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 Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор

Верховна Рада 19 грудня планує ухвалити новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Новий Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

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27 серпня тодішній Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс. Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ. Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі. Депутати збираються розглянути його пропозиції третім питанням.

Розпочнуть же засідання парламентарії з продовження розгляду поправок до законопроєкту №2490-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг". Після цього Рада має намір узятися за друге читання законопроєкту №2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481".

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Порядок денний 19 грудня передбачає розгляд у першому читанні урядового законопроєкту №2285 восьми альтернативних йому "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор".

Пріоритетним питанням порядку денного у вівторок є повторний розгляд закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" із пропозиціями Президента України. Цей закон, який передбачає процедуру імпічменту, Верховна Рада восьмого кликання ухвалила 6 червня 2019 року. Однак Президент України Володимир Зеленський ветував його 24 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166219
 
 
 Топ коментарі
 
А їм пофігу. Хлєба і зрєліщ!
Рада сегодня планирует рассмотреть Избирательный кодекс, законопроекты о ВСК и легализации азартных игр - Цензор.НЕТ 4557
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Договора о транзите газа не будет.

Прекращения огня не будет.
Обмена пленными не будет.
Бюджет секвестирован - зарплат бюджетникам под новый год не будет...

Зебилы! - а вам не кажется, что вы "зробылы разом" не совсем то?
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шо оне могут там умного принять эти набранные по лотерее "слуги народа"?реально-шо?у нас не государство а сплошной бля дский 95 квартал!надежды нет
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Договора о транзите газа не будет.

Прекращения огня не будет.
Обмена пленными не будет.
Бюджет секвестирован - зарплат бюджетникам под новый год не будет...

Зебилы! - а вам не кажется, что вы "зробылы разом" не совсем то?
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с хлебом скоро будет совсем не айс....
придется запускать в прокат очередного Слугу в 3д формате....
так удастся зе-стадо продержать еще какое то время...
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а газ будет, но дорогой, оплата учителям будет, но в 3 раза ниже...а бюджет будет, но только полным для слуг
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шо оне могут там умного принять эти набранные по лотерее "слуги народа"?реально-шо?у нас не государство а сплошной *** дский 95 квартал!надежды нет
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ну почему же "нет"? - еще 8 месяцев назад промпроизводство росло, сепары сидели под шконкой, рфию ипли санкциями и т.д. и т.п.

Просто - при власти был не смишной-************, п Президент с большой буквы.

Так мож стОит таво? взад повернуть?
не? Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 7757
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кто будет возвращать?"занебужылые"? им нассут в уши они за жопоблок побегут голосовать-это ж хохлы бл ядь тупие
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Политика Страны, [19.12.19 09:17]
Аграрный комитет Рады возобновил свою работу в 8 утра, но уже ушёл на перерыв до 17-30. То есть, сегодня в Раду законопроект по земле точно уже не внесут.
Шансы на его принятие до Нового года приближаются к нулю.

Политика Страны, [19.12.19 09:23]
Тем временем нардеп от Оппоплатформы Папиев написал заявление в ГБР на главу комитета Николая Сольского по факту препятствования его депутатской деятельности в связи с исчезновением двух третей поправок, который Папиев внёс к законопроекту о продаже земли ко второму чтению.
Любопытно, что Сольский, который активно проталкивает законопроект, является давним соратником и партнёром по аграрному бизнесу главы Офиса президента Андрея Богдана.
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О, уже ЗаЖОП стал близок петикам. Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 5141 С Юлей они вообще целуются взасос. Конечно, это все временно...
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Тёмный Рыцарь, [19.12.19 09:03]
Исходя из размеров конвертов, старшие групп на аграрном комитете сегодня должны драться за троих.
Или что победит - справка Кивы или конверт Слуги? Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 3936
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Тимошенко удалось продержаться еще один день. Она с ОПЗЖ вчера ночью смогла заблокировать "комитет" аграрной политики, который к утру должен был "рассмотреть" около четырех тысяч правок, чтобы уже сегодня принять закон о Земле, который поставил бы точку в вопросе уничтожения нашей страны. Цензор удивительно мало уделяет внимания тому, что сегодня ночью происходило в Раде. Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 5831
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Так цензор ныне бенин, что он будет освещать? То что нужно бене.
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А бене нужна земля вместо голого привата.
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ОПЗЖ ,медведчук і Рабінович стали вночі патріотами України ?Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 1813
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Здесь нет петиков, зебаран. Есть люди, которые хотят, чтоб Украинв была свободной, а не вылизывала кремлядей, как столетия до этого. Сейчас ваш главЗЕ грозно приказывает подписывать транзит с рашкой на любых условиях, но вам пофиг, вы продолжаете пускать зеленые слюни и обсирать Пороха и "петиков". "Дебилы, ***..."
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73% безсмертних заробітна плата не потрібна.
А якщо чесно то у 36% зебілов, що обрали собі вождя, входили і "медіки" і "педіки" і бабки з базару, і евробляхери.......... Це їх перемога.
А ОН....
Он нікому ничего не должен.
Зокрема 2-3.
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Dubinsky.pro, [19.12.19 10:47]
Лайфхак для Премьера:
тысячи фур на въезде в Украину и десятки тысяч контейнеров в портах ждут оформления. А это платежи в бюджет.
Но бородатый главный таможенник затеял какую-то херню, которую гордо обозвал реформой.
У экспортеров тоже проблемы с отправкой грузов.
Оформите быстро - получите деньги в казну.
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сначала легализация и законы в ВР можно в карты разыгрывать!
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Депутати вже годину "тусуються,кучкуються і перетирають"...

​Затримка."Слуги Народу" очікують підвищенння ставок.В конвертах.Від російських "учасників ринку ігрових автоматів" за дозвіл установки "одноруких бандитів " у всіх ТРЦ України...
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Ну слава богу дождались, а то после окончания эпохи бидности пенсионерам и малоимущим деньги девать некуда.
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