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Все про:вибух (1828) ОБСЄ (2332) Донбас (12790) операція Об'єднаних сил (1880)

 СММ ОБСЄ 17 грудня зафіксувала близько 105 вибухів на Донбасі, - звіт

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 17 грудня зафіксували понад 100 вибухів у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши при цьому більше вибухів (близько 105), порівняно з попереднім звітним періодом (приблизно 75 вибухів). Найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний уряду, 84 км на південь від Донецька), а також на північний схід, південний схід і захід від н. п. Кам'янка (підконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зафіксувала менше вибухів (2), порівняно з попереднім звітним періодом (11 вибухів). Зі своєї позиції за 1,5 км північніше н. п. Круглик (непідконтрольний уряду, 31 км на північний захід від Луганська) спостерігачі чули множинні перехресні черги зі стрілецької зброї (за оцінкою, навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі: поранено одного українського воїна, загинув мирний житель, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166218
 
 
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Новая Война - наблюдатель агрессор Россия и фиксатор взрывов ОБСЕ
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Хтось скаже яка ціль мета їхньої фіксації? Може вони просто вчуться рахувати?
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ОБСЄ,це є рашистська шарага,яка робить облік обстрілів і звітує в Кремль ,про виконання завдань ,котрі рашист ставить перед сепаратистами і на котрі витрачає гроші...
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Нужно просто перестать стрелять... (с)
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САЙДИК шо каже?Украина должна еще отвести войска?
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обсе там все уже миллионеры на войне им командировочные капают,а еще и приплачивают из кремля им чем дольше война тем лучше
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