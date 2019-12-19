 СММ ОБСЄ 17 грудня зафіксувала близько 105 вибухів на Донбасі, - звіт

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши при цьому більше вибухів (близько 105), порівняно з попереднім звітним періодом (приблизно 75 вибухів). Найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний уряду, 84 км на південь від Донецька), а також на північний схід, південний схід і захід від н. п. Кам'янка (підконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зафіксувала менше вибухів (2), порівняно з попереднім звітним періодом (11 вибухів). Зі своєї позиції за 1,5 км північніше н. п. Круглик (непідконтрольний уряду, 31 км на північний захід від Луганська) спостерігачі чули множинні перехресні черги зі стрілецької зброї (за оцінкою, навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки).

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