - при власти был не смишной-************, п Президент с большой буквы.
Так мож стОит таво? взад повернуть?
не?
Аграрный комитет Рады возобновил свою работу в 8 утра, но уже ушёл на перерыв до 17-30. То есть, сегодня в Раду законопроект по земле точно уже не внесут.
Шансы на его принятие до Нового года приближаются к нулю.
Политика Страны, [19.12.19 09:23]
Тем временем нардеп от Оппоплатформы Папиев написал заявление в ГБР на главу комитета Николая Сольского по факту препятствования его депутатской деятельности в связи с исчезновением двух третей поправок, который Папиев внёс к законопроекту о продаже земли ко второму чтению.
Любопытно, что Сольский, который активно проталкивает законопроект, является давним соратником и партнёром по аграрному бизнесу главы Офиса президента Андрея Богдана.
Исходя из размеров конвертов, старшие групп на аграрном комитете сегодня должны драться за троих.
Или что победит - справка Кивы или конверт Слуги?
А якщо чесно то у 36% зебілов, що обрали собі вождя, входили і "медіки" і "педіки" і бабки з базару, і евробляхери.......... Це їх перемога.
А ОН....
Он нікому ничего не должен.
Зокрема 2-3.
Лайфхак для Премьера:
тысячи фур на въезде в Украину и десятки тысяч контейнеров в портах ждут оформления. А это платежи в бюджет.
Но бородатый главный таможенник затеял какую-то херню, которую гордо обозвал реформой.
У экспортеров тоже проблемы с отправкой грузов.
Оформите быстро - получите деньги в казну.
Затримка."Слуги Народу" очікують підвищенння ставок.В конвертах.Від російських "учасників ринку ігрових автоматів" за дозвіл установки "одноруких бандитів " у всіх ТРЦ України...